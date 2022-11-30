MMD brengt draadloze Philips-gamingheadset uit met accuduur van 45 uur

Fabrikant MMD brengt de Philips TAG5106 uit. Dit is een draadloze gamingheadset met een opgegeven accuduur van 45 uur. De headset kan op verschillende manieren draadloos worden verbonden, maar bedraad gebruik behoort ook tot de mogelijkheden.

De Philips TAG5106 ondersteunt niet alleen een 2,4GHz-verbinding via een USB-dongel, maar kan ook via bluetooth 5.2 worden verbonden. Daarnaast is er een optie om de headset via een meegeleverde, 1,5m lange draad te gebruiken door middel van de 3,5mm-aansluiting. Hierdoor is de headset onder meer te verbinden met mobiele apparaten, maar ook met de pc, Mac of PlayStation. MMD zegt dat gebruikers met een druk op de knop kunnen wisselen tussen 2,4GHz en bluetooth.

De koptelefoon bevat twee 50mm-drivers en een afneembare microfoon die ook noisecancelling ondersteunt. De oorschelpen hebben een gesloten achterkant. Om een pseudosurroundervaring te genereren, ondersteunt de TAG5106 DTS Headphone:X 2.0, waarmee een 7.1-surround wordt gesimuleerd. Verder is er ledverlichting aanwezig aan de buitenkant van de oorschelpen. MMD zegt dat de Philips TAG5106 inmiddels al beschikbaar is voor een prijs van 99,90 euro.