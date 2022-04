Airbus toont nieuwe versie van elektrische vliegende taxi CityAirbus

Airbus heeft de CityAirbus NextGen getoond, een opvolger van de eerder getoonde CityAirbus. Het gaat om een vliegende luchttaxi die met elektromotoren en accu's werkt. Het nieuwe model heeft een actieradius van tachtig kilometer en moet in 2023 voor het eerst vliegen.

De fixed-wing-eVTOL CityAirbus NextGen heeft acht propellers en een v-vormige staart. Zes van de propellers zitten aan de twee vleugels vast en zorgen ervoor dat de luchttaxi kan opstijgen. De twee overige propellers zitten op de staart en zijn horizontaal gericht. De CityAirbus NextGen kan maximaal vier personen vervoeren.

De NextGen is gericht op stedelijk vervoer. Daarom krijgt het vliegtuig een actieradius van tachtig kilometer en een kruissnelheid van honderdtwintig kilometer per uur. Vanwege die focus op stedelijke gebieden heeft Airbus naar eigen zeggen gelet op de geluidsproductie van het vervoersmiddel. Tijdens het vliegen produceert de CityAirbus NextGen 65dB(A), tijdens het landen is dit 70dB(A).

Airbus verwacht in 2023 voor het eerst met een prototype van de CityAirbus NextGen te kunnen vliegen. Twee jaar later denkt de vliegtuigbouwer de CityAirbus gecertificeerd te kunnen krijgen. De fabrikant zegt met de NextGen voort te borduren op het succes van eerdere prototypes zoals de autonome luchttaxi Vahana en het eerdere CityAirbus-model. Met deze twee modellen heeft de fabrikant zo'n duizend kilometer gevlogen, verspreid over 242 vluchten.

Airbus lijkt niet zelf autonome luchttaxidiensten te willen aanbieden, maar zegt met partnerbedrijven, steden en inwoners samen te werken 'om het benodigde ecosysteem te kunnen creëren'. Prijzen zijn door Airbus niet genoemd.