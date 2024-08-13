Politie zet software van SkeyDrone in tegen illegale drones op Pukkelpop

De Belgische politie gaat software van SkeyDrone inzetten om illegale drones boven het Pukkelpop-festival op te sporen. De technologie werd al getest tijdens de vorige editie, waarbij 69 ongeautoriseerde drones werden gedetecteerd.

De software stelt de politie in staat om dronevluchten te registreren, maar ook om de locatie van de piloot te achterhalen. Dat vertelt de politie aan VRT NWS. Piloten kunnen zo ook gevonden worden na afloop van een vlucht. Het gebruik van drones boven het festivalterrein is verboden vanwege een ingestelde geozone. Overtreders riskeren boetes die kunnen oplopen tot 8000 euro. Na Pukkelpop wordt de technologie deze zomer ook ingezet bij twee andere evenementen: de Virga Jessefeesten en het EK wielrennen in Limburg. Daarna overweegt de politie om het systeem altijd te gebruiken bij grote evenementen in België.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 13-08-2024 10:04
148 • submitter: Jens VD

13-08-2024 • 10:04

148

Submitter: Jens VD

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Reacties (148)

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amusedly 14 augustus 2024 07:24
Wat betreft de "cooperative" detectie, je kunt ook zelf scannen naar drones met gratis apps in de Play Store.

Dit werkt als volgt. Sinds 2024 heeft de EU luchtvaartautoriteit, EASA, de Remote ID specificatie overgenomen van de FAA. De FAA heeft dit door Intel laten ontwikkelen.

Bij Wi-Fi hotspots wordt uiteraard de SSID/netwerknaam uitgezonden, hiernaast wordt er nog een hoop extra metadata meegestuurd, bijv over encryptie en allerlei geavanceerde wi-fi features.
Echter is er ook ruimte voor "Vendor Data", waarbij buiten de standaard om een custom binary blob meegezonden kan worden.

Intel heeft hierbij een datastructuur opgesteld, met C voorbeeldcode, welke ze gepubliceerd hebben op GitHub.
In deze datastructuur moet men het RDW registratienummer van de drone (verplicht), positie van de drone en positie van de operator (opstijgpositie) plaatsen.

Aangezien dit waarschijnlijk niet uitgezet kan worden op gangbare drones, plus het feit dat wifi van de grond naar een drone in de lucht verassent ver kan reiken, ook met micro antennes (vanwege het gebrek aan obstakels tussen het signaal) werkt dit best goed.

In de toekomst, en nu al deels, hebben de duurdere drones een mobiele dataverbinding. Ze moeten dan hun locatie rapporteren aan een Network ID server, dit lijkt mij veel robuuster. Je zou dan een kaart van heel nederland met alle drones moeten kunnen zien. Misschien bestaat dat al.
Mr_gadget 13 augustus 2024 10:08
Maar hoe werkt deze software dan? Vermoed dat de drone en zender dan een GPS locatie moeten uitzenden. Misschien dat de duurdere (merk) drones dit doen. Maar zelf gebouwde drones zullen dit niet of versleuteld doen. Of is dit wettelijk verplicht?

Maar als er al een geozone is ingesteld dan zouden de drones met ondersteuning al moeten weigeren de zone in te vliegen lijkt me?

[Reactie gewijzigd door Mr_gadget op 13 augustus 2024 10:11]

wildhagen
@Mr_gadget13 augustus 2024 10:11
Maar hoe werkt deze software dan?
Zie de fabrikant:
Our drone detection solution seamlessly integrates two hardware components – the SENID+ sensor and the SkeyBox – with two powerful software applications: Drone Radar for immediate real-time detection and Drone Analytics for comprehensive historical analysis and reporting.

SENID+ sensor:
- Detects >95% of all drones
- Cooperative: Direct Remote ID detection
- Non-cooperative: Passive RF detection
SkeyBox:
- Remote management and connectivity
- Guaranteed service levels
Van https://www.skeydrone.aero/drone-detection-as-a-service/

Kennelijk detecteerd hij dus de radar-verbinding tussen drone en eigenaar/bestuurder.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 13 augustus 2024 10:12]

Tintel @wildhagen13 augustus 2024 10:18
de radar-verbinding tussen drone en eigenaar/bestuurder.
De term radar geldt toch niet voor een verbinding? Radio-verbinding snap ik nog.
Met een radar kun je de positie van een object vaststellen.


Drones met transponders wordt dus straks de eis....
Digimann @Tintel13 augustus 2024 11:13
Als je stelt dat Radar(radio detection and ranging) Een afstand en een richting geeft van waar een radio signaal vandaan komt dan is het wel de beste term die ik kan bedenken. Ik ben met je eens dat het niet overeenkomt radar systeemen die zowel zenden als ontvangen die bekender zijn
2TheMaks @Digimann13 augustus 2024 18:45
Radar is inderdaad correct. Passieve radar in dit geval omdat het systeem zelf geen radio-signaal stuurt.

Passieve radar kan op twee manieren objecten detecteren:

1.) Cooperative:
Zoals het woord al zegt: het object werkt zelf mee om gedetecteerd en geïdentificeerd te worden door een identificatiecode uit te sturen, welke word opgevangen door de passieve radar.

2.) Non-cooperative:
Het doel werkt niet mee om gedetecteerd en geïdentificeerd te worden, maar zend wel een radio-signaal uit. Dit radio-signaal word ontvangen door de radar en geanalyseerd (detectie). Die analyse (wave-form analysis) wijst uit of het al dan niet een radio-signaal van een drone/piloot betreft (identificatie). Hiervoor heeft de passieve radar een z.g.n. emitter-database waarin de wave-forms van alle drones opgeslagen zijn.

Doordat het radio-signaal via diverse antennes verspreid over een gebied opgevangen word kun je uitvogelen waar de zender (drone en piloot) zich bevinden. Het tijdstip waarop iedere antenne een puls van de zender (drone en piloot) ontvangt is immers bekent, evenals de exacte locatie van de antennes. Dus simpelweg een kwestie van Time-of-Arrival triangulation om behoorlijk nauwkeurig de positie van drone en piloot te bepalen.

[Reactie gewijzigd door 2TheMaks op 13 augustus 2024 18:48]

grasmanek94 @wildhagen13 augustus 2024 10:14
4G drone = boetevrij dus? (/s) alleen zal de latency nogal tegen werken :+
kipppertje @grasmanek9413 augustus 2024 10:41
Dat valt mee hoor. Je moet er geen FPV races mee willen doen, maar via het 4G / 5G netwerk is een latency van ruim onder de 100ms prima. Zolang de batterij / brandstof tank het vol houdt en je geen vingerafdrukken achterlaat kun je inderdaad boetevrij vliegen. Hoewel ze je drone waarschijnlijk wel naar beneden halen en dat een boete op zich is.
NotSoSteady @kipppertje13 augustus 2024 13:10
Is het naar beneden halen van een drone juist niet gevaarlijk?
Angelevo @NotSoSteady13 augustus 2024 15:57
Sturen ze gewoon een grotere drone met een net. :9
vrow @Angelevo13 augustus 2024 23:32
Ja, ik zie dus nu een drone voor me met zo’n schepnet in de hand net als Midas Wolf :-)
En dan komt uiteindelijk die drone zelf in zijn eigen schepnet gevangen, teruggevlogen naar de politie….
Angelevo @vrow14 augustus 2024 22:53
Jij snapt het! ;)
Oon @NotSoSteady14 augustus 2024 02:57
Ze hebben drones met netten die andere drones kunnen vangen, maar het zal sowieso veelal gebeuren op momenten dat er niemand onder staat.

Bij een drone die zo hoog vliegt dat dat niet kan zullen ze proberen de eigenaar op te sporen.
Jerie @wildhagen13 augustus 2024 16:20
Dank, daar was ik nieuwsgierig naar.

Makkelijke te omzeilen middels een burner smartphone met prepaid SIM (of op naam van katvanger). Evt. met powerbank. Volgt men drone fysiek en drone vliegt naar tweede punt (waar de remote pilot zit) kun je deze alsnog oppakken. Is de drone zelf ook een burner, dan is de data publiekelijk geworden zonder dat de boef wordt gevangen.

Overigens lijkt het sop mij de kool niet waard voor een pietluttig filmpje van mijn favoriete artiest. Maar voor (zware) criminaliteit en spionage moet je rekening houden met dergelijke scenario's.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 13 augustus 2024 16:21]

Black_Diamond768 @Jerie14 augustus 2024 10:58
prepaid sim krijg je alleen als je jezelf identificeert met een E ID en of bankrekeningnummer (waar je bank ook je EID voor vraagt)
en die kattenvanger zal heel snel je naam doorgeven als het zover komt :)
Jerie @Black_Diamond76814 augustus 2024 11:00
Dat doen katvangers niet. Daar worden ze immers voor betaald.

Wat betreft prepaid SIM: in Nederland niet. Maar je zou ook een eSIM kunnen nemen.
hans_debruin @Mr_gadget13 augustus 2024 10:18
Ze hebben wat videos op yt. YouTube: SkeyDrone Radar Demo

Zo te zien zetten ze rond het gebied allerlei antennes. Op die manier kun je dan zien wat er binnen de zone allemaal aan radioverkeer gaande is. En dus ook peilen waar de zender van de piloot is.
Ik gok dat ze kijken naar de frequentie van de drone met de radio en zo dan zien wie de pilot is.
Groentjuh @Mr_gadget13 augustus 2024 10:13
Zowel de drone als de zender van de piloot versturen radiosignalen. Met een aantal ontvangers kun je dat waarschijnlijk wel trianguleren o.i.d.
themadone @Groentjuh13 augustus 2024 18:18
jeetje, terug naar de goede oude fm piraten tijd. De oplossing, meerdere zenders verdeeld over een groot oppervlak met relays via internet. Succes met het vinden van de piloot. De zelfbouw fpv drone van losse hobbyking onderdelen gaat gewoon lekker encrypted zijn locatie doorgeven en al deze systemen kunnen weer opnieuw beginnen.

Ik denk sowieso dat als het oprecht makkelijk was geweest om dit soort kleinere drones te vinden dat Rusland niet zoveel tanks was verloren ondertussen.
micnocom @Mr_gadget13 augustus 2024 10:13
Of is dit wettelijk verplicht?
Als jij gaat vliegen in een zone waar je niet mag vliegen dan maakt je dat ook niet uit.
Ik denk dat ze het communicatie kanaal van drone en controller scannen en daardoor kunnen pijlen waar beiden zijn (of zijn geweest).

[Reactie gewijzigd door micnocom op 13 augustus 2024 10:14]

apeklootje @micnocom14 augustus 2024 13:18
Destijds een demo gezien van DJI, was een koffertje dat als je het opende, een rugged laptop en twee antennes bevatte.
Hiermee kon je binnen een straal van vijf kilometers tot dertig drones tegelijk volgen en tegelijk zien waar de zender zich op dat moment bevond op een soort van Google maps kaartje, je kon ook verschillende koffertjes gebruiken en zo een netwerk vormen voor een groter bereik en accuratere positie aanduiding.
Dit is intussen vijf jaar geleden dus kan me voorstellen dat er intussen veel vooruitgang is geboekt.
joeri1 @Mr_gadget13 augustus 2024 10:15
Ze hebben een casestudy op hun website staan:
SkeyDrone deployed two passive SENID+ sensors to detect Radio Frequency and Direct Remote ID signals from drones. To also monitor crewed aviation, a radar feed was integrated to detect aircraft using Mode-S transponders, which are required in the Belgian controlled airspace. The Tomorrowland site falls in the control zone (CTR) of Antwerp airport, where drone operators need a flight authorization from Air Navigation Service Provider skeyes.

On the software side, SkeyDrone provided its Drone Radar cloud application, offering real-time visualization of drone positions, automatic address translation of the pilot’s location, height indication, classification of authorised versus unauthorised drone traffic, multiple security volume definitions, intrusion alarms, whitelisting options, and the ability to create screenshots and recordings for analysis and reporting.

During Tomorrowland 2023, the police monitored air traffic in real time with SkeyDrone’s Drone Radar application.
Lucb1e @joeri114 augustus 2024 01:57
automatic address translation of the pilot’s location
Dit soort features zijn altijd zo gaar, alsof een huisnummer je helpt midden in een veld. Zoveel software die op alle geolocaties een adres probeert te plakken.
the_stickie @Mr_gadget13 augustus 2024 10:59
https://www.skeydrone.aero/drone-detection-as-a-service/
Ze'scannen' zelf het luchtruim...
Vankerkom @Mr_gadget13 augustus 2024 12:02
Meewerkende Drones zenden Remote ID uit.
Dat is een protocol dat sinds dit jaar verplicht is op commerciële drones.

DJI Drones zenden al jaren gelijk aardige informatie uit en kan worden opgevangen met de AeroScope. Deze informatie bevat de UAV en operator locatie.

Volgens het boekje zouden piloten hun eigen geo-zones moeten instellen voordat ze gaan vliegen.
Helaas zijn er veel clueless of reckless piloten die dit niet doen.
hooibergje 13 augustus 2024 10:06
8000 euro klinkt als een hoop geld...

...totdat er een keer een quadcopter lullig op iemand crasht die daardoor een oog kwijt raakt. Dan piepen we wel anders.
deSenna24 @hooibergje13 augustus 2024 10:12
Ik ben als zweefvlieger wel blij met zo'n maatregelen maar wordt nog te weinig tegen gedaan. Al enkele malen gehoord dat clubleden bijna geraakt zijn door een drone, en dat in de nabijheid van het vliegveld. Zelfgemaakte drones halen makkelijk enkele honderden meters en eens eentje raken kan enkele duizenden euro's kosten, laat staan levens. Meer dan terecht dat er hoge boetes op staan, zeker bij zo'n evenementen of rond luchthavens/vliegvelden etc.
lasharor @deSenna2413 augustus 2024 10:18
Volgens mij zijn de no-go zones voor drones bij zweefvliegvelden redelijk beperkt. In Nederland mag je tot 120 meter de hoogte in met je drone. Dus, het lijkt mij dat het dan ook aan de zweefvlieger is om het risico van ander vliegverkeer in te kunnen schatten.

Maar goed, daarboven heb je natuurlijk wel een punt. Het lijkt mij überhaupt gevaarlijk om zo hoog te vliegen als drone piloot (dus +120 meter) omdat je je drone dan echt niet meer kan zien.
AddictIT @lasharor13 augustus 2024 10:29
Het is 25 jaar geleden dat ik nog aan zweefvliegen gedaan heb, maar als mijn geheugen me niet in de steek laat is 120meter ongeveer een kleine 400ft, ofwel de hoogte waar voor zweefvliegen de meest kritieke fase van de vlucht ingaat: het circuit en de landing.

Drones hebben in die zone niets te zoeken, en dit heeft niets te maken met het inschatten van ander vliegverkeer. Er zijn regels die bepalen hoe en wanneer zweefvliegtuigen in het landingscircuit terecht mogen komen zodat ze elkaar niet hinderen tijdens deze kritieke fase. Een zweefvliegtuig heeft immers geen motor die stijgen terug mogelijk maakt.

Elk incident daar kan heel snel tot gevaarlijke situaties leiden, daarom dat die regels er zijn.
ookhoi @AddictIT13 augustus 2024 13:17
Het is 25 jaar geleden dat ik nog aan zweefvliegen gedaan heb, maar als mijn geheugen me niet in de steek laat is 120meter ongeveer een kleine 400ft, ofwel de hoogte waar voor zweefvliegen de meest kritieke fase van de vlucht ingaat: het circuit en de landing.
Bij zweefvliegen is de meest kritieke fase van de vlucht de start.

De lier of sleep kan inhouden, breukstukje kan breken, of - en dit is vrijwel altijd fataal - het zweefvliegtuig komt in een high speed stall en valt weg over 1 vleugel.
Thamell @ookhoi13 augustus 2024 13:19
Nou nee hoor, vaak genoeg geknapte lieren meegemaakt en je zet gewoon verbroode landing in op een alternatieve locatie.
jerisson @lasharor13 augustus 2024 11:33
De Pukkelpopweide ligt een paar straten verder dan het vliegveld van Kiewit (zowel gemotoriseerd als zweefvliegen.), en ligt dus ook zonder bijkomende maatregelen reeds in een no-fly zone voor drones.

Volgens Geocortex is de lower limit van de no-fly zone (EBZH - HASSELT - Kiewit, rode cirkel ten noorden van Hasselt) 0ft en de upper limit 4500ft. Deze zone geldt het hele jaar door. Wil je daar toch vliegen, dan heb je schriftelijk toestemming nodig dat het mag. Die toestemming is volgens mij ook beperkt in de tijd.

Voor de Virga-Jesse feesten (die overigens samenvallen met Pukkelpop in dezelfde gemeente, Hasselt, maar langer duren.) is alles binnen de grote ring (en een stuk daarbuiten) aangeduid als een no-fly zone die in en uitgeschakeld kan worden.
divvid @lasharor13 augustus 2024 10:25
je kan ook nadenken als drone vlieger dat het wellicht niet zo verstandig is om bij een zweef vliegveld te gaan vliegen. Een zweef vliegtuig is erg kwetsbaar en helemaal niet wendbaar vergeleken met een drone.

Tijdens het paragliden op een populaire instructie spot in Frankrijk heb ik ooit meegemaakt dat een straaljager (andere orde, ok) ONDER ons door vloog. Dat was op z'n zachtst gezegd beangstigend. De desbetreffende piloot kon op het matje komen na interventie van diverse instructeurs.
Arfman @divvid13 augustus 2024 12:34
Rekenen op gezond verstand van mensen is zeer onverstandig. Laatst was er nog een drone die boven de Blue Angels vloog.
2TheMaks @Arfman13 augustus 2024 19:17
Wanneer iemand met een drone in restricted airspace gaat vliegen dan heeft die persoon dermate weinig gezond verstand dat deze de-facto handelsonbekwaam is. Onmiddellijk onder curatele stellen dus zodat die persoon niet langer zelf mag bepalen welke gadgets er gekocht worden.

Zelfde zou helpen tegen ouders die toestaan dat hun kroost zonder rijbewijs op gemotoriseerde gadgets rijdt die harder kunnen dan 25km/h.
Blonde Tux @divvid13 augustus 2024 12:50
Weldenkendheid is voor de gemiddelde medemens een hele opgave. De hele volkstammen die niet verder denken dan hun neus lang is, getuige van alle stickers, borden, etiketten en biljetten om mensen te wijzen op zaken die niet zo handig zijn, zoals (en zeker niet beperkend tot) een hond drogen in de magnetron, geen brandend peuken in een afvalbak te gooien of geen spijker door een accu te jassen.

Daarom wetgeving en bestraffing, want de stok werkt nu eenmaal beter dan de wortel in veel gevallen.
Termin8r @divvid13 augustus 2024 18:06
je kan ook nadenken als drone vlieger [...]
Nadenken is voor mensen wat zwemmen is voor katten: ze kunnen het wel, maar ze doen het liever niet.
divvid @Termin8r19 augustus 2024 10:42
Dat is een hele mooie omschrijving, ga ik onthouden
deSenna24 @lasharor13 augustus 2024 10:24
Je mag niet vliegen in de buurt van vliegvelden, en steeds afstand houden van vliegverkeer. Alle vliegverkeer heeft ook voorrang op drones, dus in de buurt van een vliegveld vlieg je dan sowieso al niet. Ook motorvliegtuigen stoor je ermee, als je al laag vliegt in je circuit en je raakt de prop kan die in grote waarschijnlijkheid niet landen op het vliegveld, ver zweven doen ze niet.
Veel kleine vliegveldjes liggen in ongecontroleerd luchtruim, zonder geozones. Maar ook met geozone vliegt een simpele drone van AliExpress zo de lucht in.
Coolstart @lasharor13 augustus 2024 13:10
Rond vliegvelden geld een no-fly zone voor drones. Min 3km. Ook kleine vliegvelden zijn rood ingekleurd als no-fly zone. Daarnaast hebben zweefvliegtuigen altijd voorrang omdat ze ongemotoriseerd zijn en dus niet zomaar kunnen stijgen of de landing afbreken.

Zweefvliegtuigen vliegen enkel onder de 120meter in de laatste rechte lijn bij het landen.

Kleine drones kunnen wel afwijken van de no-fly zone op kleine vliegvelden door afspraken te maken de pleincommandant.

Ik weet niet op basis van welke grondslag je uw veronderstelling maakt maar ze is wel fout.

Met een drone mag je vooral veel dingen niet. Je mag je niet boven evenement vliegen of dichtbevolkt gebied, geen brandweer hinderen, niet boven de haven vliegen of privacy schenden van mensen in hun tuin. Laat staan dat een drone voorrang heeft op een zweefvliegtuig.
CH4OS @lasharor13 augustus 2024 12:16
Dat je legaal tot 120 meter hoogte mag vliegen met een drone, hoeft dat een drone natuurlijk nog niet daadwerkelijk tegen te houden/limiteren (technisch gezien dan). Een auto kan immers ook sneller dan 130 kilometer per uur, dus dat gaat niet direct iemand tegenhouden natuurlijk.
Rens1967 @CH4OS13 augustus 2024 13:35
Ik heb sinds vorige maand een DJI Mini 4 pro. Deze is al standaard gelimiteerd tot 120 meter hoogte. Geen idee of dat te omzeilen valt, en ik zie het nut er ook niet van in. Vanaf die hoogte kan je al heel veel zien.
Radiance
@Rens196713 augustus 2024 19:39
Dat is vrij eenvoudig. Je kan een aanvraag bij DJI doen om die limiet te verwijderen. Je krijgt dan een paar stickers thuis gezonden doe je op je drone moet plakken, daar moet je foto's van maken en terug sturen naar DJI die vervolgens de limiet eraf haalt.

Je bent dan wel je CE label kwijt.

Die limiet geldt overigens alleen in de EU of andere landen die restricties op hebben gelegd. In Indonesië, daar heb ik de Mini 4 ook gekocht, kon ik zonder problemen boven de 120m vliegen. Ik kwam er terug in Nederland pas achter dat ie het hier niet standaard kan.

En ja ik ben op de hoogte van de regels en nee ik hou mij hier niet altijd aan. :+
roches @Rens196713 augustus 2024 21:21
Sinds vorig jaar een Mini 3, maar die gaat standaard tot 500m hoogte.
depeje @Rens196714 augustus 2024 16:15
Omdat je dan in het luchtruim van andere vliegtuigen terecht kan komen, en dat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
depeje @lasharor13 augustus 2024 13:05
De wet zegt nochthans dat een zweefvlieger voorrang heeft op een drone. Het is dus aan de dronepiloot om dat risico in te schatten. Als die dat nog niet kan, is het tijd dat die begint te studeren voor een vliegvergunning.
mvds @deSenna2413 augustus 2024 10:17
wordt nog te weinig tegen gedaan
Is dat niet zo'n beetje met alle wetten en regels hier in NL? De politie/handhaving heeft vrijwel nergens tijd voor.
Zoop @mvds13 augustus 2024 10:37
Net als al die opgevoerde elektrische fietsen, wetgeving is er allang maar handhaving laat te wensen over, want wat moeten ze als ze er een tegen komen? Fiets meenemen om te controleren op gesjoemel op het buro? Dat is veel ste veel werk (en bovendien is dat praktisch allemaal software). Ik heb er 1x iemand voor aangehouden zien worden omdat die gast makkelijk 40 reed zonder ook maar 1x te trappen en die kreeg een waarschuwing.

De technische ontwikkelingen gaan hartstikke hard overal maar maatregelen en handhaving hobbelen er een beetje achteraan.
Verwijderd @Zoop13 augustus 2024 10:54
Heel simpel... Een maximale dikte voor de banden opnemen in de regels voor de normale electrische fiets zo als voor de verplichte reflectoren in banden ook is gedaan zodat een racefiets met 28 mm of kleiner uitgezonderd is om dat te hebben.
Gamebuster @Verwijderd13 augustus 2024 12:43
Een maximale dikte voor de banden opnemen in de regels
Deze onzin weer. Dan komt er toch gewoon een fat bike met dunne banden? De opgevoerde fatbikes zijn al illegaal - waarom zou je er meer regels aan toevoegen? Dan raak je alleen maar legitieme fietsers.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 13 augustus 2024 12:44]

Verwijderd @Gamebuster13 augustus 2024 20:40
Lees je reactie eens terug. Fatbike met dunne banden. Dan is het geen fatbike meer. Een fatbike is een fatbike door de bandenmaat.
Gamebuster @Verwijderd14 augustus 2024 09:24
Denk eens na voor 5 seconden. Mensen kopen geen "fatbike" omdat het een "Fatbike" is. Mensen kopen fatbikes omdat het goedkope E-bikes zijn die je kan opvoeren. Het maakt niemand uit hoe breed de banden zijn.

Deze komt optioneel met een 30 euro gashandel, wat absoluut niet "legaal" is (althans... op de openbare weg... want iedereen gebruikt zijn opgevoerde fatbike alleen in de achtertuin)

Het probleem ligt echt veel dieper dan de breedte van banden. Het is gewoon dat je voor de prijs van een smartphone een elektrische fiets kan krijgen waarbij je niet hoeft te trappen en dan ook nog eens je vriendje mee kan nemen achterop en 50km/u kan. De banden minder breed maken gaat niets veranderen, behalve legitieme E-bike bezitters pesten.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 14 augustus 2024 09:26]

Verwijderd @Gamebuster14 augustus 2024 09:38
Slechte beredeneringen. in de <1200 euro klasse zijn er ook e-bikes zat met dunne banden, al jaren. kijk maar eens bij de decathlon. qua bereik vergelijkbaar met die goedkope fat bikes. maar toch zie je hier amper jongeren op. Het is echt de stoere brommer look en dikke banden die de aantrekking geven bij de jeugd.

Met het uitbannen van de dikke band is de markt voldoende gesloopt om op korte termijn een oplossing paraat te hebben.

en op een normale legitieme e-bike is dat zo opgelost door een maatje smallere band te monteren die op een brede fatbike velg niet zal passen.

Ook een gashendel is gewoon legaal, deze mag ondersteuning bij wegrijden bieden tot 6 km per uur.

Terwijl de fatbike verboden is op basis van de bandenbreedte kan de overheid werken aan een speciale categorie voor deze fietsen met verzekeringsplaatjes, eisen aan verzekering en rijbewijs enz enz.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 14 augustus 2024 09:45]

Gamebuster @Verwijderd14 augustus 2024 16:41
Extra regels hebben geen zin, opgevoerde fatbikes zijn al illegaal.
erwinb @Verwijderd13 augustus 2024 12:52
ik denk dat je beter een rijbewijs kan gaan invoeren voor alle voortuigen met een (hulp)motor.
Dan los je veer meer problemen in één keer op.
IrBaboon79 @Verwijderd13 augustus 2024 14:28
Gewoon verplicht verzekeringsplaatje voor alles dat een hulpmotor heeft + helm voor >30km/h (ofzoiets dan) - dat hoeft dan, ivm enorme aantallen, niet eens zoveel te kosten per persoon.
Combineren met verplichte, goedkope, jaarlijkse en mogelijk een gratis extra 'surprise' APK - fietsenmakers e.d. ook weer blij.

Ding opgevoerd = waarschuwing, 2e keer = zonder gezeik shredder in.
Ding geen plaatje = direct inleveren en ophalen bij de politie, na afsluiten van verzekering en boete op de korte termijn APK lijst.
Ding gestolen = geen aai over de bol, u gaat niet door naar start (of andere zieligheidsindustrie) maar mag direct mee met de politie; 240u schoffelen met tof jasje in nogal druk bezochte buurt van de woonplaats en een boete aftikken a 2500eu. Grote muil / racies gezanik = verdrievoudiging van straf.

[Reactie gewijzigd door IrBaboon79 op 13 augustus 2024 14:29]

SvenHe @IrBaboon7913 augustus 2024 19:28
Opvoeren is rijden zonder verzekering, meteen de shredder in.
IrBaboon79 @SvenHe13 augustus 2024 20:10
Dat mag ook - details moeten nog wat aan geschaafd worden maar feitelijk ben je met 1 ‘wet’ klaar zoals hierboven beschreven en alle toekomstige voertuigen zijn ook afgedekt ipv voor elk raar prul uitzonderingen te bedenken…
richardbloem @IrBaboon7914 augustus 2024 07:47
Prima, behalve de APK om de fietsenmaker blij te maken. De ongelukken met lage-snelheids electromotorvoergtuigen worden, volgens mij, niet veroorzaakt door slecht materiaal maar door roekeloos gedrag. APK is dan echt bureaucratie.
Onder de 5 km/u moet je niets verplichten anders moet zelfs de baby-tractor een plaatje.
IrBaboon79 @richardbloem14 augustus 2024 21:14
Die apk is bedoeld om een onverwacht test moment in te bouwen en opvoerders te ontmoedigen...
Zoop @Verwijderd13 augustus 2024 11:24
Ik rijd zelf een elektrische fiets, een normale batavus, niet zo'n stomme fatbike. Zoals het hoort gaat ie maximaal 27 (althans, dan houd ie op met power geven). En ik wordt met regelmaat ingehaald door kids van 12-15 op een soortgelijke fiets die minstens 10km harder gaan dan ik, zonder/weinig te trappen.

Wat gaat een maximale dikte van banden daaraan doen dan? Dat je daarbij die fatbikes uitbant, prima, maar die zijn niet het enige probleem.

Ik denk dat iedereen gewoon rijbewijs / nummerplaatje moet hebben als er een motor op zit.

Affijn, lekker offtopic, maar drones hebben soortgelijke problemen, op zich genoeg ideeen om er wat tegen te doen, maar de handhaving is altijd een ding.
Verwijderd @Zoop13 augustus 2024 11:34
heel simpel, met een maximale dikte is de fatbike per direct illegaal. en daarmee is het probleem van de fatbike opgelost en komt het verder neer op handhaven op snelheid door de politie voor gewone electrische fietsen.en dat handhaven kunnen ze prima, ze hebben er zelfs rollerbanken voor.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 13 augustus 2024 11:36]

Unstable Element @Verwijderd13 augustus 2024 12:39
Waarom dan niet direct op snelheid handhaven? Dan ben je er toch ook?
En welke maximale dikte stel je voor 4cm? Dan gaan veel fietsen voor ouderen er ook al onder.
Ik zie veel meer in frame maat, al die fatbikes lijken wel kinderfietsen. Gewoon een eis dat je zonder gebogen knieën bij de grond moet kunnen ofzo.
Maestro.mosjuh @Verwijderd13 augustus 2024 14:19
Een opgevoerde fatbike (zoals in jouw voorbeeld) is al illegaal - meer regels gaan daar niet bij helpen.

Waarom rijden ze dan toch zoveel rond? Omdat er niet gehandhaafd wordt. Meer regels zorgt niet automatisch voor meer handhaving (wel voor meer regeldruk en houd onze politici lekker bezig).

De oplossing voor de illegale fatbike is dus meer / beter handhaven, maar daar hebben we helaas niet genoeg Politie-personeel voor...

(let wel - er zijn ook politieke partijen die vragen om middels regels tegen fatbikes - die hebben dus ook boter op hun hoofd, want ze lossen het eigenlijke probleem (te weinig blauw op straat) niet op... Want dat kost weer teveel. Roepen om een populistische regel kost niet zo veel.).
tERRiON @Verwijderd13 augustus 2024 15:09
De fatbike (wat geen aparte categorie voertuitgen is) is niet het probleem en de dikte van de band ook niet. Maar stél dat je die maatregel gaat invoeren, worden de agenten dan uitgerust met een schuifmaat om te kijken of een band niet toevallig buiten de arbitrair vastgestelde limiet valt? En wat als een band nou 2 millimeter binnen die limiet valt en de de net-niet-fatbike toch te hard rijdt? En mijn opgevoerde ebike met het model van een transportfiets?

Misschien moeten we het probleem bij de bron aanpakken: De prinsjes en prinsesjes die op opgevoerde ebikes rondrijden én hun ouders. Toen ik 12 was (ja, dat is al even geleden ;) ), hoefde ik het niet in mijn hoofd te halen om mijn ouders te vragen of ze alsjeblieft een snorfiets of brommer voor me wilden kopen.
Zoop @Verwijderd13 augustus 2024 11:45
Ah op zo'n manier. Ja, ik kan mij voorstellen dat het probleem groter is met die bijzonder gevormde fietsen, dus als dat meer gestandaardiseerd wordt, is het makkelijker te controleren. Goed punt ja.

Alleen nadeeltje, net zoals vroeger met opgevoerde brommers, dat het aan en uit te zetten is met een knopje, of zelfs een bepaalde combinatie (een klasgenoot vroeger had een scooter die normaal 45 ging, maar knijp rem 2x, 1x gas, en nog 3x rem, en tadaa, hij rijd nu 90). Dat is niet iets wat ze snel op de rollerbank kunnen zien, maar vaak is er in ieder geval nog mechanisch mee gesjoemeld (anders gaat zo'n scooter niet zo maar 90 natuurlijk) wat op te merken valt.

Die elektrische fietsen, echter, veel ervan is gewoon software (er zijn ook hardware mods zodat de fiets "denkt" dat je langzamer rijd dan je echt rijd, en daarom power blijft geven), veel ervan verbind met gsm, appje op je iphone, *beep* en hij is ineens helemaal wet-conform. Hoek om, app erbij, *beep* en vlammen met het ding ...

Dus dan moet je ze onderweg pakken als ze die snelheden rijden en dat maakt het allemaal al een stuk lastiger ...
NotSoSteady @Zoop13 augustus 2024 13:09
Volgens mij krijg je momenteel 1x een waarschuwing en bij de tweede aanhouding nemen ze de fiets mee om te vernietigen.
dano2504 @mvds13 augustus 2024 20:06
Alleen langs de snelweg een flitser plaatsen en daarnaast in de auto te gaan maffen |:(
hooibergje @deSenna2413 augustus 2024 11:42
Er zijn op youtube videos te vinden van FPV drones op vele kilometers hoogte vliegen. Daar kunnen ze gewoon tegen grote airliners aan knallen.

Zoals deze:
YouTube: Dji fpv drone height test [8km video]
yevgeny @deSenna2413 augustus 2024 14:08
Zweefvliegtuigen lijken een groter probleem te zijn dan drones, ieder jaar grote ongelukken sommige met dodelijke afloop.

Afgelopen juni een ongeluk bij hoogeveen, zweefvliegtuig raakt lantaarnpaal en beland in de sloot, grote inzet van hulpverleners nodig.
https://www.rtvdrenthe.nl...npaal-en-eindigt-in-sloot

In juni een ongeluk in het duitse Thüringen, nederlandse piloot omgekomen.
https://nos.nl/artikel/25...eefvliegtuig-in-duitsland

Ook vorig jaar diverse ongelukken met zweefvliegtuigen waarbij doden zijn gevallen.
https://nos.nl/artikel/24...zweefvliegtuig-bij-arnhem
Chotto Toire @hooibergje13 augustus 2024 10:14
Helemaal mee eens. Goed om eens zo'n fiks boetebedrag te zien. Daarom verbaast het me nog steeds dat... effe checken... whatsappen tijdens het rijden je nog steeds een boete van 'maar' €420 oplevert.

Het is trouwens niet m'n bedoeling om de discussie opeens naar verkeersboetes te verleggen, maar om te benadrukken dat zo'n hoog boetebedrag me in positieve zin opvalt en verrast.
moonlander @Chotto Toire13 augustus 2024 10:24
die € 420 boete is heel hoog, de pakkans is nihil. Zolang dat niet in balans is maakt de hoogte van de boete niet uit.
YopY @moonlander13 augustus 2024 11:14
die € 420 boete is heel hoog, de pakkans is nihil.
Heb je daar een bron van? D'r staan regelmatig camera's op de (snel)wegen om dit te detecteren, en d'r zijn vorig jaar 200.000 boetes uitgedeeld hiervoor (waarvan 62.000 voor fietsers).

[Reactie gewijzigd door YopY op 13 augustus 2024 11:15]

moonlander @YopY13 augustus 2024 11:18
Dat is echt helemaal niks! Kijk in de praktijk maar eens rond, dan zie je echt ontzettend veel mensen op de mobiel tijdens het rijden. Dat betekend dat er niet gehandhaaft wordt, anders zou men het niet meer doen.
laptopleon
@YopY13 augustus 2024 13:29
Dat de pakkans nihil is, kun je zelf dagelijks constateren. Als je een rondje buiten loopt of fietst op een willekeurige N-weg, provinciale of polderweg die een paar km rechtdoor gaat, zie je binnen een paar minuten we bestuurder die niet-handsfree zit te bellen of zelfs compleet niet met de weg, maar op zijn of haar mobieltje bezig is. Auto’s, trekkers, vrachtwagens… alsof het allemaal niet mis kán gaan.

Maar fietsers spannen de kroon. Ik schat dat 80% van de fietsers – bijna allemaal scholieren – onderweg met een mobieltje bezig is. Ik heb er al verschillende keren bijna een op m’n motorkap gehad of bijna een fiets-botsing mee gehad.

Tegenwoordig bel ik maar een keer preventief of roep ik alvast als ik ze aan zie komen, anders zouden ze zó tegen je aan zombie-fietsen. En dan kijken ze vaak nog verbaast ook, terwijl ze van schrik de berm in fietsen.
dez11de @moonlander13 augustus 2024 11:22
Hoe lager de pakkans hoe groter de boete moet zijn om de riskreward calculatie de negatieve kant uit te doen slaan.
Tintel @Chotto Toire13 augustus 2024 10:21
Maar hele hoge (en wellicht onbetaalbare) boetes zijn toch helaas geen manier of zaken echt goed af te dwingen.
Onwetenheid en eigenwijs gedrag zijn eerder de motivatie dan 'pure evil' en stom genoeg is een boete hierbij maar een matige oplossing. Zeker als "het kalf al verdronken is" (de drone al op mensen is gevallen...)
watabstract @Chotto Toire13 augustus 2024 11:03
Een auto en een telefoon zijn twee hele dagelijkse voorwerpen. Een drone is dat niet. Je mag met een auto en een telefoon de weg op. Je mag alleen het gebruik ervan niet combineren. Doe je dat toch en je wordt gepakt dan blijft dat een momentopname. Het betekent niet dat iemand de hele rit met de telefoon bezig is. Daarnaast kan er een legitieme reden bestaan om de wet te overtreden, of verzachtende omstandigheden zo je wilt. Een drone vliegen in verboden gebied is geen momentopname. Als je daar een half uur vliegt dan overtreed je een half uur lang de wet. Dat gebeurt ook nog eens met voorbedachte rade en verzachtende omstandigheden zijn dan wel erg ver gezocht. Dus dat verschil in boetebedrag kan ik me wel in vinden.
nst6ldr @watabstract13 augustus 2024 11:10
Dat alles terzijde: met een drone moet je oprecht goed je best doen wil je iemand doden, als je achter het stuur met een telefoon bezig gaat is dat zomaar een voor de hand liggend scenario.
watabstract @nst6ldr13 augustus 2024 11:38
Er hangen veel minder drones in de lucht dan dat er mensen op de weg rijden die hun telefoon gebruiken. Als er opeens 1000 illegale drones boven een festival zouden hangen dan wordt het een heel ander verhaal.
adje123 @hooibergje13 augustus 2024 10:12
Of een drone door een terrorist wordt gebruikt bij een festival....
arbraxas @adje12313 augustus 2024 10:13
Die zal ook echt wakker liggen van een boete. Of van een verbod op drones.
adje123 @arbraxas13 augustus 2024 10:14
Wel van het kunnen opsporen.
wica @adje12313 augustus 2024 10:29
Technisch gezien, kan iemand een drone ergens neer leggen. En kan iemand aan de andere kant van de wereld hem besturen via het GSM netwerk.

Wie is dan de bestuurder?
Seal64 @wica13 augustus 2024 11:33
De bestuurder zal nog altijd degene zijn die aan de knoppen zit. De bezorger zou medeplichtig kunnen zijn.

Ik vraag me echter af hoe betrouwbaar het besturen van een drone gaat verlopen vanuit Australië. Het zal echt wel werken maar ik verwacht dat er zoveel latency op die lijn zit dat tegen de tijd dat de bestuurder ziet dat er een paal staat, die drone daar allang tegenaan geknald is.
arbraxas @adje12313 augustus 2024 10:51
Die dingen hebben autopilot en kun je programmeren. Je stuurt ze onderweg en wandelt rustig een andere kant op. Kun je inderdaad de controller terugvinden.
En of het gaat werken bij een zelfbouwdrone? Ik verwacht eigenlijk van niet.

[Reactie gewijzigd door arbraxas op 13 augustus 2024 10:53]

Patrick_Wolf @adje12313 augustus 2024 10:23
Die laat toch gewoon de afstandsbediening liggen op de locatie als hij vlucht
Kurgan @Patrick_Wolf13 augustus 2024 10:28
Maar dan weet de politie wel gelijk in welk gebied ze moeten zoeken en is de ontsnappingskans dus een stuk kleiner. En hij laat dan mogelijk ook bewijsmateriaal achter zoals DNA of vingerafdrukken.
TheGraphic @Kurgan13 augustus 2024 10:32
Ik verwacht niet dat dit gaat werken voor een zelfbouw drone
moonlander @adje12313 augustus 2024 10:22
het opsporen nadat de drone is geland.. Ondertussen kan de dader allang weer weg zijn.
kuurtjes @adje12313 augustus 2024 17:32
Terroristische aanvallen hebben niet direct als doel om er levend uit te komen. Dus opsporen lijkt me in dat geval vrij nutteloos.

Verder vliegt een drone vrij snel en als je je target weet ben je al lang weg voordat mensen weten wat er aan de hand is.
GWBoes @arbraxas13 augustus 2024 10:18
Maar als je met die mogelijke €8000 boete 20 recreatieve drones uit de lucht houdt valt die ene vlieger met terroristische bedoelingen wel meer op en makkelijker te stoppen.
adje123 @Rnej13 augustus 2024 14:11
Omdat je nooit volledig kan uitsluiten, dan maar alles toestaan?
Rnej @adje12313 augustus 2024 15:36
Dat zeg ik niet, ik zeg dat ik een sterk vermoeden heb dat dat niet de hoofdreden is, maar dat ze gewoon geen pottenkijkers willen :)
init6 @hooibergje13 augustus 2024 12:55
Laten we de maatschappij niet gaan inrichten op wat kan gebeuren, maar op realistische scenarios.

Een drone vlieger heeft een intrinsieke motivatie om de drone te laten vliegen. Crashed deze en veroorzaakt deze schade dan hoort daar een boete op te staan voor roekeloos gedrag, maar om alles te verbieden maakt onze samenleving niet meer leefbaar.

Daarnaast is deze regel niet om mensen te behoeden, het is puur om de economische belangen van organisatoren veilig te stellen. Anders zou dergelijk verbod op andere plekken zijn.
jerisson @init613 augustus 2024 13:24
Dit heeft een redelijk hoog "beter genezen dan voorkomen" gehalte.

Boven, of in de buurt van, een menigte vliegen is niet toegestaan omdat het net roekeloos is. Iets is niet pas roekeloos nadat een probleem zich voordoet hé. Die regels zijn er niet voor niks.
Daarnaast is deze regel niet om mensen te behoeden, het is puur om de economische belangen van organisatoren veilig te stellen. Anders zou dergelijk verbod op andere plekken zijn.
Zulke verboden gelden reeds jaren op tal van plaatsen en events, en komen niet van de organisatoren uit.

Betreffende dit specifieke event is het hoe dan ook verboden om daar te vliegen met drones: festival of geen festival. Het ligt namelijk vlak aan een vliegveld, en de no-fly zone voor drones die rond het vliegveld geldt bedekt ook de festivalterreinen.
fevenhuis @hooibergje13 augustus 2024 15:03
Zijn er veel mensen die ogen hebben verloren door vallende drones?

Ook kun je afvragen wie er schuldig is aan vallende drones als ze uit de lucht

Ik kan me voorstellen dat drones boven groepen mensen iets is wat men in de hand wil houden, maar we hoeven ook geen hypothetische doemscenario's te verzinnen en zo een (zeer lucratieve) burger-drone-wapenwedloop te verzinnen voor onze kleine fladderende camera vriendjes.

Ik ben niet zo meeloper met het verbod-op-alle-dingen, omdat dit soort grote evenementen een hoop drones aantrekken moet men er wat aan doen, maar dat wil niet betekenen dat wij voortaan maar meteen alle drones uit de lucht moeten halen gebaseerd op redenaties voor dit evenement.

[Reactie gewijzigd door fevenhuis op 13 augustus 2024 15:04]

adje123 13 augustus 2024 10:08
Goed zo, aanpakken die handel, hoge boetes uitdelen.
Drones kunnen ook door terroristen gebruikt worden en dan wil je bij een drukbezochte festival voorkomen dat er ellende gebeurt.
joker1977 @adje12313 augustus 2024 10:15
Want die terrorist gaat zich laten afschrikken door hoge boetes? "Ja ik wil tientallen mensen omleggen, maar die potentiële boete he... dan doe ik het maar niet"
adje123 @joker197713 augustus 2024 10:16
Het staat duidelijk in het artikel, mensen kunnen ook opgespoord worden.
JackJack @adje12313 augustus 2024 10:35
Lapmiddel. Denk je echt dat een terrorist een standaard DJI droontje gebruikt? Die knutselt zelf iets in elkaar wat niet op GPS vliegt of een ID uitzend. Vervolgens is heel die tracking software nutteloos tenzij ze de dader op heterdaad kunnen betrappen wat gezien het bereik van de meeste drones zo goed als onmogelijk is.

Dit middel is nuttig voor feestgangers of kattekwaad en daar houdt het dan ook op. Dat hele terrorisme argument slaat als een tang op een varken.
MarcMK2 @JackJack13 augustus 2024 11:30
Ik denk wel zeker dat de terrorist een DJI drone zou gebruiken. Je ziet het nu in de oorlog in Oekraine dat de DJI drones veelvuldig gebruikt worden omdat ze belachelijk goedkoop vergeleken met de militaire drones en even effectief. Als het doel is om zoveel mogelijk angst te verspreiden onder de bevolking is kwantiteit over kwaliteit vaak een betere tactiek. Een hobby project kan deze kwantiteit vaak niet evenaren en zal dus eerder op kwaliteit concureren.

terroristen zullen sws niet snel binnen de regels van de wet te werk gaan en de boete is vaak het minste waar ze zich druk over zullen maken
Christoxz @adje12313 augustus 2024 10:23
Maar dat zal niet zo snel gaan. Een aanslag speler zal opstijgen, direct er naar toe en handelen. En geen rondjes vliegen voor bijvoorbeeld mooie lucht shots, waarbij er tijd is om de bestuurder te localiseren.
joker1977 @adje12313 augustus 2024 12:01
"Opgespoord". Je bedoelt als de Drone een ID heeft die de transmitter ook gebruikt.

Gemiddelde drone die je voor een aanslag gebruikt voer je natuurlijk niet uit met dat soort zaken die enkel voor brave burgers opgelegd zijn. Je pakt dan een drone welke met een voorgeprogrammeerde bestemming is uitgerust, zodat je uberhaupt niet "hoeft te sturen" op het moment dat ie de lucht in gaat.

Dit heeft geen ene moer met (serieus) terrorisme te maken, hooguit met amate(u)rrorisme. En dan is het misschien makkelijker om met die huurauto even Carmageddon te spelen op het festival-terrein.. Just sayin'
adje123 @joker197713 augustus 2024 13:55
Een misdadiger laat altijd iets achter, en daar hebben we goede rechercheurs voor.
Palm_freemium @adje12313 augustus 2024 10:42
Het is makkelijker om iemand dood te rijden met een auto dan met een drone. Moeten we auto's dan ook maar gelijk verbieden? /s

De huidige drone-regelgeving is absurd. Vaak wordt beweerd dat er voor het dronevliegbrevet geen regels waren, maar dat is onjuist. Vroeger viel het onder modelvliegen, en die regels waren strenger dan de huidige. Met de juiste drone en een online cursus mag je tegenwoordig zelfs in woonwijken en boven mensen vliegen. Kijk maar eens op Funda: er staan genoeg dronefoto's van huizen. Je ziet alleen de foto's van het te koop staande huis, maar wie weet wat er nog meer wordt gefilmd?

Ik heb jarenlang racedrones gevlogen in de polder, ook nadat het dronebewijs verplicht werd. De regelgeving heeft het modelvliegen behoorlijk in de verdrukking gebracht. Ik wilde een flying wing bouwen om Texel vanuit de polder te fotograferen, maar heb dat uitgesteld vanwege het dronebewijs.

Het probleem met moderne drones is dat iedereen ze kan besturen, zelfs mensen zonder enige ervaring. De huidige regels zijn te streng om dronevliegen als hobby te promoten, maar tegelijkertijd staan ze veel toe als het gaat om vliegen boven mensen en gebouwen, daarnaast is dit niet effectief tegen mensen die zo'n drone kopen zonder de regels te kennen.

Ik vind het belangrijk om verantwoord met drones om te gaan, maar de huidige regels en controle moeten echt aangepakt worden. Er is iets beters nodig.
YopY @Palm_freemium13 augustus 2024 11:17
Het is makkelijker om iemand dood te rijden met een auto dan met een drone. Moeten we auto's dan ook maar gelijk verbieden? /s
Auto's zijn verboden op festivalterreinen, ja, en in tegenstelling tot drones heb je er een rijbewijs voor nodig, elke auto staat op naam, en elke auto heeft verplicht een verzekering als je bij anderen schade veroorzaakt. Ik zie een /s, maar de auto-analogie is in dit geval krom.

Dat gezegd hebbende, volgens mij geld hetzelfde voor de grotere / professionelere drones in NL. Maar dan leer je ook dat je niet zomaar een drone bij een festival of vliegveld mag rondvliegen.
Palm_freemium @YopY13 augustus 2024 11:32
Auto's zijn verboden op festivalterreinen, ja, en in tegenstelling tot drones heb je er een rijbewijs voor nodig, elke auto staat op naam, en elke auto heeft verplicht een verzekering als je bij anderen schade veroorzaakt. Ik zie een /s, maar de auto-analogie is in dit geval krom.

Dat gezegd hebbende, volgens mij geld hetzelfde voor de grotere / professionelere drones in NL. Maar dan leer je ook dat je niet zomaar een drone bij een festival of vliegveld mag rondvliegen.
Nee, dat geld voor alle drones. Voor bepaalde klasse is volgens mij ook remote ID nodig, maar alle drones moeten een crash resistent plaatje hebben met het registratie ID. Drone verzekeringen zijn er wel, ik weet alleen niet of ze verplicht zijn. De analogie gaat dus wel aardig op.
- Verboden op festivals
- Dronebewijs nodig
- Moet geregistreerd zijn op naam
- Verzekering mogelijk optioneel.

Het verschil met auto's is dat ze gelijk op naam worden gezet bij aankoop en drones moeten achteraf door de gebruiker worden geregistreerd.
Rens1967 @Palm_freemium13 augustus 2024 13:42
Ik woon in Duitsland en heb een drone onder 250 gram. Ik moet hier sowieso een aansprakelijkheidsverzekering voor hebben, en, omdat het ding een camera heeft, moest ik mij ook registreren als dronegebruiker, en mijn registratienummer moet op de drone aanwezig zijn.
Een dronebrevet is voor deze klasse tot 250 gram niet nodig.
segil @Palm_freemium13 augustus 2024 11:34
Het beveiligen tegen een auto is daarentegen ook veel makkelijker, dan iets wat uit de lucht komt. Je kunt obstakels plaatsen zodat auto's niet het terrein op kunnen. Dit wordt al vaker gedaan. Probeer maar iets vergelijkbaars te doen in de lucht.
emeralda @segil13 augustus 2024 11:40
Ik stel mij voor dat we over 30 jaar drones in de lucht hebben vliegen die andere drones naar beneden halen.
Vankerkom @emeralda13 augustus 2024 12:10
Interceptor drones bestaan nu al en dat is een van de mogelijke manieren om een drone veilig uit te neutraliseren.
ultimasnake @Palm_freemium13 augustus 2024 11:35
Weet niet hoe het bij Pukkelpop zit maar menig festival(terrein) zet al veel middelen in om te voorkomen dat voertuigen het festival terrein kunnen betreden zoals die grote betonblokken...

Een drone stop je niet even, naast mogelijk terroristisch motief zou het ook goed mogelijk zijn dat de drone wordt ingezet voor het filmen van een optreden/concert/mensen op kampeerterrein (natuurlijk met z'n beperkingen) of nu ik er over nadenk het binnen krijgen van bijvoorbeeld drugs die anders werd ingenomen...

God dat laatste.... dat is mogelijk nog wel een handeltje hahaha.

En een dronebewijs om met drones te vliegen is net als een rijbewijs om auto's te mogen rijden nutteloos.. Iemand met slechte bedoelingen vliegt of rijdt een drone ook zonder drone/rijbewijs ;-)
Verwijderd @adje12313 augustus 2024 10:35
Alsof je terroristen tegenhoudt als ze een boete riskeren 🤦‍♂️
kuurtjes @adje12313 augustus 2024 17:33
Terrorisme is hier weer zo'n flutreden. Laat je niet vangen door dat doemdenken.
vDorst @adje12313 augustus 2024 10:13
Ik denk altijd maar zo, gekken hou je er niet tegen.
Zelfde met alle FOMO-camera's bij iedereen aan de deur.
Die aanslag/ontvoering/inbraak gaat gewoon gebeuren.
Hoogstens worden ze sneller opgepakt.
magnifor @adje12313 augustus 2024 10:17
Dat mag geen argument zijn want als je het zo bekijkt dan kan bijna alles worden ingezet door terroristen om schade aan te richten. Daarnaast een boete van 8k houdt een terrorist echt niet tegen.
adje123 @magnifor13 augustus 2024 10:20
Dat is zeker wel een argument.
Er zijn wel vaker beperkingen bij evenementen waar veel mensen aanwezig zijn. Dit is er zo een.
Polderviking @adje12313 augustus 2024 10:41
Het is een slap argument.
Die auto waarmee je naar dat festival rijdt kan ook gewoon misbruikt worden door terroristen.

Algemene veiligheid is prima, maar die terrorismekaart is echt misplaatst hier.
Die gaan zich echt niet tegen laten houden door vliegregels.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 13 augustus 2024 10:42]

familyman @Polderviking13 augustus 2024 11:33
Die auto, ook daarvoor worden maatregelen genomen. Via tactisch geplaatste betonblokken bijvoorbeeld.
Tintel @adje12313 augustus 2024 10:23
Die hoge boetes i.c.m. met terroristendreiging kloppen niet.... terroristen hebben daar geen boodschap aan.

En "foei" roepen nadat mensen gewond zijn geraakt helpt eigenlijk ook niet..
Lucb1e @Tintel14 augustus 2024 02:03
En "foei" roepen nadat mensen gewond zijn geraakt helpt eigenlijk ook niet..
Ik zou zo'n schadeclaim niet op m'n deurmat willen, nog los van een eventuele strafmaat
n4m3l355 13 augustus 2024 10:13
Apart dat dit ook wordt toegepast bij de EK wielrennen, dat is immers op publiek terrein, gaan ze in dat geval alle publieke wegen "afbakenen" als geozone?
mvds @n4m3l35513 augustus 2024 10:20
Publiek terrein of niet, je hebt gewoon regels voor het niet boven mensen mogen vliegen. Die gelden voor iedereen, grote of kleine drones, met of zonder vliegbrevet.
starfight @mvds13 augustus 2024 10:34
Je mag zeker boven mensen vliegen, maar niet boven een menigte.
Een festival of optocht zal hier altijd onder vallen, maar over een groep wandelaars of fietsers die voldoende ruimte om uit te wijken hebben mag je zeker wel vliegen.
jerisson @starfight13 augustus 2024 12:10
Zoals al eerder gezegd, mag een drone normaal gezien niet boven mensen vliegen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor door een particulier gebouwde drones die minder dan 250 gram wegen of op de markt gekochte drones die een etiket dragen met vermelding van de klasse 0 of 1 (verplicht vanaf 1 januari 2024) en die zijn goedgekeurd voor vluchten in subcategorie A1. Ook dan moet het vliegen boven mensen echter tot een minimum worden beperkt.

Drones van klasse C3 en C4 moeten 150 meter van stedelijke gebieden verwijderd blijven en moeten een minimale afstand van 30 meter bewaren ten opzichte van menigten. Al onze infographics voor drones staan op de EASA-website.

Alleen drones die zijn gemarkeerd als klasse C2 of die vluchten uitvoeren in subcategorie A2 mogen zich in de buurt van mensen begeven. Als algemene regel geldt dat de zijdelingse afstand tussen de drone en elke niet-betrokken persoon niet kleiner mag zijn dan de vlieghoogte (dit wordt ook wel de “1:1-regel” genoemd: een drone die bijvoorbeeld 40 meter hoog vliegt, moet minstens 40 meter van alle niet-betrokken personen verwijderd blijven).
Van: https://www.easa.europa.e...en%20verwijderd%20blijven).
Het hangt dus af van de klasse.

Daarnaast mag je niet vergeten dat bij een wielerwedstrijd zoals het EK ook vaak laagvliegende helikopters aanwezig zijn.

Edit: ontbrekende info over andere klasses aangevuld.

[Reactie gewijzigd door jerisson op 13 augustus 2024 12:59]

kodak
@n4m3l35513 augustus 2024 13:39
De meeste zones gaan juist over publiek terrein en niet alleen om het gebied recht boven een afgesloten terrein. Die zone van 79km2 is ook duidelijk niet slechts de omvang van het festivalterrein.

Op zich snap ik de verbazing wel dat een verbod ook van toepassing is in openbaar gebied. Maar openbaar heeft nooit zomaar de betekenis dat je er ook maar allles mag doen, er gelden juist vaak verbodsregels.
JackJack @n4m3l35513 augustus 2024 10:31
Je mag niet boven wegen, bebouwde kom of menigten vliegen. Dus in al deze gevallen ben je sowieso al fout bezig. Geozone maakt dan niet meer uit.
KingEd @JackJack13 augustus 2024 11:57
Onzin, met een drone lichter dan 250g mag je prima binnen/boven de bebouwde kom vliegen.
https://www.eudronebewijs.nl/blogs/actueel/europese-drone-categorieen#:~:text=Drones%20tot%20250%20gram%20mogen,'eigenaar'%20van%20de%20drone..
mvds @JackJack13 augustus 2024 13:26
Niet alleen deze blog zegt het, ook de info die terug te vinden is op de RDW site zegt het. En boven bebouwing vliegen is natuurlijk niet meteen hetzelfde als de zonnende buurvrouw filmen, of bij mensen naar binnen gluren o.i.d. Als jij aangehouden word (en die kans is al echt minimaal) en je hebt een goed verhaal (bijvoorbeeld je zonnepanelen/dakgoten/enz willen checken, zoals ik ook regelmatig doe) dan is het geen enkel probleem.

Maar ik laat het mijn buren dan ook altijd even weten, en meestal krijg ik dan ook van hun de vraag om meteen even daar alles te checken.
Rens1967 @JackJack13 augustus 2024 13:52
Ik neem aan dat jij volledig op de hoogte bent van alle regels?In die blogpost staan alle geldende regels gewoon in. Ja, je mag boven bebouwing vliegen. Echter, als je drone een camera heeft, moet je wel toestemming hebben van bv je buren of andere bewoners om over hun grondstuk heen te vliegen.
En wat bedoel je precies met "dat het in de praktijk toch anders ligt". Heb je daar een voorbeeld van?
EwieM 13 augustus 2024 10:08
Goede ontwikkeling, mensen vergeten dat dze drones goed veel schade kunnen aanrichten. Was er niet een tijd dat er arenden werden ingezet tegen drones?
Tintel @EwieM13 augustus 2024 10:24
Ja, dat helpt idd veel meer dan die 'hoge boete'.....direct uit te lucht halen al dan niet m.b.v. een drone (ai....ergens heb je dan wel een catch-22) of een grote afgerichte roofvogel.
Menesis 13 augustus 2024 10:13
Dus dit werkt niet tegen autonome drones?
CrimInalA @Menesis13 augustus 2024 10:19
Idd , flightpath op voorhand maken en uploaden naar de drone . Opstijgen en start duwen .
Uiteraard ook geen remote id aan de drone koppelen .
smartbit @Menesis13 augustus 2024 15:14
En ook niet tegen drones die met een glasvezelkabel verbonden zijn ;)
yevgeny 13 augustus 2024 10:54
Ze detecteren alleen drones van een paar merken.

Which drones can SENID+ detect?

Currently, we can detect DJI, Parrot, and Yuneec drones. Our team is working hard to add drones from other brands like Autel and Hubsan, but also FPV drones.

https://senhive.com/sen-id-1
kodak
13 augustus 2024 11:18
In de bron staat dat die 69 drones wel in het hele gebied gemeten zijn. Het gebied is ongeveer 79 km2.
JEightyFive 13 augustus 2024 11:31
Ik ga naar een festival en neem mee... een drone? 8)7
Dat massale filmen met de telefoon op festivals als Defqon snap ik al totaal niet. Er draaien talloze camera's en vaak staat de boel de dag erna al op Youtube. Een drone meenemen is helemaal next level. Loop je dan. Heb op dat moment wel andere dingen aan m'n hoofd :P
Jermaine @JEightyFive13 augustus 2024 15:11
Het zal eerder volk zijn dat juist niet binnen de muren van het festival te vinden is; de visitatie was bij Defqon.1 in mijn geval redelijk belabberd maar het zal heus wel zo zijn dat ze drones eruit weten te vissen. Een drone case (indien aanwezig), een remote, extra's zoals props en een extra accu vreten nogal wat ruimte en vallen ongetwijfeld op :).

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