PlayStation Pulse Explore-oordoppen zijn vanaf 6 december verkrijgbaar

Sony maakt bekend dat zijn PlayStation Pulse Explore-oordoppen vanaf 6 december verkrijgbaar zijn, waaronder in Nederland en België. De draadloze Pulse Elite-headset volgt op 21 februari 2024. Het plaatsen van een pre-order is mogelijk vanaf 9 november.

Zowel de Pulse Explore-oordoppen als de Pulse Elite-headset worden geleverd met een PlayStation Link-usb-adapter, die ook los verkrijgbaar is voor 24,99 euro. Dit schrijft Sony in een geüpdatete versie van de aankondiging van de audioproducten uit augustus.

De audioapparaten zijn te bestellen via de PlayStation Direct-site van Sony zelf en bij enkele retailers. De Pulse Explore-oordoppen heeft een adviesprijs van 220 euro. Bij de Pulse Elite-koptelefoon gaat het om een adviesprijs van 150 euro.

Sony kondigde de twee nieuwe audioproducten aan in augustus. De Pulse Explore en Pulse Elite ondersteunen beide de nieuwe audiostandaard PlayStation Link. Deze biedt volgens Sony lossless audio met een lage latency. Ook kunnen de audioapparaten 'naadloos schakelen' tussen verschillende apparaten. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn om gelijktijdig met een PlayStation Link-apparaat en een een bluetoothapparaat zoals een smartphone te verbinden.

Naast de audioapparaten brengt Sony dit jaar ook nog een PS5-versie zonder ingebouwde diskdrive uit. Het model verschijnt in november en kost 449,99 euro. Op een later moment kunnen gebruikers alsnog een diskdrive aanschaffen. Deze komen los in de winkel te liggen voor 119,99 euro. Daarnaast verschijnt de PlayStation Portal-handheld voor het streamen van PS5-games op 15 november. De Remote Play-handheld kost 220 euro.