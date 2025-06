Sony kondigt Pulse Explore-oordoppen en Pulse Elite-headset voor PS5 aan

Sony introduceert twee nieuwe audioproducten voor gebruik met de PlayStation 5. De Pulse Elite is een draadloze headset en de Pulse Explore is een set draadloze oordoppen. Beide apparaten ondersteunen PlayStation Link, een nieuwe techniek voor draadloze audio.

De Sony Pulse Elite is een high-end draadloze koptelefoon, meldt de fabrikant in een blogpost. Het apparaat krijgt volgens Sony 'AI-enhanced noise rejection', waarmee achtergrondgeluiden gefilterd kunnen worden. Het apparaat heeft daarnaast een intrekbare microfoon en wordt geleverd met een oplaadstation. De Pulse Explore is op zijn beurt een set draadloze oordoppen. Deze krijgen twee microfoons, bieden ook ruisonderdrukking en worden eveneens geleverd met een oplaadcase. Zowel de Elite-headset als de Explore-oordoppen krijgen planar magnetic-drivers.

Beide apparaten ondersteunen daarnaast PlayStation Link. Dat is een nieuwe audiostandaard van Sony. Volgens de fabrikant biedt PS Link lossless audio met een lage latency. Om de standaard te gebruiken, moeten gebruikers een meegeleverde USB-adapter in hun PlayStation-console stoppen. Het bedrijf stelt ook een PlayStation Link-adapter voor pc's en Macs beschikbaar, hoewel die los aangeschaft moet worden. De Pulse Elite en Explore kunnen gelijktijdig met een PlayStation Link-apparaat en een bluetoothdevice zoals een smartphone verbonden zijn.

Sony bevestigde eerder al dat het werkte aan draadloze oordoppen voor de PS5, maar deelde toen weinig details. De Pulse Elite was nog niet aangekondigd. Die headset gaat 150 euro kosten. De Explore-oordoppen krijgen een adviesprijs van 220 euro. Sony meldt echter niet wanneer de twee audioapparaten uitkomen. Sony deelde, naast de aankondiging van de twee Pulse-varianten, woensdagmiddag ook de adviesprijs van de PlayStation Portal-streaminghandheld mee.

Bron: Sony