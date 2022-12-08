Audeze introduceert Maxwell-gamingheadset met accuduur van 80 uur

Audeze introduceert de Maxwell-gamingheadset. De draadloze koptelefoon beschikt over 90mm-drivers en heeft een accuduur van 80 uur. De Maxwell komt uit in een PlayStation-versie die 299 dollar kost, en een Xbox-versie voor 329 dollar. Die laatste bevat een licentie voor Dolby Atmos.

Beide edities van de Maxwell-gamingheadset kunnen worden gebruikt met Windows 10 en 11, macOS, Android, iOS en de Nintendo Switch. De Xbox-editie bevat een officiële licentie van Microsoft en activeert automatisch de Dolby Atmos-licentie op Xbox Series-consoles. De PlayStation-editie biedt dan weer ondersteuning voor de Tempest 3D-audiotechnologie.

De headset wordt geleverd met een USB-C-dongle die ultralow-latencygeluid ondersteunt met een audioverbinding tot 24bit en 96kHz. Die kwaliteit kan ook worden behaald via de bedrade USB-C-modus. Audeze heeft de draadloze koptelefoon voorzien van Bluetooth 5.3 LE, waardoor de headset multipoint ondersteunt. De Maxwell kan ook overweg met de LC3-, LC3plus-, LDAC-, AAC- en SBC-codecs.

Het apparaat beschikt over 90mm-drivers met een frequency response tussen de 10Hz en 50kHz. Audeze heeft een afneembare boommicrofoon op de headset geïnstalleerd en heeft de koptelefoon voorzien van een 5-microphone array voor ruisreductie. Er is ook een AI-filter aanwezig dat ruis moet wegfilteren tijdens gesprekken, zodat stemgeluid nog helderder klinkt.

Audeze Maxwell
Audeze MaxwellAudeze Maxwell

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 08-12-2022 15:36 25

08-12-2022 • 15:36

25

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Audeze Penrose

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Audeze LCD-X

vanaf € 1.244,-

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Reacties (25)

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Ryan1981 8 december 2022 15:45
Das leuk en aardig maar voor zo'n over ear vind ik dat niet zo spectaculair, en daarnaast vind ik alles meer dan 16 uur een beetje dubieus want ik gok dat de gemiddelde gebruiker toch 8 uur slaapt per 24 uur en in die tijd kun je mooi opladen van een powerbank ofzo en dan heb je dat gewicht van die accu niet op je hoofd.
Geerbeer94 @Ryan19818 december 2022 16:26
Meer is altijd beter, die batterij blijft niet z'n hele leven tot 100% opladen. Bovendien, niet hoeven denken aan nog een apparaat wat om de 2 a 3 dagen geladen moet worden is alleen maar fijn.
Bloodhoundje @Ryan19818 december 2022 16:27
Ik heb mijn headset (Bose QC35II) aangeschaft omdat deze ook een zeer lange accuduur heb en ik hem eens per week aan de lader moet hangen. Mijn motivatie voor zulke extreme accuduur in headsets is dat ik mijn headset al vele jaren heb en accu degradatie de headset niet nutteloos maakt (want na x jaar kan je nog steeds een hele dag ermee doen). Als je een headset hebt die 16u meegaat is dit over enkele jaren misschien nog maar 4 tot 8 uur. En dan gaat het wel ergeren. :)
hiostu @Ryan19818 december 2022 16:34
Het hebben van meer capaciteit is toch vooral prettig zodat je er langer mee kunt doen ook al heb je accu degradatie. Ik heb liever nu 80 uur capaciteit, zodat ik over 6 of 8 jaar nog steeds zeker 20 uur heb. Als je met 16 uur over 4 jaar nog maar de helft over hebt, dan wordt het weer minder prettig.
Jinoh 8 december 2022 15:45
Ik heb de Penrose X, en hoewel het mooi klinkt, is het wel echt een gedrocht van een batterij leven en vind dat het bereik van de wireless wel erg kort is...

Over de audio kwaliteit en de Xbox + PS4/5 ondersteuning ben ik wel blij... alleen ja... de bovenstaande punten zijn voor mij wel kleine afknappers.

Mooi om te zien dat deze 80 uur meegaat, ben jaloers... alleen niet zo jaloers dat ik iets nieuws ga aanschaffen.
NumesSanguis @Jinoh8 december 2022 16:22
(Audeze Penrose PlayStation) Ik deel je ervaring over het korte bereik van de wireless, maar in mijne kamer was het niet een groot probleem. Zelf nog nooit zonder batterij gezeten, maar ik gebruik em dan ook voor de PC en als ik het afzet doe ik er meteen een kabeltje in.

Na 10 jaar bedraad headset (Sennheiser) die het begaf, was dit de enigste draadloze headset die ik getest heb die dezelfde audio kwaliteit kon leveren (heb de Arctic ? teruggestuurd).

Had liever niet dat wieltje voor microphoon volume want je wil met de standaard mix altijd max volume en nu heb ik soms dat mensen me niet kunnen horen omdat Mic volume laag stond (infinite scroll dus geen feedback op welk volume het staat). Van de foto lijkt deze dat ook te hebben.

Als ik geen Penrose had, dan had ik wss deze gekocht (afwachtend op reviews).
Yzord 8 december 2022 15:47
Indrukwekkende headset. Misschien eens het overwegen waard voor tijdens het gamen.

Is Audeze een goed bekend merk vwb het geluid? Ben er niet zo in thuis namelijk.
Jinoh @Yzord8 december 2022 15:52
Audeze staat enorm bekend om zeer goede extreme premium headphones onder audiofielen.
Inverted_World @Jinoh8 december 2022 17:03
Dan zit je doorgaans wel een flink beetje hoger in prijs dan deze headset. Maar zeker een goed merk ja, voor zover ik ze van hoofdtelefoons ken. :)
iFluX 8 december 2022 15:46
Kan niet wachten tot ik deze kan proberen.
Alxndr 8 december 2022 15:54
Welke is dan de PC versie? Volgens mij kan ik Dolby Atmos gewoon gratis downloaden in de Store, dus dan zou ik de PS versie kunnen kopen?

Wel vreemd dat zo'n licentie niet standaard bij de Xbox zit en €30 vind ik een best forse prijs. Kan iemand met ervaring zeggen of het zo veel geld waard is?

En kun je op Android ook een 3D-audiotechnologie gebruiken?
NumesSanguis @Alxndr8 december 2022 16:02
Ik heb de Audeze Penrose (PlayStation edition) en die gebruik ik gewoon voor de PC. Het is alweer een tijdje geleden, maar van wat ik toen had uitgezocht was de PlayStation versie de betere keuze als je niet voor console gamen gaat.
Triogap @Alxndr8 december 2022 16:12
In de specs staat onder Windows dat alleen de XBox versie Dolby Atmos ondersteunt. Zou dus kunnen zijn dat het niet alleen om de licentie gaat maar dat er ook een firmware verschil is waardoor je geen Dolby Atmos kan streamen naar deze headphones. Weet niet helemaal hoe dit in elkaar zit, maar ze vermelden het wel als zodanig in de specs.
Caayn @Triogap8 december 2022 16:40
Voor de headset is Dolby Atmos, PlayStation 3D, etc. gewoon een stereo input.

Ondersteuning zal in dit geval puur duiden op de meegeleverde licentie.
thunder8 8 december 2022 16:05
Mijn Penrose is net terug naar de leverancier voor problemen met de planar driver. Hopen dat die niet gefikst kan worden en dit als alternatief wordt aangeboden. :P
NumesSanguis @thunder88 december 2022 16:27
Haha hoop hetzelfde hier, maar in mijn geval omdat de accu het ineens begaf na 1.5 jaar. Super goede klantenservice (direct met Audeze contact opgenomen omdat ik nu in een ander land buiten EU woon, maar via NL had gekocht). Ze nemen mijn RMA direct aan ipv via een distributeur, omdat ze hier geen distributeur hebben die een service contract met ze heeft?
Amaze86 8 december 2022 16:15
Dit gaat de goede kant op :) geluid was super bij audeze penrose, hopelijk is deze beter en beter bereik.
carthorian 8 december 2022 16:23
geen wisselbare (extern oplaadbare) accu? jammer :p

[Reactie gewijzigd door carthorian op 22 juli 2024 13:46]

Koen88 8 december 2022 16:53
Dus heel praktisch gezien is de Playstation variant de beste koop: volledige ondersteuning op PC en Playstation via wireless, Xbox via 3,5mm jack en de rest via bluetooth.
Jammer dat er niet gewoon een set is die wireless te koppelen is aan alles... Zou mijn leven een stuk makkelijker maken! Maar goed, niet iedereen zal alle hardware hebben staan.
Caayn @Koen888 december 2022 17:30
De DAC in de Xbox en PlayStation controller is doet een dergelijke headset geen eer aan.

Grote kans dat de Xbox variant ook (deels) draadloos te gebruiken is op PS4 en PS5. Net als zijn voorganger. Andersom werkt het helaas niet, PlayStation variant draadloos op Xbox. Het zou mooi zijn als er officiële ondersteuning komt/is voor zowel PS als Xbox op één headset.

De Steelseries Nova Pro heeft een mooi los kastje die je tegelijkertijd op PS5 en Xbox kan aansluiten en doormiddel van een knop op de headset kan switchen van input. Maar de Audeze zal ongetwijfeld beter klinken met 90mm drivers vs 40mm op de Steelseries.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 22 juli 2024 13:46]

Koen88 @Caayn9 december 2022 12:09
Bedankt voor de tip, dan ga ik die Steelseries Nova Pro eens onder de loep nemen. Ik heb wat oorproblemen, waardoor ik met een headset goed kan gamen maar met speakers geregeld problemen krijg (druk op het oor enzo). Vandaar dat ik liefst van 1 headset gebruik maak, omdat ik dan weet dat m'n oren het volhouden.
Dat de kwaliteit van de DAC in de controller van wat mindere kwaliteit is maakt mij wat dat betreft niet zo uit, als de andere keuze is "gamen zonder geluid".
aaahaaap 8 december 2022 17:17
> 490g

Helaas, veel te zwaar.
hydrooow @aaahaaap9 december 2022 07:58
Erg zwaar en zeker icm skiband design... Ding blijft nooit zitten als je beweegt en je een persoon bent met haar op je hoofd.

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