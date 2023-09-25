DJI brengt Mini 4 Pro-drone met verbeterde camera uit voor 799 euro

DJI heeft de Mini 4 Pro-consumentendrone uitgebracht voor 799 euro. Wat de meeste specificaties betreft is de drone praktisch identiek aan de Mini 3 Pro, al voerde de fabrikant enkele verbeteringen door aan het camerasysteem met ingebouwde gimbal.

De DJI Mini 4 Pro heeft dezelfde 48-megapixellens met f/1.7-diafragma als de Mini 3 Pro, maar ondersteunt voortaan slowmotionvideo's in 4K/100fps. Ook zijn opnames in een 1080p-resolutie met 100 en 200 frames per seconde mogelijk. De camera ondersteunt verder dezelfde digitale zoomhoeveelheden, maar deze zijn voortaan variabel. Er is in tegenstelling tot bij de voorganger wat interne opslagruimte beschikbaar, maar dit is slechts 2GB.

De enige andere grote verandering is het sensorsysteem. De DJI Mini 4 Pro heeft, afgezien van een extra 3d-infraroodsensor aan de onderkant, dezelfde sensorplaatsing, maar die werken voortaan in alle richtingen. Daarom heeft de drone feitelijk een 3d-sensorsysteem om botsingen te voorkomen, waarbij de sensor ook met een hogere maximumsnelheid nog functioneren.

Verder hanteert de drone hetzelfde compacte ontwerp als zijn voorganger, al is de nieuwere variant zowel opgevouwen als uitgeklapt iets groter. In opgevouwen staat gaat het om enkele millimeters en met de propellers uitgeklapt om enkele extra centimeters.

De drone weegt wederom minder dan 249 gram en behoudt standaard de maximale vliegtijd van 34 minuten met de Intelligent Flight Battery. Ook praktisch alle andere vliegprestaties van de drone zijn ongewijzigd. De Mini 4 Pro kan net als zijn voorganger met 5m/s opstijgen en afdalen. De horizontale vliegsnelheid is nog steeds 16m/s.