Politie zet software van SkeyDrone in tegen illegale drones op Pukkelpop

De Belgische politie gaat software van SkeyDrone inzetten om illegale drones boven het Pukkelpop-festival op te sporen. De technologie werd al getest tijdens de vorige editie, waarbij 69 ongeautoriseerde drones werden gedetecteerd.

De software stelt de politie in staat om dronevluchten te registreren, maar ook om de locatie van de piloot te achterhalen. Dat vertelt de politie aan VRT NWS. Piloten kunnen zo ook gevonden worden na afloop van een vlucht. Het gebruik van drones boven het festivalterrein is verboden vanwege een ingestelde geozone. Overtreders riskeren boetes die kunnen oplopen tot 8000 euro. Na Pukkelpop wordt de technologie deze zomer ook ingezet bij twee andere evenementen: de Virga Jessefeesten en het EK wielrennen in Limburg. Daarna overweegt de politie om het systeem altijd te gebruiken bij grote evenementen in België.