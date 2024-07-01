Luchthaven Maastricht start elektrische vluchten tussen Maastricht, Aken en Luik

Maastricht Aachen Airport is gestart met een test waarbij passagiers met een elektrisch vliegtuig kunnen reizen tussen de luchthavens van Maastricht, Aken en Luik. Een enkele elektrische vlucht naar Aken of Luik kost ongeveer 120 euro.

De elektrische vluchten tussen de drie steden in Nederland, Duitsland en België zijn ook toegankelijk voor het publiek. Passagiers kunnen tussen 1 juli en 31 augustus gebruikmaken van de elektrische vluchten van Electrifly. Een enkele reis van Maastricht naar Aken of Luik kost 120 euro en een retourvlucht kost 160 euro. Reizigers worden binnen een straal van 15 kilometer opgehaald met een elektrische auto en naar een van de deelnemende luchthavens gebracht.

Het gaat overigens om een solovlucht; naast de piloot is er plek voor één passagier. Er geldt bovendien een maximumgewicht van 178 kilo, inclusief piloot. Bagage is niet toegestaan. De testperiode van twee maanden moet uitwijzen of het haalbaar is om de elektrische vluchten vaker te kunnen aanbieden. Maastricht Aachen Airport maakte de komst van de elektrische vluchten in juni bekend.