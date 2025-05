Ontwikkelaars zoeken bètatesters voor Pi-Hole v6 met allowlistabo's en Https

De ontwikkelaars van advertentiebloksoftware Pi-Hole beginnen een bètatest voor versie 6 van de tool. Die laat al lang op zich wachten, maar lijkt er nu definitief te komen. Pi-Hole v6 krijgt onder andere allowlistabonnementen en een Https-verbinding voor de webinterface.

De ontwikkelaars van de software zijn op zoek naar bètatesters. De makers zeggen alleen gebruikers te zoeken die weten waar ze mee bezig zijn, omdat het niet zomaar mogelijk is terug te gaan naar v5. De makers willen zich nog niet wagen aan een definitieve releasedatum. Ze zeggen dat er nog veel werk verzet moet worden om een stabiele release uit te brengen.

Gebruikers van de populaire software om advertenties te blokkeren, wachten al lang op de aankondiging van v6 van Pi-Hole. Versie 5.0 kwam in 2020 uit, maar sindsdien gingen er voornamelijk geruchten rond over een toekomstige versie zonder dat daar veel over bekend werd.

In Pi-Hole v6 zijn onder andere de php- en lighttpd -dependencies verwijderd. In plaats daarvan maakt v6 gebruik van civetweb als webserver. Volgens makers maakt dat de installatie een stuk kleiner. Een door gebruikers veelgevraagde functie die wordt toegevoegd aan de tool, is de mogelijkheid om te abonneren op allowlists van andere gebruikers. Verder worden ook de verschillende instellingsbestanden samengevoegd tot een individuele file.

Een andere belangrijke toevoeging is dat de FTL-component, bedoeld om de realtimestatistieken weer te geven, voortaan zelf de Https-verbinding gaat regelen. Dat is ook nodig, omdat lighttpd dat in eerdere versies deed, maar nu komt er native ondersteuning voor. Andere kleine aanpassingen in v6 zijn het feit dat de Docker-image voortaan op Alpine is gebaseerd en daarmee kleiner wordt en wordt de paginaopstelling in de querylog voortaan serverside gedaan waardoor de logs sneller moeten laden op oude hardware.

De makers schrijven weinig over visuele aanpassingen in de webinterface. Het enige dat daarover bekend is voor v6 is het feit dat bepaalde instellingen voortaan worden ingedeeld in drie verschillende interfaces. Die heten Basic, Advanced en Expert.