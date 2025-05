Gerucht: iPhone 16 en 16 Plus hebben meer werkgeheugen en snellere wifi

De iPhone 16 en iPhone 16 Plus krijgen 8GB aan werkgeheugen en Wi-Fi 6E-ondersteuning. Dat stelt Apple-analist Jeff Pu. Van de iPhone 15-serie hadden enkel de Pro-modellen zoveel ram en ondersteuning voor die wifistandaard.

De gewone iPhone 15 en iPhone 15 Plus, die in 2023 werden uitgebracht, hadden 6GB werkgeheugen, terwijl de Pro-modellen voor het eerst waren uitgerust met 8GB aan ram. Apple-analist Jeff Pu beweert nu dat de gehele iPhone 16-serie 8GB werkgeheugen krijgt, schrijft 9to5Mac. Daarnaast beschikken de reguliere en Plus-modellen van de iPhone 16 volgens Pu over Wi-Fi 6E, terwijl de edities van vorig jaar enkel over Wi-Fi 6 beschikken. De Pro-versies hadden wel al toegang tot de snellere wifistandaard. Eerder claimde de analist al dat de iPhone 16 Pro en Pro Max over Wi-Fi 7 zullen beschikken.

Verder schrijft Pu dat de iPhone 16 en 16 Plus worden uitgerust met de A18-soc van TSMC. De voorgangers hebben een A16, die ook in de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max zit. Eerder ging nog het gerucht dat deze modellen een A17 krijgen, terwijl de Pro-telefoons worden voorzien van een A18 Pro-chip. De analist beweert tot slot dat de twee goedkopere modellen een Qualcomm X70-modem krijgen, ten opzichte van de X65 van de 2023-versies, en dat de Pro en Pro Max met een Qualcomm X75 worden uitgerust. Laatstgenoemde is het eerste modem dat ondersteuning biedt voor 5G Advanced, met onder meer betere uplink-mimo-prestaties, dekking en stabiliteit.