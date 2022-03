Derde Nederlandse claim tegen TikTok wil 6 miljard euro schadevergoeding

TikTok krijgt in Nederland te maken met een derde schadeclaim van miljarden euro's. Stichting Massaschade & Consument is een collectieve actie gestart en vordert ruim 6 miljard euro voor het onrechtmatig verzamelen en doorverkopen van gegevens.

De stichting komt op het bedrag door afhankelijk van de leeftijd van de TikTok-gebruiker 1250 tot 1750 euro te vorderen. Jongeren moeten volgens de stichting een hogere schadevergoeding krijgen, omdat zij kwetsbaar zijn. Met 4,5 miljoen Nederlandse gebruikers levert dat in totaal een vordering op van 6,17 miljard euro. Stichting Massaschade & Consument wil geld zien voor alle Nederlandse gebruikers, ook de gebruikers die ouder zijn dan 18 jaar.

Naar eigen zeggen wil de stichting met de rechtszaak TikTok ertoe bewegen om Europese privacywetten te respecteren en helderheid te verschaffen over de werking van het algoritme. Volgens de organisatie overtreedt TikTok een groot aantal wetten en regels. Het gaat met name om naleving van de AVG. Volgens de stichting verzamelt en verwerkt TikTok zonder rechtsgrond persoonsgegevens, is het bedrijf daar onvoldoende transparant over en worden die gegevens doorgegeven aan China en de VS. De stichting vraagt de rechtbank Amsterdam om TikTok te veroordelen tot het betalen van de schadevergoeding.

Ook de Consumentenbond en stichting Take Back Your Privacy hebben TikTok voor de rechter gedaagd. Zij willen een schadevergoeding van 2 miljard euro voor de schending van privacy van kinderen. Stichting Onderzoek Marktinformatie, die 64.000 ouders vertegenwoordigt, startte in juni de eerste Nederlandse claimactie tegen TikTok. Daarbij kan het bedrag tot 1,4 miljard euro oplopen. De stichtingen baseren de bedragen op eerdere Europese schadevergoedingen die zijn toegewezen naar aanleiding van privacyschending.

In juli kreeg TikTok een boete van 750.000 euro van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het bedrijf kreeg die boete omdat de privacyverklaring alleen in het Engels beschikbaar is. De privacyautoriteit deed meer dan een jaar onderzoek naar TikTok, naar aanleiding van klachten.

Stichting Massaschade & Consument is een organisatie die naar eigen zeggen opkomt voor de rechten van consumenten. De organisatie begon eerder dit jaar een collectieve actie tegen Airbnb wegens onterecht betaalde servicekosten. Ook in het geval van Airbnb zijn er meerdere stichtingen die dergelijke claims indienen namens consumenten. Dat kwam aan het rollen na een uitspraak van de rechtbank Amsterdam begin vorig jaar. Als de zaken succesvol zijn, krijgen de organisaties een percentage van de opbrengst.