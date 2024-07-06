Beyerdynamic komt met MMX 300 Pro-gamingheadset met high-end audiodrivers

... maar ik weet niet hoeveel waarde zo'n score heeft.
Niet zo heel veel. Sterker nog, de HD560s staat helemaal niet bekend om zijn fantastische imaging en soundstage onder de audiofielen, de koptelefoon staat juist bekend om zijn intieme, dichtbij klinkende geluid, maar dan hebben we het vooral over muziek.
Wat veel mensen vaak vergeten, is dat de bron van het geluid vaak een grotere invloed heeft dan je op het eerste gezicht door hebt. Dan heb ik het niet over verschillende audio codecs en of die wel of niet beter zijn, maar vooral over het technische aspect van de opname, de mastering, etc. Voor "pinpoint audio" in games heb je vaak helemaal niet zulke bijzondere imaging nodig, juist online games spenderen veel aandacht aan de verwerking en het ruimtelijke aspect van het geluid daarin.
Een goed voorbeeld van een spel dat veel aandacht aan het geluid heeft gegeven is de FPS game Squad. Vergelijk het geluid van dat spel maar eens met de gemiddelde shooter, en je zult zien dat je niet veel koptelefoon nodig hebt om goed ruimtelijk gevoel te ervaren te ervaren. Zelfs met Airpods kan je nog een sniperkogel horen rijzen door de lucht. Goede imaging helpt meer bij het immersieve gevoel, maar je brein is echt heel goed in het herkennen van de positie van bijvoorbeeld voetstappen of kogels.
Eigenlijk het grootste punt wat je in de originele comment terug kan vinden is de helderheid van de koptelefoon belangrijker voor het horen van voetstappen in games
, en dat zit juist bij de H560s wel goed. Ook zijn de gebreken van de koptelefoon juist een voordeel. De soundstage, imaging en bass extensie zijn niet zo heel bijzonder, maar deze aspecten leiden je alleen maar af bij een online spel (en zorgen vaak voor een minder neutraal geluid). Met Squad weer als voorbeeld, het geluid van een pistoolschot word alleen maar intenser als die aspecten beter zijn. Misschien kan de adrenaline je soms wel helpen in dat geval, maar vaak is het beter het hoofd koel te houden. Bij single player games wil je dat intense gevoel juist wel ervaren.
Kortom: Voor gaming, kijk je niet scheel op de specifieke details, maar vind een koptelefoon met een geluidsprofiel dat past bij de games die jij speelt. Een koptelefoon die neutraal en helder is voor accoustische muziek is vaak beter voor online games. Als de koptelefoon technisch in orde is, is die vaak vele malen beter dan 90% van de gaming koptelefoons. De meeste gaming koptelefoons zijn vaak closed backs die niet zo heel goed scoren op dit aspect, en daardoor juist helemaal niet goed zijn voor de doelgroep (online gamers), of eigenlijk helemaal niemand.
Overigens is de Maxwell technisch een hele knappe koptelefoon, omdat het een closed back is, die vaak de geluidsdruk niet kwijt kunnen en een opgeblazen geluid daar door krijgen, ook de niet-Pro versie van deze Beyer is een goede koptelefoon op dat vlak (de TYGR is ook interessant). De Sennheiser is een open back, dat wil zeggen dat achter de driver de behuizing open is en dus alle lucht zonder moeite verplaatst kan worden. Echter lekt dit dan ook een stuk meer geluid en is het niet echt sociaal om met zo'n koptelefoon muziek te luisteren in de trein.
[Reactie gewijzigd door 24hourpartypal op 22 juli 2024 13:29]