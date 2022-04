Openbare Pi-Hole Adhole van tweaker Freekers gaat offline

Tweaker Freekers heeft besloten om Adhole.org te sluiten. De openbare Pi-Hole was bijna vijf jaar actief, maar het wordt tijdtechnisch een te grote last voor hem, schrijft Freekers, omdat de Pi-Hole te groot gegroeid is.

Freekers begon zijn Pi-Hole als single-node in 2017 op een publieke VPS. Sindsdien is deze uitgegroeid tot een wereldwijd multi-node adblocking DNS-netwerk met duizenden gelijktijdige gebruikers, schrijft Freekers op de site van ADhole. Hij heeft geen tijd meer om deze stabiel in de lucht te houden.

De groei van de Pi-Hole betekent dat servers upgrades moeten krijgen, er incidenten zijn die verwerkt moeten worden en al met al is het veel werk, schrijft hij. "Het project is een slachtoffer geworden van zijn eigen succes." De huidige set-up heeft regelmatig last van stabiliteitsproblemen en sinds kort ook problemen met certificaten en steeds veranderende IP-adressen. Omdat 'niemand zit te wachten op een instabiele DNS', besluit Freekers nu te stoppen met Adhole.

In gesprek met Tweakers zegt Freekers dat op het hoogtepunt zo'n 5000 gebruikers tegelijk gebruik maakten van AdHole, als hij alle locaties bij elkaar optelde. Behalve dat het veel tijd kostte, kon de Pi-Hole wat betreft kosten ook niet uit. "Qua servers had Adhole per locatie slechts één node. Dat waren dualcore VPS'en met 4GB ram. De bandbreedte lag tussen de 1 tot 5TB per maand, afhankelijk van de locatie. Op het hoogtepunt had ik drie Patrons die gezamenlijk 13 dollar per maand binnen brachten. Daarnaast kreeg ik maandelijks een of twee donaties van 10 dollar."

Verschillende mensen waren op de achtergrond betrokken bij het in de lucht houden van Adhole en Freekers bedankt verschillende betrokkenen, alsook fans van het project. Om te voorkomen dat het domein geregistreerd wordt door DNS-hijackers of spoofers houdt Freekers nog zeker een jaar de website adhole.org onder zijn beheer.

Update, 17:23: de hoeveelheid bandbreedte was uitgedrukt in GB, maar dit is gecorrigeerd naar TB.