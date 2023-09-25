DJI brengt Mini 4 Pro-drone met verbeterde camera uit voor 799 euro

DJI heeft de Mini 4 Pro-consumentendrone uitgebracht voor 799 euro. Wat de meeste specificaties betreft is de drone praktisch identiek aan de Mini 3 Pro, al voerde de fabrikant enkele verbeteringen door aan het camerasysteem met ingebouwde gimbal.

De DJI Mini 4 Pro heeft dezelfde 48-megapixellens met f/1.7-diafragma als de Mini 3 Pro, maar ondersteunt voortaan slowmotionvideo's in 4K/100fps. Ook zijn opnames in een 1080p-resolutie met 100 en 200 frames per seconde mogelijk. De camera ondersteunt verder dezelfde digitale zoomhoeveelheden, maar deze zijn voortaan variabel. Er is in tegenstelling tot bij de voorganger wat interne opslagruimte beschikbaar, maar dit is slechts 2GB.

De enige andere grote verandering is het sensorsysteem. De DJI Mini 4 Pro heeft, afgezien van een extra 3d-infraroodsensor aan de onderkant, dezelfde sensorplaatsing, maar die werken voortaan in alle richtingen. Daarom heeft de drone feitelijk een 3d-sensorsysteem om botsingen te voorkomen, waarbij de sensor ook met een hogere maximumsnelheid nog functioneren.

Verder hanteert de drone hetzelfde compacte ontwerp als zijn voorganger, al is de nieuwere variant zowel opgevouwen als uitgeklapt iets groter. In opgevouwen staat gaat het om enkele millimeters en met de propellers uitgeklapt om enkele extra centimeters.

De drone weegt wederom minder dan 249 gram en behoudt standaard de maximale vliegtijd van 34 minuten met de Intelligent Flight Battery. Ook praktisch alle andere vliegprestaties van de drone zijn ongewijzigd. De Mini 4 Pro kan net als zijn voorganger met 5m/s opstijgen en afdalen. De horizontale vliegsnelheid is nog steeds 16m/s.

DJI Mini 4 ProDJI Mini 4 Pro
DJI Mini 4 ProDJI Mini 4 ProDJI Mini 4 Pro

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 25-09-2023 18:55
69 • submitter: Gutteguttegut

25-09-2023 • 18:55

69

Submitter: Gutteguttegut

Lees meer

'DJI Mini 5 Pro beschikt over 1"-sensor en verbeterde koeling'
'DJI Mini 5 Pro beschikt over 1"-sensor en verbeterde koeling' Nieuws van 26 mei 2025
Vouwbare DJI Flip-drone met propellerguards kost 439 euro
Vouwbare DJI Flip-drone met propellerguards kost 439 euro Nieuws van 15 januari 2025
Drugsbezorgingen met drones is in Britse gevangenissen in 2 jaar verdrievoudigd
Drugsbezorgingen met drones is in Britse gevangenissen in 2 jaar verdrievoudigd Nieuws van 2 januari 2025
Gerucht: DJI werkt aan inklapbare Flip-drone met propellerguards
Gerucht: DJI werkt aan inklapbare Flip-drone met propellerguards Nieuws van 2 december 2024
DJI brengt de Air 3S met iets betere camera uit voor 1099 euro - update
DJI brengt de Air 3S met iets betere camera uit voor 1099 euro - update Nieuws van 15 oktober 2024
Politie zet software van SkeyDrone in tegen illegale drones op Pukkelpop
Politie zet software van SkeyDrone in tegen illegale drones op Pukkelpop Nieuws van 13 augustus 2024
DJI gaat e-bikes maken
DJI gaat e-bikes maken Nieuws van 3 juli 2024
Amerikaans Huis van Afgevaardigden stemt voor wet die DJI-drones verbiedt
Amerikaans Huis van Afgevaardigden stemt voor wet die DJI-drones verbiedt Nieuws van 17 juni 2024
DJI introduceert pakketbezorgdrone FlyCart 30 met draagvermogen tot 30 kilogram
DJI introduceert pakketbezorgdrone FlyCart 30 met draagvermogen tot 30 kilogram Nieuws van 11 januari 2024
DJI brengt Osmo Action 4-camera uit met 1/1,3"-sensor voor 430 euro
DJI brengt Osmo Action 4-camera uit met 1/1,3"-sensor voor 430 euro Nieuws van 2 augustus 2023
DJI Air 3 met twee camera's en langere vliegtijd kost 1099 euro
DJI Air 3 met twee camera's en langere vliegtijd kost 1099 euro Nieuws van 25 juli 2023
DJI introduceert Mavic 3 Pro-drone met drie camera's vanaf 2099 euro
DJI introduceert Mavic 3 Pro-drone met drie camera's vanaf 2099 euro Nieuws van 25 april 2023
DJI kondigt Mini 3-drone aan met vliegtijd van 38 minuten en 1/1,3"-sensor
DJI kondigt Mini 3-drone aan met vliegtijd van 38 minuten en 1/1,3"-sensor Nieuws van 9 december 2022
Meer producten en artikelen
Drones DJI

Reacties (69)

-Moderatie-faq
69
68
28
3
0
32
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
thomasbaart 25 september 2023 19:46
Als leek ben ik totaal niet op de hoogte van de wetgeving omtrent drones. Als ik zo’n drone wil vliegen, waar kan ik dan vinden waar ik allemaal aan moet voldoen?
ManiacsHouse @thomasbaart25 september 2023 19:56
Nergens aan. Wel een exploitantnummer aanvragen bij het RDW. Dat is verplicht.
https://www.rijksoverheid...egistreren-eigenaar-drone

En je aan de regels houden waar wel en niet te vliegen.

[Reactie gewijzigd door ManiacsHouse op 22 juli 2024 16:49]

diego_wen @ManiacsHouse25 september 2023 20:06
Da's niet de huidige stand van zaken. Je moet o.a. een vliegbewijs halen. Zie dit voor meer info: https://open.overheid.nl/...5d6-a6f7-9abc918e8069/pdf
GodZZila @diego_wen25 september 2023 20:11
Nee hoor drone is minder dan 250 gram dus geen vliegbewijs nodig, alleen registratie rdw verplicht omdat deze drone een camera heeft.
DieMitchell @diego_wen25 september 2023 20:10
nee, niet voor een drone onder 250 gram.
wdejager @DieMitchell25 september 2023 20:23
Registeren als operator is verplicht als de drone meer weegt dan 250 gram OF wanneer deze een camera heeft. Tenzij het om een speelgoeddrone gaat, die als zodanig is aangemerkt.
DieMitchell @wdejager26 september 2023 09:41
ja maar dat betekend niet dat je een dronebewijs nodig hebt.... waarom denk je dat meerdere merken zich focussen op het onder de 250 gram blijven ondanks dat ze een camera hebben?
Robje01 @wdejager10 oktober 2023 21:05
Hij weegt maar 248 gr
Nu maakt het voor mij weinig uit heb A1 en A3 A2 volgt nu heb ik het toch nodig door een andere baterij ga ik over de 250 gr heen

[Reactie gewijzigd door Robje01 op 22 juli 2024 16:49]

denonman1 @thomasbaart25 september 2023 20:05
https://www.rdw.nl/partic...minder+dan+250+gram+weegt

Volgens mij is dit alles
diego_wen @thomasbaart25 september 2023 20:03
Hier kan je vinden wat de wetgeving is in Europe rondom recreatief drone gebruik. https://open.overheid.nl/...5d6-a6f7-9abc918e8069/pdf
Er zijn best wel een paar no-fly zones, die kan je o.a. hier vinden: https://map.godrone.nl/
Currry @diego_wen25 september 2023 20:19
Die no-fly zone is op zich wel logisch, maar ik begreep dat hij in zo'n zone ook gewoon niet werkt. Dat is toch wel dè reden dat ik er geen aanschaf; op vakantie bij het strand, een mooi kasteel of bij een Thaise tempel zou je toch graag een kiekje maken.
m3nno @Currry25 september 2023 21:36
Zelf vlieg ik af en toe en het mag natuurlijk niet, maar DJI hanteert alleen de no-fly zones zoals bij vliegvelden of bijvoorbeeld centrum London of Berlijn, hier in centrum Amsterdam kan ik gewoon vliegen. Nee het mag niet, maar doe het toch.
makasa60 @m3nno26 september 2023 18:58
door jou worden de regels dus alleen mar strenger
4x4 @m3nno26 september 2023 18:45
Mag ik vragen met welk model en firmware je nog in de stad kan vliegen? Wilde eerder dit jaar een Mini 3 kopen maar haakte af nadat ik verhalen over no fly zones van DJI las die soms ruimer waren ingesteld dan wettelijk bepaald. In zo een no fly zone zou je dan niet kunnen opstijgen en dus niet kunnen vliegen. Op NL kaarten zijn de No Fly zones zo groot dat het voor mij als Amsterdammer geen zin meer leek te hebben om een Mini 3 of in dit geval 4 aan te schaffen.
baasandre @4x427 september 2023 16:55
je kunt het hier terug vinden voor dji

https://fly-safe.dji.com/...ice=%5Bobject%20Object%5D
en zelfs voor sommige gebieden ontheffing vragen ( hoogte)
Sietse Vliegen @m3nno26 september 2023 23:30
Mensen zoals @m3nno hebben schijt aan de privacy en veiligheid van anderen.

Bij mij in de buurt hadden we ook zo’n eikel die meerdere keren per week met zijn drone vlak boven onze tuinen vloog (minder can 10m hoog), gloeiend irritant.

De buurt heeft tientallen keren aangifte gedaan. Uiteindelijk is hij aangehouden. Drone in beslag geslag genomen en melden bij de rechter. Wat mij betreft mogen ze hem opsluiten.
baasandre @m3nno27 september 2023 17:01
het mag wel, kennelijk ken je de fly safe site van Dji niet

A'dam kent rode zones ( verboden)
Blauw:
Authorization Zones

Authorization Zones: In these zones, which appear in blue on the map, users will be prompted with a warning and flight is limited by default. Authorization Zones may be unlocked by authorized users using a DJI verified account.

Warning Zones

Warning Zones: In these zones, which may not necessarily appear on the map, users will be prompted with a warning message. (Example: Class E airspace)

Alles is makkelijk te controleren via:
https://fly-safe.dji.com/...ice=%5Bobject%20Object%5D ( nederland selecteren ipv china :-) )
Waah @Currry25 september 2023 21:34
En dan is het maar goed ook. De no-fly zones zijn er met een reden, en als mensen daar toch gaan vliegen en er gebeurt iets zullen er strengere regels komen omtrent drones met meer no-fly zones.

Dus maar goed ook dat je dan niet koopt :Y)

Momenteel heb ik de mini 2 en zeer tevreden mee. Maar 4K60 en slowmotion is toch wel een upgrade waard. De sensors zijn fijnmaar zou ik niet op willen vertrouwen. Maar toch al 2x in een boom gevlogen (beide keren zonder schade trouwens)

[Reactie gewijzigd door Waah op 22 juli 2024 16:49]

Machlah @Waah26 september 2023 06:56
Mini2 heeft toch al 4k?
Waah @Machlah26 september 2023 09:01
Klopt, ik bedoelde 4K60 my bad :Y)
Machlah @Waah26 september 2023 19:37
Ah duidelijk :-)
Hemingr @thomasbaart26 september 2023 05:12
Enkel registreren, en niet vliegen waar dat niet mag (aangezien Nederland een defacto megastad is, zal dat even zoeken zijn) en je aan de regeltjes houden.
MornixRS @thomasbaart26 september 2023 10:24
Omdat deze drone minder dan 250gr weegt hoef je hem enkel te registreren by RDW. Daar zijn jaarlijkse kosten aan verbonden. Kies je er een die meer weegt dan moet je een brevet halen. Dat kan middels een online cursus/examen.
Greatsword 25 september 2023 19:29
Mooie prijs ten opzichte van de Mini 3 Pro, die was af en toe in de aanbieding voor dat bedrag.
Arjay @Greatsword25 september 2023 19:39
Houd er rekening mee dat de genoemde prijs voor de Mini 4 Pro met DJI RC-N2 is, dus met de controller zonder display. Met de DJI RC-2 (met display) is de prijs €999.

Overigens lijken beide controllers ook een upgrade te hebben gehad, aangezien ze het nu over versie 2 hebben. Echter heb ik zo snel nog niet kunnen vinden wat er exact verbeterd is ten opzichte van versie 1.

Edit: De RC-2 heeft een HD-video transmissie bereik van 20km en 32GB interne opslag, de RC-1 heeft een bereik van 15km zonder interne opslag.

[Reactie gewijzigd door Arjay op 22 juli 2024 16:49]

Kapitein187 @Arjay25 september 2023 20:00
is dat bereik ook haalbaar in Europa. Of alleen FCC area.
Goppster @Kapitein18725 september 2023 20:13
Haalbaar ja, maar niet legaal tenzei jij een drone op dit soort afstanden kan zien
Greetoz @Goppster25 september 2023 20:17
Grootste voordeel van het grotere bereik is ook dat het op de korte afstand veel minder gevoelig is voor storingen.
Scripted @Greetoz25 september 2023 20:41
Dat is niet waar, zendvermogen blijft identiek.
Greetoz @Scripted25 september 2023 21:03
Blijkbaar gebruiken ze dat zendvermogen anders want toch is de range weer verbeterd en dat betekend gewoon een stabielere verbinding.
Scripted @Greetoz25 september 2023 21:04
Range buiten europa ja, binnen europa is er een vast gesteld zendvermogen.
Greetoz @Scripted25 september 2023 21:13
De range binnen europa is ook van 8km naar 10km gegaan (3 pro vs 4 pro).
DutchEZmoder @Greetoz26 september 2023 08:42
8km heb ik nog nooit gehaald met de Mini 3 Pro. Zelfs als ik op m'n dak zit, niks tussen de drone en mezelf. Rond de 2km 1 streepje en zeer slechte videofeed. Lijkt me sterk dat ik dan nog 6km door kan vliegen.
Greetoz @DutchEZmoder26 september 2023 08:50
Volgens mij mis je het punt van mijn reactie ;-)
Valerossi0 @DutchEZmoder26 september 2023 17:27
Ik vloog met mn Fimi. x8se 2020 8km in de Belgische Ardennen. We hadden een huisje op een heuvel en keken uit over een dal. Toch kreeg ik op de weg terug met wat tegenwind een zwetend sprantje. Maar hij heeft het gehaald :). Zou op mn mini 2 nog geen 1500 ver durven, gezien ze best wind gevoelig zijn die kleine drones.
vverbeke @Scripted26 september 2023 10:01
Kan ook aan de positionering van de antennes liggen. Die zaten bij de mini 2 in de voorste pootjes. Bij de 3 elders waardoor het bereik in de praktijk vaak minder is. Waarschijnlijk hebben ze dit bij de 4 weer aangepast.
Arjay @Kapitein18725 september 2023 20:13
Info van DJI zelf: Measured in an outdoor, open environment, without interference, and with FCC compliance. The above data shows the farthest communication range for one-way, non-return flights. Always pay attention to reminders in the app during your flight.

Enkel FCC dus. En vooral niet proberen als je je drone nog veilig wil laten terugkeren ;)
EXCalibur_EeK @Arjay26 september 2023 11:31
Zodra de drone signaal met de controller verliest zal deze normaal automatisch RTH (Return To Home) activeren en vliegt deze terug. Enige waar je rekening mee moet houden is de accu. In ieder geval zorgen dat je 55%+ over hebt om nog terug te kunnen keren.
TrackZero1972 @Arjay25 september 2023 19:49
Verschil tussen de twee controllers is met name het bereik: 12km voor de v1 en 20km voor de v2
ghjer 25 september 2023 20:18
Heb zelf de mini 3 pro. Bij de eerste vlucht gelijk tegen een boom gecrasht en in een sloot beland :'( |:(

Ze kunnen niet goed tegen water. Ik had eigenlijk DJI care af moeten sluiten. Helaas niet gedaan. Binnen 48u na activeren af te sluiten als extra garantie tegen water- en andere crash schade.

De mini 3 pro heeft last van “dode hoeken” wat betreft de obstakel detectie. Mocht je echt een beginnende drone vlieger zijn, zoals ik, dan is de 4 mini pro een goede optie gezien de uitbreiding van de sensoren en daarmee een betere detectie van obstakels.
GS88 @ghjer25 september 2023 20:38
Daar ben ik dus eigenlijk wel benieuwd naar.. of de mini 4 pro ook écht minder 'blind' is dan de 3.
Waah @GS8826 september 2023 09:06
Dat is die, want de 3 had enkel vooruit en onder-sensoren dacht ik. Misschien ook achteruit...
Maar geen zijwaartse sensoren. En die zijn IMHO juist het belangrijkst. Wat er voor je is zie je wel, maar vaak doe je ook zijwaarste bewegingen en dan "zie" je dus niet wat er naast je zit.
Accretion @ghjer26 september 2023 07:47
Heb zelf de mini 3 pro. Bij de eerste vlucht gelijk tegen een boom gecrasht en in een sloot beland :'( |:(
De eerste vlucht in de buurt van obstakels en water?

Maar je kunt hem het beste niet in een boom sturen, de verwachting dat hij zigzaggend door de takken en bladeren heen vliegt lijkt mij niet realistisch :)

Voor zo ver ik weet is obstakel-detectie alleen een hulpmiddel en niet een feilloos systeem wat er voor zorgt dat je zelf niet meer op hoeft te letten
ghjer @Accretion26 september 2023 08:56
Het was een open veld, maar er stond verderop één boom en een smalle sloot.

Ik keek niet meer naar de drone, maar alleen naar de remote. Daar ging ik nat. Rookie mistake.
The Zep Man 25 september 2023 19:01
De Mini 4 Pro kan net als zijn voorganger met 5m/s opstijgen en afdalen. De horizontale vliegsnelheid is nog steeds 16m/s.
Respectievelijk 18 en 58 km/h.
911GT2 @The Zep Man25 september 2023 19:03
Stijgen geef je eigenlijk nooit aan in km/h.
The Zep Man @911GT225 september 2023 19:03
Heb ik net gedaan.
litebyte @The Zep Man25 september 2023 19:34
Hahaha! :)

On topic: wat toch echt wel een verbetering is, is dat de camera in een zogenaamd eigen (flat) profile kan opnemen waardoor je meer ruimte biedt voor eigen nabewerking (met name de verscherping is erg sterk.)

Ik bezit de 3 pro, zou heel fijn vinden als deze functie ook nog naar de 3 kan komen,
qless
@litebyte25 september 2023 21:11
Dat zit ook op de 3 pro, cinelike heet het daar (10bit)
litebyte @qless25 september 2023 21:38
Dat is niet het zelfde als een 'flat' D-Log M and HLG kleur profiel zoals in de 4 wel zit. Dat is echt een toevoeging en verbetering en gemis t.o.v. de 3 pro.
fib3rlight @The Zep Man25 september 2023 19:17
:P haha. sorry moest hier even om lachen.
aldieaccounts @911GT225 september 2023 20:47
m/s stond er al in de oorspronkelijke post. Niemand heeft last van extra info. Ik vond het gewoon handig. Scheelt me weer een rekenmachine pakken.

Ik ben geen drone-expert en km/h geeft mij een beter beeld dan als ik het in mijn hoofd x3.6 moet doen.
Peatsmoke @911GT225 september 2023 19:13
Net als snelheid, daarvoor worden in de gemotoriseerde luchtvaart knopen gebruikt. ;)
the Runningman 25 september 2023 19:43
Ha, hier heb ik op gewacht. Benieuwd wat totaalprijs wordt inclusief RC-2 en fly more.
DLeijen @the Runningman25 september 2023 23:18
Kamera Express heeft de bundel al staan, 1129 euro.
Havelock @DLeijen25 september 2023 23:37
Het YouTube kanaal bright heeft er een filmpje gemaakt met de regels voor drones gebruikers :
https://youtu.be/pht8by4TuKY?si=kb1uzXxXhfefZmYR
DLeijen @Havelock26 september 2023 07:20
Verkeerde post om op te reageren denk ik…

[Reactie gewijzigd door DLeijen op 22 juli 2024 16:49]

Havelock @DLeijen4 oktober 2023 21:47
Er is waarschijnlijk iets fout gegaan met reageren of niet goed opgelet 😭
Het was bedoeld voor een paar post verder.
Dit ging over wetgeving van drones gebruik en in dat YouTube filmpje van bright leggen dat het goed uit!
denonman1 25 september 2023 20:07
Ik heb er ook niks aan, maar ik heb wel een Mini2.
Vaak het idee om m weer is uit de tas te halen, maar het komt er bijna nooit van.

En toch wil ik m niet verkopen, als ik er mee vlieg ( 3x a 4x per jaar omgeveer) blijft het geweldig leuk.
Utrecht25 25 september 2023 20:19
Jammer dat er nogsteeds geen 4 proppeler drones met vleugels zijn voor consumenten. Voor commercieel gebruik hebben die meestal al de voorkeur (mits je bewegend filmt) , omdat je dan zomaar 30-50% langer kunt vliegen.
Ik vermoed omdat de vleugels binnen 250 gram net niet haalbaar zijn...
PakjeDrum 26 september 2023 09:43
Heb de mini 2, alleen door de wetgeving kan ik in mijn omgeving nergens vliegen mbt de dronemap: https://map.godrone.nl/

Ik woon in de omgeving van vliegveld Twente, welke af en toe nog gebruikt wordt helaas. Hierdoor is er een radius van 10!!!!KM een verboden gebied. Ik moet dus gezien mijn locatie minimaal 10km ergens naar toe rijden om vrij te mogen vliegen, heb wel de FLYMORE maar gezien de accuduur is mijn reistijd bijna net zo lang als mijn vliegtijd. Dit maakt het totaal niet leuk mee om hobby matig te vliegen, indirect worden we allemaal, door de wetgeving, gezien al terroristen ivm de camera gebruik (dit is mijn mening).
CivLord @PakjeDrum26 september 2023 10:12
Niet alleen terrorisme, ook andere gebruikers van het luchtruim.
Je zegt zelf dat het vliegveld van Twente nog af en toe gebruikt wordt. Dan wil je als piloot niet plotseling een drone door de voorruit van je cockpit krijgen.
Yggdrasil @PakjeDrum26 september 2023 10:32
Niet alleen vanwege de camera maar ook omdat er in het verleden gevaarlijke situaties zijn ontstaan door drones bij vliegvelden. Ik woon bij een druk vliegveld en vind het ook jammer dat ik niet in mijn park kan vliegen, maar we moeten eerlijk zijn dat de huidige regels zeker ook het gevolg zijn van roekeloos gedrag van mede-piloten uit het verleden.
M.Eppie @PakjeDrum26 september 2023 13:01
Het lijkt mij dat wel duidelijk is dat de mens tamelijk idioot is en dan bedoel ik niet dat iedereen even idioot is. Maar de menselijke natuur geeft nu eenmaal mee dat er zéér veel rekening mee moet worden gehouden. En laten we eerlijk zijn, in ieder schuilt een terrorist omdat een ieder overtuigd is van zijn eigen gelijk en daarmee gewoon idiote dingen uithaalt. Heeft uzelf nog geen idiote of ondeugende plannetjes in het hoofd bedacht? En wellicht nog nét niet uitgevoerd, 8-) O-
makasa60 @PakjeDrum26 september 2023 19:05
en figuren als @m3nno die vliegen waar het niet mag. Dan wordt het alleen maar strenger in de toekomst.
MennoE 25 september 2023 19:46
Ik heb niks aan zo'n drone, maar het is wel een prachtig apparaat.
unixland 26 september 2023 12:23
Megapixellens ? Volgens mij is dat geen Nederlands woord. En als fotograaf vind ik het ook niet kunnen. Megapixel sensor zou beter zijn. Een lens is immers alleen een (of meer) stukje(s) glas...

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.