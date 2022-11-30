MMD brengt draadloze Philips-gamingheadset uit met accuduur van 45 uur

Fabrikant MMD brengt de Philips TAG5106 uit. Dit is een draadloze gamingheadset met een opgegeven accuduur van 45 uur. De headset kan op verschillende manieren draadloos worden verbonden, maar bedraad gebruik behoort ook tot de mogelijkheden.

De Philips TAG5106 ondersteunt niet alleen een 2,4GHz-verbinding via een USB-dongel, maar kan ook via bluetooth 5.2 worden verbonden. Daarnaast is er een optie om de headset via een meegeleverde, 1,5m lange draad te gebruiken door middel van de 3,5mm-aansluiting. Hierdoor is de headset onder meer te verbinden met mobiele apparaten, maar ook met de pc, Mac of PlayStation. MMD zegt dat gebruikers met een druk op de knop kunnen wisselen tussen 2,4GHz en bluetooth.

De koptelefoon bevat twee 50mm-drivers en een afneembare microfoon die ook noisecancelling ondersteunt. De oorschelpen hebben een gesloten achterkant. Om een pseudosurroundervaring te genereren, ondersteunt de TAG5106 DTS Headphone:X 2.0, waarmee een 7.1-surround wordt gesimuleerd. Verder is er ledverlichting aanwezig aan de buitenkant van de oorschelpen. MMD zegt dat de Philips TAG5106 inmiddels al beschikbaar is voor een prijs van 99,90 euro.

Philips TAG5106

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 30-11-2022 14:56 31

30-11-2022 • 14:56

31

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Philips TAG5106

geen prijs bekend

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Reacties (31)

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BarôZZa 30 november 2022 15:23
Fabrikant MDD
Nu volg ik dagelijks techblogs, sites en Youtubers, maar ik heb nog nooit van MDD gehoord. Misschien wat meer informatie over waar die vandaan komen en wat ze nog meer maken? Linkje naar de site? Want ik kan werkelijk niks vinden.

Klinkt alsof er een AliExpress fabrikant een licentie op de kop heeft getikt zodat ze het Philips logo erop mogen kwakken. Het design lijkt ook wel op wat ik daar tegenkom.

[Reactie gewijzigd door BarôZZa op 23 juli 2024 03:03]

jaspermeul @BarôZZa30 november 2022 15:27
Waarschijnlijk omdat het een typfoutje is. Het is, zoals in de titel MMD ;)
@Koekiemonsterr Zie bovenstaande ook.

Ik weet trouwens niet of het via MMD (monitoren) gaat of via TPVision zelf. Maar zie in elk geval dit stukje voor meer info over het gebruik van de merknaam: nieuws: TP Vision brengt eerste audioproducten onder Philips-naam uit

[Reactie gewijzigd door jaspermeul op 23 juli 2024 03:03]

AuteurKoekiemonsterr @jaspermeul30 november 2022 15:30
Yes gezien, en ik zie de fout al niet meer :)
Sissors @BarôZZa30 november 2022 15:25
Tikfout, in de titel staat hij wel correct: MMD.
maniac2003 @BarôZZa30 november 2022 15:29
Klopt, het is ook MMD, onderdeel van TP Vision. Die de Philips naam in licentie hebben.
De monitorafdeling kon ik vrij snel vinden: https://mmdmonitors.com/products/
benvanoers 30 november 2022 14:59
Toch zonde dat het geen true 7.1 is. Had dan toch liever een iets hoger prijskaartje gezien voor die functie.

[Reactie gewijzigd door benvanoers op 23 juli 2024 03:03]

Racing-Paradise @benvanoers30 november 2022 15:01
Hoe zie je dat voor je in een headset?
benvanoers @Racing-Paradise30 november 2022 15:03
Nou, door meerdere drivers te gebruiken bijvoorbeeld. Is tegenwoordig te verkrijgen onder de 200 euro hoor.

Edit: ik geloof niet dat dit helemaal is hoe het werkt, heb hier niet het meeste verstand van. Ik spreek alleen uit ervaring van wat ik voorbij heb zien komen dat true surround is.
En blijkbaar ben ik zo erg gemeen dus thx voor de -1?

[Reactie gewijzigd door benvanoers op 23 juli 2024 03:03]

Vagax @benvanoers30 november 2022 16:30
Ik had ooit deze Razer headset wat toen de creme de la creme was voor surround sound gaming omdat in ieder oor 5 speakers zitten wat op totaal 10 uitkomt.

De headset zelf klonk redelijk maar het was heel erg ver van wat mijn Logitech Z906 kon produceren, ik heb sinds dien veel headsets gehad en virtueel kan je redelijk goed surround sound emuleren maar "echte" 7.1 werkt voor geen meter in een headset.
CR35 @Vagax30 november 2022 18:44
Ik heb de voorloper van die Razer gehad en geruild tegen de voorloper van z906, de z5500. De Razer headset was geen balans in te krijgen zelfs niet na aanpassing in Windows omdat de individuele drivers verschillend afweken per oor, ook de ervaring viel tegen. Dus eieren voor mijn geld gekozen en omgeruild. Z5500 digital was niet eens veel duurder en doet inmiddels al jaren dienst. Overigens waar meerdere drivers wel uitkomst bieden is de professionele iem markt.
lezzmeister @Vagax2 december 2022 13:56
Ik heb nog geen enkele headset of implementatie gehoord op koptelefoons, 5.1 of 7.1, die echt overtuigt.

Van de dac's die alles omtoveren, Windows Sonic, Atmos headphone, allemaal is het het net of helemaal niet. Blikkerig, te veel bas, niet te plaatsen geluid, goed te plaatsen geluid in horizontaal maar verticaal wil het niet. En ik heb heel wat koptelefoons versleten intussen.

Nu gewoon 5.1 met phantom centre, en dat blijft de beste oplossing, jammer van de ruimte alleen.
HKS-Skyline @benvanoers30 november 2022 15:13
Er zijn slechts een handje vol koptelefoons die daadwerkelijk meer drivers hebben en op die manier 7.1 geluid proberen te produceren. Ik kan je uit ervaring met 3 van die headsets vertellen dat de geluidskwaliteit volkomen waardeloos is tov. een koptelefoon met 2 goede kwaliteit drivers. Virtueel 7.1 werkt best aardig maar als je echt surround geluid wilt moet je gewoon speakers gebruiken. Hoe dan ook is de geluidskwaliteit van veel grotere invloed dan een paar extra drivers voor een halfgebakken 7.1 ervaring.
benvanoers @HKS-Skyline30 november 2022 16:14
ah, Thx voor je informatieve comment!
NoobishPro @HKS-Skyline1 december 2022 01:35
Can confirm. Hoewel de 'echte' 7.1 in hele specifieke situaties echt bizar gaaf klinkt en extreem immersive is, klinkt het buiten die usecases (en dan al helemaal met muziek e.d.) vaak enorm blikkerig en kaal. Zelfs als je de surround sound dan uitzet is de geluidskwaliteit voor 3 keer het prijskaartje naar mijn ervaring ook aanzienlijk minder dan gewoon goede stereo headsets.
SilverRST @benvanoers30 november 2022 19:58
Kan je die koptelefoons noemen met meerdere drivers die onder de €200 kosten? Want wat je zegt, is het alsof ze al lang bestaan voor het bredere publiek. Ik ben zelf erg actief in de wereld van audio, alhoewel koptelefoons mijn ding, kan ik je zeggen dat ik nog nooit een koptelefoon met meerdere drivers ben tegengekomen.

Goede koptelefoons hebben een ruimtelijke geluidsbeeld (soundstage) waardoor je bijvoorbeeld de voetstappen kunt horen van je vijand en in welke richting. Zo heb je hun eerder te pakken dan zij jou. Fidelio X2HR en DT990/880 zijn een voorbeeld.
benvanoers @SilverRST1 december 2022 08:19
de 1more triple driver is hetgeen wat ik heb zien langskomen waardoor ik van mening was dat surround sound onder 200 euro kon werken. Dat is er een die nu ~140 euro kost met 3 drivers aan elke kant.
En zoals ik al gezegd heb, ik heb hier niet superveel verstand van.
SilverRST @benvanoers1 december 2022 17:07
Damn, dat koptelefoon ziet er oncomfortabel uit. Wel een aparte koptelefoon maar wellicht is het een enorme gimmick want heb er nog nooit van gehoord. Voor ~140 zijn er betere, mooiere en meer comfortabeler te koop :P
benvanoers @SilverRST1 december 2022 08:34
En vervolgens heb ik ook een Sennheiser hd 700 die ongelooflijk mooi klinkt. ook een goede soundstage inderdaad( nu moet je wel van die koptelefoon houden). Kom van een dt 1990 pro af, daarvoor een Audiotechnica m50 gehad. Het ging mij dan ook niet om de soundstage, die zal van koptelefoons van 100 euro ook niet super geweldig zijn. Het ging mij eerder om het feit hoe goed ze erin zouden slagen om surround sound goed over te laten komen. Het lijkt mij nu namelijk een beetje een marketing trucje. Vandaar dat ik dus een oplossing suggereerde waar ik nog niet 100 procent alles over wist.
SilverRST @benvanoers1 december 2022 17:06
Toevallig wilde ik de HD700 heel graag! Maar volgens veel eigenaren is de sibilance heel sterk en ben er gevoelig voor.
benvanoers @SilverRST1 december 2022 23:00
Nu moet ik zeggen dat de sibilance wel overstated is hoor. Daarentegen moet je wel eerst echt wennen aan de soundstage omdat het gewoon iets anders klinkt als een gemiddelde koptelefoon. Nu heb ik hem zelf op een neutrale eq staan om hem meer natuurlijk te laten klinken en er valt niks over te klagen(zelfs met eq is het wennen). Erg veel detail en ondanks dat het open back headphones zijn is er toch voldoende bass.
MikeVM @benvanoers1 december 2022 22:24
7.1 en surround sound in headsets is enkel voor films te kijken.
Gaming is Stereophonic.

zij die vinden dat 7.1 en surround sound beter is voor gaming zijn wsl meer gewoon aan dat geluid. of hebben de 1% headset die heel goede implementatie heeft van surroundsound.
cherrycoke 30 november 2022 15:01
Weten we ook welke drivers er gebruikt worden en wat het bereik is?
_RamonNL_ 30 november 2022 23:06
Je schrijft toch zeker dongle en niet "dongel"?

Verder vind ik de headset spuuglelijk, en wil ik een inklapbare microfoon arm geen afneembare.

[Reactie gewijzigd door _RamonNL_ op 23 juli 2024 03:03]

Ricofizz 30 november 2022 14:59
Op papier leuk, persoonlijk geen interesse in maar ik vraag me af wat de reviews zullen zeggen over de comfort.
Vlizzjeffrey 30 november 2022 15:54
Dat ziet er niet comfortabel uit.
Verwijderd 30 november 2022 17:37
Verder is er ledverlichting aanwezig aan de buitenkant van de oorschelpen.
laten we er een kermis attractie van maken, dat ontbrak er nog aan en hebben jullie ook dat retro gevoel als je de koptelefoon ziet¿ ;)
Retrospect @Verwijderd30 november 2022 19:05
Veel van die op gamers gerichte benodigdheden zijn voorzien van led-verlichting. Wat dat betreft valt deze dus niet uit de toon.
mjansen2016 @Verwijderd1 december 2022 09:59
Mijn corsair void heeft dit ook, kun je gelukkig uitzetten en je kan de effecten bepalen. Het is wel handig om hem in een donkere kamer terug te vinden, en de juiste te pakken als je er meerdere in huis hebt.
SuperDre 30 november 2022 23:21
Vraag me nog steeds af waarom men allemaal eigen 2.4GHz zenders gebruiken. Als die daarmee betere verbinding kan bereiken, waarom wordt dat dan niet gewoon in de Bluetooth standaard toegevoegd, we zien dit al jaren zo en blijkbaar is BT5 dus nog steeds niet goed genoeg.
MrDummy @SuperDre1 december 2022 09:48
Het is al bekend dat BT koptelefoons een kleine lag hebben. 2.4GHz zijn wat meer directer omdat ze eigen sound driver hebben en dus de lag is stuk kleiner.

Je moet maar voor de plezier BT koptelefoon opdoen met VR headset en dan Beat Saber spelen. Reken maar dat geluid iets te laat aankomt. Met 2.4GHz zou dit lag veel kleiner zijn. BT gaat nog steeds via cpu en kan niet zo rechtsreeks, dat is de zwakte van BT.

Voor telefoongesprek of muziek luisteren is geen probleem, maar niet voor games waar je goed luistert naar geluid.
NoobishPro 1 december 2022 01:31
Dit kan best interessant zijn, gezien ik me met mijn Logitech G955 (ofzoiets) mateloos irriteer aan het regelmatige opladen, het blikkerige geluid en het feit dat ik'm ieder jaar op garantie kan sturen omdat de lifetime blijkbaar maar één jaar is (want dan gaat de aan/uit knop stuk en krijgen de main drivers geen stroom meer).

Het zit ongeveer in dezelfde prijsklasse en het kunnen aansluiten op een telefoon oid is helemaal ideaal.

Toch heb ik ook wel mijn twijfels... Accuduur van 45 uur zal vast betekenen dat ze bespaard hebben op de rest om er zo'n laag prijskaartje aan te kunnen hangen, no?

Iemand al ervaring met het ding?

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