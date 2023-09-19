Kuo: Apple geeft iPhone 16 Pro telecamera met 5x-zoomlens van 15 Pro Max

Apple zou de iPhone 16 Pro willen voorzien van de telecamera met 5x-zoomlens die dit jaar alleen op de grotere iPhone 15 Pro Max zit. Dat claimt TF Securities-analist Ming-Chi Kuo.

De 5x-zoomlens is het lastigste onderdeel van de iPhone 15 Pro Max, meldt Kuo. De analist post al jaren vroegtijdig vaak juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten. De zoomlens werkt met een mechanisme om het licht een aantal keer heen en weer te kaatsen, om zo een langere brandpuntsafstand te krijgen. Daardoor heeft de lens een 120mm-lens in 35mm-equivalent.

De iPhone 15 Pro heeft een 77mm-lens, iets dat Apple aanduidt als 3x-zoom ten opzichte van de primaire camera. De nieuwe iPhones komen vrijdag uit. De volgende generatie iPhones zal vermoedelijk volgend jaar in september verschijnen.