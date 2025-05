Sony kondigt dunnere PlayStation 5 met losse drive aan die ingebouwd kan worden

Sony bevestigt dat de PlayStation 5 in de toekomst alleen nog zonder ingebouwde diskdrive uitkomt. Het bedrijf toont een nieuwe generatie van de console met een smaller ontwerp, met de optie om een losstaande diskdrive aan te sluiten. Die wordt dan wel geïntegreerd in het apparaat.

Sony brengt eind dit jaar een nieuwe PlayStation 5 uit. Het is de eerste keer sinds de release van de console dat er een nieuwe versie uit komt. Het nieuwe apparaat is vooral een stuk dunner dan het originele model. Sony heeft het over een volumereductie van 30 procent. Het apparaat weegt 18 of 24 procent minder dan het vorige model, afhankelijk van of dat een digitaal model was of het model met diskdrive.

De grootste wijziging is het ontbreken van een fysieke diskdrive. De nieuwe PS5 heeft die niet meer ingebouwd en is in de eerste plaats alleen als digitale variant te koop. Het model wordt met 1TB aan opslag geleverd. Het is daarentegen wel mogelijk een losse diskdrive toe te voegen. Die kan dan in het apparaat worden ingebouwd zodat die alsnog dezelfde formfactor krijgt als het eerdere model. Wel heeft de nieuwe PS5 twee USB-C-poorten aan de voorkant; de enige USB-A-poort is naar de achterkant verplaatst.

Het inbouwen kan mede omdat Sony de coverplates verandert. De nieuwe PS5 heeft vier van die plates, twee aan beide kanten van het apparaat. Een ervan kan worden weggehaald en vervangen door een diskdrive met bijbehorende coverplate. De bovenste plates hebben een glanzende uitstraling, de onderste modellen een matte.

Sony kiest daarmee een andere kant dan op basis van eerdere geruchten leek. Bronnen van Insider Gaming zeiden vorig jaar dat de PS5 met een losstaande drive zou worden verkocht die met USB-C zou kunnen worden aangesloten. Sony zegt dat de huidige voorraad PS5's met geïntegreerde diskdrive nog worden verkocht, maar dat daarna alleen nog modellen zonder ingebouwde diskdrive uit zullen komen.

Het nieuwe model komt in november uit in de Verenigde Staten, 'in de maanden erna' gevolgd door andere landen waaronder in Europa. Het model kost dan 449,99 euro zonder diskdrive. Er is ook een bundel waarbij de diskdrive wordt meegeleverd, die honderd euro duurder is. Later komt de diskdrive ook los in de winkel te liggen voor 119,99 euro.

Sony verkoopt verder ook nieuwe standaard om het model verticaal neer te zetten voor 29,99 euro. Ook komen er begin volgend jaar nieuwe coverplates uit in matzwart, rood, blauw en zilver. Die kosten minimaal 54,99 euro.

Update: in het stuk is verduidelijkt dat Sony niet alleen nog 'digitale modellen' uitbrengt, maar 'modellen zonder ingebouwde diskdrive'.