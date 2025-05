Inlogsysteem eHerkenning telt na dertien jaar meer dan een miljoen gebruikers

Het zakelijke inlogsysteem eHerkenning telt meer dan een miljoen accounts. Dat laat beheerder Logius weten. EHerkenning werd in 2009 opgericht en een jaar later werd het eerste inlogmiddel verkocht.

Eind 2021, het laatste jaar waarvoor cijfers zijn gedeeld, telde eHerkenning nog 'bijna' 700.000 gebruikers. Ter vergelijking: in 2020 waren het er 'meer dan 500.000' en in 2019 ging het om 277.000 gebruikers. De grote groei tussen 2019 en 2020 kwam voornamelijk omdat in het laatste jaar veel overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst en UVW, overgestapt waren op eHerkenning.

Volgens Logius bewijst de mijlpaal van een miljoen accounts dat 'efficiëntie en innovatie door middel van een publiek-private samenwerking goed samengaan'. EHerkenningsmiddelen worden namelijk niet door de overheid zelf uitgegeven, maar door erkende marktpartijen. Logius laat verder weten dat er per dag gemiddeld meer dan 75.000 keer wordt ingelogd via eHerkenning.

EHerkenning is een Europees erkend inlogmiddel dat bedoeld is voor ondernemers en bedrijven om veiliger te kunnen inloggen bij verschillende dienstverleners. Er zijn meer dan zeshonderd dienstverleners aangesloten bij het systeem, waaronder naast de eerdergenoemde overheidsinstanties ook gemeenten en provincies, en bijvoorbeeld verzekeraars. Deze partijen moeten met eHerkenning 'meer zekerheid hebben over met wie ze online zaken doen', stelt Logius. Volgens de organisatie is dat belangrijk, aangezien er vaak gevoelige gegevens worden uitgewisseld. Voor sommige diensten, waaronder later dit jaar het Nederlandse Kadaster, is inloggen via dit systeem verplicht voor bedrijven.

Logius schrijft dat eHerkenning door de jaren heen is uitgegroeid tot een 'steeds veiliger en betrouwbaarder inlogmiddel'. Er zijn drie betrouwbaarheidsniveaus voor eHerkenning; hoe hoger het niveau, hoe meer controlestappen het bedrijf of de ondernemer moet ondergaan om een eHerkenningsmiddel te krijgen. De dienstverlener kan zelf het minimale niveau bepalen waarmee mensen moeten inloggen. Sinds begin dit jaar is tweestapsverificatie voor ieder niveau verplicht.