Gerucht: Apple kiest goedkoper productieproces voor soc iPhone 16 en 16 Plus

Apple heeft naar verluidt voor het goedkopere N3E-procedé van TSMC gekozen voor de volgende generatie socs die in de reguliere iPhone 16-reeks gebruikt gaat worden. Dit doet het bedrijf volgens de bron om kosten te besparen.

Een bron op Weibo die naar eigen zeggen meer dan 25 jaar in de chipsector werkt, zegt dat Apple een 'gewone' A17-soc gaat maken op basis van het N3E-procedé van TSMC. De leaker bracht deze informatie al eerder naar buiten, maar dit is nu verder toegelicht en volgens MacRumors betrouwbaar. De huidige A17 Pro-chip die in de iPhone 15 Pro-serie zit, gebruikt nog de standaard N3B-node. Dit proces is naar verluidt daarentegen te duur en Apple gebruikt daarom volgend jaar het goedkopere procedé

Beide processen worden gebruikt om 3nm-chips te maken, maar de N3E-node kan niet dezelfde transistordichteid produceren als de N3B. Daarom is de vermoedelijke A17-soc voor de iPhone 16 en iPhone 16 Plus naar verhouding minder energiezuinig dan de vermoedelijke A18 Pro, die waarschijnlijk voor de iPhone 16 Pro-serie gebruikt gaat worden. De N3B-node heeft naar verluidt daarentegen slechtere yields, waardoor de prijzen wat hoger zijn.

Vooralsnog heeft Apple zelf de iPhone 16-productfamilie nog niet aangekondigd. Sterker nog, de iPhone 15 is op het moment van schrijven nog geen twee weken uit. De kans dat de vermelde plannen incorrect of onvolledig zijn, is daarom aanwezig. Overigens is het niet ongebruikelijk dat de productiefaciliteiten van bedrijven als TSMC ver voor de release van een product al gereserveerd worden.

Het is niet voor het eerst dat gesuggereerd wordt dat de iPhone 16-reeks in elk geval volledig gebruik zal gaan maken van 3nm-chips. De A16 Bionic in de iPhone 15 en iPhone 15 Plus is gemaakt op 5nm.