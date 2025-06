Fractal toont Scape-headset voor 200 euro en Refine-gamingstoel vanaf 550 euro

Fractal Design heeft tijdens Computex 2024 zijn eerste gamingbureaustoel en -headset aangekondigd. Het bedrijf noemt ze respectievelijk de Refine en de Scape. De stoel komt beschikbaar vanaf 550 euro, terwijl de gamingheadset standaard 200 euro kost.

De Scape is Fractals eerste gamingheadset. Deze functioneert draadloos via een meegeleverde 2,4GHz-dongle of Bluetooth 5.3. Het apparaat ondersteunt daarbij samplerates tot 24bit/96KHz, zo vertelt een medewerker van Fractal aan Tweakers. De headset krijgt daarnaast drie 'gekalibreerde' audiopresets met verschillende EQ-instellingen. De eerste krijgt een gebalanceerde equalizer, terwijl de tweede een hogere 'clarity' moet bieden met minder lage frequenties. De derde preset krijgt juist meer low-end voor een dieper geluid. Gebruikers kunnen deze zelf aanpassen via de Adjust Pro-webtool van Fractal.

De headset beschikt verder over een microfoon die automatisch wordt gedempt wanneer die omhoog wordt geklapt, maar krijgt ook een muteknop. Gebruikers kunnen zien of de microfoon gedempt is via een rode led. Aan de zijkant van het apparaat zit daarnaast een volumeknop die ook aanraakgevoelig is voor muziekbediening. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld twee keer op de knop drukken om naar het volgende nummer te gaan.

Fractal levert de Scape standaard met een oplaaddock die past bij de kleur van de headset zelf. Deze laadt de headset draadloos op, hoewel de headset ook via USB-C kan worden opgeladen. De Scape gaat volgens Fractal 40 uur mee wanneer de subtiele rgb-leds aan de zijkant zijn uitgeschakeld. Mét rgb-leds wordt de accuduur beperkt tot 25 uur. Volgens Fractal kan het apparaat 3 uur lang gebruikt worden na 15 minuten opladen. De oorkussens en het hoofdkussen van de Scape zijn verder verwijderbaar.

De Scape komt later dit jaar beschikbaar, maar een concrete releasedatum is nog niet bekend. Fractal geeft de headset bij release een adviesprijs van 200 euro mee.

Correctie: In dit artikel stond aanvankelijk een adviesprijs van 300 euro vermeld. Dit moest 200 euro zijn. Het artikel is hierop aangepast.

Fractal Refine-bureaustoel kost 550 tot 900 euro

Fractal introduceert met de Refine ook zijn eerste gamingstoel. Deze komt beschikbaar in drie verschillende varianten. Er komen bijvoorbeeld varianten met bekleding van stof en een model met mesh, die beschikbaar komen in het zwart en wit. Fractal introduceert daarnaast een duurdere matzwarte variant die is bekleed met alcantara, een synthetisch textiel dat bijvoorbeeld wordt gebruikt in luxe auto's.

De stoel beschikt over een Scandinavisch ontwerp en krijgt onder andere een verstelbare onderrugsteun, zitvlak, hoofdsteun en armleuningen. De stoel zelf is ook in hoogte verstelbaar en kan naar achteren kantelen. Fractal meldt tijdens een persconferentie dat de Refine-varianten van stof en mesh beschikbaar komen voor 550 euro. Het alcantara-model kost 900 euro. De stoel komt in het derde kwartaal van dit jaar beschikbaar.