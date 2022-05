TikTok test Stories-functie voor posts die na 24 uur verdwijnen

TikTok test een Stories-functie die gebruikers posts laat plaatsen die na 24 uur automatisch verdwijnen. De feature is daarmee vergelijkbaar met de Stories-functies van andere sociale media. Het is niet bekend of en wanneer TikTok de feature grootschalig uitrolt.

Volgens een tweet van social media consultant Matt Navarra heeft TikTok de test met Stories-posts recentelijk geïntroduceerd. Een woordvoerder van het platform bevestigt tegenover Variety dat het deze feature kleinschalig test onder gebruikers 'in verschillende landen buiten de VS'. "Momenteel experimenteren we met manieren om makers extra formats te geven om hun creatieve ideeën tot leven te brengen voor de TikTok-community", bevestigt het bedrijf.

De 'verhalen' verschijnen in een sidebar op het platform, waar gebruikers de verhalen van mensen die ze volgen kunnen bekijken voordat ze na 24 uur automatisch worden verwijderd. Gebruikers kunnen via diezelfde sidebar een verdwijnende post maken door op de 'create'-knop te drukken. Deze post kan vervolgens van muziek, captions en filters voorzien worden, net als reguliere TikTok-video's.

Gebruikers kunnen ook op de profielfoto van iemand die een verhaal heeft geplaatst tikken om een story te laden. Gebruikers kunnen ook reageren op de Stories van gebruikers. Dat komt overeen met de Stories-feature van verschillende andere socialemediaplatforms, waaronder Snapchat en Instagram.

Het Stories-concept werd voor het eerst geïntroduceerd op Snapchat en werd later overgenomen door platforms als Instagram, Facebook en LinkedIn. Ook Twitter introduceerde Stories-achtige Fleets, maar het bedrijf zette die functie deze week stop omdat deze weinig werd gebruikt.

Afbeeldingen via Matt Navarra op Twitter