Renders tonen onaangekondigde Philips Hue-beveiligingscamera

Er zijn renders van een onaangekondigde Philips Hue-beveiligingscamera online verschenen. De beelden zijn gevonden in de recentste versie van de Philips Hue-app en lijken eerdere geruchten over een dergelijke camera te bevestigen.

De renders werden door The Verge gepubliceerd in samenwerking met ZatzNotFunny en tonen een beveiligingscamera van het betreffende merk. Er zijn ook vermoedelijke beelden van een bewegingssensor en een drukgevoelige sensor in de Android-app gespot. Eerder schreef HueBlog dat de camera tenminste zo'n 200 euro zou kosten, al is niet bekend hoe het medium deze informatie verkreeg. Wel werd er al een FCC-aanvraag voor het product ontdekt. Het zou voor het eerst zijn dat het Signfiy-merk beveiligingstech op de markt brengt.

Bron: The Verge