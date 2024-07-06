Beyerdynamic komt met MMX 300 Pro-gamingheadset met high-end audiodrivers

De Duitse audiofabrikant Beyerdynamic heeft de MMX 300 Pro geïntroduceerd. Het betreft een wired-only gesloten koptelefoon met 45mm-audiodrivers en geïntegreerde microfoon. De headset weegt 314 gram en kost 299 euro.

Beyerdynamic schrijft in een persbericht dat de MMX 300 Pro over Stellar.45-drivers beschikt. Deze 45mm-drivers worden ook in de DT900 en DT 900 PRO X gebruikt. Dat zijn high-end koptelefoons van het bedrijf. De audiofabrikant meldt dat deze drivers voor een verbeterde audiokwaliteit en verbeterde spatial sound reproduction moeten zorgen. De basweergave en trebleprofielen zouden in vergelijking met het voorgaande model ook verbeterd zijn. De MMX 300 Pro beschikt over een ingebouwde condensatormicrofoon voor het opnemen van stemgeluid tijdens gesprekken.

De gesloten koptelefoon beschikt over twee 3,5mm-jacks. Een van de aansluitingen neemt de geluidsuitvoer voor zijn rekening, de andere is een aparte microfooningang. Beyerdynamic levert in de verpakking ook een adapter mee waardoor de dubbele aansluitingen herleid worden naar een enkele 3,5mm-jack en aan spelconsoles kunnen worden aangesloten. Uit de specsheet van het product blijkt dat zowel de hoofdband als de velours oorkussens te vervangen zijn.