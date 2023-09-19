Kuo: Apple geeft iPhone 16 Pro telecamera met 5x-zoomlens van 15 Pro Max

Apple zou de iPhone 16 Pro willen voorzien van de telecamera met 5x-zoomlens die dit jaar alleen op de grotere iPhone 15 Pro Max zit. Dat claimt TF Securities-analist Ming-Chi Kuo.

De 5x-zoomlens is het lastigste onderdeel van de iPhone 15 Pro Max, meldt Kuo. De analist post al jaren vroegtijdig vaak juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten. De zoomlens werkt met een mechanisme om het licht een aantal keer heen en weer te kaatsen, om zo een langere brandpuntsafstand te krijgen. Daardoor heeft de lens een 120mm-lens in 35mm-equivalent.

De iPhone 15 Pro heeft een 77mm-lens, iets dat Apple aanduidt als 3x-zoom ten opzichte van de primaire camera. De nieuwe iPhones komen vrijdag uit. De volgende generatie iPhones zal vermoedelijk volgend jaar in september verschijnen.

Apple iPhone 15 Pro Max - 5x zoom met 'tetraprism'-lens
Apple iPhone 15 Pro Max - 5x zoom met 'tetraprism'-lens

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 19-09-2023 19:55 106

19-09-2023 • 19:55

106

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Apple iPhone 15 Pro

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Apple iPhone 15 Pro Max

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Reacties (106)

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Stijnvi 19 september 2023 23:52
Persoonlijk vind ik het de laatste tijd wel erg uit de hand lopen met de "geruchten" op Tweakers. Eerst krijgen we drie berichten met drie verschillende prijzen voor de Google Pixel 8 serie, waarvan de bronnen niet allemaal even betrouwbaar zijn, en nu krijgen we een bericht over het meest voorspelbare "gerucht" ooit. Namelijk dat Apple een feature van hun beste model in de volgende generatie ook beschikbaar maakt in een lager model. Krijgen we binnenkort misschien ook het "gerucht" dat de opvolger van de Galaxy S23, de naam "Galaxy S24" meekrijgt?

Begrijp me niet verkeerd, ik heb niks tegen over uitgelekte ontwerpen, of andere substantiële geruchten.
Zeker niet in aanloop naar een release.
Maar om nu een week na de release van de 15 Pro al een bericht uit te brengen dat de 16 Pro een feature krijgt die nu alleen op de 15 Pro Max beschikbaar is, gaat me wel erg ver.
Resolution @Stijnvi20 september 2023 11:18
De belangrijkste geruchten zijn interessant want dan hoeven we niet naar Macrumors om te smikkelen van alle Apple innovaties die we nog te zien gaan krijgen.
Aardedraadje @Stijnvi20 september 2023 12:06
Er zijn ook mensen die dit soort berichten wel graag lezen, en voor hen is het mooi dat Tweakers erover post. ik deel je sentiment enigszins, maar de titel is duidelijk dus je had het bericht ook kunnen negeren bij het lezen van de titel.

Ik vond het een interessant artikeltje omdat ik de iPhones niet zo volg. En lees nu dus pas dat de iPhone 15 Pro Max (ultra super mega) een telecamera heeft.

Can't keep everyone happy I guess.
Nollekeuh @Stijnvi20 september 2023 09:59
Tijd voor jou om te stoppen met productplacement nieuwsberichten, zo interessant is het niet meer. Tenzij je ongelofelijk blij wordt van nieuwe telefoons.

Je snapt toch wel dat dit soort aankondigingen voor de helft reclame is voor nieuwe producten? Tweakers bestaat bij de gratie van introductie van consumenten electronica en worden ook betaald hiervoor om er bekendheid aan te geven. Zolang jij blijft zitten staren naar je scherm, zal dit getoond blijven worden. Overal op ‘gratis’ sites staan deze aankondigingen. Ik kan je vertellen dat je keuze om het te lezen echt bij jou ligt en dat er leukere dingen zijn om te doen. Vroeger keek men reclame op de TV, nu zit men naar dit soort semi nieuwssites te staren…
Heuving @Stijnvi20 september 2023 20:48
Dit irriteert mij dus ook echt de laatste tijd, het lijkt wel alsof de auteur een quotum heeft te halen.
Als iemand ooit behoefte heeft aan geruchten zijn de 2 bekende bronnen eenvoudig te vinden, zonder de FP hier te vervuilen.
dinoballz @Heuving20 september 2023 22:20
Tweakers is hier al jaren belabberd in.

Reviews ook. Voornamelijk games. Alled krijgt een 8,5 of hoger. Is dus gewoon sponsored content.
Wouterkaas 19 september 2023 20:03
Lijkt me niet onwaarschijnlijk. Ik ben benieuwd of dit een voorbode is van een soort trickle down van noviteiten: iPhone Pro Max > iPhone Pro jaar erop > iPhone jaar daarop. Een beetje zoals je dat nu al lijkt te zien bij de soc en de ‘gewone’ camera van iPhone Pro naar de iPhone

[Reactie gewijzigd door Wouterkaas op 23 juli 2024 01:06]

JWHtje @Wouterkaas19 september 2023 21:15
Helaas zie je bij Apple dat ze altijd iets achter de hand willen houden. Zodat ze voor de volgende generatie een selling point hebben. Stukje betrouwbaarheid van de hardware en software is daar natuurlijk ook onderdeel van.

Ik geloof ook dat ze op camera gebied en andere features goed kunnen innoveren, maar het bewust niet doen.

Als je kijkt naar Xiaomi, Huawei, Samsung en Oppo, dan zie je dat hun 'the bleeding edge' aan tech willen gebruiken. Wat soms tot verassende maar ook leuke innovaties leidt.

[Reactie gewijzigd door JWHtje op 23 juli 2024 01:06]

cordonbleu @JWHtje19 september 2023 23:09
Al bijna 5 jaar 120hz op de gewone versie achterwege laten heeft in ieder geval niks te maken met betrouwbaarheid oid. Dat is gewoon puur cashen op de Pro versies.
TrekVogel @cordonbleu20 september 2023 06:31
In een tijd waarin een midranger als de Samsung A54 die ruim de helft minder kost wel een erg mooi 120hz scherm heeft kun je dat idd niet meer maken vind ik. En dit is maar één voorbeeld, want andere fabrikanten doen het ook.
iAR @cordonbleu20 september 2023 08:04
Wat is toch de fascinatie met 120Hz?
Jarenlang heeft Tweakers lopen zeuren over een iPhone die geen 5G heeft. Maar wie gebruikt er nu eigenlijk 5G? Je accu is sneller leeg en het is niet sneller dan 4G.
Menkoro @iAR20 september 2023 08:27
Waar heb je het over? Wat heeft 5G met 120 Hz te maken? :? De 'fascinatie' met 120Hz is dat het simpelweg veel vloeiender oogt, waardoor een snelle telefoon ook gewoon snel aanvoelt. Een nieuwe iPhone 15 van pakweg 900 tot 1100 euro (voor de Plus versie) met een ouderwets 60Hz is gewoonweg schofterig te noemen.
Tusk @Menkoro20 september 2023 08:49
Als je net als ik gemiddeld 1,5 uur schermtijd per dag hebt, boeit dat 120 hz toch geen bal?

Mijn telefoon kan 120hz, maar heb het (net als 5g) uitstaan voor een betere accuduur. Dát heeft meerwaarde wmb.
Toweliieee @Tusk20 september 2023 09:41
Dat kan je dan wel voor alles zeggen, als je gemiddeld 1,5 uur schermtijd hebt wat moet je dan uberhaupt met een dure Iphone? Dan kan je toch net zo goed een telefoon van 150 euro halen. Het punt is dat als je bijv. een standaard model Oneplus 9 koopt voor 500 euro, dat die een optie voor 120hz heeft, en bij een Iphone voor bijna de dubbele prijs is die optie er niet.
Collaborator @Tusk20 september 2023 14:21
Wat heeft schermtijd met de kwaliteit van je beeld? Het gaat om de soepele ervaring.
Tusk @Collaborator20 september 2023 16:55
Die "soepelere ervaring" een telefoon valt mij niet op in de paar minuten per keer dat ik hem gebruik. Dat zit volgens mij bij heel veel mensen tussen de oren.

Maar ik kan me voorstellen dat als je echt lang achter elkaar op je telefoon kijkt, dit kan zorgen voor een prettigere, minder vermoeiende ervaring.

Mensen die veel km's rijden in een auto, kopen vaak een wat luxere uitvoering. Zodat hun lange verblijf er aangenamer op wordt.
iAR @Menkoro20 september 2023 08:59
Als je goed had gelezen dan zijn het beide technologieën die voor veel mensen niet zo belangrijk zijn, dat is wat ik er mee bedoelde.

Als je het zo schofterig vindt, dan koop je die iPhone toch niet?
Isheara @Menkoro20 september 2023 10:55
Snel aanvoelen is wat anders dan snel zijn. Ik snap die fascinatie ook niet....
Als je op specs 'geilt' is de iPhone misschien niet voor jou? De totale ervaring is op een iPhone voor mij in ieder geval meer dan goed, wat maken die specs nou echt uit?
Vroeger was het de SD kaart, toen de headphone jack, toen het OLED scherm en nu 120Hz...tja...de totale gebbruikservaring is voor mij belangrijker dan de hoogste specs.
Verwijderd @iAR20 september 2023 09:20
Ik ben van Apple afgestapt om die reden. Ik gebruik nu een S23 met 120hz, flinke verbetering vergeleken met stroperig 60 hz. En mijn toestel was 700 euro nieuw in doos dus een stuk betaalbaarder dan een Iphone Pro. Android is flink doorontwikkeld en een zeer goed alternatief voor IOS. Mensen verkopen voornamelijk zichzelf een Iphone om het belachelijk hoge aanschaf bedrag thuis te kunnen verantwoorden. De prijzen van Apple zijn belachelijk. En je koopt iets wat niet bijzonder is, een massa product dat na 1 jaar alweer gedateerd is. Innovatie is er amper. Zonde geld. Steeds meer mensen zullen zich dat gaan beseffen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 01:06]

iAR @Verwijderd20 september 2023 09:31
Wat een aannames. En onzin.
SebasFM @Verwijderd20 september 2023 10:25
Hier spreek je jezelf toch heel erg tegen:
En je koopt iets wat niet bijzonder is, een massa product dat na 1 jaar alweer gedateerd is. Innovatie is er amper.
Als er geen innovatie volgens jou is, wat volgens mij bij geen enkel merk meer is omdat telefoons redelijk zijn uitontwikkeld, dan is een telefoon ook niet na 1 jaar gedateerd. Met een iPhone kan je prima 5+ jaren doen (batterij na 2 a 3 jaar wel vervangen) en je hoeft natuurlijk niet elk jaar te updaten. In het verleden regelmatig geswitched tussen iPhone en Android toestellen, maar juist bij de Android toestellen had ik al snel het idee dat ik na 2 jaar toch echt wel een andere telefoon wilde. En dat gevoel heb ik na 2 jaar bij een iPhone nog nooit gehad. Om nog maar te zwijgen over de restwaarde die bij iPhone hoger is dan bij Android toestellen.
hcd320 @Verwijderd20 september 2023 09:47
"En je koopt iets wat niet bijzonder is, een massa product dat na 1 jaar alweer gedateerd is. Innovatie is er amper."

Als er geen innovatie is, is het vorige model ook niet gedateerd natuurlijk :)
Verwijderd @hcd32020 september 2023 12:52
Daar heb je gelijk in. De reden waarom ik dat zeg is dat Apple het brengt ieder jaar alsof het mega bijzonders is, terwijl dat het helemaal niet is. Veel Apple gebruikers denken dan....ik moet het hebben....terwijl dat helemaal niet nodig is. De verschillen zijn niet bijzonder...het is pure marketing. Maar wel goede marketing.

Net zoals de onzin dat een Iphone 15 nu games op console niveau kan draaien. Daar vinden vele discussies op internet over plaats.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 01:06]

BruceLee @Verwijderd20 september 2023 11:36
Daarom behoud een iphone dus langer zijn waarde…. :)
Verwijderd @BruceLee20 september 2023 13:39
Ja dat het het geval, Samsung minder. Ieder zijn ding en keuze, maar voor mij was dit keer de S23 de juiste. En zo zal iedereen zijn redenen hebben om Apple of Samsung te kiezen en dat kunnen onderbouwen. Iedereen moet dat zelf bepalen. Ik deel alleen mijn eigen bevindingen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 01:06]

Meiklokje @Verwijderd20 september 2023 14:36
Het merk dat koop je dat betaal je. Niet het product. En dat is voor iedereen die massaal op deze 15 series vliegt. Beseffen dat dit alles een pure waste of space is. Lekker de PR en Marketing molen van Tim cook spijzen en aanschuiven voor een toestel wat een kopie is van de vorige. USB c is leuk. Maar je mag ook 100€ extra uitgeven voor dat onnozel Thunderbolt kabeltje of je zit op usb 2.0 Lightning snelheden met je PR0 MAX. En die waardeloze woven cases er nog niet bij geteld die zo na een ruk kapot gaan. Terwijl die lederen gevallen meer kunnen hebben. Ja Tim we hebben moeder natuur weer eens extra gespaard dit jaar. Lees hun bank rekening. 8)7
BruceLee @Meiklokje20 september 2023 15:08
zoiezo elk jaar een verse usb c boeit niemand. de meeste mensen doen toch alles draadloos incl laden en bestanden over zetten wie gebruikt er nog een kabel lol
Meiklokje @BruceLee20 september 2023 15:20
En hoe hangt die wireless puk aan de muur. Steekt toch ook in het stopcontact ? Is toch ook een kabel. Wat draadloos is er aan draadloos laden. Als je even zeer een adapter in het stopcontact knalt met een kabel er aan. Die draadloze mat laadt je toestel 2 keer zo traag op. Kan ik ook gewoon die kabel rechtstreeks in mijn toestel pluggen. Vooruitgang nul volgens mij. Weer een merk gebonden aansluiting voor niks. Zoals een apple watch. In die tijd dat jou toestel vol is heb ik de mijne 3 keer vol geladen op een 90w xiaomi ladertje met quick charge op een toestel van 300 euro. En nog bedenken dat apple het laad vermogen op al hun apple spullen na hun macbooks drastisch inperkt. Het maximum vermogen wordt nooit gehaald. Mooie technologie voor 2023. :Y)
BruceLee @Meiklokje20 september 2023 15:29
En hoe hangt die wireless puk aan de muur. Steekt toch ook in het stopcontact ? Is toch ook een kabel. Wat draadloos is er aan draadloos laden. Als je even zeer een adapter in het stopcontact knalt met een kabel er aan. Die draadloze mat laadt je toestel 2 keer zo traag op. Kan ik ook gewoon die kabel rechtstreeks in mijn toestel pluggen. Vooruitgang nul volgens mij. Weer een merk gebonden aansluiting voor niks. Zoals een apple watch. In die tijd dat jou toestel vol is heb ik de mijne 3 keer vol geladen op een 90w xiaomi ladertje met quick charge op een toestel van 300 euro. En nog bedenken dat apple het laad vermogen op al hun apple spullen na hun macbooks drastisch inperkt. Het maximum vermogen wordt nooit gehaald. Mooie technologie voor 2023. :Y)
Het is ingewikkeld maar het is gewoon draadloos :)
Meiklokje @BruceLee20 september 2023 15:39
Trek de stekker eens uit. neem je telefoon vast. Brandt er een batterij laad lampje ? Het is nog geen wifi of 4g. Gewoon een omweg en een hoop prul waar apple een hoop geld aan verdient. Aan adapters en kabels. Als het echt draadloos was kwam de stroom uit de lucht vallen. Niets ingewikkeld aan. Je hebt stroom tot je dat ding van die mat haalt. Daar gaat je wireless betoog gewoon de mist in. En het biedt niks meerwaarde om een toestel rechtstreeks op het net aan te sluiten. Tenzij je graag hopen geld uitgeeft aan verloop stekkers en adapters voor ieder denkbare standaard. :*) :*) :*)
BruceLee @Meiklokje20 september 2023 15:40
https://nl.wikipedia.org/wiki/Draadloos_opladen

Geen draad nodig tussen oplader en op te laden apparaat
Minder slijtage (doordat er geen draad meer hoeft te worden aangesloten aan het op te laden apparaat)
Bij gebruik in een vochtige omgeving geen corrosie van de contacten

[Reactie gewijzigd door BruceLee op 23 juli 2024 01:06]

Meiklokje @BruceLee20 september 2023 15:51
Maak er maar meer slijtage van. Je iphone batterij krijgt ook de volle neut. Wat spaar je hier nu mee uit. 2 kapotte batterijen. De ene vernielt de ander. Dat is gelijk een hotspot opzetten met je mobiel. Dit is pure geplande veroudering op sterioiden. Of een batterij nog niet genoeg verslijt gaan we hem gebruiken als powerbank op een telefoon of tablet. 8)7 Ja dit is zo duurzaam, Ik wil die iphone batterij binnen een jaar zien hoe die is op zijn maximum piekvermogen.
BruceLee @Meiklokje20 september 2023 16:01
allemaal geen last van mijn batterij is nog 100% na een jaar en dat kan dus omdat hij al boven de fabrieks specs was kan nog jaren mee ga ik iemand gelukkig mee maken mijn moeder. en ik koop gewoon weer een verse. 15 PM
watercoolertje
@iAR20 september 2023 08:31
5G is hier op een S22 Plus ~50% sneller maar misschien op een iPhone niet als jij het zegt? Dat is knap waardeloos, 5 jaar op moeten wachten en dan niks ervoor terug krijgen :+

Maargoed 120Hz is geen fascinatie maar een vanzelfsprekendheid bij telefoons die duurder zijn van 300~400 euro. Naja behalve bij Apple dan.
Atlantis1995 @watercoolertje20 september 2023 08:49
Wat tot de S23/A54 het manco is van Samsung is dat je vol de prijs betaald, maar dat de support 1-2 jaar korter is dan een iPhone. Ik heb om die reden een Samsung fan zien overstappen naar de iPhone 14 Pro. Die A54/S23 zou een dealbreaker zijn geweest.

En ja, dat scherm van de A54 is inderdaad top. Die A54 staat op mijn lijstje.
Balskyy @iAR20 september 2023 09:56
Mensen met een vaccin :D
Meiklokje @iAR20 september 2023 14:25
Ga onder een steen leven in je prehistorische grot met je ponskaarten computer en een tablet met steen en hakbijl. Koop een telefoon met een 420p TNT scherm op een Edge netwerk als je dat high end vindt. Waarom ook niet terug naar de IBM XT met Hercules monochrome grafische kaart met een 5.2 inch floppy. Een iPhone van zo’n prijsklasse zeker de 15 series blijft een scam. Een puur 100% recyclage product, Een schaamteloze kopie van een 11 series. Als Apple morgen een fax in je MacBook silicon propt en een massa bedrag voor vraagt. Noem je dat ook innovatie ? 60hz is niet meer van deze tijd. Zeker niet voor zo n prijzen. Als je je zelf graag laat oplichten ieder jaar om dezelfde baksteen te kopen. Maak Tim cook stinkend rijk. Kom niet klagen dat volgend jaar dezelfde troep koopt. Dat is net verlangen naar een pc laptop met dvd writer terwijl alles online te downloaden valt of een harde schijf in je Mac. 8)7

[Reactie gewijzigd door Meiklokje op 23 juli 2024 01:06]

Fab1Man @cordonbleu20 september 2023 09:10
Het had Apple op z'n minst gesierd als ze op de gewone versie naar 90Hz waren gegaan, zonder het zelfs te noemen. Dan kun je 120Hz lekker voor de Pro laten, past het nog bij de benaming ProMotion ook en dan zouden we van die ouderwetse 60Hz af zijn.
Het is echter wel zo dat de touch interface over het algemeen sneller is dan de meeste andere telefoons waardoor het stiekem toch best vloeiend aanvoelt op 60Hz.
bytemaster460 @Fab1Man20 september 2023 09:24
Dat had het apparaat duurder gemaakt en een lagere batterijduur opgeleverd terwijl 99% van de gebruikers van een gewone iPhone geen idee heeft van die beeldfrequentie. Mensen die wel heel bewust 120 Hz kiezen kiezen sowieso al eerder voor de Pro.
Meiklokje @bytemaster46020 september 2023 16:08
Mensen die wel heel bewust 120 Hz kiezen kiezen sowieso al eerder voor de Pro.
Dan ben je echt in het zak gezet als je zoveel uitgeeft voor een 120hz panel in een telefoon.

Mijn xiaomi heeft amoled, 6.7"'120hz. hoodtelefoon poort. Fast charing 30min vol. Lange batterijduur Waarom kan de duurste iphone mij deze luxe niet geven..En waar ik 2 nieren en een arm kwijt voor ben voor een slechter toestel. Processor kracht is ook niet alles. Terwijl zon iphone 15 niks beter is dan de goedkoopste SE.
bytemaster460 @Meiklokje20 september 2023 19:27
De keuze voor een iPhone wordt natuurlijk niet alleen bepaald door de frequentie van het scherm.
bzzzt
@JWHtje20 september 2023 09:26
Helaas zie je bij Apple dat ze altijd iets achter de hand willen houden. Zodat ze voor de volgende generatie een selling point hebben.
Dat zal vast een overweging zijn, maar de eenvoudigste verklaring is dat op dit moment de bottleneck voor de productie van de iPhone pro ligt bij de nieuwe cameralens. Ze kunnen er amper genoeg maken om aan de vraag naar de dure pro te voldoen. Voor de veel populairdere standaard iPhone lijn is het logisch dat ze iets conservatiever zijn om de productie hoeveelheden niet in gevaar te brengen.
Als je kijkt naar Xiaomi, Huawei, Samsung en Oppo, dan zie je dat hun 'the bleeding edge' aan tech willen gebruiken. Wat soms tot verassende maar ook leuke innovaties leidt.
De verkoopaantallen van die 'bleeding edge' toestellen liggen dan ook een of meerdere ordes grootte lager dan die van Apple. Daarnaast leveren die fabrikanten aanzienlijk minder support qua reparaties e.d. waardoor het makkelijker is de handen in de lucht te steken en evt hooguit wat geld terug te geven ipv een toestel te fixen. Mensen accepteren dat niet van Apple...
Darida @JWHtje19 september 2023 21:41
Dat is moeilijk te zeggen want dat kan je dan altijd zeggen. Over eender welke feature "dat hadden ze vorig jaar al kunnen doen". Ik denk niet dat het altijd zo simpel is. Soms is het effectief zo dat ze bepaalde componenten in bepaalde toestellen gewoonweg niet passen.

Waar ik me aan erger is dat je een surfplank van een iPhone moet kopen als je de beste camera wenst.
DaemonAngel @Darida20 september 2023 01:26
Apple is zo geïntegreerd dat ze een langere roadmap gaan hebben dan andere fabrikanten die afhankelijk zijn van leveranciers.
Maw, de 16 gaat al sterk uitgewerkt klaarliggen voordat de 15 op de markt komt.
En ik ben het wel eens dat ze niet overdrijven met nieuwigheden om ervoor te zorgen dat ze verbeter mogelijkheden overhouden voor de volgende stap.
ITT android merken concurreert Apple alleen met zichzelf. Zij moeten dus niet ineens alles er tegenaan gooien om het gekozen merk te zijn.
Ik vind dat je dit begint te merken bij Samsung ook nu de concurrentie van Huawei weggevallen is en ze in de US daarbuiten ook amper concurrentie hebben.

Een leuk vb vond ik Mercedes die al voor een paar milieunormen in de toekomst motoren hadden klaarliggen.
Boy @DaemonAngel20 september 2023 05:50
Offtopic, maar heb je een link voor dat Mercedes verhaal? Wel interessant...
DaemonAngel @Boy20 september 2023 13:47
Dat is geleden van toen er gesproken werd over Euronorm 6. Dat artikel ga ik jammer genoeg niet terugvinden.
Het was in een Belgische krant.
Sakete @Darida20 september 2023 00:07
Dat is bij Android helaas niet anders. Daar moet je meestal ook het grootste model kopen om de beste cameras te hebben. Zie Galaxy S23 Ultra vs. de rest. Of Pixel 7 Pro vs. Pixel 7.
SkyStreaker @Sakete20 september 2023 06:28
Mwoah, via Sony Xperia zit je vaak ook al snel goed met solide camera's hoor en niet direct voor een, alhoewel subjectief, "hoge" prijs.

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 23 juli 2024 01:06]

Shandy @Darida20 september 2023 12:52
Ik heb nu een Xiaomi Redmi Note 10 Pro maar vind het scherm veel te groot. Het ging me vooral voor de camera specs. Nu ik al 2 Apple apparaten in huis heb wegens creatieve studie wil ik helemaal overstappen naar Apple's ecosysteem.

Ik voel helemaal mee met die geweldige quote van @Darida :)
Ik heb kleine handen en daar past gewoon geen groot scherm bij. Nu wil ik wel de beste camera met 5x zoom, maar niet zo'n mega groot scherm. Dat wordt dus nog een jaartje wachten helaas... :)
Al zeggen geruchten dat de telefoon een fractie groter wordt omdat anders de de 5x zoom camera er niet in past. We wachten het maar af.
iAR @Wouterkaas20 september 2023 08:03
Ik wilde eigenlijk wel een Pro-niet Max maar met de 15 heb je dan 2x optische zoom minder. Verder is de 15 vrij kansloos qua features, dus sla ik hem maar over. Maar als dit zo door gaat is de incentive om een nieuwe te kopen voor mij eigenlijk heel laag.

Maar Apple wil natuurlijk verdienen, dus dan houd je mensen een warm worstje voor.
tiswat @iAR20 september 2023 09:45
Toch fijn dat de incentive laag ligt? Ik doe minimaal 3 jaar met een iPhone. Rechtvaardigt de prijs ook meer.
Greatsword 19 september 2023 21:50
Ik vind het maar een rare keuze om de beste camera’s in eerste instantie alleen op de Pro Max toestellen uit te brengen.

Je moet toch gewoon een formaat kunnen kiezen die het lekkerst bij je past of in de hand ligt, zonder beperkt te worden op features en functionaliteit.

Doe mij maar een Pro Mini!
WhatsappHack
@Greatsword19 september 2023 22:16
Je moet het ook nog in dat formaat zien weg te werken he. :)
Erwin1967 @Greatsword19 september 2023 23:27
Het zal mensen toch verleiden om meer geld uit te geven dan ze eerst van plan waren. De gewone iPhone is al zo duur dat de extra paar honderd euro’s ook niet meer uitmaken om toch op elk vlak het beste te hebben. Marketing technisch brilliant.
Greatsword @Erwin196719 september 2023 23:38
Geld is het probleem niet, maar het formaat! Voor heel veel mensen is zo’n grote telefoon gewoon niet prettig en praktisch.
Erwin1967 @Greatsword19 september 2023 23:45
De kostprijs zal niet zo groot zijn tussen het grotere model en het kleinere model als ze hardwarematige hetzelfde zouden zijn. Maar omdat hij groter is, is het mogelijk om er meer voor te vragen en dus extra marge te pakken.
bzzzt
@Greatsword20 september 2023 09:27
Geld is het probleem niet, maar het formaat! Voor heel veel mensen is zo’n grote telefoon gewoon niet prettig en praktisch.
De verkoop aantallen van de iPhone mini en max tonen aan dat mensen liever een extra groot dan een kleiner toestel hebben.
Verwijderd @Greatsword20 september 2023 15:52
Klopt, daarom heb ik de S23 en niet de Ultra gekozen. Puur formaat. Had de s23 geen 120hz gehad was het nog lastig geworden. Want ik wilde niet de hoofdprijs betalen maar wel een high end model qua specs. Ik heb de Nothing Phone 2 nog bekeken maar toch maar de S23 gekozen vanwege het compacte formaat.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 01:06]

Isheara @Erwin196720 september 2023 12:33
Duur is relatief, net als goedkoop.

Als je bedoelt dat het veel geld is voor jou zegt dat niets over of dat ook voor andere mensen geldt.

Stel ik ga op vakantie, dan kost dat ook veel geld. Als ik daar 4000 foto's maak wil ik graag een goede camera, die ook nog eens handzaam is. Tegelijkertijd vind ik het ook fijn dat ik bereikbaar ben en wifi heb. Ook is het voor mij een vereiste dat ik op vakantie kan navigeren. Dan is een Pro (Max) voor mij een investering die zijn geld dubbel en dwars waard is. Bovendien hoef ik dan maar 1 handzaam apparaat mee te nemen voor al die gewenste functionaliteit.
Kost een iPhone Pro veel geld: ja, is het voor mij zijn geld waard: 100%
bzzzt
@Greatsword20 september 2023 09:32
Je moet toch gewoon een formaat kunnen kiezen die het lekkerst bij je past of in de hand ligt, zonder beperkt te worden op features en functionaliteit.
Doe mij maar een Pro Mini!
Die keuze hadden veel mensen en er zijn zo weinig mini's verkocht dat het voor Apple niet interessant is die lijn in stand te houden.

Daarnaast gelden natuurwetten ook voor Apple. Een optische zoomlens heeft gewoon een bepaalde grootte. Tenzij je 'vals speelt' zoals Samsung met z'n AI gegenereerde maan krijg je alleen echte tele foto's als je licht een bepaalde afstand kan afleggen. Dat bepaalt de grootte van zo'n optisch element en dus ook het toestel waar dat in zit. En er zijn natuurlijk ook andere prioriteiten zoals een batterij met voldoende capaciteit.
SpoekGTi 19 september 2023 20:06
Ben benieuwd wanneer ze eens stoppen met het absurdise nummeren van de iPhones.

Het is een iPhone 15 de aanduiding in de systemen is een 16.1 en een A17 soc

Op den duur moet je gewoon zeggen iPhone
SRI @SpoekGTi19 september 2023 20:13
Wat is precies je probleem? Ik hoor zelden mensen anders praten dan puur over de versie van de telefoon.
Loller1 @SpoekGTi19 september 2023 20:58
Het modelnummer is niet hetzelfde als de naam van het product? Zoals... bij ieder ander product? Samsung's Galaxy S23's product nummer is ook niet "S23". Wat maakt dat uit?
Halo_Master @SpoekGTi19 september 2023 22:19
Volgend jaar doen ze in de iphone 16 pro biiv een a17 Max soc om vervolgens in de iPhone 17 pro een a17 ultra te doen. Ben je alweer bijna klaar. Maar wellicht dat ze vanaf de iPhone 18 opeens ipv de iPhone 19 meteen naar de iPhone XX gaan. Net zoals destijds van de iPhone 8 naar de iPhone X. Dan loopt alles weer gelijk .

Er zijn meerdere mogelijkheden om “ in sync” te komen.

Maar ik denk dat de “gewone” klant het helemaal niets interesseert.
HansRemmerswaal @Halo_Master20 september 2023 06:12
Ik kan niet wachten op de iPhone 30… de iPhone XXX met sterke tril modus.
Rastapopoulos @HansRemmerswaal20 september 2023 08:56
😂
Halo_Master @HansRemmerswaal20 september 2023 14:18
Hoeft niet, de telling kan idd opnieuw beginnen vanaf de XX. Ik reageerde alleen op jouw streven om typenr’ s, socs, iOS versie , etc allemaal op hetzelfde “getal” te krijgen.

Ze kunnen uiteraard vanaf de 20 starten met iPhone neXt generation of zo.
SirLenncelot @SpoekGTi19 september 2023 22:47
De aanduiding 16 is logisch, het betreft het 16e jaar iPhone iteratie. De andere termen moet je lezen als willekeurige namen. Het had net zo goed de iPhone Henk met soc Ingrid kunnen heten.
Strebor @SirLenncelot20 september 2023 06:31
Iteraties klopt, jaren niet, want je vergeet de ‘S’ tussen iteraties. In jaren uitgedrukt:
1: iPhone (2007)
2: iPhone 3G (2008)
3: iPhone 3GS (2009)
4: iPhone 4 (2010)
5: iPhone 4S (2011)
6: iPhone 5 (2012)
7: iPhone 5S (2013)
8: iPhone 6 (2014)
9: iPhone 6S (2015)
10: iPhone 7 (2016)
11: iPhone 8 en iPhone X (2017)
12: iPhone XS (2018)
13: iPhone 11 (2019)
14: iPhone 12 (2020)
15: iPhone 13 (2021)
16: iPhone 14 (2022)
17: iPhone 15 (2023)

SE, Pro, Plus, Mini en Max versies weggelaten, want dat voegt niets toe aan de jaar nummers.

[Reactie gewijzigd door Strebor op 23 juli 2024 01:06]

SirLenncelot @Strebor20 september 2023 06:36
Idd, ik sloeg nummer 12 over.

Voor de volledigheid:
2. iPhone 3G
3. iPhone 3GS
Strebor @SirLenncelot20 september 2023 06:53
Inderdaad, lijstje aangepast :+
3 > 3G
3G > 3GS
Yzord 19 september 2023 20:00
En de 16 Pro Max krijgt 10 keer optische zoom. En een A18 Pro chip welke 10% sneller is dan zijn voorganger.

Zomaar kleine dingen die iedereen uit de lucht kan vissen.
Harrie-Handbak @Yzord19 september 2023 20:34
Achja voor de een een hobby en voor de andere een irritatie. 😉.

Nog een paar uit de koker:

- waarschijnlijk onder scherm vingerafdruk (en later in het jaar toch niet)
- gestapelde batterij.
- camera onder het scherm.
- productie problemen tegen het volgende event aan.
- solid state haptic buttons.
- geen poorten meer, volledig draadloos.
- etc.

Ik vind het wel leuk om zo hier en daar iets van mee te krijgen.
Halo_Master @Yzord20 september 2023 14:21
Tja, we kunnen het zelf invullen.
Vanaf iPhone 17 pro verliezen we zgn Dynamic Island voor punch hole camera , om vervolgens vanaf de iPhone 20 (XX) met een under display front camera te komen.
nms2003 19 september 2023 20:06
Over open deuren gesproken…
Luchtbakker 19 september 2023 20:49
Een gerucht waarvan je wist dat het zou komen, en ook niet zo vreemd zou zijn als het uit kwam.

Over open deuren gesproken zeg...
ironic6925 19 september 2023 20:50
Nu al komkommertijd? iPhone 15 liggen nog niet eens in de winkel!
Trunksmd 19 september 2023 20:52
Dit gerucht was al bekend voor de aankondiging van de IPhone 15. Volgend jaar gaan de gebruikelijke formaten van 6.1 en 6.7 inch veranderen zodat deze telelens ook in de 16 pro past.
et36s 19 september 2023 20:56
Gosh ieder jaar hetzelfde spelletje. Geen geruchten maar een vooropgezet plan. Te doorzichtig. :+

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