Amerikaanse senatoren vragen opheldering over TikToks nieuwe privacyverklaring

Twee Amerikaanse senatoren vragen aan de ceo van TikTok om meer uitleg te geven over het gebruik van biometrische data die het bedrijf sinds begin juni verzamelt over zijn Amerikaanse gebruikers. De senatoren zijn naar eigen zeggen ‘gealarmeerd’ door TikToks plannen.

In de brief vragen de Amerikaanse senatoren Amy Klobuchar en John Thune aan de ceo van TikTok om de termen faceprint en voiceprint, die het bedrijf gebruikt in zijn nieuwe Amerikaanse gebruikersvoorwaarden, te verduidelijken. De senatoren storen zich aan het feit dat TikTok geen gedetailleerde informatie verstrekt over de manier waarop het bedrijf deze biometrische gebruikersdata gaat gebruiken en met welke derde partijen het deze eventueel zal delen.

De senatoren vragen in de brief ook of de biometrische data wordt verzameld bij personen onder de achttien jaar, of er machine learning op wordt toegepast en hoelang de biometrische data wordt opgeslagen. Het bedrijf moet ook meer duiding geven over de manier waarop het aanbevelingen doet voor content en advertenties, en op welke manier deze verzamelde data hiervoor zal worden ingezet.

Begin juni voerde TikTok nieuwe gebruiks- en privacyvoorwaarden in voor alle Amerikaanse gebruikers. In de nieuwe voorwaarden stond te lezen dat het socialemediabedrijf automatisch biometrische data mag verzamelen over zijn gebruikers. Deze data omvat gezichtafdrukken, faceprints, en stemopnames, voiceprints. In de Europese gebruikersvoorwaarden van TikTok wordt het verzamelen van faceprints en voiceprints niet vermeld.