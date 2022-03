Ierse toezichthouder onderzoekt TikToks dataverzameling en datadeling met China

De Ierse Data Protection Commission wil met twee onderzoeken naar TikTok kijken of het bedrijf zich houdt aan de AVG. Met het eerste onderzoek zal de DPC kijken naar hoe TikTok data van kinderen verzamelt. Het tweede onderzoek is gericht op data die naar China gestuurd wordt.

Bij het onderzoek naar kinderdata kijkt de DPC naar verschillende onderdelen van dataverzameling. Zo wil de toezichthouder onderzoeken of TikTok data van gebruikers onder de achttien jaar wel verzamelt en verwerkt op een manier die onder de AVG is toegestaan. Daarnaast gaat de DPC kijken naar de leeftijdsverificatiemethodes die het sociale medium inzet voor kinderen onder de dertien jaar. Bij dit onderzoek wordt ook gekeken naar hoe transparant TikTok is over het verwerken van persoonlijke data van gebruikers jonger dan achttien jaar.

Over het tweede onderzoek geeft de DPC vooralsnog minder details. De toezichthouder zegt met dit tweede onderzoek te willen kijken naar persoonlijke data die TikTok naar China stuurt. Daarbij ligt de focus op de vraag of TikTok aan de AVG voldoet door deze persoonlijke data naar buiten de Europese Unie te sturen. De Ierse privacytoezichthouder geeft niet aan hoelang de onderzoeken moeten duren.

Tegen de Financial Times zegt TikTok 'uitgebreid beleid en controles' in te zetten om gebruikersdata te kunnen beschermen. Daarnaast zou het bedrijf toegestane methodes gebruiken om data buiten de EU te verplaatsen. Het platform zegt samen te willen werken met de DPC.

TikTok ligt in verschillende landen onder vuur vanwege privacykwesties. Zo legde de Autoriteit Persoonsgegevens in juli een AVG-boete op aan TikTok vanwege de Engelstalige privacyverklaring. In januari eiste de Italiaanse privacywaakhond dat TikTok alle accounts blokkeerde waarvan de leeftijd nog niet was geverifieerd. In Nederland lopen ook drie rechtszaken tegen TikTok waarin miljarden worden geëist.