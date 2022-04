Afbeeldingen tonen Philips Hue-lampen met lichtopbrengst tot 1600 lumen

Signify kondigt volgens Hueblog.com in augustus of september diverse nieuwe Philips Hue-lampen aan. De site toont afbeeldingen waarop Hue-lampen staan met en lichtopbrengst van 1100 en 1600 lumen. De meeste Hue-lampen gaan nu niet verder dan 806 lumen.

De Philips Hue-lampen met hoge helderheid hebben een andere vorm dan de huidige E27-lampen van Signify. Volgens Hueblog.com zijn ze groter omdat er vanwege de hogere warmteontwikkeling betere passieve koeling nodig is. Op de afbeeldingen staan varianten met E26-fitting, dat is de Amerikaanse equivalent van de Europese E27-fitting. Beide lampen kunnen wit licht en kleur weergeven

Ook toont de site een afbeelding met drie nieuwe Philips Hue-varianten in de Filament-serie, waarin de leds in een zogenaamde 'gloeidraad' zijn geplaatst. Daar verschijnen White Ambiance-varianten van, met licht waarvan de kleurtemperatuur instelbaar is. Tot slot komt er een nieuwe kleine E14-lamp in de Filament-serie.

Signify zou ook werken aan nieuwe lampen die meerdere kleuren tegelijk kunnen weergeven. De fabrikant heeft dat tot nu toe alleen toegepast in zijn Gradient Lightstrip. Meer details daarover zijn nog niet bekend.