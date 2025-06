Titel Stalker 2: Heart of Chornobyl Platform PC en Xbox Series X/S Ontwikkelaar GSC Game World Uitgever GSC Game World / Xbox Releasedatum 5 september 2024

Wat deed jij in 2010? Om je geheugen op te frissen: Balkenende IV viel om de kwestie Uruzgan, FC Twente werd landskampioen in de Eredivisie, het was het koudste jaar sinds 1996, maar it gie net oan, en er waren grote zorgen over de toekomst van het klimaat. Ikzelf ging voor het laatst op een typische ‘jongerenvakantie met vrienden’ en maakte ‘de teen van Casillas’ daarom mee vanaf een terras op Kreta, had net mijn eerste koophuis betrokken (ja, toen kon dat nog in je eentje!) en werkte… ja oké toch al wel een jaar of twee voor Tweakers, dat wel. En o ja, Stalker 2 werd aangekondigd. We zijn veertien jaar verder en de game is nog steeds niet verschenen, maar nu dan toch echt in aantocht. Ik heb hem zowaar gespeeld.

Dat Stalker 2 een bewogen verleden heeft, is een understatement. Een deel van dat verleden ken je: de Russische invasie in Oekraïne heeft logischerwijs zijn sporen bij de ontwikkeling van de game achtergelaten. Toen de oorlog begon, maakte GSC Game World bekend dat de ontwikkeling van Stalker 2 voorlopig werd stilgelegd. In de zomer van 2022 werd bekend dat de ontwikkeling verder ging, ondanks dat diverse ontwikkelaars hun huizen hebben moeten ontvluchten en/of zich hadden aangesloten bij het Oekraïense leger. De ontwikkeling werd verplaatst van Kyiv naar Praag. Dat loste niet alle problemen op, want GSC Game World had ook veel last van cyberaanvallen, waarbij zelfs een vroege build van de game werd gestolen en gelekt. Ondanks dat maakte GSC Game World in januari bekend, bij de laatste keer dat de game werd uitgesteld, dat Stalker op 5 september van dit jaar dan toch echt het levenslicht moet gaan zien.

Dat stukje van de tumultueuze ontwikkeling van Stalker 2 is slechts het topje van de ijsberg, want het ging al veel eerder mis. Feitelijk zijn zowel de game als de ontwikkelstudio erachter niet meer dezelfde game of studio die zij in 2010 waren. Nadat Stalker 2 werd aangekondigd, bleek namelijk al snel dat het project veel te ambitieus was. GSC Game World probeerde de opvolger van Stalker: Shadow of Chernobyl en Stalker: Call of Pripyat te maken voor meerdere platformen tegelijk en dat dan met een geheel nieuwe engine. Het leidde tot financiële problemen en uiteindelijk het sluiten van GSC Game World.

De naam Stalker 2 schoof daarna nog wat heen en weer, maar belandde uiteindelijk wederom bij GSC Game World. De studio was eind 2014 nieuw leven ingeblazen en de ontwikkelaars maakten eind 2018 bekend dat Stalker 2 opnieuw in ontwikkeling was. Daarbij werd meteen duidelijk dat alle bestaande assets niet meer gebruikt zouden worden. Het project werd opnieuw opgestart en de game zou gemaakt worden met Unreal Engine 4. Drie jaar later maakten de makers bekend dat de game in plaats daarvan naar Unreal Engine 5 geüpdatet zou worden. Wat het lange wachten en al die switches heeft opgeleverd, moet nu duidelijk gaan worden. Alvast wel duidelijk is dat de game in vergelijking met veertien jaar geleden net anders heet. GSC Game World heeft de Russische schrijfwijze ‘Chernobyl’ in de ban gedaan, waardoor de game sinds 2022 door het leven gaat als Stalker 2: Heart of Chornobyl.