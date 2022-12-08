Audeze introduceert Maxwell-gamingheadset met accuduur van 80 uur

Audeze introduceert de Maxwell-gamingheadset. De draadloze koptelefoon beschikt over 90mm-drivers en heeft een accuduur van 80 uur. De Maxwell komt uit in een PlayStation-versie die 299 dollar kost, en een Xbox-versie voor 329 dollar. Die laatste bevat een licentie voor Dolby Atmos.

Beide edities van de Maxwell-gamingheadset kunnen worden gebruikt met Windows 10 en 11, macOS, Android, iOS en de Nintendo Switch. De Xbox-editie bevat een officiële licentie van Microsoft en activeert automatisch de Dolby Atmos-licentie op Xbox Series-consoles. De PlayStation-editie biedt dan weer ondersteuning voor de Tempest 3D-audiotechnologie.

De headset wordt geleverd met een USB-C-dongle die ultralow-latencygeluid ondersteunt met een audioverbinding tot 24bit en 96kHz. Die kwaliteit kan ook worden behaald via de bedrade USB-C-modus. Audeze heeft de draadloze koptelefoon voorzien van Bluetooth 5.3 LE, waardoor de headset multipoint ondersteunt. De Maxwell kan ook overweg met de LC3-, LC3plus-, LDAC-, AAC- en SBC-codecs.

Het apparaat beschikt over 90mm-drivers met een frequency response tussen de 10Hz en 50kHz. Audeze heeft een afneembare boommicrofoon op de headset geïnstalleerd en heeft de koptelefoon voorzien van een 5-microphone array voor ruisreductie. Er is ook een AI-filter aanwezig dat ruis moet wegfilteren tijdens gesprekken, zodat stemgeluid nog helderder klinkt.