Sony komt met speakers en hoofdtelefoon in nieuwe ULT-lijn met harde bastonen

Sony heeft een nieuwe hoofdtelefoon en meerdere speakers uitgebracht in een nieuwe audioserie. De ULT Power Sound-lijn legt de nadruk op bastonen en harde muziek. Alle modellen krijgen onder andere een knop waarmee het mogelijk is om tussen geluidsmodussen te wisselen.

De vier nieuwe producten vallen in een nieuwe serie, die Sony ULT Power Sound noemt. De serie richt zich met name op muziekluisteraars, en dan specifiek fans van luide muziek. Sony zegt dat de speakers 'ontworpen zijn om je het gevoel te geven dat je op de eerste rij van de arena staat'. Dat gebeurt onder andere door nadruk te leggen op bastonen. Alle modellen, zowel de speakers als de hoofdtelefoon, zijn draadloos en bevatten een eigen 'ULT-knop'. Daarmee is het mogelijk te wisselen van geluidsmodus. Met de ene modus worden de bastonen dieper op een lage frequentie, met de andere wordt de bas juist krachtiger. Ook hebben alle modellen rgb-verlichting die met de muziek mee kan pulseren.

Twee van de modellen zijn draagbare speakers. Dat zijn de Field 1 en Field 7, die vooral verschillen in grootte. De kleinere Field 1 is een handzaam model met een accuduur van 12 uur en een waterdichtheidsrating van IP67. gebruikers kunnen het model zowel staand als liggend gebruiken. De Field 7 is veel groter en lijkt meer bedoeld om mee te nemen naar feesten. Dat model heeft onder andere ook ruisdetectie en kan de muziek aanpassen op omgevingsgeluid. Verder heeft de Field 7 ook een aansluiting voor een microfoon of muziekinstrument of voor bedieningselementen.

Daarnaast is er de Tower 10 die niet handzaam is. Het is een muziektoren met dezelfde ruisdetectie als de Field 7, maar de Tower 10 heeft ook geluid dat 360 in de rondte wordt gestuurd via de speakers. Ook op dat model is het mogelijk meerdere apparaten aan te sluiten.

De draadloze hoofdtelefoon, de Wear, heeft dezelfde Integrated Processor V1 uit de WH-1000x-serie. Daarmee heeft het ook dezelfde soort ruisonderdrukking. Er zit wel een nieuwe driver in de hoofdtelefoon die specifiek voor dit nieuwe model is gemaakt en die ook hierbij vooral de nadruk legt op bastonen.

Alle modellen zijn 'vanaf april' beschikbaar, zegt Sony, maar het bedrijf noemt daarbij geen datum. Over de prijs is het bedrijf eveneens vaag. De Wear-hoofdtelefoon kost 'ongeveer' 200 euro. Ook over de Fields noemt Sony alleen prijzen die 'ongeveer' op 140 en 450 euro liggen, net als de Tower 10 die 'ongeveer' 1200 euro kost.