PlayStation Pulse Explore-oordoppen zijn vanaf 6 december verkrijgbaar

Sony maakt bekend dat zijn PlayStation Pulse Explore-oordoppen vanaf 6 december verkrijgbaar zijn, waaronder in Nederland en België. De draadloze Pulse Elite-headset volgt op 21 februari 2024. Het plaatsen van een pre-order is mogelijk vanaf 9 november.

Zowel de Pulse Explore-oordoppen als de Pulse Elite-headset worden geleverd met een PlayStation Link-usb-adapter, die ook los verkrijgbaar is voor 24,99 euro. Dit schrijft Sony in een geüpdatete versie van de aankondiging van de audioproducten uit augustus.

De audioapparaten zijn te bestellen via de PlayStation Direct-site van Sony zelf en bij enkele retailers. De Pulse Explore-oordoppen heeft een adviesprijs van 220 euro. Bij de Pulse Elite-koptelefoon gaat het om een adviesprijs van 150 euro.

Sony kondigde de twee nieuwe audioproducten aan in augustus. De Pulse Explore en Pulse Elite ondersteunen beide de nieuwe audiostandaard PlayStation Link. Deze biedt volgens Sony lossless audio met een lage latency. Ook kunnen de audioapparaten 'naadloos schakelen' tussen verschillende apparaten. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn om gelijktijdig met een PlayStation Link-apparaat en een een bluetoothapparaat zoals een smartphone te verbinden.

Naast de audioapparaten brengt Sony dit jaar ook nog een PS5-versie zonder ingebouwde diskdrive uit. Het model verschijnt in november en kost 449,99 euro. Op een later moment kunnen gebruikers alsnog een diskdrive aanschaffen. Deze komen los in de winkel te liggen voor 119,99 euro. Daarnaast verschijnt de PlayStation Portal-handheld voor het streamen van PS5-games op 15 november. De Remote Play-handheld kost 220 euro.

PlayStation Pulse Explore, Pulse Elite en PlayStation Portal

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 30-10-2023 19:12 22

30-10-2023 • 19:12

22

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Sony Pulse Elite

vanaf € 102,88

2.5 van 5 sterren

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Reacties (22)

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Tigitaal 30 oktober 2023 19:44
Is het inmiddels al duidelijk of deze oordoppen compatible zullen zijn met de playstation controller met ingebouwde oplader voor oordoppen?

[Reactie gewijzigd door Tigitaal op 23 juli 2024 11:15]

ASNNetworks @Tigitaal30 oktober 2023 19:56
Dat is een patent, meer niet. Kan jaren duren of zelfs niet eens uitgebracht worden. Dus nee of het ermee werkt is niet bekend en zal ook niet eerder bekend worden dan dat die controller daadwerkelijk gaat komen en aangekondigd wordt.
Bulls @ASNNetworks30 oktober 2023 21:16
Kan er gemakshalve vanuit gaan dat ze daar gewoon in zullen passen.
EnigmaNL @Tigitaal31 oktober 2023 12:15
Het is überhaupt niet duidelijk dat die controller er ooit komt. Een patent zegt an sich heel weinig.
SkyStreaker 30 oktober 2023 21:02
Ik verwacht dan ook een firmware update voor de console en/of de controller, want op dit moment zegt de PS5 gewoon keihard dat er geen ondersteuning gegeven wordt voor eender welk aan BT-aangestuurde in-, on- of over-ears.

En dan, hopelijk niet, proprietary. Maar Sony kennende...

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 23 juli 2024 11:15]

Jesp_J @SkyStreaker30 oktober 2023 22:12
Denk niet dat dat gaat gebeuren want Bluetooth oordopjes hebben volgens mij een te hoge latency voor te gamen. Daarom moet de PlayStation Link-usb-adapter gebruikt worden icm de Pulse oordopjes.

De Pulse oordopjes kun je dus wel gebruiken voor bv Spotify icm je telefoon via bluetooth.
SkyStreaker @Jesp_J31 oktober 2023 04:33
Bluetooth Low Latency protocol werkt vrij goed, ik schrijf het niet meteen af. We gaan het zien :)
Leejjon @Jesp_J31 oktober 2023 10:05
De dual sense controller gebruikt ook Bluetooth low latency.
Hulleman
30 oktober 2023 20:41
Wat moet ik me bij die PS link adapter voorstellen? Die is nodig om PS link headset/buds te koppelen aan een apparaat zonder link ondersteuning?
Amaze86 @Hulleman30 oktober 2023 22:16
Yep je hebt het nodig voor je ps5, met portal verbinden ze automatisch.
Linksquest Moderator Spielerij
30 oktober 2023 20:02
Als je toch oordoppen wilt kopen en je ze zowel voor te gamen als voor muziek wilt gebruiken, dan lijken die van Playstation me nog geen slechte deal. Gezien mijn Sony LinkBuds S bij aanschaf ook in de €150+ hebben gekost.
Hulleman
@Linksquest31 oktober 2023 08:51
Ik twijfel er nog over om ze te kopen. Ik vind oordoppen die ik ook op mn PS5 kan gebruiken geen slecht idee. Ben benieuwd hoe ze dan samenwerken met een pc of iphone voor het luisteren van muziek.
Linksquest Moderator Spielerij
@Hulleman31 oktober 2023 11:06
Voor Sony oordopjes moet ik op Android een speciale Sony app downloaden, hiermee kan ik alles instellen en de oordopjes tevens van eventuele updates voorzien, lijkt mij dat die app ook gewoon voor iOS is.
Hulleman
@Linksquest31 oktober 2023 11:16
Die app gebruik ik trouwens ook op mn iphone voor mn XM2 bedenk ik me nu 8)7
P-Nut 31 oktober 2023 00:53
Wel benieuwd of die low latency oordoppen ook op de pc gebruikt kunnen worden met pc gamen. Hebben ze ook active noise cancellation?
Hulleman
@P-Nut31 oktober 2023 11:20
Ze hebben ruisonderdrukking volgens een eerder artikel op tweakers. Het meest interessante zijn eigenlijk wel de planar drivers.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 23 juli 2024 11:15]

s0kkie 30 oktober 2023 23:49
‘PS5 versie zonder ingebouwde diskdrive’ dus oftewel gewoon de Digital versie?
Ik denk dat de twee Slim versies bedoelt worden, maar zo staat het wel heel raar ;)
Martin.Air @s0kkie31 oktober 2023 08:34
Dit staat er zo omdat bij de nieuwe "digital" versie er een diskdrive uitbreiding mogelijk is. Dus het is niet een "digital only". En officieel heten deze geen "slim", dus vandaar de vreemde benaming.
Ruben26 31 oktober 2023 09:33
Ik heb interesse in de portal handheld maar voor mij is de introductie ongelukkig getimed aangezien ik m zou gebruiken bij mooi weer buiten onder de veranda. In de herfst en winter game ik gewoon binnen rechtstreeks op de PS5.

Voordeel is wellicht wel dat die rond april/mei als weer weer beter wordt die misschien wat in prijs is gezakt. En ik kan afwachten of hier markt voor is (en dus ook de benodigde support). Kan me voorstellen als dit niet aanslaat die ook weer zo weg is. Ik lees hier namelijk veel reacties die komen met alternatieven, maar ik wil niet nog paar honderd euro meer uitgeven en met de losse PS5-controllers te gaan gamen.
Dj-sannieboy 31 oktober 2023 13:34
Jammer dat de Pulse Elite-headset pas volgend jaar beschikbaar is. Mijn huisarts Pulse headset is wel aan vervanging toe!
eettjjuuhh @Dj-sannieboy8 november 2023 09:45
Geheel offtopic en niet vervelend bedoeld.
Maar waarom lezen mensen hun post niet eerst voordat men deze verstuurd?
Dj-sannieboy @eettjjuuhh8 november 2023 12:51
😅 huisarts = huidige

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