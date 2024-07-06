Beyerdynamic komt met MMX 300 Pro-gamingheadset met high-end audiodrivers

De Duitse audiofabrikant Beyerdynamic heeft de MMX 300 Pro geïntroduceerd. Het betreft een wired-only gesloten koptelefoon met 45mm-audiodrivers en geïntegreerde microfoon. De headset weegt 314 gram en kost 299 euro.

Beyerdynamic schrijft in een persbericht dat de MMX 300 Pro over Stellar.45-drivers beschikt. Deze 45mm-drivers worden ook in de DT900 en DT 900 PRO X gebruikt. Dat zijn high-end koptelefoons van het bedrijf. De audiofabrikant meldt dat deze drivers voor een verbeterde audiokwaliteit en verbeterde spatial sound reproduction moeten zorgen. De basweergave en trebleprofielen zouden in vergelijking met het voorgaande model ook verbeterd zijn. De MMX 300 Pro beschikt over een ingebouwde condensatormicrofoon voor het opnemen van stemgeluid tijdens gesprekken.

De gesloten koptelefoon beschikt over twee 3,5mm-jacks. Een van de aansluitingen neemt de geluidsuitvoer voor zijn rekening, de andere is een aparte microfooningang. Beyerdynamic levert in de verpakking ook een adapter mee waardoor de dubbele aansluitingen herleid worden naar een enkele 3,5mm-jack en aan spelconsoles kunnen worden aangesloten. Uit de specsheet van het product blijkt dat zowel de hoofdband als de velours oorkussens te vervangen zijn.

Beyerdynamic MMX 300 Pro
Beyerdynamic MMX 300 Pro

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 06-07-2024 10:52 70

06-07-2024 • 10:52

70

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Beyerdynamic MMX 300

geen prijs bekend

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Reacties (70)

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edterbak 6 juli 2024 12:28
Persoonlijk vind ik de combinatie gamen + highend audio heel vreemd.
Als je aan het gamen bent, is het laatste waar je op aan het letten bent de audio kwaliteit.
[edit]
Na alle reacties te hebben gelezen (dank daarvoor) ben ik tot de conclusie gekomen dat ik vandaag wat opgestoken heb van jullie. Dank voor de toelichting. Het maakt dus wel degelijk een verschil, en er is wel degelijk een use-case voor dit soort producten. :) Thanks.

[Reactie gewijzigd door edterbak op 22 juli 2024 13:29]

ToFast @edterbak6 juli 2024 13:01
Omdat het gros van die Gaming headsets slecht zijn in pinpointing directional audio. Dat wil zeggen waar voetstappen en spelers zich bevinden: waar precies in de omgeving, boven/onder/achter/ je, en goed in te schatten op hoeveel afstand. Niet overwelmt door bassen of earpicing treble geweerschoten die alle awareness op bepaalde momenten blokkeren als er met een geweer wordt geschoten of meerde granaten afgaan (dan hoor je geen voetstappen of kruipende/springende spelers meer). Vooral in games zoals apex legends waar verscheidene teams/spelers en allerlei audioques zich tegelijkertijd afspelen. In de (top tier) competieve gaming maakt dat een een behoorlijk verschil.

Ik gebruik daarom zelf een Hd560s met de sennheiser lock-mechanisme verwijdert (plastic clipje, met schroefje te verwijderen) en een 3.5mm naar 2.5mm adapter erin gecombineerd met een vmoda boom pro (1 kabel dus) voor pc en ps4 (met creative g3 dac/amp) voor goede kwalitateit mic. Deze combinatie is toptier daarvoor en misschien wel de beste prijs/kwaliteit voor competieve Gaming (ook fijn voor muziek).

YouTube: Quest for Best Competitive Gaming Audio Part Two - Sennheiser 560S v...

https://www.reddit.com/r/headphones/s/N0RypLTExZ

[Reactie gewijzigd door ToFast op 22 juli 2024 13:29]

Louw Post @ToFast7 juli 2024 11:16
Ik ben geen grote audio kenner, maar wat betreft pinpointing zie ik bij Rtings wel andere resultaten voor headsets rond hetzelfde bedrag. Bij de meeste gaming headsets lijkt de imaging inderdaad niet heel best, maar als we kijken naar bijvoorbeeld de Steelseries Nova Pro of Logitech G Pro X 2 dan hebben ze beide betere imaging dan de Sennheiser die je noemt.
https://www.rtings.com/he...9&threshold=0.10#test_528
https://www.rtings.com/he...9&threshold=0.10#test_528
Ze falen beide wel hard op de treble, dus als muziek luisteraar zijn die waarschijnlijk minder interessant.

Nou luister ik zelf ook regelmatig muziek en heb daarom ook een losse koptelefoon en mic (Shure SRH1440 + Beyerdynamic FOX mic), maar zou best terug willen gaan naar een headset om m'n bureau wat 'cleaner' te houden. Als de MMX 300 Pro een mooie combo is van beide werelden lijkt me een interessant product.

De Audeze Maxwell zie ik ook vaak genoemd worden als 'audiofiele' keuze voor een (gaming) headset, maar die scoort op imaging heel slecht volgens Rtings, maar ik weet niet hoeveel waarde zo'n score heeft.
24hourpartypal @Louw Post7 juli 2024 18:29
... maar ik weet niet hoeveel waarde zo'n score heeft.
Niet zo heel veel. Sterker nog, de HD560s staat helemaal niet bekend om zijn fantastische imaging en soundstage onder de audiofielen, de koptelefoon staat juist bekend om zijn intieme, dichtbij klinkende geluid, maar dan hebben we het vooral over muziek.

Wat veel mensen vaak vergeten, is dat de bron van het geluid vaak een grotere invloed heeft dan je op het eerste gezicht door hebt. Dan heb ik het niet over verschillende audio codecs en of die wel of niet beter zijn, maar vooral over het technische aspect van de opname, de mastering, etc. Voor "pinpoint audio" in games heb je vaak helemaal niet zulke bijzondere imaging nodig, juist online games spenderen veel aandacht aan de verwerking en het ruimtelijke aspect van het geluid daarin.

Een goed voorbeeld van een spel dat veel aandacht aan het geluid heeft gegeven is de FPS game Squad. Vergelijk het geluid van dat spel maar eens met de gemiddelde shooter, en je zult zien dat je niet veel koptelefoon nodig hebt om goed ruimtelijk gevoel te ervaren te ervaren. Zelfs met Airpods kan je nog een sniperkogel horen rijzen door de lucht. Goede imaging helpt meer bij het immersieve gevoel, maar je brein is echt heel goed in het herkennen van de positie van bijvoorbeeld voetstappen of kogels.

Eigenlijk het grootste punt wat je in de originele comment terug kan vinden is de helderheid van de koptelefoon belangrijker voor het horen van voetstappen in games, en dat zit juist bij de H560s wel goed. Ook zijn de gebreken van de koptelefoon juist een voordeel. De soundstage, imaging en bass extensie zijn niet zo heel bijzonder, maar deze aspecten leiden je alleen maar af bij een online spel (en zorgen vaak voor een minder neutraal geluid). Met Squad weer als voorbeeld, het geluid van een pistoolschot word alleen maar intenser als die aspecten beter zijn. Misschien kan de adrenaline je soms wel helpen in dat geval, maar vaak is het beter het hoofd koel te houden. Bij single player games wil je dat intense gevoel juist wel ervaren.

Kortom: Voor gaming, kijk je niet scheel op de specifieke details, maar vind een koptelefoon met een geluidsprofiel dat past bij de games die jij speelt. Een koptelefoon die neutraal en helder is voor accoustische muziek is vaak beter voor online games. Als de koptelefoon technisch in orde is, is die vaak vele malen beter dan 90% van de gaming koptelefoons. De meeste gaming koptelefoons zijn vaak closed backs die niet zo heel goed scoren op dit aspect, en daardoor juist helemaal niet goed zijn voor de doelgroep (online gamers), of eigenlijk helemaal niemand.

Overigens is de Maxwell technisch een hele knappe koptelefoon, omdat het een closed back is, die vaak de geluidsdruk niet kwijt kunnen en een opgeblazen geluid daar door krijgen, ook de niet-Pro versie van deze Beyer is een goede koptelefoon op dat vlak (de TYGR is ook interessant). De Sennheiser is een open back, dat wil zeggen dat achter de driver de behuizing open is en dus alle lucht zonder moeite verplaatst kan worden. Echter lekt dit dan ook een stuk meer geluid en is het niet echt sociaal om met zo'n koptelefoon muziek te luisteren in de trein.

[Reactie gewijzigd door 24hourpartypal op 22 juli 2024 13:29]

Louw Post @24hourpartypal7 juli 2024 19:14
Bedankt voor de uitgebreide reactie!
FlorC @24hourpartypal13 juli 2024 08:51
Ik was zwaar ontgoocheld door de senn HD 560S, na al die positieve reviews op youtube.
Dank u voor : Sterker nog, de HD560s staat helemaal niet bekend om zijn fantastische imaging en soundstage onder de audiofielen, de koptelefoon staat juist bekend om zijn intieme, dichtbij klinkende geluid, maar dan hebben we het vooral over muziek.
Had ik dat maar eerder geweten. Nu weet ik ook dat het niet aan mij of mijn apparatuur ligt. De imaging , soundstage maar ook de trebble zijn zwak , ontgoochelend. Foute aankoop , zelfs al was het in promo van hun website aan 149 euro.
edterbak @ToFast6 juli 2024 13:54
Okay okay... :)
Alle reacties hier boven geven mij te kennen dat er wel degelijk mensen zijn die het anders zien.
Bedankt overigens voor de info linkjes in je post.

at iedereen die reageerde. thanks voor de verduidelijking.
anub1s17 @ToFast7 juli 2024 10:17
nou lijkt me dit juist meer een compromise tussen pinpointing en audio kwaliteit.

niet dat dat echt vervelend is, ben zelf niet echt competative met gamen dus gebruik ook gewoon een sennheiser HD58X (voorheen een HD598).

wil je echt pinpoint accuracy en geluid dat heel seperated is kom je toch bij een 5.1 headset uit. ik kon met mijn Razer Barracuda 5.1 headset icm een ...creative x-fi kaartje of khad toen een asus geluids kaart in left 4 dead de special zombies dwars door de muur af schieten met de sniper (als ze spawnen laten ze een brul uit en in source waren de muren vaak niet dik genoeg om de kogels tegen te houden :P) maar muziek luisteren op die headset was zeker geen plezier :P (4 slechte speakers per kant = niet beter dan 1 goeie kwa kwaliteit)

maar was wel dat ongeacht welke chaos er op dat moment ook gebeurde als een special zombie spawnde hoorde ik hem spawnen en vaak zelfs precies waar die gespawned is.

[Reactie gewijzigd door anub1s17 op 22 juli 2024 13:29]

nopcode @anub1s178 juli 2024 00:28
L4D is een goed voorbeeld van een verleden tijd...

Tegenwoordig is de beste optie een hoge kwaliteit stereo headset en zo min mogelijk audio processing buiten de game engine zelf.

"virtual surround" (door de game engine, niet door een eigen soundcard/software) met goede drivers geeft vandaag een betere ervaring dan 5 mini speakers per oorschelp.
Moderne games hebben ook geen surround opties meer.
Darknight @ToFast8 juli 2024 08:40
Ik heb zelf verschillende high end koptelefoons gehad, ook een hifiman arya van zo een €1500,-.

De enige headset die ik op dit moment heb is een jbl quantum 200 en ik heb nog nooit een moment gehad dat ik niet kon herkennen waar een geluid vandaan kwam in een game.

Dit geldt niet alleen voor de jbl maar ook voor heel veel andere goedkope koptelefoons/headsets die ik heb gehad.

Geluidskwaliteit (in muziek voornamelijk) is uiteraard niet hetzelfde maar 5 a 10 minuten nadat ik een game heb opgestart is dat echt het laatste waar ik op let.. tenzij je echt een superslecht model headset hebt (denk aan merken zoals trust) maakt dit voor mij in ieder geval niks uit.
Marcel @edterbak6 juli 2024 12:38
Dan ben jij wellicht iet de doelgroep van deze headset? Ik kan me goed voorstellen dat als je goede geluidskwaliteit kunt waarderen, naast het gamen, dat je dan juist voor een headset als deze kiest.
Consequator @edterbak8 juli 2024 01:18
Ik heb al sinds 2011 een beyerdynamic mmx 300 nadat ik een aantal 'high end gaming headsets' had geprobeerd zoals b.v. van Razer maar die waren allemaal gewoon niet wat ik er van verwachte.
Naast online spelen kijk ik ook veel video en luister ik naar muziek, ik ben ook iemand die nog steeds een soundblaster in de PC heeft.

Als je on-board geluid van een moederbord gebruikt dan kan je deze headset rustig links laten liggen.
Als je alleen maar online spellen speelt met voice chat dan kan je deze ook rustig links laten liggen.

Maar met een dedicated geluidskaart is dit een uitstekende headset voor iemand die een headset wil met een mic maar ook nog met goed geluid.

Ondertussen heb ik niet lang geleden mijn 3e aangeschaft, de vorige heeft het 8 jaar uitgehouden en ik had hem theoretisch nog kunnen repareren.
Mijn 1e is helaas slachtoffer geworden van zwaartekracht.

Het enige negatieve van deze headset is de kabel waar een afstandsbediening op zit die nog wel eens wil gaan storen. Maar reserve onderdelen zijn goed beschikbaar zoals nieuwe pads.
Philip Ross @edterbak6 juli 2024 12:52
Ik denk dat het meer is zodat je zowel kunt gamen als muziek kunt luisteren los van elkaar zonder 2 koptelefoons te moeten hebben
Creesch @edterbak6 juli 2024 13:01
Zomaar twee voorbeelden waarbij het hebben van een high-end koptelefoon voordelen kan hebben:
  • Atmosferische games met zeer mooie muziek.
  • Games met zeer gedetailleerd geluid wat ook nog eens directioneel is.
Plus dat mijn computer ook de plek is waar ik vaak naar muziek luister. Het niet hoeven te wisselen van koptelefoon is dan een mooie bijkomstigheid.
WildemanM @edterbak6 juli 2024 13:01
Ik heb een DT1990 en ik moet zeggen, ja het maakt veel uit dat je een goede koptelefoon hebt. Vooral met de details, hoe duidelijk dingen klinken, soundstage, posities en vooral hoe gepolijst het klingt.

Buiten dat, muziek, spraak, locatie klingt gewoon veel beter dan een goedkope koptelefoon headset...

Maarja, altijd zitten er wel mensen tussen die reageren zonder het te hebben ervaren.. Helaas..
JorisM @edterbak6 juli 2024 16:08
Eigen ervaring: Betere geluidskwaliteit, even er vanuit gaande dat de bron ook van hoge kwaliteit is, zorgt er voor dat het geluidsbeeld rustiger en minder vermoeiend is om naar te luisteren.

Zorgt er ook voor dat je langer & meer gefocust door kan gaan, je sneller bij komt en je oren zich beter aanpassen aan omgevingsgeluid na lange gaming- & luistersessies.
Koetjes Reep @edterbak6 juli 2024 17:30
Voor mij persoonlijk is het juist een van de belangrijkste dingen; ik heb een 7.1 surround systeem met high-end componenten en veel games klinken daadwerkelijk prachtig.
edterbak @Koetjes Reep6 juli 2024 17:35
Nooit van bewust geweest dat het zo een groot effect kan hebben.
Dank voor alle correcties. Ik heb weer wat opgestoken vandaag. :)
koelpasta @edterbak6 juli 2024 21:02
Persoonlijk vind ik de combinatie gamen + highend audio heel vreemd.
Dit is overigens ook niet echt hi-end audio. Dit is meer richting normaal/goed.
OruBLMsFrl @koelpasta7 juli 2024 22:38
Zou me niks verbazen als je zelfs door 3.000 euro meer uit te geven, het tienvoudige van wat deze headset 'maar' kost, nergens subjectief ook maar een verdubbeling van de geluidskwaliteit ervaart. Andere soort kleur/toon in het geluid van alles te vinden. Maar BeyerDynamic is in mijn ervaring wel echt steengoede geluidskwaliteit in een meer neutrale koptelefoon. Met een DT931 en DT990 pro heb ik er best wat andere zien komen en gaan van verschillende merken, maar kom toch altijd graag weer bij deze terug.
De audiofiele hoofdtelefoonversterker enkel nog voor speciale luistersessies, want wat in de AV versterker zit tegenwoordig is ook al echt goed, hoor niet tot nauwelijks verschillen meer (Denon 3800).
Dat gezegd, nu graag nog dit soort headset kwaliteit draadloos met 1ms latency :Y)

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 22 juli 2024 13:29]

bruutone 8 juli 2024 10:58
Al vele jaren in bezit van de voorganger (mmx300 v2) icm met een DAC. Soundstage is geweldig, microfoon uitmuntend. Draagcomfort geweldig, grote oorschelpen.

Grootste nadeel: Meegeleverde kabel is schuur-luidgevoelig - klinkt door in oorschelp en de volumeregelaar is waardeloos: Schaalt na een tijdje gebruik niet goed in balans mee, dus moet altijd voluit staan. Ik vraag mij af of dat nu dan opgelost is... Het lijkt er niet op, want het lijkt nog steeds dezelfde kabel.
PC-kabel


Toch al met al nooit spijt gehad van deze aankoop. Gebruik de headset voor FPS en muziek luisteren.
jerrot 6 juli 2024 10:57
Zijn hele fijne en goede headsets de Beyer Dynamics. Echter hoop ik dat het geluid iets minder hoog/scherp is dan de 900 series koptelefoons aangezien ze dezelfde drivers gebruiken in de MMX 300.

Daar waren sommige tonen zo hoog dat mijn oren het niet leuk vonden. Heb toen zelf voor de 880Pro versie gekozen voor op de pc.
Timmmeeehhh @jerrot6 juli 2024 11:06
Had hetzelfde met de 770, maar je kan met equalizer APO je geluid op systeem niveau wat bijstellen en dan klinkt het echt top. Heb hem vanaf dag 1 daarmee gedraaid.
jerrot @Timmmeeehhh6 juli 2024 12:18
Ik gebruik hem zelf nog zonder amp. Ik had hiervoor een DT770 pro en die was duidelijk meer bas en minder hoog. Heb nu de 880 pro en die zit er beetje tussen in. En dat gaat qua geluid prima.
ReneJong88 @jerrot7 juli 2024 16:11
Even ter aanvulling, equalizer APO is software. En ik kan beamen dat dit fijn werkt met een Beyer.

Zijn wel diverse guides te vinden voor de verschillende modellen om als startpunt te gebruiken.
Z100 @Timmmeeehhh6 juli 2024 18:30
Daaraantoevoegend is de Qudelix 5k een aanrader. Kan je 20 band PEQ op instellen. Hoef je niet op elk apparaat te EQen.

En als je https://www.bluetoothgoodies.com/a2dp/ installeert dan heb je met de dongle ook nog eens een goede draadloze headset.

[Reactie gewijzigd door Z100 op 22 juli 2024 13:29]

Riotvan @jerrot6 juli 2024 11:08
Beyerdynamic heeft meestal een piek(en) in het hoog, ze hebben maar weinig modellen waar dat niet zo is. Is een beetje hun house sound. Als je toch een Beyer headset wil zonder gezeur in het hoog dan is de DT290 wel goed maar je hebt een microfoon preamp nodig omdat het een broadcast headset is.
Is verder gelijk aan de DT250 kwa geluid inclusief onbalans tussen links en rechts omdat er een "lek" zit bij de kabel aansluiting.
Ze zijn er van op de hoogte maar vertikken het om de molds aan te passen, de fix is trouwens vrij simpel. Neem een dun stukje rechthoekig rubber oid en plaats dat over de pinnen heen zodat je een seal krijgt.
MikeVM @Riotvan6 juli 2024 12:49
heb je wat meer info over die onbalans? 10j geleden had ik een DT250 als gaming headphones icm een modmic. later vervangen omdat ik iets anders wou, maar eigenlijk werkt ie nog perfect.
Riotvan @MikeVM6 juli 2024 13:23
Het is voornamelijk in de lagere tonen, denk 400hz en lager en kan zo 10db schelen wat erg merkbaar is.
https://www.superbestaudi.../fixing-a-dt250-250.2360/
OMD @jerrot6 juli 2024 11:09
Is dat niet een beetje het karakter van dat merk? Ik heb om die reden een ander merk gekocht jaren geleden. Voor mij was het niet om aan te horen.
JDx @jerrot6 juli 2024 11:20
Ik heb de DT990 PRO en Sennheiser HD599, grijp de laatste tijd toch vaak naar de Sennheiser (gamen) omdat de Beyers wat zwaar zijn. Die scherpe curve van de DT990 zit niet in de MMX modellen.

Edit: ik heb de 250 OHM en die gebruik ik met een DAC/AMP dus kan wel wat afstellen.

[Reactie gewijzigd door JDx op 22 juli 2024 13:29]

Evi Dent @JDx6 juli 2024 12:21
Ik luister vooral naar goede hifi muziek op een DT990. Erg fraai open geluid zonder een spoortje resonantie of schelheid. Net of je er zelf bij bent, maar alleen met zeer goed opgenomen kwaliteit muziek want anders hoor je al snel de narigheid die er in zit.
JDx @Evi Dent6 juli 2024 12:23
Klopt, het is ook de open versie (vind ik het fijnst, woon toch alleen) van de DT770 die veel gebruikt wordt door muzikanten omdat je inderdaad alles hoort.

Pistoolschoten in een game zijn naalden in de je oor :+
ToFast @JDx6 juli 2024 13:09
Upgrade naar de Hd560s en directional audio gaat 3 stappen omhoog, top tier aanbevolen. (zonder earpiecing treble of te veel bas die al je awareness van waar zich spelers bevinden overschaduwd als er allerlei granaten afgaan rtc)

Ook simpel te modden met een mic, vmoda boom pro:
https://www.reddit.com/r/headphones/s/N0RypLTExZ

YouTube: Quest for Best Competitive Gaming Audio Part Two - Sennheiser 560S v...

[Reactie gewijzigd door ToFast op 22 juli 2024 13:29]

JDx @ToFast6 juli 2024 13:24
De 560S heb ik al gehad, HD599 bevalt me juist beter, lekker platte curve, hoort alles beter.

Losse condensator mic heb ik al.
ToFast @JDx6 juli 2024 13:26
Dat is waar, ik heb wat meer baat bij de andere treble respons voor betere directional audio. Heb ook een pc38x, die is mij iets te vlak en te veel bas.
JDx @ToFast6 juli 2024 13:29
Heb die HD599 trouwens ook aan de DAC, van m'n oude PC 363D (die was ook goed hoor)
uitvoering: Sennheiser PC 363D Surround Sound Gaming Headset
Danny Phantom @jerrot6 juli 2024 18:33
De dt 900 pro x, waar deze op gebaseerd is, valt wel mee. De 990 was inderdaad een treble cannon
Ospo 6 juli 2024 11:34
Merkwaardig dat ze deze voor 300 euro op de markt zetten. Je kan veel beter een DT 900 Pro X kopen voor 240, en dan met die 60 euro (en wellicht iets extra) een losse microfoon en/of audio interface/DAC/Amp?

De markt voor specifiek headsets van deze prijsklasse lijkt me niet al te groot, iemand die zoveel besteed aan audio zou niet zo snel voor een 'all-in-one' gaan. Ik kan me natuurlijk vergissen!
kars noordhuis @Ospo6 juli 2024 14:00
Ze hebben het al eens met de goedkopere custom one series geprobeerd: een verwisselbare kabel met boom microfoon. Dit was voor mij een optionele accesoire waar ik tot nu toe erg tevreden mee ben. Dan heb je zowel een goede koptelefoon voor 'normaal' gebruik en een headset met degelijke microfoon voor gaming/vergaderingen.
Danny Phantom @Ospo6 juli 2024 18:43
Dit is denk het antwoord op de audeze Maxwell (400€) en gx (1000€). Blijken goede dingen te zijn.
Shifterfire 6 juli 2024 12:35
De Stellar.45 driver zit (ook) in de DT 700 Pro X, de DT 770 Pro X en de DT 900 Pro X. Waarvan de eerste twee ook gesloten zijn, dus directere vergelijking. Met hun mini xlr aansluitingen zijn die in mijn ogen ook wat robuuster.

Ik heb zelf de DT 700 (pro x) en kan die heel erg aanraden. Heb veel koptelefoons getest voordat ik bij deze uitkwam. Goede isolatie, niet te veel treble(bright), erg solide gebouwd, netjes afgewerkt, en zeeeer goed geluid. En ze trekken EQ erg goed, dus zelf geef ik ze altijd wat extra sub-bass rond de 20Hz, maar dat is omdat ik daar gewoon van houd.

TIP: Je kan het veel treble van je koptelefoon verminderen door een extra filter te plaatsen tussen je oor en driver. Katoenen watjes werken erg goed en makkelijk.
En als je een hele sterke treble reductie wilt, dan werken koffie filters tussen je oor en de driver het meest, bizar hoe veel dat doet.

Zelf heb ik katoenen watjes IN de earcups geplaatst. Je kan dan ook polyester vulling of zelfs wol gebruiken, whatever floats your boat.

[Reactie gewijzigd door Shifterfire op 22 juli 2024 13:29]

eettjjuuhh @Shifterfire7 juli 2024 10:56
Serieus, watjes, koffiefilters? Daarvoor koop je een dure headset? Dat begrijp ik niet hoor.
Shifterfire @eettjjuuhh8 juli 2024 21:28
Dit vind jij duur? Echt dure headsets zijn €2-3000. Dat iets goedkoop is, maakt het niet slecht.

Als jij er graag zuivere merino wol in wilt plaatsen kan dat ook hoor 😜
Knightwolf 6 juli 2024 13:40
Na het aanschaffen van minstens 10 verschillende koptelefoons, waarvan enkele headsets en de laatste 6 profi koptelefoons gelijktijdig waren, heb ik na lang testen besloten de Beyerdynamic 900 Pro X te houden. Die had voor mij de beste verhouding tussen geluid (60%) en comfort (40%). Het geluid was bij de meesten teveel V-shaped, dat vind ik bij de 900 Pro X meevallen hoewel die ook niet perfect is. Comfort is iets minder belangrijk maar nog steeds belangrijk als je hem uren draagt.

Ik ga er dan ook vanuit dat deze nieuwe een fijne goede koptelefoon gaat worden.
Roel1966 6 juli 2024 19:11
Toen ik zo de kop van het artikel zag staan dacht ik van daar zal dan wel een fiks prijskaartje aan vast hangen wanneer ik dan vaak kijk naar andere fabrikanten met van die design koptelefoons. Maar voor een high-end koptelefoon als deze vind ik eerlijk gezegd 299 euro nog reuze meevallen.

Persoonlijk houd ik wel van de 'gewone ouderwetse' koptelefoons en heb ik het niet zo op met allemaal van die designdingen. Draadloos vind ik dan ook wel prettig maar er zitten ook weer genoeg nadelen aan vast zoals telkens opladen etc... Plus dat mij wel opgevallen is dat Bluetooth koptelefoons qua volume tegen vallen in tegenstelling tot gewoon bedrade koptelefoons.
Gerardsjollema 6 juli 2024 21:35
Wat een ouderwets design
Ouderwets of iconisch, is maar hoe je het ziet ;) het is wel zeer herkenbaar, nog een voordeel is reserveonderdelen zijn vaak tussen vele modellen uitwisselbaar.

[Reactie gewijzigd door Gerardsjollema op 22 juli 2024 13:29]

Pieter... 7 juli 2024 05:44
Nu nog ANC erop en ik ben verkocht. Waarom? Ik zoek de perfecte koptelefoon voor op m'n werk, waar ik èn veel muziek luister in rumoerige omgeving (dus goede geluidskwaliteit + ANC nodig heb), èn dezelfde headset wil gebruiken als ik een meeting via Teams bijwoon (dus boom microfoon van goede kwaliteit, want interne microfoons pikken te veel omgevingsgeluid op).
De meeste gaming headsets hebben geen hele goede geluidskwaliteit en ANC (denk WH1000XM5), en headsets die dat wel hebben weer geen boom mic.
Tips zijn welkom :).
NosferatuX @Pieter...8 juli 2024 22:10
Bv WH1000XM5 icm een Antlion modmic of alternatief
bbr 6 juli 2024 11:38
Ziet er bijna exact hetzelfde uit als de Kingston HyperX Cloud II.
product: HyperX Cloud II
Met alle designfouten die die heeft.
(Faux leer wat uit elkaar valt, verbinding waar de kabels de hoofdband ingaan breekt in het midden af)

Deze kost je sechts +- 60 € - en, heeft gewoon een verwijderbare microfoon, 2 sets earcups, en een nette gevlochten kabel ipv plastic.
De headband is dan niet verwijderbaar. maar voor dat geld koop ik na 3-4 jaar wel gewoon een hele nieuwe.

PS: Specsheet is een local linkje.

[Reactie gewijzigd door bbr op 22 juli 2024 13:29]

DutchManticore @bbr6 juli 2024 11:46
Tja een 3080ti lijkt ook best veel op een 4090. En de 3080 is vele malen goedkoper, dus iedereen die een 4090 koopt is dom.

Hoe iets eruit ziet maakt natuurlijk niet zoveel uit, het gaat vooral om de inhoud. Heb zelf een Cloud2 gehad, maar de drivers in mijn Beyer nu zijn toch wel even anders koek
centr1no @DutchManticore6 juli 2024 15:49
Als je geen 4090 nodig hebt, die 3080 prima voldoet en de prijs 1/5e is dan is het inderdaad dom.

Ik heb een Cloud II en heb recentelijk ook een Beyerdynamic DT900 Pro X mogen beleven omdat ik al geruime tijd op zoek ben naar een koptelefoon om puur muziek te luisteren.
En ja die DT900 klinkt anders en misschien objectief beter, maar subjectief kan iemand zich best afvragen of het ook €200 beter is.
In het geval van specifiek die DT900 Pro X was ik wel dusdanig overtuigd dat het voor mij waarschijnlijk tot aankoop gaat leiden.

Simpelweg zeggen dat een product dat het 4- of zelfs 5-voudige kost ook het veelvoud aan gebruikservaring biedt overtuigd lang niet iedereen en is ook zeker niet per definitie waar.
Maar in mijn ondertussen 2 jaar durende zoektocht ben ik genoeg koptelefoons tegen gekomen voor absurde prijzen die qua degelijkheid en comfort ernstig te wensen over lieten maar ook qua klank gewoon niet die toegevoegde waarde boden die de prijs suggereerde.
Torched @bbr6 juli 2024 11:48
Als ze aanhouden wat ze met alle andere headsets ook doen is dat allemaal te vervangen en zijn reserve onderdelen te koop.

Iig de oorkussens en de hoofdband zijn dat meestal wel en de kabels ook.
kars noordhuis @Torched6 juli 2024 13:55
Wat de DT serie en afgeleiden betreft: je kan zowat de gehele koptelefoon in reserveonderdelen kopen mocht dat nodig zijn.
Ospo @bbr6 juli 2024 12:07
Het is juist de HyperX die ontzettend lijkt op Beyerdynamic (met name de hoofdband)

De earcups van de Beyers zijn ook rond, groter (dieper) en de oorkussens zijn van velour(?) ipv. nepleer

Snap niet echt waar je de 'designfouten' in de Beyer vandaan haalt, of begrijp ik je comment verkeerd?
Danny Phantom @Ospo6 juli 2024 18:37
De hyperx is dan ook gebaseerd op een beyerdynamic clone. Namelijk de takstar 80
JeroenNietDoen @bbr6 juli 2024 12:27
Een Fiat Panda lijkt ook op een Audi A8, beide hebben immers 4 wielen, een stuur en een uitlaat.

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