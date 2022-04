Litouwen: Xiaomi-telefoons kunnen 'omstreden' termen herkennen en blokkeren

Het Litouwse nationale cybersecuritycentrum claimt bewijs te hebben gevonden voor een functie in Xiaomi-telefoons die termen als 'bevrijd Tibet' en 'lang leve Taiwanese onafhankelijkheid' zou herkennen en kan blokkeren. Dit systeem zou in Europa zijn uitgeschakeld.

Het Litouwse Nationale Cyber Security Centrum NKSC zegt onderzoek te hebben gedaan naar de Xiaomi Mi 10T 5G en hier drie beveiligingsrisico's in te hebben gevonden. Een van die beveiligingsproblemen draait om het kunnen censureren van content. Bepaalde apps, waaronder de Mi Browser, zouden regelmatig een lijst van geblokkeerde termen downloaden. Als een gebruiker 'content zou sturen met zo'n verboden woord, dan blokkeert het apparaat die content'.

Vermoedelijk bedoelt het NKSC dat als gebruikers bijvoorbeeld zoeken naar termen als 'bevrijd Tibet', dat de browser dit dan zou blokkeren. Nu zouden er 449 termen in deze lijst staan, zoals 'Democratische Beweging' en 'Voice of America'. Deze contentfilteringfunctie is uitgeschakeld op Xiaomi-telefoons die in Litouwen worden verkocht. Tegelijk zou Xiaomi de technische mogelijkheid hebben om deze functie op afstand in te schakelen zonder dat de gebruiker hiervan zou afweten. De lijst bestaat nu uit Chinese termen, al zou deze volgens het NKSC net zo goed uit Latijns schrift kunnen bestaan.

Bij de twee andere beveiligingsproblemen zou het risico bestaan dat persoonlijke data uitlekt. Zo zou de Mi Browser niet alleen Google Analytics gebruiken, maar ook het Chinese Sensor Data. Sensor Data zou binnen 61 parameters data sturen over de handelingen van een gebruiker op een telefoon.

Volgens het NKSC gaat het om overbodige informatie die gestuurd wordt naar versleutelde kanalen op Xiaomi-servers in landen 'waar de GDPR niet actief is'. Het tweede privacyrisico heeft met een sms-bericht te maken dat vanaf een smartphone wordt verzonden als een gebruiker de Xiaomi Cloud-dienst wil gebruiken. Onderzoekers van het NKSC konden dit bericht niet lezen, wat volgens het NKSC een privacyrisico oplevert, omdat niet duidelijk is welke data de smartphone verstuurt.

Het NKSC onderzocht ook de Huawei P40 5G en zegt dat de appwinkel van deze smartphone gebruikers naar appwinkels van derde partijen stuurt waarop malwareprogramma's staan die zich voordoen als antivirusapps. Het centrum onderzocht tot slot ook de OnePlus 8T 5G, maar zegt hierin geen beveiligingsrisico's te hebben gevonden.

Het centrum zegt deze drie telefoons te hebben uitgekozen omdat het gaat om 5G-smartphones die sinds vorig jaar in Litouwen te koop zijn en omdat ze binnen de internationale cyberbeveiligingscommunity als risicotelefoons bestempeld zijn. Op basis van het NKSC-rapport raadt de Litouwse minister van Defensie consumenten aan om Chinese smartphones weg te gooien en niet meer te kopen, schrijft onder meer Reuters. Xiaomi heeft volgens het persbureau nog niet gereageerd op het rapport. Huawei zou hebben gezegd dat zijn smartphones geen gebruikersdata naar externe servers sturen.

Update, maandag 27-9: Xiaomi zegt een extern bureau te gaan inhuren om de vermeende censuurfunctie te onderzoeken.