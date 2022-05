Bij auto's, vrachtwagens en bussen is de laatste jaren een duidelijke verschuiving naar emissieloos vervoer te zien. Steeds vaker wordt de brandstof verruild voor accu's en in mindere mate ook waterstof. De voordelen zijn legio: minder uitstoot van CO₂, fijnstof en stikstofoxiden, minder lawaai en lagere kosten dankzij minder onderhoud en een lager energiegebruik. Het aantal vliegtuigpassagiers zal naar verwachting in de komende twintig jaar verdubbelen, dus het zou mooi zijn als ook daar de emissies en kosten verminderd kunnen worden. Het elektrificeren van de luchtvaart is een stuk lastiger dan het elektrificeren van het wegvervoer. De energiedichtheid van kerosine is behoorlijk hoog en het laat zich makkelijk opslaan zonder dat dit ten koste gaat van ruimte voor vracht of passagiers. Wanneer accu's of waterstof als alternatieve energiedrager worden gebruikt, is dat niet meer het geval en doemen er allerlei knelpunten op, zoals een toename van het gewicht, minder piekvermogen en een lastige toepasbaarheid in het huidige ontwerp van vliegtuigen.

Vliegtuigen kunnen er in de toekomst heel anders uit gaan zien