'Sony introduceert volgende week gamingmonitors en headsets voor pc en PS5'

Sony presenteert naar verluidt volgende week twee gamingmonitors, gericht op gebruik in combinatie met PlayStation-consoles of pc's. Ook zou de fabrikant drie gamingheadsets aankondingen; daarvan zijn afbeeldingen verschenen.

Sony brengt de monitors en headsets uit onder de nieuwe merknaam Inzone, claimt leaker Tom Henderson op exputer. Het zou gaan om twee monitors, waarvan een 4k-model met een refreshrate van 144Hz en een full-hd-variant met een 240Hz-paneel. De monitors hebben volgens het bericht VRR-ondersteuning en een responstijd van 1ms. Het 4k-model zou een DisplayHDR 600-certificaat krijgen, terwijl het 1080p-model het moet doen met de laagste DisplayHDR 400-kwalificering.

De monitors zouden gamingfeatures krijgen, zoals de weergave van het aantal frames per seconde, een black equalizer voor het lichter maken van donkere plekken in beeld en andere opties om het contrast aan te passen om 'vijanden beter zichtbaar te maken'. Dergelijke functies zouden in- en uitgeschakeld kunnen worden. Hoe groot de monitors zijn en wat ze gaan kosten, is nog niet duidelijk.

Het nieuwe Sony Inzone-merk zou ook gebruikt worden voor de introductie van drie nieuwe headsets. Website 91mobiles heeft daarvan in samenwerking met OnLeaks de vermeende officiële renders online gezet. Het gaat om de Inzone H3, H7 en H9, die allemaal 360 spatial sound ondersteunen. De H3 is een bedraad instapmodel en de H9 is het duurste model, dat als enige actieve ruisonderdrukking heeft. Prijzen van de koptelefoons zijn nog niet bekend.