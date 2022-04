Release Stalker 2: Heart of Chernobyl is uitgesteld tot 8 december

Uitgever GSC Game World heeft de release van Stalker 2: Heart of Chernobyl uitgesteld tot 8 december. De game moest 28 april uitkomen. Met deze zeven extra maanden wil de ontwikkelaar meer tijd om de game te verbeteren, testen en bij te schaven.

Volgens GSC Game World is er meer tijd nodig om de 'visie' van het ontwikkelteam te realiseren en om deze in de gewenste staat te krijgen. Er is met name meer tijd nodig voor het testen en bijschaven van de game, schrijft de uitgever.

Volgens de ontwikkelaar was het geen makkelijke keuze, maar is het uitstel noodzakelijk om een game te leveren die kan voldoen aan de verwachtingen. Die verwachtingen zijn hoog; eerdere Stalker-games in de reeks, met name Shadow of Chernobyl uit 2007 en Call of Pripyat uit 2009, hebben een grote schare fans. Call of Pripyat is bovendien de laatste Stalker-game die uitkwam.

De Oekraïense uitgever van Stalker lag onlangs nog onder vuur omdat het van plan was om nft's toe te voegen aan de game. Daar kwam men op terug na kritiek. Stalker 2 komt uit voor Xbox Series X, S en pc en wordt vanaf de release onderdeel van Xbox Game Pass. De game draait op Unreal Engine 5 van Epic Games.