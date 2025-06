Signify stopt verkoop Philips Hue Lightguide-lampen vanwege kwaliteitsproblemen

Signify gaat de eind vorig jaar uitgebrachte Globe- en Triangle-lampen van de Philips Hue Lightguide-serie niet meer produceren vanwege 'esthetische inconsistentie'. De Ellipse-lamp blijft wel gewoon in de verkoop.

Een duidelijke reden voor het stopzetten van de productie van de lampen wordt niet gegeven, enkel dat er 'geen haalbare oplossing' was voor het esthetische probleem, zo zegt Kelly Hrank, pr-leider van Signify, tegen The Verge. De kwaliteitsproblemen kwamen volgens Hrank naar voren uit 'consumententesten', waarna is besloten om volledig te stoppen met de productie.

De Lightguide-lampen werden in december in Nederland uitgebracht. Ze bevatten een lichtstaaf die zowel verschillende tinten wit als kleuren kunnen weergeven. De slimme, dimbare E27-lampen hebben een maximale helderheid van 500 lumen en 2700 kelvin en zijn bedoeld om zonder lampenkap te worden gebruikt. De driehoekige en bolvormige versies kostten 85 euro, terwijl de Ellipse-lamp 100 euro moet kosten.