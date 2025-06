Fractal presenteert compacte Era 2-case en prototype van North XL-refresh

Fractal heeft een update voor zijn compacte Era-behuizing aangekondigd. De Era 2 is een doorontwikkeling van de originele Era en is onder meer voorzien van een 'unibody-design' en een houten bovenkant. Daarnaast werkt Fractal aan een update van de North XL-behuizing.

De Fractal Era 2 meet 366mm in de lengte, is 165mm breed en 314mm hoog, voor een totaal volume van 18,9 liter. Door het stoffilter onderin de behuizing naar achter te trekken, kan het unibody-exterieur verwijderd worden zodat gebruikers op die manier hun componenten kunnen inbouwen. Naast een mini-ITX-moederbord heeft de kast ruimte voor een videokaart van 326mm. Daarbij kunnen gebruikers twee- en drieslotskaarten installeren, wat invloed heeft op de maximale hoogte van een luchtkoeler voor de cpu. Met een tweeslotsvideokaart mag de cpu-koeler 63mm hoog zijn, maar met een drieslotskaart is die ruimte beperkt tot een hoogte van slechts 48mm.

Bovenin de behuizing is ruimte voor een 280mm-aio-waterkoeler of losse fans, die op een eenvoudig verwijderbare bracket kunnen worden gemonteerd. Fractal levert standaard ook twee fans in de onderkant van de behuizing. Het bedrijf heeft de Era 2 daarnaast van betere airflow voorzien na kritiek op het eerste model. Perforaties in de zijkant van de behuizing laten airflow toe en het walnoothouten deksel bovenop is voorzien van cnc-gefreesde sleuven om ook lucht door te laten.

Het frontpaneel krijgt een USB-C-poort voor 10Gbit/s-snelheden en twee A-poorten van 5Gbit/s. Verder past maximaal een SFX-L-voeding in de behuizing en is er ruimte voor vier 2,5"-drives. De Era 2 is in de loop van het derde kwartaal van dit jaar verkrijgbaar voor een bedrag van 200 euro. Het model komt dan uit in een blauwe, charcoal of geanodiseerd zilverkleurige behuizing.

Nieuwe North XL

Naast de grote update voor de Era werkt Fractal ook aan een kleine update voor de recent uitgebrachte North XL. Die update betreft enkel de moederbordcompatibiliteit. De vernieuwde North XL moet namelijk ondersteuning voor de 'kabelloze' moederborden van ASUS, Gigabyte en MSI krijgen. Dat vraagt om uitsparingen in de moederbordbackplate van de behuizing waar de voedingskabels doorheen geleid kunnen worden om naar de connectors op de achterkant van de moederborden te voeren.

Om ruimte voor de kabels te maken is de moederbordtray een stuk naar binnen verplaatst. Daardoor is niet langer ruimte voor 185mm hoge cpu-koelers: de maximale hoogte is bij de nieuwe versie 167 millimeter. Ook de 140mm-fan aan de achterkant is om die reden gekrompen naar 120mm. Het uiterlijk van de case blijft verder hetzelfde. Wanneer de vernieuwde North XL uitkomt, is nog onduidelijk: de kast verkeert nog in het prototypestadium.