EHerkenning vereist vanaf juli 2025 tweefactorauthenticatie

Inloggen met 2fa, oftewel tweefactorauthenticatie, is vanaf 1 juli 2025 verplicht voor eHerkenning. In Nederland maken onder meer verzekeraars, gemeenten en overheidsinstanties zoals het UWV en de Belastingdienst gebruik van eHerkenning als inlogmethode.

EHerkenning is een Europees erkend inlogmiddel voor ondernemers en bedrijven dat gebruikmaakt van verschillende betrouwbaarheidsniveaus: EH2+, EH3 en EH4. Hoe hoger het niveau, hoe meer controlestappen er doorlopen moeten worden. Sinds begin dit jaar wordt het niveau EH2, waarbij ingelogd kon worden met slechts een gebruikersnaam en wachtwoord, niet meer aangeboden voor nieuwe klanten. Inloggen zonder tweefactorauthenticatie kan nog wel bij bedrijven en instanties die al langer gebruikmaken van eHerkenning, maar vanaf 1 juli 2025 is 2fa dus voor alle gebruikers verplicht. De inlogmethoden verschillen per leverancier, aldus Logius, de beheerder van eHerkenning.