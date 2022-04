TikTok laat binnenkort video’s van drie minuten toe

Gebruikers van TikTok zullen binnenkort filmpjes kunnen delen die drie minuten duren. Dat laat het bedrijf weten in een mededeling. Met deze maatregel wil TikTok zijn gebruikers ‘meer flexibiliteit’ geven. De huidige tijdslimiet voor video’s op TikTok ligt op 60 seconden.

“We horen van gebruikers dat ze iets meer tijd willen krijgen op TikTok om hun verhaal te doen”, klinkt het in een persmededeling van TikTok. "Met deze langere video’s zullen gebruikers nieuwe of meer uitgebreide content kunnen maken op het platform", klink het.

Dankzij een eerdere testfase was het voor sommige gebruikers al mogelijk om een video van drie minuten te plaatsen op het socialemediaplatform, maar nu komt de nieuwe functionaliteit naar alle gebruikers. De nieuwe mogelijkheid wordt de komende weken uitgerold. Van zodra die beschikbaar is in de app, zal de gebruiker worden ingelicht via een notificatie.