GSC stelt Stalker 2 weer uit, release nu in eerste kwartaal 2024

De Oekraïense gameontwikkelaar GSC Game World heeft Stalker 2: Heart of Chornobyl opnieuw uitgesteld. De game moet nu ergens in het eerste kwartaal van 2024 op de markt komen. Stalker 2 had oorspronkelijk in april van 2022 uit moeten komen.

GSC Game World heeft geen aankondiging gedaan van de vertraging van Stalker 2, maar in een tijdens de gamescom uitgebrachte factsheet en in de onderstaande trailer staat de nieuwe releaseperiode van Q1 2024. Er wordt dus geen reden genoemd voor het uitstellen van de releasedatum, al heeft de invasie van Oekraïne door Rusland hier vermoedelijk mee te maken.

Stalker 2, gestileerd als S.T.A.L.K.E.R. 2, had oorspronkelijk begin 2022 uit moeten komen, maar werd in eerste instantie tot eind dat jaar uitgesteld omdat de Oekraïense ontwikkelaar meer tijd nodig had. Nadat de betreffende oorlog uitbrak, werd de ontwikkeling tijdelijk stilgelegd en later werd de game verder uitgesteld naar 2023. Naast de fysieke hinder die het bedrijf vanwege de oorlog ervaart, zou GSC ook op digitaal vlak slachtoffer zijn van Russische agressors.