Gerucht: Apple kiest goedkoper productieproces voor soc iPhone 16 en 16 Plus

Apple heeft naar verluidt voor het goedkopere N3E-procedé van TSMC gekozen voor de volgende generatie socs die in de reguliere iPhone 16-reeks gebruikt gaat worden. Dit doet het bedrijf volgens de bron om kosten te besparen.

Een bron op Weibo die naar eigen zeggen meer dan 25 jaar in de chipsector werkt, zegt dat Apple een 'gewone' A17-soc gaat maken op basis van het N3E-procedé van TSMC. De leaker bracht deze informatie al eerder naar buiten, maar dit is nu verder toegelicht en volgens MacRumors betrouwbaar. De huidige A17 Pro-chip die in de iPhone 15 Pro-serie zit, gebruikt nog de standaard N3B-node. Dit proces is naar verluidt daarentegen te duur en Apple gebruikt daarom volgend jaar het goedkopere procedé

Beide processen worden gebruikt om 3nm-chips te maken, maar de N3E-node kan niet dezelfde transistordichteid produceren als de N3B. Daarom is de vermoedelijke A17-soc voor de iPhone 16 en iPhone 16 Plus naar verhouding minder energiezuinig dan de vermoedelijke A18 Pro, die waarschijnlijk voor de iPhone 16 Pro-serie gebruikt gaat worden. De N3B-node heeft naar verluidt daarentegen slechtere yields, waardoor de prijzen wat hoger zijn.

Vooralsnog heeft Apple zelf de iPhone 16-productfamilie nog niet aangekondigd. Sterker nog, de iPhone 15 is op het moment van schrijven nog geen twee weken uit. De kans dat de vermelde plannen incorrect of onvolledig zijn, is daarom aanwezig. Overigens is het niet ongebruikelijk dat de productiefaciliteiten van bedrijven als TSMC ver voor de release van een product al gereserveerd worden.

Het is niet voor het eerst dat gesuggereerd wordt dat de iPhone 16-reeks in elk geval volledig gebruik zal gaan maken van 3nm-chips. De A16 Bionic in de iPhone 15 en iPhone 15 Plus is gemaakt op 5nm.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 25-09-2023 20:40 91

25-09-2023 • 20:40

91

Lees meer

Apple iPhone 16

vanaf € 738,61

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Apple iPhone 16 Pro

vanaf € 1.199,-

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Tot op het randje?

7 okt 2023 | met video

Tot op het randje?

Apple iPhone 15 Pro en 15 Pro Max Review

137
Apple iPhone 16 Pro Max

vanaf € 1.292,-

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Apple iPhone 16 Plus

vanaf € 899,-

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Eindelijk weer een duidelijke upgrade

6 okt 2023 | met video

Eindelijk weer een duidelijke upgrade

Apple iPhone 15 en 15 Plus Review

259
Dummy's tonen iPhone 16 Pro-modellen met grotere schermen
Dummy's tonen iPhone 16 Pro-modellen met grotere schermen Nieuws van 4 april 2024
TSMC's 3nm-node was in 2023 goed voor 6 procent van omzet
TSMC's 3nm-node was in 2023 goed voor 6 procent van omzet Nieuws van 18 januari 2024
Gerucht: iPhone 16 en 16 Plus hebben meer werkgeheugen en snellere wifi
Gerucht: iPhone 16 en 16 Plus hebben meer werkgeheugen en snellere wifi Nieuws van 15 januari 2024
Kuo: Apple geeft iPhone 16-serie verbeterde microfoon voor AI-toepassingen
Kuo: Apple geeft iPhone 16-serie verbeterde microfoon voor AI-toepassingen Nieuws van 7 december 2023
Apple brengt iOS 17.0.3 uit met oplossing voor oververhittende iPhone 15's
Apple brengt iOS 17.0.3 uit met oplossing voor oververhittende iPhone 15's Nieuws van 4 oktober 2023
Gerucht: Apple zet 'opname'-knop op iPhone 16
Gerucht: Apple zet 'opname'-knop op iPhone 16 Nieuws van 26 september 2023
'Lager geklokte Apple A17 Pro-kernen zijn concurrentie ver vooruit, gpu niet'
'Lager geklokte Apple A17 Pro-kernen zijn concurrentie ver vooruit, gpu niet' .Geek van 25 september 2023
Kuo: Apple geeft iPhone 16 Pro telecamera met 5x-zoomlens van 15 Pro Max
Kuo: Apple geeft iPhone 16 Pro telecamera met 5x-zoomlens van 15 Pro Max Nieuws van 19 september 2023
Apple kondigt iPhone 15-telefoons aan, goedkoper dan voorgangers
Apple kondigt iPhone 15-telefoons aan, goedkoper dan voorgangers Nieuws van 12 september 2023
Mediatek heeft eerste Dimensity-soc op TSMC's 3nm-procedé ontwikkeld
Mediatek heeft eerste Dimensity-soc op TSMC's 3nm-procedé ontwikkeld Nieuws van 7 september 2023
Kuo: iPhone 16 Pro krijgt periscopische zoomlens en iets groter scherm
Kuo: iPhone 16 Pro krijgt periscopische zoomlens en iets groter scherm Nieuws van 16 mei 2023
Meer producten en artikelen
Smartphones Apple iPhone Geruchten Soc Tsmc

Reacties (91)

-Moderatie-faq
91
90
40
1
0
27
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
410Gone 25 september 2023 20:47
Dit doet het bedrijf volgens de bron om kosten te besparen.
En wel de volle mep betalen als klant! 8)7
Loller1 @410Gone25 september 2023 21:12
Het is niet echt "goedkoper", het probleem is dat de A17 Pro juist disproportioneel duur was door zijn lage yield.

Waarom Tweakers hier speculeert dat de A18 Pro energiezuiniger gaat zijn in verhouding is me een raadsel, want ook die gaan afstappen van de N3B-proces. N3B is iets dat TSMC en Apple speciaal samen ontworpen hebben, maar extreem fout gevoelig is. TSMC noemt N3E juist zuiniger, idem dito voor alle andere N3x-processen. Het N3B-proces voor de A17 Pro is niet meer dan een gefaald experiment.
kidde
@Loller126 september 2023 00:12
N3E is wel degelijk goedkoper dan N3B.

En waarom is dat zo:

-Voor N5 is de SRAM standaard cel grootte 0,210um2; gemaakt met single patterning EUV,

-Voor N3B a.k.a. N3 is de SRAM standaard cel grootte 0,199um2, gemaakt met double patterning EUV vermoedelijk voor M1, M2 en M3, en er is gebruik gemaatk van self aligned contacts (SAC) Voor TSMC was dat nieuw, Intel gebruikt het al sinds 2011.

-Voor N3E is de SRAM standaard cel grootte 0,2102, gemaakt met single patterning EUV zonder SAC.

Zie oa hier.

Maw, N3E hergebruikt gewoon dezelfde SRAM-cellen als N5.
Het enige verschil is dat bij N3E de chipontwerpers de verschillende optimalisaties (lager verbruik / hogere prestatie) binnen 1 blok kunnen gebruiken (FinFlex), bij N5 kan dat niet.

De A17 is helemaal niet disproportioneel duur door "lage yield", want Apple betaalt niet voor kapotte chips, alleen voor de goede. Dus als het duur is, dan is het alleen duur voor TSMC; en dat is alleen zo als de yield lager is dan TSMC had voorzien. En dat boeit dan weer niet zo, omdat N3B alleen voor een lage oplage bedoeld was.

Dit is dus geen mislukking, maar allemaal gewoon zo gepland door Apple en TSMC. Dat N3B duurder ging zijn dan N3E, omdat N3B gewoon een snellere "time to market" moest hebben. Apple (en misschien anderen) wilden het al in 2022 hebben, en TSMC had tot 2023 nodig om een "prijs optimaal" N3 proces te maken.

Dus daarom kreeg Apple in 2022 alvast de dure, complexe variant; terwijl "de rest" (AMD, Qualcomm, Broadcom) gewoon aan het wachten was op N3E; en Apple zelf natuurlijk ook. Want dit wisten ze vanaf het begin al, dit is zo ingecalculeerd, en door TSMC aan Apple verkocht: N3E is een totaal ander proces dan N3( B ), alleen gewoon een jaar later pas klaar.

Op dezelfde manier kreeg Huawei als eerste het N7 (EUV) proces, dat niet zo geweldig en erg duur was. Apple en AMD sloegen dat proces over, bleven eerst kort hangen op N7P (N7 DUV), en een jaar daarna kwam TSMC met N6; en dat werd uiteindelijk de populaire keuze die iedereen ging gebruiken. Dus het "baanbrekende" N7 (EUV) had eigenlijk maar 1 klant en dat was Huawei; die betaalden de hoofdprijs maar waren wel als eerste op de markt met chips gemaakt met EUV-technologie.

[Reactie gewijzigd door kidde op 22 juli 2024 23:40]

_Pussycat_ @kidde26 september 2023 01:36
Ook al betaalt Apple niet voor kapotte chips, het zal uiteindelijk wel in de prijs verrekend zijn.
droofx @_Pussycat_26 september 2023 10:04
En alle klanten van tsmc betalen daar aan mee, niet alleen apple
_Pussycat_ @droofx26 september 2023 15:37
Dat zal eerder over deze opdracht op dit procédé gerekend worden hoor, tenzij TSMC een grove misrekening gemaakt heeft, van veel betere yields uitging, en het contract niet aan kan passen.

Lijkt me erg onwaarschijnlijk dat ze dat gaan doen bij een risicoproductie.
Cergorach @_Pussycat_26 september 2023 10:25
Is dat zo? Want volgens mij spreken Apple en TSMC ver van te voren al een prijs af per werkende chip en wordt deze niet aangepast aan de yield resultaten. Jij betaald toch ook niet achteraf voor je postbezorging op basis van hoe druk het was bij post.nl, daar heb je van te voren toch ook een vaste prijs...

Ook TSMC kan niet in een glazenbol kijken en exact bepalen wat de yields zullen zijn, ze hebben een geïnformeerde gok gedaan.
bladerash @Cergorach26 september 2023 14:11
Dat ligt eraan wie een sterker onderhandelingspositie heeft.
Tsmc kan in het contract vastleggen dat ze de prijzen ''binnen redelijke marge'' kunnen verhogen mochten de kosten hoger liggen dan berekend. Als Apple het daar niet mee eens is, zoeken ze maar een ander aanbieder. Oh.. die is er niet, samsung ligt mijlen ver achter en intel doet niet eens mee.
TechSupreme @kidde26 september 2023 11:40
De A17 is helemaal niet disproportioneel duur door "lage yield", want Apple betaalt niet voor kapotte chips, alleen voor de goede. Dus als het duur is, dan is het alleen duur voor TSMC; en dat is alleen zo als de yield lager is dan TSMC had voorzien. En dat boeit dan weer niet zo, omdat N3B alleen voor een lage oplage bedoeld was
Met die stelling ben ik het niet eens. Apple betaalt misschien bulk voor goede chips die worden afgeleverd, maar omdat de yields voor TSMC lager zijn zullen de kosten dus ook hoger zijn. Daardoor zal Apple per chip meer moeten betalen.
kidde
@TechSupreme30 september 2023 04:52
Het maakt niet uit of u het ermee eens bent of niet: de prijsafspraak is natuurlijk allang gemaakt voordat de yield bekend is. Apple betaalt de TSMC-fabs vooruit, en krijgt terugbetaald in wafers. TSMC bouwt namelijk geen fabs op goed geluk, die nog geen klanten hebben.
TechSupreme @kidde30 september 2023 13:39
Dan nog, TSMC is niet gisteren geboren en uiteindelijk moet TSMC ook winst maken.
Mizgala28 @Loller125 september 2023 21:14
Waarom ging Apple dan niet alsnog N3E ect gebruiken?
evers97 @410Gone25 september 2023 20:49
Nou, de iPhone 15 series zijn dit jaar goedkoper geworden tegen bijna alle verwachtingen in. Wie weet zal Apple ons volgend jaar weer verassen :) :o
Marve79 @evers9725 september 2023 21:13
Puur door de eur usd koers, jaar daarvoor werden ze daardoor juist duurder. Sigaar uit eigen doos.
Timo002 @Marve7925 september 2023 22:09
iPhone 11 Pro 256GB betaalde ik in 2019 € 1329 voor.
iPhone 15 Pro 256GB betaalde ik in 2023 € 1359 voor.

Dat is een toenamen van € 30,-. Inflate heeft in de afgelopen vier jaar flink huisgehouden. En dat is aanzienlijk meer geweest dan die € 30,-. Onderaan de streep ben ik nu dus veel goedkoper uit dan in 2019.
Marve79 @Timo00225 september 2023 22:17
De prijs is ook in de beginjaren ontzettend opgeblazen. Wat kostte de eerste iPhone, 700 euro?
DenHond @Marve7925 september 2023 22:52
De eerste was moeilijk te verkrijgen in onze regio. De 3G in 2008 kostte simlock vrij €615. Na inflatie is dat €875-880 in 2023.
Marve79 @DenHond26 september 2023 07:44
Ja zie, de prijzen zijn inmiddels zo hoog en er komen zo weinig nieuwe features dat ze amper nog kunnen verhogen.
Thomas18GT @Timo00225 september 2023 22:46
Dat klopt in ieder geval volgens deze bron :)
Maurits van Baerle @Timo00225 september 2023 23:54
Ik heb wel eens een verhaal gelezen over inflatiecorrectie en iPhones en daar kwam geloof ik uit de allereerste iPhone een stuk duurder was dan de (meeste) huidige modellen, als je corrigeert voor inflatie.
willieverhoef @Timo00226 september 2023 07:24
De prijs van geheugen, schermen ed is juist gedaald. En de koers euro dolar ook. Inflatie is niet overal van toepassing. Juist op energie, voedsel, en lonen. En nog erger juis is europa ivm de oorlog. Dus niet alles is standaard duurder geworden. En je kunt je misschien beter afvragen of de 11 niet heel veel te duur was/ is.
Riddle007 @Timo00226 september 2023 07:25
4 jaar later maar wel dezelfde opslagruimte gebruiken... Dat is niet heel logisch... Als je een iPhone 6s neemt uit 2015, deze ging maar tot 128GB en kostte 1069€, als je dat doortrekt kom je ook aardig in de buurt van 1300€.
Dus als je een zinnige vergelijking wil maken moet je base model vergelijken met base model... En dan kom je uit op
  • iPhone 11 Pro (64GB): 1159
  • iPhone 15 Pro (128GB): 1229
Stijnvi @Marve7925 september 2023 23:16
In Nederland komt de daling inderdaad door de gunstigere EUR/USD koers.
Maar in de VS heeft Apple hun prijzen ook gewoon gelijk gehouden.
Dat is ook al niet heel gebruikelijk.
Zeker als je kijkt naar de inflatie de afgelopen tijd.

De enige "prijsstijging" dit jaar vond plaats bij de 15 Pro Max, als gevolg van het wegvallen van het 128GB model, waardoor de goedkoopste variant nu 256GB opslag heeft. Deze is echt wel even duur als de 256GB uitvoering van de 14 Pro Max.
ELD @evers9725 september 2023 21:12
Nou, de iPhone 15 series zijn dit jaar goedkoper geworden tegen bijna alle verwachtingen in. Wie weet zal Apple ons volgend jaar weer verassen :) :o
Dat komt volgens mij gewoon door de euro/dollar koers die nu gunstiger is.
DenHond @ELD25 september 2023 22:07
Had de 14 goed verkocht (in vergelijking met vorige modellen), zou de 15 gewoon even duur geweest zijn.
Blizz @evers9725 september 2023 22:37
Dat klopt, maar het is dan ook wel 'hersteld naar de prijs van een paar jaar geleden' en niet bijzonder goedkoper geworden. De Mac-prijzen zijn juist tweemaal aardig verhoogd, dus daar gaat het de andere kant op.
0b1 @evers9725 september 2023 20:58
De vooruitgang in specs is amper zichtbaar

[Reactie gewijzigd door 0b1 op 22 juli 2024 23:40]

Tweakert2020 @0b125 september 2023 21:21
Verbeteringen amper zichtbaar? Op zowel hardware als software zijn er zeker wel aardig wat verbeteringen doorgevoerd.
Anders maar even naar de Hans Anders
WillemJanJansen @Tweakert202026 september 2023 07:12
Ik zag laatst een filmpje waarin de 11 naast de 14 werd gehouden en er diverse snelheidstests werden uitgevoerd. De 11 was nagenoeg even snel. Er is op diverse kleine aanpassingen na niet zo gek veel veranderd in die jaren. Naar mijn mening niet veel reden om een 11 te upgraden naar een 14.

https://youtu.be/rt4XHtaLa1s?si=uwxihuNV09gfZ4Qk
To_Tall @WillemJanJansen26 september 2023 07:50
Je bedoeld 15, iPhone 14 is een generatie of wel een jaar ouder.

iOS 17 is de laatste update die de iPhone 11 gaat krijgen.

Nu vervangen is niet per direct noodzakelijk. Batterij vervangen zou ik niet meer doen. Om dat je volgend jaar geen updates meer krijg. En dus ook security updates. Voor een apparaat waar je o.a. ook je bankzaken op doet.
WillemJanJansen @To_Tall26 september 2023 10:31
Nee ik bedoel de 14. Daarmee wil ik eigenlijk alleen zeggen dat er kwa hardware niet zoveel vooruitgang wordt geboekt de laatste paar jaren. Mensen upgraden omdat de nieuwe camera weer ietsje beter is. Dat vind ik de 700-1000 euro niet echt waard.

Over die updates: de nieuwste ios vind ik niet zo belangrijk. Erg aanbrekend is het allemaal niet meer met nieuwe versies. De laatste mooie ontwikkeling vind ik Lidar. De enige reden waarom ik de 11 in ga leveren is inderdaad de teruglopende batterij.

Voor het geld van de nieuwe iPhone kun je ook een Rog Ally of Steam Deck kopen en het dan nog een tijdje BV uitzingen met je huidige smartphone 8-)

Al snap ik wel dat het af en toe kriebelt om toch een nieuwe te halen.
Carlos0_0
@Tweakert202025 september 2023 22:18
Verschil die 99% van de personen niet merkt, wellicht dat @0b1 dit ook eens bedoeld.
Ja leuk nog iets betere camera en snellere processor, maar dit merkt de meeste toch al niet meer als verbetering(het is allemaal al super snel en camera’s meer dan goed).
MadDogMcCree @Carlos0_025 september 2023 23:52
Maar je smartphone gaat wel langer mee, dus uiteindelijk merk je het wel. Dat is sowieso al waar Apple in uitblinkt, zo kan ik nu in principe nog bijna alles doen met mijn iPad Pro uit 2016. Hij is nu 7,5 jaar oud, en heeft voor het eerst geen iOS (iPadOS in dit geval) upgrade gekregen. Ik zal niet zeggen dat de iPad 'als nieuw' is, de batterij heeft zijn beste tijd gehad en je merkt dat het RAM geheugen beperkt is bij het open houden van veel apps en Safari tabbladen, maar buiten bepaalde games is de iPad nog gewoon functioneel genoeg voor 2023 standaard. Geen stutter, geen lange laadtijden, geen trage downloads, prima ding.

En als Apple met die Pro's steeds die stap blijft maken, waar de rekenkracht eigenlijk vooral gebruikt wordt voor de bijbehorende camera's en niet zozeer de software van derden, dan gaat je smartphone wellicht nog langer mee dan de gebruikelijke 5-6 jaar.
wiseger
@MadDogMcCree26 september 2023 00:59
Gebruikelijke zes jaar? Er zijn niet veel mensen die zes jaar met hun telefoon doen.
Ik doe zelf drie jaar met een telefoon. Daarna is de batterij toch wel stukken minder en drie generaties later zijn er wel veel technische verbeteringen die een nieuwe wel rechtvaardigen.
tweakuwe @wiseger26 september 2023 05:06
Maar gaat die dan in de la? Dat zou zonde zijn. Dan is die iPhone nog prima door te geven (bijv. aan een jongere telg in het gezin) of te verkopen. iPhones blijven gewoon in de meeste gevallen 6+ jaar lang functioneel tot de security updates ophouden, met misschien eenmalig een nieuwe batterij tussendoor.
To_Tall @tweakuwe26 september 2023 07:45
Of in te leveren bij Apple en voor een iPhone 12 nog 300 euro terug te ontvangen. Heb je ook het gezeur van marktplaats niet.

De jongere telg kan nagedacht worden maar bij hoe oud zou je dan een telefoon geven? 6-7-8?? Zelf dacht ik aan middelbare school dus nog 4 jaartjes wachten.
divvid @wiseger26 september 2023 07:11
Ik zou ze de kost niet willen geven. Veel studenten hier stellen hun nieuwe phone nog even uit hoor, iets met kamerhuur en inflatie in de supermarkt
MadDogMcCree @wiseger26 september 2023 14:53
Je kan een batterij toch gewoon vervangen? Dat kost tegenwoordig ook maar een fractie van de aanschafprijs, zelfs bij Apple zelf is het kostenplaatje niet bijzonder hoog. iPhones krijgen gemiddeld zo'n 6 jaar aan volledige iOS ondersteuning, de laatste iPhone die 'slechts' 5 jaar kreeg was de iPhone 6. En na die 5-6 jaar is je iPhone ook niet onbruikbaar. Apple komt nog met beveiligingsupdates en de meeste apps vereisen een nieuwere iOS pas na jaren van uitkomst.
willieverhoef @Tweakert202026 september 2023 07:28
Maar zijn de onderdelen ook zoveel beter en duurder geworden? Dat camera een beetje beter is, is te verwachten. Maar moet hij dan duurder worden. En de ontwikkelaars zijn in vast diens, maar was voor de paar wijzigingen meer of minder ontwikkelaars nodig ?
Mizgala28 @0b125 september 2023 21:08
Maar misschien is dat juist goed, minder redenen om onnodig te upgraden.

Zo is mijn 13 Pro nu 2 jaar op de markt, maar als ik naar de iPhone 15 kijk dan is er op main camera en eventueel de chip zo goed als geen reden voor een upgrade.

Zelfs met de 15 Pro twijfel ik daaraan, al heb ik wel interesse in de snelle USB-C 3.2 poort, maar daar blijft het ook bij.
evers97 @0b125 september 2023 21:11
Ja, maar vergeet niet dat de opbrengst voor iedere iPhone voor Apple een stuk lager is gezien stijging van grondstoffen, vervoer, personeelskosten etc…
willieverhoef @evers9726 september 2023 07:29
Dat werd tijd ? Kijk naar de winst marge van het hele bedrijf, 30% dan maar het ook best een beetje minder? En dan graag ook verantwoorde investering.
InsanelyHack @0b126 september 2023 15:04
te weinig concurrentie!
Yisc @evers9725 september 2023 21:54
Nou, de iPhone 15 series zijn dit jaar goedkoper geworden tegen bijna alle verwachtingen in. Wie weet zal Apple ons volgend jaar weer verassen :) :o
Gaan ze iets in brand steken dan? ;)
Lijkt me zonde van al die prachtige apparaten die ze maken 8-)
evers97 @Yisc25 september 2023 22:21
Hahahaha heel scherp, moet stoppen met standaard mijn autocorrectie te vertrouwen 😂
laptopleon @410Gone25 september 2023 20:53
Voor mij als iPhone XR-bezitter is het hoe dan ook een aanzienlijke verbetering, ook in euro's aan rekenkracht uitgedrukt krijgt tegen wat ik voor deze kreeg in 2018.

Voor zover dit gerucht uit gaat komen, want dat moeten we eerst nog maar eens zien, en dan nog is het de vraag hoeveel dit nou echt aan batterijduur of rekenkracht gaat uitmaken.
Benjamin- @410Gone25 september 2023 21:15
Zolang mensen het er voor betalen, zullen zij nooit veranderen, zij zijn verplicht om winsten te maximaliseren.

Daarom moet iedereen met hun portemonnee stemmen, echter hebben de meeste mensen geen moeite met hun producten, dus het werkt prima voor ze.
tw_gotcha @410Gone25 september 2023 21:02
jij bent helemaal niet de klant. de klant is de aandeelhouder. jij bent het onderdeel in het productieproces dat fungeert om de winst te maximaliseren. Dat is zo bij alle grote bedrijven (AH, Samsung etc etc etc)
Benjamin- @tw_gotcha25 september 2023 21:09
De klant is de aandeelhouder? Een aandeelhouder is geen klant. Iemand die de producten koopt is een klant. De aandeelhouder is precies dat, aandeelhouder.
tw_gotcha @Benjamin-25 september 2023 21:55
natuurlijk wel. Die aandelen koop je toch? een autoeigenaar is toch ook een klant op het moment dat zij/hij die auto koopt?

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 22 juli 2024 23:40]

Hathi @tw_gotcha25 september 2023 22:06
Die aandelen koop je niet van Apple, dus de aandeelhouders zijn geen klanten van Apple.
De klanten zijn de mensen die de producten of diensten van Apple kopen.
Benjamin- @Hathi26 september 2023 08:54
Dit is maar half waar. Aandelen kan je zeker wel van Apple kopen. Alle aandelen op de markt zijn verkocht door Apple. Daarnaast verkopen bedrijven nog weleens nieuwe aandelen als ze geld nodig hebben, dit kan zowel zijn omdat ze in de rode cijfers zitten en geld nodig hebben om te overleven, maar ook als ze bijvoorbeeld grote aankopen willen doen. Dit heet ook wel 'stock dilution'. En ja, dat betekent dat jij een kleiner aandeel in het bedrijf hebt daardoor.
droofx @Benjamin-26 september 2023 10:21
Apple heeft de laatste tien jaar flink veel eigen aandelen gekocht
Benjamin- @droofx26 september 2023 12:55
Ik zag het ja. Ik had niet heel veel tijd om het te onderzoeken maar zag dat de beschikbare aandelen sterk was afgenomen in de laatste 10 jaar. Best wel bijzonder, dat zie je niet vaak gebeuren dus dacht eerste dat ik verkeerde informatie had gevonden, en dat deze cijfers gingen over de aandelen die Apple had, en dat deze dus terugliep.

Dat gezegd, punt blijft hetzelfde, alle aandelen zijn origineel verkocht door Apple (of verkocht door mensen die aandelen hebben gehad van Apple), en Apple kan beschikbare aandelen op ieder moment weer verkopen.
Benjamin- @tw_gotcha26 september 2023 08:49
Je zei eerder nog dat iemand die een product koopt geen klant is, maar 'onderdeel van het productieproces' , nu zeg je dat iemand die een product koopt wel een klant is? Of is een iPhone kopen zo fundamenteel anders dan een auto kopen?

Aandelen werken wel heel anders. Met aandelen koop je een gedeelte van een bedrijf. Je bent geen klant, je bent een aandeelhouder. Net zoals bijv Tim Cook ook aandeelhouder is, en zoals heel veel andere aandeelhouder zijn.
Verder is het doel van aandelen om te investeren en deze later met winst te verkopen.
tw_gotcha @Benjamin-26 september 2023 09:40
ach, we discussieren hier over de definities van woorden terwijl ik iets probeer uit te drukken wat blijkbaar niet bij je overkomt. Dat is verder prima.
Benjamin- @tw_gotcha26 september 2023 12:47
Laat ik je even citeren waarmee het begon:
jij bent helemaal niet de klant. de klant is de aandeelhouder. jij bent het onderdeel in het productieproces dat fungeert om de winst te maximaliseren. Dat is zo bij alle grote bedrijven (AH, Samsung etc etc etc)
Jij gaat hier de discussie aan over dat het woord gebruik incorrect is, niet alleen klopt het niet wat je zegt, maar het is verder ook niet relevant want iedereen begrijpt de strekking.
Nu zeg jij dat je iets probeerde uit te drukken, maar datgene was wederom een foute correctie die jij maakt over woordgebruik.

Dus ipv nu het probleem bij mij neer te leggen dat het bij mij niet overkomt, moet je gewoon accepteren dat jij hier een probleem maakte door iemand te corrigeren, wat dus wederom ook niet eens klopte.
dez11de @tw_gotcha25 september 2023 21:46
Nu is taal aan verandering onderhevig en is de Nederlandse taal van ons allemaal. Maar je kunt niet eigenhandig andere definities aan woorden gaan hangen. Zo werkt het nou ook weer niet.
tw_gotcha @dez11de25 september 2023 21:59
dat doe ik ook niet. ik gebruik woorden om een gevoel uit te drukken. Ik permiteer me daarin wat vrijheid van uitdrukkng om een punt te maken. Lijkt me niet zo'n probleem.
dez11de @tw_gotcha25 september 2023 22:08
Je hebt gelijk, waarbij gelijk betekent dat je het mis hebt.
Crim @410Gone25 september 2023 21:48
De marge zal niet veel anders zijn dan voorgaande modellen. Dit is maar een klein element van de totale kostprijs.
Noresponse @410Gone25 september 2023 22:45
ga er maar vanuit 50 euro meer :) door inflatie.

De iphone 14 pro max 128 GB was voor de launch 452 dollar om te produceren en ingepakt en al klaar te hebben en om te verschepen naar Europa kwam het uit op 474 dollar.

Dit was omgerekend toendertijd ongeveer 430 euro en het toestel kwam op de markt voor 1479 euro.

De providers hebben het toestel bij de launch tegen kostprijs aangeboden en die zat rond de 1200 euro , dus Apple zijn marge /winst is > 50% en dat is knap.

Volgens een Amerikaanse tabel was de profit marge op de iphone 13 pro max zelfs 63% op het toestel en voor de iphone 14 pro max 54% . Een google Pixel 6 pro heeft een profit marge van 46% en Samsung marges zitten tussen de 50-65% . Een voorbeeld is de Samsung Galaxy Z Fold 4 5G met een profit marge van 62% erg goed is.

De reden dat de marges zo hoog zijn is dat Apple zijn marges toendertijd erg groot waren en rond de 70% zat en dat is steeds minder geworden, ondanks dat ze meer vragen voor het toestel. Die hoge marges zijn andere bedrijven ook voorzichtig gaan volgen.

Een vergelijking van marges is dat pruducenten van TV's bijvoorbeeld een gemiddelde marge hebben van 35% en wat ook belangrijk is dat deze marges allemaal zijn bij een lancering van een product en dat prijzen altijd lager worden op een bepaalde tijd en natuurlijk moet er ook betaald worden voor mensen die bij Apple of Samsung werken en dus is de uiteindelijke netto marge wat onder aan de streep overblijft anders.

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 22 juli 2024 23:40]

buzzlightyear @410Gone26 september 2023 08:08
Dat is toch je eigen keuze als klant? Dan koop je hem toch niet?
Blaze85 25 september 2023 20:49
Apple bespaart toch al jaren flink op de kosten door cobalt uit Congo en Foxconn-slavernij gebruik te maken?
dbzokphp @Blaze8525 september 2023 21:03
De iPhone 15 Pro gebruikt 100% recycled cobalt.
Bron: https://www.apple.com/env...e_15_Pro_Max_Sept2023.pdf
Benjamin- @dbzokphp25 september 2023 21:12
Wat dan weer cobalt is die via slavernij de wereld is ingekomen. Dit is hetzelde principe als witwassen.

Verder neem ik hier geen positie mee in, het ligt allemaal erg complex en vrijwel iedereen doet er aan mee.
laptopleon @Benjamin-25 september 2023 21:38
Je neemt geen positie in, nadat je het met witwassen hebt vergeleken :+

Prima als mensen hier iets aan willen doen, maar dit commentaar kun je bij ongeveer elk van buiten het westen geïmporteerd product zetten, van voedsel tot elektronica en grondstoffen en halffabrikaten. Zelfs Tony Chocolonely en Fairphone, die er toch hun stinkende best voor hebben gedaan, konden uiteindelijk niet garanderen dat hun producten 100% zonder kinderarbeid etc gemaakt werden.

Het enige wat je hier aan kunt doen, behalve zo min mogelijk zooi kopen en er zo lang mogelijk mee doen, is kiezen voor gerecyclede producten.

En ja, daar spelen Apple en anderen daar op in. Mooi toch? Wat is het alternatief?
Benjamin- @laptopleon26 september 2023 08:41
Omdat de vergelijking klopt. Het originele product is via foute praktijken verkregen. Het wordt vervolgens gebruikt en daarna wordt gedaan alsof het allemaal prima legaal is.

Ik neem geen positie in wat betreft Apple. Feit is dat heel veel fout gaat in de wereld, dat weet iedereen, dat weet ook Apple. Maar ik vind wel dat als je hier een positie op wilt innemen, dan moet je zelf wel helemaal moreel bezig zijn. Je kan niet Apple afzeiken voor iets fouts, als jijzelf ook doodleuk producten blijft kopen die niet een zuivere achtergrond hebben.

In dit draadje gaat het er nu eenmaal over of ze producten gebruiken die vanuit slavernij zijn ontstaan. Het antwoord is dat ze dit nog steeds doen. Dat deze slavernij grondstoffen eerder in een ander product hebben gezeten, is verder niet relevant van hoe deze grondstoffen de markt op zijn gekomen.

Dus begrijp goed in het verschil tussen wat feitelijk waar is, en een positie innemen. Als jij moeite hebt met de vergelijking, dan zij dat zo, maar het is wel een kloppende vergelijking.
laptopleon @Benjamin-26 september 2023 21:03
Het gaat me ook niet over Apple, maar over het principe. ‘Slavernij grondstoffen’ vind ik al een twijfelachtige definitie, want er worden ook mensen zwaar genaaid zonder dat ze slaven zijn en ook hier in Nederland. En in feite benadelen we allemaal onszelf en elkaar, elke keer dat we voor een onnodig vieze, energieslurpende keuze maken. Maar waar leg je de grens van ‘illegaal’? Wie bepaald dat? Het is (te) makkelijk om te stellen dat iets niet goed is, zonder er zelf iets aan te doen of zelfs maar met een oplossing te komen.

Daarnaast begrijp ik oprecht niet wat je bedoelt met het verschil tussen een positie innemen en de feitelijke waarheid. Iets is waar of niet. Je kunt de waarheid acceptabel vinden of niet, maar dat zijn twee verschillende dingen.
Benjamin- @laptopleon26 september 2023 22:53
Volgens mij moet jij je wat inlezen over wat slavernij is. Doe gelijk ook leze over kinderarbeid. Dat vergelijken met hoe wij hier leven is echt ongepast.

Een positie innemen heeft betrekking op jouw mening. Feiten zijn precies dat, feiten.

Feit is dat Apple jarenlang grondstoffen en producten heeft gebruikt en gemaakt die o.a. via slavernij en kinderarbeid zijn geproduceerd, nu recyclen ze de materialen die op deze manieren zijn geproduceerd, en dan is het verleden opeens weg? Dat is waarom ik de vergelijking maak met witwassen. Ook daar probeer je het verleden te verwijderen zodat het lijkt alsof het schoon is.

Waarom ik geen positie inneem, is omdat ik al jaren producten gebruik die op deze manieren in mijn handen terecht gekomen is. Ik heb geen telefoons gekocht die zuiver zijn. Ik koop heel veel producten uit China e.d.
Ik ga Apple niet veroordelen op hun keuzes, wanneer ik net zo goed niet andere keuzes maak.
Ik vind dat je hier pas over kan oordelen, als jijzelf echt andere keuzes maak, en zelfs dan is het lastig. Want vaak is het niet zo dat iedereen andere keuzes kan maken. Een rijk iemand kan bijv kleding kopen die op betere manieren is gemaakt, of het dak vol leggen met zonnepanelen. Maar iemand die deze mogelijkheden niet heeft, moet niet veroordeeld worden hierop.

Dus ik zeg niet dat Apple, Samsung, Huawei of welke andere fabrikant fout is voor grondstoffen te gebruiken die vanuit slavernij komen, omdat ik hierzelf in mee ga, en het alternatief er niet zo maar is. Maar dat is iets anders dan dat ik weet dat dit gebeurt.
laptopleon @Benjamin-26 september 2023 23:33
Volgens mij denken we er niet zo verschillend over. Ik bedoel ook niet dat kinderarbeid niet erg is, of dat we het hier niet beter hebben, maar ik bedoel dat je geen slaaf hoeft te zijn om in feite weinig keuze te hebben.

Al wil je nog zo graag, het is onmogelijk om als individu het bestaande systeem te omzeilen. Je kunt besluiten geen smartphone te nemen, maar je maakt het jezelf dan lastiger om door het leven te gaan. Je kunt best nog wel zonder smartphone, maar helemaal zonder computer, dus ook geen tablet, laptop of desktop wordt erg lastig nu bedrijfsleven en (semi)overheden steeds meer op digid, mail, whatsapp en dergelijke leunen. Je kunt een deel in de buurtbibliotheek doen, maar dan gebruik je toch weer dezelfde materialen. Plus dat het vanuit mijn adres bijvoorbeeld al 35 minuten fietsen is. Dus dan zou ik de auto moeten pakken, alleen maar om te kijken of ik belangrijke mail heb. Lijkt me geen verbetering qua voetafdruk en metalenverbruik.
willieverhoef @dbzokphp26 september 2023 07:37
Ook recycled cobalt komt van origine uit de grond. Het kan wel milieu vriendelijk over komen, maar ook dit product zorgt ervoor dat de eerste koper het betaald en bij recycling er meer geld voor terug krijgt waardoor de eerste koop een 'goede' investeringen is.
Ook bij recycling gebruik je het materiaal en de bron is ook eindig.
Manderlay1 @Blaze8525 september 2023 20:52
Oja en dit zit geen enkele andere elektronica dat je gebruikt? Beetje hypocriet niet?
Mizgala28 @Manderlay125 september 2023 21:03
Het klopt dat veel bedrijven voor hun apparaten uit “minder charmante” bronnen aan grondstoffen komen.

Daarom is recyclen van oude apparaten nog belangrijker.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 23:40]

Manderlay1 @Mizgala2825 september 2023 21:17
Ja maar niet rendabel en veel kwaliteit verlies van de materialen
j4ck1nth3b0x @Mizgala2825 september 2023 22:06
Nóg beter is reparatie, het is van de gekke dat een telefoon maar 2 tot 3 jaar meegaat, ik zit nog op een 8, en die onderhoud ik helemaal zelf(microsoldering / batterij / LCD), en dat is allemaal mogelijk omdat Apple daar nog niet aan pairing doet om reparaties moeilijk te maken, Apple slaat zich steeds op de borst als het om recycle gaat, maar als je over longevity begint door (relatief)oude apparaten te repareren geeft Apple niet thuis, het is voor mij een hele hypocriete firma geworden.
Mizgala28 @j4ck1nth3b0x26 september 2023 01:25
Mee eens, het is eigenlijk absurd dat een iPhone best makkelijk te repareren is maar dat Apple dat met paar dingen zo verpest.

Geldt ook voor andere bedrijven, zou fijn zijn als zelfs zoiets simpels als een hot swap accu terug kwam op de markt.
ernstoud 25 september 2023 21:03
Kosten besparen. Tja, winst maximalisatie… Apple is er goed in. Soms iets te goed naar mijn mening.
Robkazoe @ernstoud25 september 2023 21:22
Je wordt gemind maar het is wel redelijk terecht wat je zegt. Apple gaat steeds meer afwijken met de iPhone non pro’s waardoor deze lijn steeds goedkopere hardware gaat bevatten. En dat is gunstig want dat betekent meer winst voor Apple per iPhone. Want als je verwacht dat Apple de prijzen laat dalen van de non pro’s, komt van een koude kermis thuis (valuta schommelingen doorgelaten).

En als je denkt “Wat een naaierij! Ik ga wel voor een iPhone pro!” dan zit je helemaal in de broekzak van Apple want dan betaal een hele hoop meer voor een product die je in eerste instantie helemaal niet wilde hebben met de bijbehorende hogere winstmarge voor Apple. Win-Win!

Apple begint door te slaan in winst maximalisatie.
Coolstart @Robkazoe25 september 2023 22:35
Tja. Noem een beursgenoteerd bedrijf dat geen winsten maximaliseert? Alles is vraag een aanbod en elk bedrijf zoekt een evenwicht tot hoever ze kunnen gaan.

Uw redenering is wel stevig: Als Apple zijn chips goedkoper wil maken wordt je genaaid want meer winst. Als Apple een pro versie maakt dan koop je iets wat je niet nodig hebt en geef je hun nog meer winst.

Dat is toch een cirkelredenering? Kan het dan nog ooit goed zijn? Wat is het alternatief?

Dat is wat mij betreft puur populistisch sentiment. Hoeveel smartphone producenten zijn er niet die een goedkopere chip in hun “non pro flagships” steken?

Samsung heeft dat met de S22 ook gedaan. In de Google pixel (zelfs de pro) zit ook geen flagship SOC in en daar is niets mis mee.

Als consument kies je in een vrije markt of je dat ok vind of niet. Anders koop je iets anders.

Ik zou zeggen, koop dan geen Apple je van mening bent dat je genaaid wordt? Er zijn immers tientallen alternatieven, toch?

Uw argument zou wel steek houden als Apple een monopolie op smartphones zou hebben in een niet-competitieve markt. Maar dat is niet het geval.

En als je het niet eens bent: geef me dan eens een oplossing?
Robkazoe @Coolstart25 september 2023 23:20
Het alternatief als je perse een iPhone wilt hebben: Koop een ouder model, koop een SE of sla de aankoop een of twee jaar uit. Of maak inderdaad een overstap naar Android.

Het is een opeen stapeling van beslissingen die je uiteindelijk pushen naar een duurder model. Eerst had je de mini als goedkoopste high end model, die is geschrapt. Daarna gingen de non pro’s een jaar achterlopen qua processor. En nu gaan ze de processor ook nog op een ander/eenvoudiger proces bakken. Tel daarbij op dat er nog steeds een 60hz scherm in zit en de camera die amper beter wordt en je krijgt het idee dat Apple eigenlijk helemaal geen reguliere iPhones echt wil verkopen.

Het is dat de backlash te groot is, maar anders had Apple allang de reguliere iPhone laten vallen.
Coolstart @Robkazoe25 september 2023 23:55
Eerst had je de mini als goedkoopste high end model, die is geschrapt. Daarna gingen de non pro’s een jaar achterlopen qua processor
Ik begrijp die “pushen” niet. En zeker niet het feit dat de mini of non-pro een tragere soc zou hebben. Nog steeds zijn die tragere versies gewoon ok snel. Sneller dan de G3 van Google en Xynos van Samsung die ook in flagships zitten. Dat mogen ze, ik zie daar geen probleem.
En nu gaan ze de processor ook nog op een ander/eenvoudiger proces bakken. Tel daarbij op dat er nog steeds een 60hz scherm in zit en de camera die amper beter wordt en je krijgt het idee dat Apple eigenlijk helemaal geen reguliere iPhones echt wil verkopen.
Idd een goedkoper proces bouwen. Goedkoper dan hun pro-model. En wat is het probleem juist?

Die 60Hz: ok, stel jij bent van mening dat 60hz niet kan voor dat geld. Dan koop je toch een alternatief op android met 90 of 120hz? Of je blijft bij een goedkopere Iphone en leeft met 60hz.

De camera op de ‘60hz’ iphone 15 heeft net een spec bump gekregen (12 naar 48mp van de 14 pro) dus dat argument gaat niet op. De camera’s zijn alvast beter.

De 15 pro heeft idd amper een upgrade gekregen buiten Pro Res 60fps ipv 30 fps. Dus ze ‘pushen’ je net naar een Iphone 15 want die krijgt tech van de 14 pro. 14pro eigenaars pas hebben amper een reden om de 15 pro te kopen.

Los van dat: ik ben er zeker van dat andere flagships ook een 3nm chip zullen hebben op dat goedkopere procéde. Dat is gewoon iets goedkoper. Waar komt dat sentiment vandaan?

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 23:40]

wiseger
@Robkazoe26 september 2023 01:13
Ik heb net mijn eerste iPhone gekocht. Apple 13 voor 619 euro. Combinatie met 1 jarig Kpn abbonement.
Prijs viel me reuze mee. Mijn huidige s20 kostte destijd ook zoiets.
Shark.Bait @ernstoud26 september 2023 11:36
Luxe product; daar betaal je altijd een meerprijs voor. En elk zichzelf respecterend bedrijf doet aan winst maximalisatie, zo overleef je. M.a.w. je klaagt dat je de Rolls Royce onder de smartphones te duur vind, (ook al is het in jouw ogen een Lada) en dat is i.m.o. een zinloze actie.
Roel1966 25 september 2023 22:30
Het zal er vanaf gaan hangen wat Apple dan komend jaar met de prijzen gaat doen wanneer ze dan min of meer gaan besparen op de hardware. Kiezen ze dan voor meer winst of kiezen ze ervoor de prijzen gelijk te kunnen houden en dezelfde winst te kunnen maken. Maar ja, Apple kennende zullen de prijzen evenzogoed gaan stijgen en zal hun doel meer winst maken zijn.
cordonbleu 25 september 2023 23:01
'Om kosten te besparen'. Lees; om de winst nog verder te verhogen. Ze persen het appeltje uit tot de laatste molecuul.
BlueBird022 26 september 2023 02:29
En de prijs wellicht nog verder omhoog.. Winstmaximalisatie.
GerardVanAfoort 26 september 2023 03:31
De gewone A17-soc in een 5,5" behuizing zoals 12, 13, 14. Breng 'm in het voorjaar uit, noem 'm iPhone 15 SE. 128 GB en dan graag weer eens een wat toegankelijkere prijs € 659.00 bv.

De 15 licht nog te dampen in de schappen, of moet er nog in komen, een hé daar komt de 16 alweer om de hoek kijken O-)
Aragnut @GerardVanAfoort26 september 2023 05:21
chip ontwikkeling en start productie duurt 2-3 jaar, het is dus niet zo raar dat ze daar nu mee bezig zijn. Los van het feit dat nu de 15 uit is, het niet echt zinnig is om nog aan de 15 te ontwikkelen (en afdeling maaar paar maanden stil zetten is ook niet productief).
GerardVanAfoort @Aragnut26 september 2023 06:35
klopt, begrijp ik. De eerste SE kwam ook zo mooi tussen de 6S en 7 in. Ook qua prijs en dito behuizing (8>
maar productief of efficiënt of zinnig, ach ja wij betalen wel. nee, voor mij geen iPhone van € 1.000,= of hoger

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.