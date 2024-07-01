Luchthaven Maastricht start elektrische vluchten tussen Maastricht, Aken en Luik

Maastricht Aachen Airport is gestart met een test waarbij passagiers met een elektrisch vliegtuig kunnen reizen tussen de luchthavens van Maastricht, Aken en Luik. Een enkele elektrische vlucht naar Aken of Luik kost ongeveer 120 euro.

De elektrische vluchten tussen de drie steden in Nederland, Duitsland en België zijn ook toegankelijk voor het publiek. Passagiers kunnen tussen 1 juli en 31 augustus gebruikmaken van de elektrische vluchten van Electrifly. Een enkele reis van Maastricht naar Aken of Luik kost 120 euro en een retourvlucht kost 160 euro. Reizigers worden binnen een straal van 15 kilometer opgehaald met een elektrische auto en naar een van de deelnemende luchthavens gebracht.

Het gaat overigens om een solovlucht; naast de piloot is er plek voor één passagier. Er geldt bovendien een maximumgewicht van 178 kilo, inclusief piloot. Bagage is niet toegestaan. De testperiode van twee maanden moet uitwijzen of het haalbaar is om de elektrische vluchten vaker te kunnen aanbieden. Maastricht Aachen Airport maakte de komst van de elektrische vluchten in juni bekend.

Maastricht Aachen Airport elektrisch vliegen
Bron: Electrifly

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 01-07-2024 15:53
210 • submitter: Fiber

01-07-2024 • 15:53

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Submitter: Fiber

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Reacties (208)

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glaaj 1 juli 2024 15:54
Dit zijn nou niet bepaald ritten waarbij je zegt "vliegen scheelt een bak tijd", wie gaat dit doen joh?
slijkie @glaaj1 juli 2024 15:55
Leuk uitje voor weinig geld. Genoeg potentie.
TheVivaldi @slijkie1 juli 2024 15:59
Nou ja, weinig geld… 160 voor een retourvlucht is aardig aan de prijs. Een taxirit over hetzelfde traject is goedkoper en bovendien nog sneller ook (als we in- en uitchecken en op tijd op het vliegveld moeten zijn meetellen). En ook met de trein is het geen rit die langer duurt (tenzij je specifiek van Luik naar Aken via Maastricht gaat, want overstap, maar Maastricht-Luik is 30 minuten en Maastricht-Aken 50 minuten, en dan sta je wel in het centrum van Luik en Aken).

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:37]

Huntard @TheVivaldi1 juli 2024 16:07
(tenzij je specifiek van Luik naar Aken via Maastricht gaat, want overstap, maar Maastricht-Luik is 30 minuten en Maastricht-Aken 50 minuten, en dan sta je wel in het centrum van Aken).
Daar hebben ze tegenwoordig de drie landen trein voor. Nog steeds niet de snelste, maar overstappen hoeft niet meer.
Wesco @Huntard1 juli 2024 17:01
Daarnaast ook rechtstreekse treinen tussen Luik (Guillemins) en Aken (Hbf), de ICE of Eurostar in 21 of 22 minuten en de boemeltrein in een uurtje. Van Luik naar Aken of andersom is met de drielandentrein via Maastricht echt een omweg.
Huntard @Wesco1 juli 2024 17:38
Zeker, Ik wilde slechts het overstappen verbeteren. uiteraard is een rechtstreekse verbinding sneller.
guysp @Wesco2 juli 2024 11:58
Yep, de drielandentrein is voornamelijk voor de verbinding Heerlen - Luik en Maastricht - Aachen te verbeteren (en natuurlijk alle tussengelegen dorpen).
TheVivaldi @Huntard1 juli 2024 16:08
Klopt, ik was even vergeten dat die sinds kort (weer) rijdt. Bedankt voor de correctie! :)
n4m3l355 @Huntard1 juli 2024 19:04
Echter Maastricht Aachen airport ligt niet in Maastricht maar in Beek, wat onder goede omstandigheden een kwartiertje/20 minuten is, maar als je aan de andere kant van de rivier woont op een zaterdag dik 45 minuten of meer. Practisch gezien is dit dan ook eerder voor iemand die in Beek/Geleen/Sittard woont en naar Luik moet, rijden is namelijk snel toch wel een uur.

Echter dit is meer voor de fun, zakelijk is dit toch niet echt een typisch tripje. Ook duurt het qua tijd zit met vliegen toch wel meer ook voor een semi-prive vlucht. Ik had vroeger regelmatig de city hopper van Beek naar Amsterdam, een vluchtje van zo'n 40/45 minuten maar met boarding, check in, eer je uit het vliegveld bent ben je toch snel een uur + 15/30 minuten kwijt. Nog steeds sneller dan rijden als je vlakbij Schiphol moet zijn maar niet veel effecienter. Ook qua kosten is 120 euro incl. pick up service echt wel goedkoop. Dit is bijna 20 jaar geleden en toen betaalde ik al 250 euro voor een enkeltje maar Schiphol.
sir_huxley @n4m3l3552 juli 2024 10:54
Ik herinner mij die cityhoppers ook nog tussen Maastricht en Schiphol. Wat de grote voordelen waren voor mij
- Je was binnen een paar minuten ingecheckt en door de beveiliging.
- Je hoefde niet meer naar je bagage om te kijken.
- Geen extra NS vertragingsfactor
- Was je vlucht vertraagd en het je een aansluitende KLM/Skyteam vlucht dan werd dit gratis/probleemloos omgeboekt.
- Skyteam telde toen nog het aantal vluchten om een niveau ophoog te komen. (15 zilver en 30 goud) Je had dus na 4 retourtjes binnen Europa zilver te pakken. (dus uitgaande van dat je vanuit Schiphol verder vloog)
- Bij een doorvlucht via Schiphol was het soms zelfs goedkoper of in ieder geval zonder meerprijs om vanaf Maastricht te vliegen. (Wellicht omdat er gekeken wordt waar je vlucht wordt gestart inzake de luchthavenbelastingen)

[Reactie gewijzigd door sir_huxley op 22 juli 2024 13:37]

Huntard @n4m3l3552 juli 2024 11:04
Helemaal mee eens. Nogmaals, ik wilde slechts aangeven dat je niet meer hoeft over te stappen als je van Luik naar Aachen (via Maastricht) met de trein wil.
SHiNeye @Huntard2 juli 2024 00:18
Uitstappen helaas wel, want zo ver ik het begrepen heb moet je in Maastricht bij Arriva uitchecken en ergens anders weer inchecken.
Huntard @SHiNeye2 juli 2024 11:06
Nee, je hoeft niet meer uit te stappen of uit en weer in te checken. Arriva exploiteert het gehele traject, dus in Luik inchecken bij Arriva, en in Aachen weer uit, je hoeft de trein niet tussentijds uit.
SHiNeye @Huntard2 juli 2024 12:13
Oh, echt? Het nieuwsbericht wat hierover sprak is nog geen 2 weken oud. Is dat zo recentelijk nog gewijzigd?
Huntard @SHiNeye2 juli 2024 17:28
De trein rijdt sinds een aantal dagen:
https://www.l1nieuws.nl/n...maastricht-luik-van-start
:)
SHiNeye @Huntard2 juli 2024 18:52
Ja dat wist ik, maar ik zag bijvoorbeeld dit langskomen: https://www.spoorpro.nl/i...ssen-nederland-en-belgie/
Jarn00bje @TheVivaldi1 juli 2024 16:05
160 euro is nou niet heel veel geld voor een prive vlucht over het prachtige limburgse landschap ;)
theduke1989 @Jarn00bje1 juli 2024 16:11
Maar je mag niet meer wegen den 70kg en de piloot ook niet 70kg en dan houdt je nog ongeveer 30kg voor bagage. Is wel erg jammer dit.
Jarn00bje @theduke19891 juli 2024 16:14
tsja tis niet voor niets de eerste, een soort van pilot voor deze technologie.
veel ruimte om te verbeteren wel een leuk idee voor een dag tochtje denk ik.

Wou een kaartje kopen maar je moet er een apk voor downloaden dat is mijn groote bezwaar hiermee..
Het.Draakje @Jarn00bje1 juli 2024 19:53
Applicatie (iOS) is niet echt gebruikersvriendelijk. Is (waarschijnlijk) ook niet bedoelt voor alleen deze verbinding. Afgezien daarvan, de ervaring staat hoog op mijn to-do lijst. > 80% kans dat ik het doe.
Jhojo @theduke19891 juli 2024 16:37
totaal 178KG, als de piloot 80KG weegt dan heb ik nog ruimte om 20KG mee te nemen. Dat is voor mij meer dan voldoende.
Yggdrasil @Jhojo2 juli 2024 10:26
Bagage is niet toegestaan staat er.
cariolive23 @theduke19891 juli 2024 16:59
Alsof je met het vliegtuig vanuit Maastricht op vakantie gaat naar Aken of Luik... Dit is zakelijk of voor de lol en je hebt niet meer dan je laptop en/of notitieblok bij je.

178kg is niet veel, maar toch nog 89kg per persoon. Zet een beetje kleine en slanke piloot op, heb je zomaar een 100kg voor de passagier. De gemiddelde Nederlandse man schijnt een 85kg te wegen.
theduke1989 @cariolive231 juli 2024 17:14
Ik weeg 135kg voor mij zal het dus geen succes zijn.

Ondanks dat de vlucht naar 160€ lijkt me tof eigenlijk.
cariolive23 @theduke19891 juli 2024 17:37
Eén van mijn medewerkers is 2.16 meter lang, ik vermoed dat hij er evenmin in past. Zowel kwa gewicht als lengte. Beperkingen hou je altijd, oplossingen ook: Auto of trein.
dasiro @theduke19891 juli 2024 17:28
dan houdt je nog ongeveer 30kg voor bagage
dacht het niet:
naast de piloot is er plek voor één passagier. Er geldt bovendien een maximumgewicht van 178 kilo, inclusief piloot. Bagage is niet toegestaan
heb je een iets zwaardere piloot, dan ga je zelf aan de lichte kant moeten zijn, want daar zit je snel aan. Met m'n 2m07 zit ik iets boven de 100kg en dat is weinig voor m'n gestalte. De kans is klein dat ik er comfortabel in zou passen, maar dat is met quasi elk voertuig zo :/
SunnieNL @theduke19891 juli 2024 17:27
Bagage is niet toegestaan.. dus hooguit een rugzak met een laptop en kleding voor 2 dagen. Zit je op 5kg ofzo. Maar dan heb ik met mijn gewicht nog steeds een piloot nodig van 70kg :)
Pointfair @theduke19891 juli 2024 17:29
Geen bagage volgens artikel, dus je mag wat zwaarder zijn. ;)
Tintel @theduke19891 juli 2024 17:44
Geen bagage stond er toch? Dus men mag dan wel weer iets zwaarder zijn.

Kun je bij het reserveren dan wel vragen hoe zwaar de piloot is? :9 Of is dat privacy gevoelig?
ykaenS @theduke19891 juli 2024 18:23
Bagage is niet toegestaan!
Het.Draakje @theduke19891 juli 2024 18:55
Ach ja, die 30 kilo bagagelimiet.

Als je voor een vakantie van twee weken aan de Costa del Sol wel genoeg hebt aan 20 / 30 kilo bagage per persoon, dan lijkt het mij stug dat je voor een citytrip van een dag opeens een probleem hebt.
la cucaracha @theduke19892 juli 2024 17:55
Dat is idd nu nog een beperking maar ik ben er zeker van dat de trend is gezet en op termijn kan worden opgeschaald naar meer passagier, langere vluchten, meer toegelaten gewichten p/p en p/b.
Op 'mijn' thuisvliegveld Teuge zit een vliegschool met de naam E-Flight.
Die kistjes vliegen elektrisch zo'n 3 kwartier per vlucht en zijn uitermate geschikt voor het oefenen op starts, VFR navigatie, touch and goes en landingen.
Ze maken behoorlijk minder lawaai dan de reguliere brandstof kisten en stoten hooguit wat ultra fijnstof uit van de bandjes bij het landen.
Henryschippers @Jarn00bje1 juli 2024 17:22
Helemaal mee eens! 🤩

Lijkt mij ook enorm gaaf🤩🤩
cariolive23 @Henryschippers1 juli 2024 17:40
Zodra je bent opgestegen is het al niet meer bijzonder, toch? Het zal iets stiller zijn, maar een gemiddeld lijntoestel zal waarschijnlijk nog stiller zijn.
Het.Draakje @cariolive231 juli 2024 19:01
een gemiddeld lijntoestel zal waarschijnlijk nog stiller zijn.
Volgens mij heb je nog nooit gevlogen. Alleen de stewardess op een lijnvlucht maakt al meer lawaai. Laat staan al die medepassagiers. Daarbuiten, de motoren (en andere apparatuur) van een lijnvlucht zijn niet bepaald stil.
HakanX @Het.Draakje1 juli 2024 19:10
Idd en je went aan sommige geluiden, waardoor je het niet meer doorhebt. Als je een noicecanceling headset op hebt tijdens je vlucht en je doet die naar een half uur af dan hoor je pas wat voor pokkeherrie er daadwerkelijk is van de motoren en luchtwrijving.
cariolive23 @Het.Draakje1 juli 2024 20:19
Nou, ik vlieg nog net niet elke week, toch is 2 a 3 keer per maand een retour wel vrij standaard. Maar dan wel uitsluitend de commercial airliners met Airbus, Boeing en Embraer. Die zijn veel beter geïsoleerd dan zo'n klein toestelletje, waarvan de motor en de propeller vóór de passagier zit. Een motor die achter je zit, hoor je minder van dan eentje die voor je zit.

Ben geen expert, maar volgens mij hoor je niet zo zeer het verbranden van de kerosine, maar juist de lucht die door de straalmotor heen wordt geblazen voor de voortstuwing. Met een propeller is dat niet heel anders, alleen draait die veel minder snel. Experts kunnen je hier meer over vertellen.
avlt @Het.Draakje2 juli 2024 10:08
https://www.bbc.com/futur...cks-for-a-peaceful-flight

Artikel over geluid *in* vliegtuigen. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat je oren nog lang nasuizen als je er 11 uur (AMS-SFO) in gezeten hebt.

Noise-canceling headphones zijn ook als eerste speciaal daarvoor uitgevonden; de eerste versies hadden altijd zo'n speciale jack-plug voor gebruik in vliegtuigen.
CAPSLOCK2000
@TheVivaldi1 juli 2024 16:12
Aangezien je met de auto wordt opgehaald, alleen met de piloot vliegt en binnen de EU vliegt zal dat allemaal wel meevallen. Ik denk dat in/uit-check-tijden en wachttijden redelijk verwaarloosbaar zijn, als die er uberhaupt zijn.
Ik denk ook niet dat ze via vast rooster vliegen dus zodra de klant binnen is (en de baan vrij is) kunnen ze vertrekken. Dat is niet te vergelijken met de grote lijnvluchten. Zo'n klein vliegtuigje is meer als een auto, deur open, instappen, toestemming aan de verkeersleiding vragen en gaan.

Van te voren het vliegtuig inspecteren enzo kost meer tijd maar daar zal gedaan zijn voor de passagier aankomt, en ik denk dat de taxi tot vlak bij de baan kan komen in Maastricht, zo groot is het daar allemaal niet. Ik verwacht dus eigenlijk geen wachttijd op het vliegveld zelf.
Jim80 @CAPSLOCK20001 juli 2024 17:02
Ik heb nog met Cessna's gevlogen (als PPL) en in commerciële luchthavens moeten je passagiers gewoon door dezelfde controle's. Ook aan de gate moet iemand van de lucthaven je tot aan je vliegtuigje begeleiden, je geeft anders immers vrije toegang tot de tarmac. Het gaat inderdaad wel vlugger, maar toch niet zo verwaarloosbaar als je beschrijft ;)
NTS @Jim801 juli 2024 22:13
Dat hangt er vanaf waar je je Cessna parkeert en of ze meerdere afgescheid gebieden hebben. Bijvoorbeeld op Eelde (vergelijkbaar met Maastricht/Beek) moeten passagiers voor lijnvluchten door de security, maar loop je voor je Cessna zo door. Andere ingang en parkeren op een ander deel van het platform.

Lelystad heeft die opzet nog meer, alle kleine vliegtuigen aan de zuidkant van het vliegveld en de terminal voor lijnvluchten aan de noordkant. Maar daar zijn nog steeds geen lijnvluchten :-)
Crew One @Jim803 juli 2024 06:42
De GA terminal op MAA is echt niet zo. Je wandelt nagenoeg zo de tarmac op. Het gebied is dan ook afgesloten van de main terminal. (Ze vliegen van Alpha zuid, zo te zien)
Fidesnl @CAPSLOCK20001 juli 2024 22:14
Ik denk dat in/uit-check-tijden en wachttijden redelijk verwaarloosbaar zijn, als die er uberhaupt zijn.
Die zijn er sowieso niet op MAA. Vaker voor het werk vanaf MAA gevlogen en als je 20 min van tevoren daar bent dan haal je het nog met gemak.
Vanaf de ingang naar de balie is 10m. Dan is het 5m naar de deur van de beveiliging. En vanaf de beveiliging is het 50m naar de hal.
Geweldige ervaring dus.
supersnathan94
@TheVivaldi1 juli 2024 17:46
Maar een taxi is natuurlijk ongeveer 99% minder leuk. Als we het puur logistiek bekijken is het natuurlijk een bak geld voor een fikse tijdsinvestering, maar het vliegen zelf is natuurlijk ook leuk. Zeker aangezien het een van de eerste commerciële vluchten is met een elektrisch vliegtuig. Lijkt mij best wel leuk dat eens te ervaren.

Voor een charter met privé piloot is het gigantisch goedkoop overigens. Voor €160 retour gewoon leuk an sich. Wereld vanuit vogelvlucht.

Lijkt mij best wel leuk om zo’n vlucht eens te beleven en dan vooral vanwege het ontbreken van motorgeluid. Als je wel eens in een elektrische auto hebt gereden weet je dat het een gigantisch verschil is met een ICE. Ben wel benieuwd hoe groot dat verschil is in een vliegtuig.
Ablaze @TheVivaldi1 juli 2024 20:32
Zit ik hier wel op Tweakers? Dat is toch fantastisch, om als een van de eersten in een volledig elektrisch vliegtuig te hebben gezeten? En dat voor de prijs van twee keer tanken. Ik ben wel benieuwd naar de techniek en het type batterijcel, de prestaties enzovoorts.
Crew One @Ablaze3 juli 2024 06:44
Krap hoor, de pipistrel. Wel mooi vliegen, en stil wat de vreugde wel verhoogt als je een roestige C150 daarvoor was gewend.
pim @TheVivaldi1 juli 2024 21:30
Nou ja, weinig geld… 160 voor een retourvlucht is aardig aan de prijs. Een taxirit over hetzelfde traject is goedkoper en bovendien nog sneller ook (als we in- en uitchecken en op tijd op het vliegveld moeten zijn meetellen).
Waarom zou je parachute springen, je gaat recht naar beneden?
Of een ballonvlucht? Gaat langzaam!
jongetje @TheVivaldi2 juli 2024 07:46
Als je een keer wilt vliegen of dit een keer elektrisch wilt meemaken vind ik 160euro voor een retour niet zo duur. Er zijn ook mensen die voor meer geld een dag rondjes gaan rijden op een racebaan. Dan ben je ook veel geld kwijt en kom je ook elk keer op dezelfde plek uit.
En er zijn mensen die voor heel veel geld een ruimte vlucht boeken. Dan start en eindig je op dezelfde plek.

Je doet dit meer voor de ervaring dan om snel op de bestemming te komen.
Verwijderd @TheVivaldi1 juli 2024 16:27
met een privevlucht hoef je niet in te checken natuurlijk, dan rij je gewoon met een taxi naar je jet.
Janusch @Verwijderd1 juli 2024 16:55
Hoe gaat dat, wordt er nog bagage gecheckt door douane?
Phehistyr @Janusch1 juli 2024 17:02
Je blijft binnen de EU, dus de douane zal geen rol spelen.
Arjan P @Janusch1 juli 2024 17:50
Geen paspoortcheck of douane want je reist binnen Schengen, en bagage is niet aan de orde volgens het artikel.

Wat wel zal blijven is de security-check, maar hangt van de luchthaven af of dat apart geregeld is voor dit soort vluchten of dat je met de rest in de terminal er doorheen moet.
SunnieNL @Janusch1 juli 2024 17:28
Je mag geen bagage meenemen.
Tintel @Janusch1 juli 2024 17:52
Bagage is niet toegestaan.
Welke bagage?
NTS @Janusch1 juli 2024 22:21
Op Schiphol: Voor privé vluchten is er een aparte GA terminal op Oost. Je taxi kan je recht voor de deur afzetten.

Binnen lopen, links af, langs een loket waar de marechaussee zit. Bij vluchten binnen Schengen hoeven die verder niets te zien, je kan zo doorlopen. In totaal nog geen 50 meter gelopen.

Dan stap je in een busje en die rijdt je de paar honderd meter naar je vliegtuig. Instappen, deur dicht, gaan.

De piloot is dan natuurlijk wel al een tijdje bezig met alles klaar maken, tanken, papierwerk. Maar voor de passagiers is het maar een paar minuten.
Crew One @Verwijderd3 juli 2024 06:45
Euh nee, geen voertuigen van buitenaf toegestaan aan de luchtzijde.
eliasje @TheVivaldi1 juli 2024 17:17
Het gaat hier wel om een elektrische vliegtuig en wordt ook nog thuis opgehaald met elektrische auto. kortom eigenlijk soort privé reisje 😀 lijkt mij best leuk om keer te doen of cadeau te geven. Lekker groen bezig ;)
supersnathan94
@eliasje1 juli 2024 18:40
Nouja thuis. Straal van 15 Km oid toch?
Finraziel @supersnathan941 juli 2024 19:38
Daar valt wel het grootste deel van zuid Limburg in :P
eliasje @supersnathan941 juli 2024 19:25
Inderdaad je hebt helemaal gelijk zo staat in het artikel. :)
Verwijderd @eliasje2 juli 2024 13:18
Wat is er lekker aan groen bezig te zijn?
H.Klinkhamer @TheVivaldi1 juli 2024 16:35
https://www.rijksoverheid...n-de-kosten-voor-een-taxi

Niet nagerekend maar moet je volgens mij wel een goedkope taxi kunnen krijgen wil je onder die prijs uitkomen.
TheVivaldi @H.Klinkhamer1 juli 2024 17:27
Die zijn er wel. Van mijn huis naar mijn moeder kan ik ook voor onder de 50 euro doen, een traject van zo'n 31 km. Maastricht-Aken en Maastricht-Luik is zo'n 10 km langer, dus onder de 70 moet dan wel lukken en 70x2=140. 20 euro bespaard. Of eigenlijk meer, want je rijdt dan naar het centrum van de twee plaatsen. Met deze vlucht wordt je wel opgehaald, maar moet je ook nog van/naar het vliegveld op de bestemming reizen.
WillySis @TheVivaldi1 juli 2024 20:45
Ook nog eens alleen en zonder bagage. Ophalen klinkt leuk, maar een straal van 15 km is echt te weinig.
Ik geef de proef weinig kans van slagen, en dan ben ik nog positief.
TheVivaldi @WillySis1 juli 2024 20:47
Dat ook, ja. Sommigen hier in de reacties hebben het steeds maar over hoe geweldig en luxe dat ophalen is t.o.v. andere reismogelijkheden, maar volgens mij leest iedereen over de zinsnede van 15 km heen...
supersnathan94
@TheVivaldi1 juli 2024 21:28
Naja. Retourtje taxi 15 km is toch ook al gauw weer €40? Dus dan vind ik het retourtje vliegen voor €120 nog niet eens zo gek
TheVivaldi @supersnathan941 juli 2024 21:48
Ik doelde bij bovenstaand argument ook niet zozeer op de prijs, maar op de beschikbaarheid. Leuk dat ze je komen ophalen, maar een straal van 15 km is erg beperkt. Genoeg mensen voor wie dit vliegveld het dichtstbijzijnde is, maar buiten die straal wonen.

Overigens wel een dure taxi die jij bestelt… ik kan hier voor minder dan dat 15 km afleggen (al is een taxi natuurlijk nooit zo goedkoop al bijvoorbeeld de bus), maar dat terzijde.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:37]

supersnathan94
@TheVivaldi1 juli 2024 21:52
Nee absoluut. 15km rondom een vliegveld is niet heel veel.

Ik ging even uit van Übertje vanaf Amsterdam nieuwe meer naar Schiphol. Sat is om en nabij de €20 afhankelijk van tijd en drukte en is ongeveer 11km. Maar dat is on demand. Vooraf gereserveerd via taxicentrale kan het goedkoper.
dwizzy @TheVivaldi1 juli 2024 23:05
Dank voor de vergelijking. Ik ben ook heel benieuwd hoeveel energie deze vlucht kost vergeleken bij een trein of die taxi. En hoeveel geluidsoverlast...
TheVivaldi @dwizzy1 juli 2024 23:07
Ook dat. Elektrische voertuigen zijn wel een stuk stiller, maar niet geluidloos. In elk geval niet de elektrische bussen van verschillende (al dan niet high-end)merken die ik ken/zelf in gereisd heb. Uiteindelijk hoor je altijd wel íets van geluid, bij de een meer dan bij de ander, dus dat zal bij elektrische vliegtuigen niet anders zijn. Maar vast een stuk beter dan de huidige vliegtuigen, dat wel.
CH4OS @slijkie1 juli 2024 16:29
Voor iets meer dan die 160 euro kom je met de trein (en dus ook elektrisch) zelfs wat verder dan de afstand Maastricht - Aken bijvoorbeeld. Dan heb je een comfort seat en kun je meer bagage meenemen. Wanneer je vroeg genoeg boekt, krijg je een retourticket Schiphol - Parijs met de Eurostar (wat relabeled Thalys treinen zijn) voor een 175 geloof ik. Dat is weliswaar iets meer, maar je reist ook wel "iets" verder en ook elektrisch, dus in principe geen directe CO2 uitstoot net zoals het elektrische vliegtuig.
Twanne @slijkie2 juli 2024 09:43
Even op google maps gekeken: Maastricht naar Luik is een half uur rijden en naar Aken is het 40 minuten. En dan kan je bagage meenemen en met meerdere personen.

Dit is niet meer dan een pleziervlucht, dus ik denk dat het voor de luchthaven eerder een marketingstunt is dan iets dat echt commercieel een succes moet worden.
sjettepetJR. @slijkie2 juli 2024 11:26
Best een leuk uitje ja om iemand een keer cadeau te doen. Dat er maar één passagier in past is hier wel een groot probleem voor. Ik denk dat het een stuk groter succes is wanneer je nog één passagier mee kan nemen. Ik zie mezelf zoiets als dit niet zo snel alleen doen.
wildhagen
@glaaj1 juli 2024 16:02
Dat riepen ze over de eerste treinen ook. En later over de eerste autos.

Zou nooit wat worden, niet praktisch, te duur etc.

En zie waar we 100 jaar later staan...

Het gaat hier om een pilot, juist om te kijken of het haalbaar is. Als je nooit Iets probeert zal het zeker nooit wat worden nee.
sircampalot @wildhagen1 juli 2024 16:08
Dat riepen ze over de eerste treinen ook. En later over de eerste autos.
Zou nooit wat worden, niet praktisch, te duur etc.
Regulier vliegen is sneller en goedkoper dan de trein of auto.
Dus ergens zit er nog steeds een kern van waarheid in.
CH4OS @sircampalot1 juli 2024 16:38
Maar het nadeel aan vliegen is wel dat je minder bagage mee kan nemen of veel moet bij betalen als je wat meer wilt/moet meenemen. Er kleven dus wel degelijk ook wat nadelen aan.
sircampalot @CH4OS1 juli 2024 16:59
Ja, in de trein is bagage meenemen goedkoper (vaak gratis), maar zeker niet makkelijker.
Met een grote koffer in de ICE is geen pretje kan ik je uit ervaring vertellen.
Laat staan met handbagage er nog eens bij.

Voordeel van de trein vind ik de beenruimte, en er is geen vieze droge vliegtuig-airco-lucht.

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 22 juli 2024 13:37]

CH4OS @sircampalot1 juli 2024 17:08
Ik ben in 2017 met een flinke weekendtas van Schiphol naar Tours gegaan. Gereisd met de Thalys (toen nog) en TGV. Alleen in de metro van Parijs was het even lastig, maar voor de rest viel het wel mee. Ook waren er veel die juist wel een koffer mee hadden, dat ging volgens mij ook wel redelijk, eigenlijk.
sircampalot @CH4OS1 juli 2024 17:10
De ICE is niet vergelijkbaar met de TGV
Maurits van Baerle @sircampalot1 juli 2024 17:04
Regulier vliegen is sneller en goedkoper dan de trein of auto.
Dat zal heel sterk van de afstand afhangen. Als je van Rotterdam naar Amsterdam moet zal de trein het snelste zijn, gevolgd door de auto, en pas op grote afstand gevolgd door het vliegtuig. En dan ben je met het vliegtuig ook nog eens op Schiphol en niet in Amsterdam. Zowel de auto als de trein zullen ook nog eens goedkoper zijn.

Het is niet voor niets dat de hogesnelheidstrein op veel trajecten het vliegtuig vrijwel heeft weggeconcurreerd (Londen - Parijs, Madrid - Barcelona, Parijs - Lyon, Rome - Milaan etc. etc.)
sircampalot @Maurits van Baerle1 juli 2024 17:09
De eurostar is inderdaad een knappe trein, ik was echter met de ICE naar duitsland, en dat lijkt meer het boemeltje dan een TGV.
Maurits van Baerle @sircampalot1 juli 2024 17:23
Tja, Duitsland heeft bijna vijftien jaar amper geïnvesteerd in infrastructuur en is daar nu de dupe van.
sircampalot @Maurits van Baerle1 juli 2024 20:08
Sommige stukken in Duitsland rijdt de trein wel snel(ler), ca 250 km/uur, nog steeds treurig vergeleken bij de TGV.
Maar wat dat betreft is het in NL nog droeviger, want hier rijdt hij net als elke andere trein: max 140.

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 22 juli 2024 13:37]

Khalid. @sircampalot1 juli 2024 21:48
In NL rijdt de trein tenminste.... Daar in Duitsland is er letterlijk elk moment van de dag vertraging en moet je blij zijn als er een trein rijdt
avlt @sircampalot1 juli 2024 17:37
ICE en TGV kan je niet echt vergelijken. Duitsland heeft met de ICE een dichter net dan de TGV in Frankrijk; ook kleinere steden worden in Duitsland aangedaan (dus stopt ie dan vaker). Ook zijn in Duitsland de hogesnelheidtrajecten wat korter en meer verspreid. In Frankrijk zijn het er minder, maar wel langer. Maar als je dus naar een stad wil die toevallig niet aan dat net ligt, moet je overstappen. En je hebt in Duitsland niet zo'n treinen-zwart-gat als Parijs; waar je vrijwel altijd moet overstappen van het ene kopstation naar het andere.

Een interessante vergelijking vind je hier: https://www.spiegel.de/re...samer-sind-a-1259209.html
metalmania_666 @sircampalot1 juli 2024 18:04
De eerste elektrische treinen waren ook duurder dan stoomtreinen etc
sircampalot @metalmania_6661 juli 2024 20:10
Dat zijn ze nog steeds als je de bovenleidingen meerekent.
supersnathan94
@sircampalot1 juli 2024 18:47
Nou sneller.

Hangt heel erg van de afstand af. T/m Parijs zou ik zelf liever met de auto doen. Reuglier vliegen kost je veelal heel veel tijd voor en achteraf.

Het is ook afhankelijk van hoe lang je gaat. Als het alleen een weekend is dan is de kortste reis wat mij betreft de winnaar ook al kost het wat meer, maar voor een paar weken pak ik liever de comfortabele optie met eigen vervoer ook al duurt het dan wat langer.

Als ik een maand naar engeland ga heb ik liever de auto mee dan dat ik met het vliegtuig heen en weer ga. Vervoer daar kost namelijk ook veel geld en je moet dan echt wel met bagage gaan. Raw dogging met met misschien wat handbagage is dan niet echt een optie.

Voor een eiland vakantie (pak een cherso) kan dat natuurlijk af met twee korte broeken en drie shirts dus dan kom je er makkelijk mee weg.

Ieder vervoersmiddel heeft zo zijn plaats. Ligt gewoon heel erg aan voorkeuren, tijd en kosten.

Vind het vooral irritant dat je voor korte vluchten alsnog drie uur van tevoren aanwezig moet zijn om je vervolgens twee uur stierlijk te vervelen.
Richh
@wildhagen1 juli 2024 16:25
Het gaat hier om een pilot
Pun intended? :Y)
mjtdevries @wildhagen1 juli 2024 16:53
Totaal onvergelijkbaar. De eerste trein was een concept dat nog niet bestond. Idem voor de eerste auto. Dus konden mensen zich er weinig bij voorstellen.

Een superlicht vliegtuigje met een korte range bestaat al heeeeeeeeeeeeel lang.

Dus je moet je afvragen waarvoor de pilot bedoeld is.
Kijken of er een markt is voor zakelijke vluchtjes met zo'n korte afstand?

Want als er een bestaande markt is voor zulke korte zakenvluchtjes dan werd het al wel met kerosine gedaan. En dan hoef je geen pilot te doen of het haalbaar is. Dan kijk je wat een electrische vlucht kost tov kerosine en dan weet je of je de kosten van het electrische vliegtuig er uit haalt of niet.
MSalters
@wildhagen1 juli 2024 21:02
Dat zeiden ze ook over de eerste zeppelins. Soms klopt de kritiek.

Het grote probleem van elektrisch vliegen is de inherent beperkte range, doordat batterijen zwaar zijn, en ook als ze leeg zijn nog zwaar zijn. Dat laatste is niet te onderschatten; veel lange-afstandsvliegtuigen kunnen niet eens landen met een volle tank. En op de korte afstanden waar het wel werkt, is de trein simpelweg superieur. Elektriciteit uit de bovenleiding is veel handiger dan accu's.

Dit is overigens geen wereldwijd statement. Indonesië heeft 6000 bewoonde eilanden waarvan honderden nu al een vliegveld hebben. Daar is elektrisch vliegen een redelijke keuze.
Verwijderd @glaaj1 juli 2024 15:57
De eerste auto's gingen ook een stuk langzamer dan paarden.. wil er ooit progressie geboekt worden moet er ergens mee begonnen worden ..

Daar is niet mee gezegd dat elektrisch vliegen viable is.. maar zodra er accu technologie is met een hogere energiedichtheid... Who knows?
TheVivaldi @Verwijderd1 juli 2024 16:12
Maar het gaat er niet om dat de vliegtuigen langzaam zijn; je moet ook aan de rest van het plaatje denken. Je moet op tijd op het vliegveld zijn, in- en uitchecken, etc. Al met al veel langzamer dan als je met de (al dan niet elektrische) auto, taxi, bus of trein gaat oven hetzelfde traject. Als ze willen beginnen, kunnen ze beter een traject kiezen waar nog geen sneller en beter alternatief is, en die zijn er ook in díe regio genoeg.
aadje93 @TheVivaldi1 juli 2024 16:33
in en uitchecken doet iemand met zijn eigen jet ook altijd als ie op reis wil :+ Ga er maar vanuit dat die taxi je zowat naast de hangar van het vliegtuig eruit zet.
TheVivaldi @aadje931 juli 2024 17:12
Je zult toch moeten inchecken, want de bagage controleert zichzelf niet.
Klippy @TheVivaldi1 juli 2024 17:21
Staat toch vrij duidelijk in het artikel dat bagage niet is toegestaan.
TheVivaldi @Klippy1 juli 2024 17:23
Nu wel, maar eerst stond er nog dat dat wel mocht, zolang het de 178 kg niet overschrijdt. Lees ook maar verder in de reacties: ik ben niet de enige die die zin gelezen had. Inmiddels is de zin aangepast.
Klippy @TheVivaldi1 juli 2024 17:26
Ik zie het
roelst1 @TheVivaldi1 juli 2024 17:20
De bagage hoeft niet gecontroleerd te worden. Het is immers een vlucht binnen de EU (en minder dan 15 ton) en voor privé vluchten zijn de veiligheidseisen niet het zelfde. Bij aankomst moet je mogelijk meedoen aan een steekproef, maar die kans is net zo groot als wanneer je met de auto de grens over gaat.

[Reactie gewijzigd door roelst1 op 22 juli 2024 13:37]

TheVivaldi @roelst11 juli 2024 17:24
Makkelijk voor terroristen dan…
aadje93 @TheVivaldi1 juli 2024 18:54
ja een terrorist die dus met z'n eigen vliegtuig gaat, of op zn hoogst 1 persoon mee neemt. Die terrorist kan ook gewoon vliegles nemen, een cessna kopen en daarmee het torentje rammen, alleen als ie afwijkt van zn vliegplan en daarna niet reageert op contact verzoeken van de LVN zal ie vrij vlug onderschept worden vermoed ik (als een F35 tenminste niet uit de lucht valt op cessna snelheden :+ )
jongetje @aadje932 juli 2024 07:51
Precies dit.
van Rotterdam The Hague Airport ben je binnen 10 minuten het torentjes binnengevlogen. Daar kan geen LVN op acteren door binnen die tijd de luchtmacht in de lucht en op die plek te hebben.
Pineka @TheVivaldi1 juli 2024 21:21
Edit: Laat maar.

[Reactie gewijzigd door Pineka op 22 juli 2024 13:37]

WillySis @Verwijderd1 juli 2024 21:04
Elektrisch vliegen gaat er echt wel een keer komen. Voor de kleine (plezier) luchtvaart komen er al steeds meer toestellen en voor de (semi) commerciële luchtvaart is er al een elektrische Cesna grand caravan (14 seats) en Saab is al ver met de ES-30 (30 seats). Saab neemt al orders voor de ES-30 aan en er zijn er al zo'n 100 besteld. Anderen zijn druk bezig met diverse toestellen tot 80 seats.
De toestellen zijn nog wel allemaal propeller aangedreven, wat automatisch de kruissnelheid limiteert tot maximaal 600 à 700 km/u. Gezien het aantal passagiers en de beperkte snelheid dus toestellen voor de korte vluchten, wat in dit geval gunstig is, want de accu-techniek moet inderdaad nog een stap maken voor de grote lange afstand vluchten.
Crocidolite @glaaj1 juli 2024 15:58
Dezelde mensen die nu in Cessna's rondvliegen denk ik.
mjtdevries @Crocidolite1 juli 2024 16:45
Of welllicht is er op dit moment helemaal niemand die die vluchten doet. (wie gaat er zo'n kort stukje vliegen met een Cessna??)
En word dit alleen maar opgestart omdat electrische vliegtuigen nou eenmaal niet verder kunnen vliegen dan dat korte stukje.

Dan ga je nu mensen electrisch laten vliegen die dat ritje normaal gesproken met een electrische auto hadden gemaakt.
Zijn we dan wel op de goede weg bezig?

Dat het electrisch gaat, betekent niet automatisch dat het milieuvriendelijk is.
J_van_Ekris @glaaj1 juli 2024 15:59
Dit zijn nou niet bepaald ritten waarbij je zegt "vliegen scheelt een bak tijd", wie gaat dit doen joh?
Beetje geluk is fietsen sneller, zeker als je door beveiliging heen moet, etc. 8)7

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 22 juli 2024 13:37]

Drardollan @glaaj1 juli 2024 16:08
Een kilometer of 40 zal het zijn denk ik?

Zal inderdaad geen bakken tijd schelen, het zal vooral de ervaring zijn die nu belangrijk is voor wie geïnteresseerd is. Maar die is ook belangrijk voor de vliegerij, ergens zal je toch moeten starten met een andere manier van aandrijven van vliegtuigen. Of dit de oplossing is, dat zal de toekomst uitwijzen.

Ik vind het een mooi initiatief in ieder geval. Er gebeurd tenminste iets, dat is beter dan afwachten.

[Reactie gewijzigd door Drardollan op 22 juli 2024 13:37]

peize9 @glaaj1 juli 2024 18:08
Alles wat op den duur een volledige industrie moet gaan opschudden moet klein en in een niche submarkt beginnen en dan uitbreiden. Dit is een stap de goede richting in.
Martijn.C.V @glaaj1 juli 2024 16:00
Je moet ergens beginnen. Het elektrisch vliegen staat nog in de kinderschoenen, hierdoor kunnen ze realistische ervaring mee opdoen. In V2 mogelijk betere accu's, of meer passagiers en zo steeds een stukje verder. Lange afstanden zal nog wel even duren, maar als we die domme korte vluchten kunnen vervangen voor een significant minder vervuilende oplossing... Waarom niet? Als dit betaalbaarder gaat worden, vervangt het misschien wel voor sommige mensen die rit met de auto. En het heeft gewoon een zekere prestige factor om te kunnen zeggen dat je met een prive vliegtuig bent gekomen

En zeker met de 15km ophaal service, is dit best netjes voor de bewuste consument (met een redelijke portemonnee)
avlt @Martijn.C.V1 juli 2024 17:21
Nou ja, er kan maar één passagier mee per vlucht; ik kan me niet voorstellen dat voor die prijs er een redelijk businessmodel van te maken is.

Ik vermoed dat je nog niet eens de personeelskosten (piloot+chauffeur) er uit haalt met deze prijzen...
mjtdevries @Martijn.C.V1 juli 2024 16:49
Nu doe je een aanname, dat dit soort kortje vluchtjes op dit moment met een vliegtuig met kerosine worden uitgevoerd.
Ik betwijfel dat heel sterk.
Klippy @mjtdevries1 juli 2024 17:25
Die vluchtjes bestaan op dit moment niet. Er is geen commerciële maatschappij die dit aanbied.
Er waren wel vrachtvluchten op dit traject (MAA naar Luik), maar daar zijn zelfs Kamervragen over gesteld, dus zijn op opgeheven op een enkele uitzondering na.
Freee!! @mjtdevries1 juli 2024 18:51
Er worden kortere vluchten met kerosinevliegtuigen aangeboden (Papa Westray - Westray).
mjtdevries @Freee!!1 juli 2024 18:56
Ja, erg grappig. Maar daar is dan ook een bijzondere reden voor, die hier totaal afwezig is.
(Ik zou niet willen dat mensen onterecht het idee krijgen dat er omdat er daar een reden is voor korte vluchten dat hier ook het geval zou zijn)
Freee!! @mjtdevries1 juli 2024 19:02
Dat is inderdaad een extreem geval, maar ik weet ook van een vluchtje van zeven minuten tussen Zwitserland en Duitsland over de Bodensee.
vrilly @glaaj1 juli 2024 20:28
De 200 lifestyle youtubers die vlug een clickbait filmpje willen schieten over een betaalbare privevlucht met een evliegtuig :+
Tegen de tijd dat die allemaal aan de beurt zijn geweest is er weer geld in het laatje voor meer onderzoek naar een wat groter geschaald model
peeceej @glaaj2 juli 2024 12:31
Je hoort bij de eerste "generatie" mensen die elektrisch vliegen, en je draagt bij aan de verdere ontwikkeling (indirect uiteraard, door als proefkonijn te fungeren) van verduurzaming van de luchtvaart. Die twee elementen zullen denk ik genoeg mensen trekken om dit uit te proberen.
TitusV 1 juli 2024 15:56
Niet normaal dit. Met de auto ben je vanuit Beek (Maastricht) binnen het half uur bij de 2 andere luchthavens.
Het zal dan ook goedkoper zijn met een taxi en met in/uitchecken ook nog eens sneller.
Niet Henk @TitusV1 juli 2024 16:03
Het is dan ook effectief een taxi, je wordt thuis opgehaald. Het voornaamste nadeel is prijs, dat je er enkel in je eentje in kan, en dat je op de luchthaven i.p.v. precies waar je wil zijn afgezet wordt.

Dit is zeker niet bedoelt als een praktisch vervoersmiddel, gewoon een leuke ervaring om eens in zo'n vliegtuigje te zitten.

Er zal vast geen sprake zijn van in- en uitchecken omdat het een privé-vlucht binnen de EU is. Hooguit even met bagage op een weegschaal gaan staan om te checken dat het vliegtuig wel omhoog komt.
sgouman 1 juli 2024 15:59
178 kilo totaal. gemiddeld is een man 85 kilo? Zonder kleren etc aan.
Als je met een piloot zit die even zwaar is mag je niet veel meer meenemen als je ook nog kleren aan moet binnen die 8 kilo...
downtime @sgouman1 juli 2024 16:29
Ik verbaas me daar ook over. Dat maakt het vrijwel onbruikbaar voor de meeste mensen tenzij de piloten 12 zijn en dit na schooltijd doen.
david-v
@sgouman1 juli 2024 18:02
haha, nou, ik moet dan flink gaan afvallen of een mini piloot nemen dan :+

178 kilo max en je mag geen bagage nemen. Ben ik nou gek of is dit totaal zinloos?
drdelta 1 juli 2024 16:07
Er geldt bovendien een maximumgewicht van 178 kilo, inclusief piloot en eventuele bagage.
Dát is niet zo veel.
wildhagen
@drdelta1 juli 2024 16:13
Klopt. Een gemiddelde Nederlandse man weegt 85 kilo, zie https://www.rtl.nl/nieuws...w-overgewicht-eten-lengte

Dus dat is, inclusief piloot en passagier, al 170 kilo. Voor bagage blijft dan maar 8 kilo over.

Nu is dat voor deze pilot vermoedelijk geen enkel probleem, maar mocht dit ooit in daadwerkelijk gebruik genomen worden zal dat gewicht wel omhoog gebracht mieren worden wil het nog praktisch zijn.
david-v
@wildhagen1 juli 2024 18:03
Voor bagage blijft dan maar 8 kilo over.
nee, bagage is niet toegestaan, staat in het artikel. Dus een (laptop) tas zou niet eens mogen. Kansloos dit
evilution @drdelta1 juli 2024 17:57
Graag voor de vlucht naar het toilet gaan, alle beetjes helpen :+
Resistor 1 juli 2024 16:37
Luchthaven Maastricht start elektrische vluchten tussen Maastricht, Aken en Luik
Van Maastricht-Aachen airport naar luik kan ik mij wel voorstellen.

Maar hoe moet je met het vliegtuig van Maastricht naar Aken vliegen? Bij Maastricht Maastricht-Aachen airport in het vliegtuig stappen, en dan bij Aken Maastricht-Aachen airport weer uitstappen?
Balance @Resistor1 juli 2024 17:03
Het is inderdaad één verbinding, tussen MAA naar LGG. 38 kilometer hemelsbreed, hier een kaartje: https://tweakers.net/foto...f3JN9fKrM2T7rvd52G2OH.jpg

Edit: Oeps, ik zat fout. Ze vliegen tussen 3 luchthavens:
  • Maastricht Aachen Airport (MST)
  • Liège Airport (LGG)
  • Aachen Merzbrück Airfield (AAH)
Zie hun kaartje hier: https://primary.jwwb.nl/p...opqvpnpu/pua-jpg-high.jpg

Afstanden (hemelsbreed):
  • Maastricht-Luik: 38 km
  • Maastricht-Aachen: 31 km
  • Aachen-Luik: 56 km

[Reactie gewijzigd door Balance op 22 juli 2024 13:37]

kid1988 @Balance1 juli 2024 17:06
Dat is toch wat resistor bedoelt?
Van MAA kun je niet naar Aken vliegen. En met de ophaal-straal van 15 km kom je nog steeds niet de duitse grens over.

De titel klopt dus niet echt, behalve dat het vliegveld Maastricht-Aken-Airport heet, wordt er niet naar Aken gevlogen.

[Reactie gewijzigd door kid1988 op 22 juli 2024 13:37]

Incognitum @kid19881 juli 2024 17:14
Waarom kun je dat niet? Maastricht-Aachen Airport (Maastricht) en Aachen-Merzbruck (Würselen) zijn twee aparte vliegvelden. Je gaat wel degelijk de grens over.
84hannes @Incognitum2 juli 2024 13:00
Ik denk dat @Resistor , @Balance en ik dezelfde vergissing maakten, te denken dat @sabineschults met "Maastricht, Aken en Luik" eigenlijk "Maastricht-Aken aiport en Luik" bedoelde. Maar uit de edit van @Balance begrijp ik dat we de volgende mapping moeten maken:
  • Maastricht => Maastricht Aachen Airport (MST)
  • Aken => Aachen Merzbrück Airfield (AAH)
  • Luik => Liège Airport (LGG)
Ik denk dat dat duidelijker in het artikel had kunnen staan, maar heb geen zin om er een forum-topic over te openen.
Woodsnaps @Resistor1 juli 2024 17:09
Een enkele reis van Maastricht naar Aken of Luik
Je hebt gelijk.. behoorlijk raar dit Artikel want er is helemaal geen airport in Aken, of ze moeten Merzbrück bedoelen.

Maar volgens mij gaat het letterlijk alleen om het traject tussen MAA & LCG

[Reactie gewijzigd door Woodsnaps op 22 juli 2024 13:37]

Frame164 1 juli 2024 16:40
Aan veel reacties te zien hebben veel reageerders de eerste regel van het artikel niet gelezen en direct reageren toen ze de kop zagen. Of ze weten niet wat het woord test betekent.
multikoe
@Frame1641 juli 2024 17:54
De gemiddelde Tweaker lijkt zich zo langzamerhand volledig te richten op het vinden van zoveel mogelijk problemen, waarna onvermijdelijk de uiterst laffe conclusie wordt getrokken dat het natuurlijk nooit kan werken.

Test betekent in dit geval dat je gaat kijken hoe je met dit soort transportvarianten om moet gaan en dan niet alleen het vliegen zelf en de commerciele kant. Hoe verwerk je een vlucht over zo'n korte afstand, hoe regel je het opladen van deze vliegtuigen? Zijn dit soort extreem korte vluchten commercieel interessant te maken? Is er een markt? Welke mensen maken hier gebruik van?
Technisch is het ook interessant: hoe houdt dit vliegtuig zich met meerdere korte vluchten? Wat doet de batterij? Welk motorvermogen heb je minimaal nodig? Hoe gaan omwonenden om met het aparte motorgeluid? Hoe regel je het onderhoud? Welke controles voer je uit en door wie laat je dat doen?
Allemaal zaken die ik nu even in twee minuten uit mijn mouw schudt maar de antwoorden op mijn vragen kun je vooraf moeilijk geven, het is het mooiste als je dat in de praktijk kunt uitvogelen.
Nefiorim 1 juli 2024 15:58
Zoeken ze nu al alternatieven?

https://nos.nl/artikel/25...houd-eindelijk-vertrokken
TheVivaldi @Nefiorim1 juli 2024 16:05
Eerder opnieuw alternatieven, want de NOS weet het leuk te brengen, maar zo nieuw is die trein niet. In het verleden was er ook al een drielandentrein in de vorm van de IJzeren Rijn-spoorweg. Maar wel blij dat ze dat enigszins hersteld hebben nu. :)

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:37]

beerse @TheVivaldi1 juli 2024 17:02
De IJzeren Rijn spoorweg had naar mijn herinnering 2 serieuze verschillen met deze 3 landen trein:
De IJzeren Rijn spoorweg was voor zover ik weet tussen België en Duitsland vooral voor goederenvervoer en praktisch geen stop plaatsten in Nederland: Wikipedia: IJzeren Rijn .
TheVivaldi @beerse1 juli 2024 17:13
Ik zei niet dat het hetzelfde traject is, maar het concept van de drielandentrein hetzelfde is.
beerse @TheVivaldi1 juli 2024 22:08
Wel beschouwd rijdt de hsl c.q tgv ook als trein over 3 landen: vanaf Amsterdam via Rotterdam, Antwerpen (B), Brussel (B) door naar Parijs (F). En als de hsl weer naar Londen rijdt zelfs over 4.
TheVivaldi @beerse1 juli 2024 22:11
Klopt, maar ja, wel beschouwd is een smartphone een computer en een auto zou je best ook zo kunnen noemen met alle tech van tegenwoordig. Maar toch wordt er een onderscheid gemaakt. Maar ik ben het met je eens, hoor, dat de benaming wat vreemd aanvoelt. :)
IrBaboon79 1 juli 2024 15:59
Leuk experiment maar op deze afstand (nog geen 60km enkele reis) is rijden waarschijnlijk een stukje sneller, pakweg 45 min nml... alleen de ring bij Luik kan soms wel eens 10-15min toevoegen...
TheVivaldi @IrBaboon791 juli 2024 16:03
Maar dan nog: je moet op tijd op het vliegveld zijn, in- en uitchecken, etc. En dan nog van het vliegveld Luik in. Zelfs met vertraging op de ring ben je met de auto sneller.
IrBaboon79 @TheVivaldi1 juli 2024 16:08
Leuk experiment uiteindelijk - je moet immers ergens beginnen om daarna de opmars naar grotere afstanden mogelijk te maken met grotere aantallen mensen - maar weinig praktisch toegevoegde waarde tov auto; voor nu is het een trage, dure, en nogal overbodige taxi service...
TheVivaldi @IrBaboon791 juli 2024 16:09
Je moet ergens beginnen, dat is waar, maar er zijn elders al elektrische vluchten over grotere afstanden (en soms met meer passagiers). Dus ik zou dit niet bepaald een beginnetje noemen…

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:37]

wildhagen
1 juli 2024 16:00
Mooi initiatief hoewel deze pilot nog vrij beperkt is.

Er zijn al grotere experimenten geweest met electrisch vliegen, zie bijvoorbeeld nieuws: Elektrisch vliegtuig met plek voor negen passagiers maakt eerste test...

Of bijvoorbeeld nieuws: Fabrikant vliegt als eerste met elektrisch vliegtuig met vloeibare wa...

Ook in Nederland zijn andere partijen bezig: nieuws: Delfts bedrijf toont concept elektrisch vliegtuig dat met 44 mensen 5...

Tweakers had over dit onderwerp enkele jaren geleden nog een hoed achtergrond artikel: review: Elektrisch vliegen op accu's of waterstof - Onmogelijk of bijna reali...

Ik hoop dat dit uiteindelijk een succes wordt zodat vervuilende fossiele brandstoffen uitgefaseerd kunnen worden.
MiesvanderLippe @wildhagen1 juli 2024 16:55
Of als lesvliegtuig;

YouTube: The World's FIRST Commercial Electric Plane - Robert takes to the sk...
Maxiemoe01 1 juli 2024 16:01
Ik vind het wel een leuk experiment. Je moet ergens beginnen toch!

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