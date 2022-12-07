Fractal Design onthult North-behuizing met houten voorkant

Fractal Design kondigt een behuizing met een nieuw ontwerp aan onder de noemer North. De pc-kast heeft een open voorkant met houten versieringen en een mesh-zijpaneel. Er is ook een uitvoering met een glazen zijpaneel. Het toppaneel is altijd van een metalen meshgaas gemaakt.

De Fractal Design North is 447 x 215 x 469 mm groot en biedt ruimte voor een gpu van maximaal 355 mm lang en een cpu-koeler van maximaal 145 mm hoog. Er is plek voor twee 2,5"-ssd's achter het moederbord en nog eens drie 3,5"- of 2,5"-schijven onderin de behuizing. De North is compatibel met moederborden in alle gangbare formaten, ofwel ATX, mATX en mini-ITX.

Zoals bij veel vergelijkbare behuizingen is er in totaal ruimte voor acht 120mm-fans of zes 140mm-fans; aan de voorkant passen drie fans van 120mm of twee fans van 140mm. Achter is er plek voor één 120mm-fan. Aan de bovenkant passen twee fans in een van de twee vermelde formaten.

De North is volgens Fractal Design ontworpen als 'stijlvolle en harmonieuze toevoeging aan de ruimte'; de meeste behuizingen zijn juist gemaakt om aandacht te trekken. De betreffende behuizing is beschikbaar in de kleuren wit en zwart met respectievelijk een eiken- en walnoothouten voorkant. Beide kleuren hebben een configuratie met een mesh zijpaneel of een zijpaneel van glas. Het bedrijf heeft nog geen releasedatum of prijs bekendgemaakt. Bij een Nederlandse webwinkel is overigens wel al een pre-order te plaatsen voor net geen 165 euro. Het is niet bekend of dit de uiteindelijke prijs van de North wordt.

Fractal Design NorthFractal Design NorthFractal Design North
Fractal Design NorthFractal Design North

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 07-12-2022 16:48
131 • submitter: JelleDekkers

07-12-2022 • 16:48

131

Submitter: JelleDekkers

Lees meer

Fractal Design North

vanaf € 109,-

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Verbeterde fans en extra zwart

5 feb 2026

Verbeterde fans en extra zwart

Fractal North Momentum-behuizing Review

32
Knapste kast groeit groter

7 mrt 2024

Knapste kast groeit groter

Fractal North XL Review

80
Fractal North-behuizing Review

31 dec 2022

Fractal North-behuizing Review

Met een vleugje walnoot of eikenhout

97
Fractal kondigt North-achtige ATX-behuizing met meshvoorkant aan voor 115 euro
Fractal kondigt North-achtige ATX-behuizing met meshvoorkant aan voor 115 euro Nieuws van 10 juli 2025
Fractal presenteert compacte Era 2-case en prototype van North XL-refresh
Fractal presenteert compacte Era 2-case en prototype van North XL-refresh Nieuws van 5 juni 2024
Fractal introduceert mini-ITX-behuizing Mood met bekleding van stof
Fractal introduceert mini-ITX-behuizing Mood met bekleding van stof Nieuws van 5 juni 2024
Fractal Design introduceert mini-ITX-behuizing Terra met houten accent
Fractal Design introduceert mini-ITX-behuizing Terra met houten accent Nieuws van 31 mei 2023
Corsair brengt houten panelen uit voor 4000- en 5000-serie behuizingen
Corsair brengt houten panelen uit voor 4000- en 5000-serie behuizingen Nieuws van 27 februari 2023
Fractal breidt distributienetwerk uit met Warbout Distributie
Fractal breidt distributienetwerk uit met Warbout Distributie Nieuws van 31 januari 2023
Fractal bevestigt stabiliteitsproblemen met PCIe 4.0-riser in Ridge-behuizing
Fractal bevestigt stabiliteitsproblemen met PCIe 4.0-riser in Ridge-behuizing Nieuws van 18 januari 2023
HYTE introduceert Y40-ATX-behuizing met glazen panelen aan voor- en zijkant
HYTE introduceert Y40-ATX-behuizing met glazen panelen aan voor- en zijkant Nieuws van 4 januari 2023
Fractal introduceert compacte Ridge-behuizing met inhoud van 12,6 liter
Fractal introduceert compacte Ridge-behuizing met inhoud van 12,6 liter Nieuws van 17 november 2022
Fractal Design introduceert Lite- en RGB-variant van Meshify 2 Compact
Fractal Design introduceert Lite- en RGB-variant van Meshify 2 Compact Nieuws van 23 september 2022
Waarom de populairste pc-behuizing nu 30 procent duurder is dan een jaar geleden
Waarom de populairste pc-behuizing nu 30 procent duurder is dan een jaar geleden Nieuws van 30 augustus 2022
Fractal Design introduceert Mini- en Nano-versies van Define 7 en Meshify 2
Fractal Design introduceert Mini- en Nano-versies van Define 7 en Meshify 2 Nieuws van 4 augustus 2022
Fractal Design brengt Meshify 2 Lite-behuizing met minder drivebays uit
Fractal Design brengt Meshify 2 Lite-behuizing met minder drivebays uit Nieuws van 19 mei 2022
Meer producten en artikelen
Behuizingen Fractal Design

Reacties (131)

-Moderatie-faq
131
131
104
2
0
14
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Miel71 7 december 2022 20:02
In 2020 mijn eigen casemod gedaan met hout. Een mini ITX build met een Streacom DA2 kast.
Ik heb de buitenkant met ‘zebrano’ fineer bewerkt en nog altijd blij met het resultaat:

https://imgur.com/a/DkSmSM4

Ontopic: ontwerp van het hout spreekt mij niet zoveel aan, dit omdat het op die DecoWall acoustic lijkt waar je (ik als hobbiest) de laatste tijd mee wordt doodgegooid. Zie liever wat leuke custom build met hout, maar niet iedereen heeft die tijd/geld/skills om dit te realiseren en het is dan mooi dat er een vorm van ‘hout ontwerp’ wordt aangeboden voor diegene die dit zoeken.
StGermain @Miel717 december 2022 20:24
Het woord Grundig welt in mij op, prachtig gedaan!
PinusRigida @Miel718 december 2022 16:52
heel knap! Dat fineer doet zo denken aan de HiFi-stereo installaties van de jaren '70, '80, voor ze begonnen met de metallic en zwarte aluminium behuizingen. Ik heb die toestellen steeds thuis gezien dus voel er wel wat voor dat daar nu zo'n dikke moderne PC in zo'n oldskool behuizing zit.
seriousjin @PinusRigida10 december 2022 00:48
En wat recenter, de Bang & Olufsen BeoLab 17 en Beolab 50 :D
Mathijs22 7 december 2022 16:59
Geen idee waarom er niet meer hout gebruikt word. Ik heb al 10 jaar een test bench gemaakt van 8 cm walnoot. Paar screw inserts om alles vast be maken. Als ik het zat ben gaat ie in de open haard.
bzuidgeest @Mathijs227 december 2022 18:13
Omdat hout een duur materiaal is. Plastic en metaal makkelijker te bewerken zijn etc etc...
Cergorach @bzuidgeest7 december 2022 18:34
Niet alleen is hout een relatief duur materiaal om te kopen, maar inderdaad ook redelijk duur om te bewerken, tenzij je een Ikea achtige structuur op gaat. We hebben het voornamelijk over massief hout.

Daarnaast is het ook redelijk gevoelig voor temperatuur verschillen, luchtvochtigheid, etc.

Wil je het relatief sterk hebben, dan is het ook nog eens erg zwaar. Natuurlijk heeft plaatstaal een soortelijk gewicht dat hoger ligt dan de meeste houtsoorten. Maar een kast kan je niet stevig maken van zulke dunne plaatjes hout (we hebben het dan meer over fineer zonder ondergrond...

Hout is over het algemeen ook een heel stuk zachter dan staal, geadoniseerd alu en plastic, wat voor meer schade zorgt tijdens productie, opslag, transport, etc.
mwolthers @Cergorach7 december 2022 21:13
Nu zie ik dat in bovenstaande kast van Fractal een reeks latjes is gebruikt van, zo op het oog geschat, 5x8 mm. De hoeveelheid hout die zo nodig is is maar heel klein. Laten we de kostprijs eens berekenen: ik ben meubelmaker (zzp'er), en mijn leverancier rekent momenteel voor eikenhout €1600 per m³ en voor Amerikaans noten €3600. In het ontwerp zitten 10 latjes van naar schatting 400x5x8 mm. Dat is 160.000 mm³ oftewel 0,00016 m³. Bij het bewerken van het hout kan je voor zulke kleine latjes zomaar rekenen op 50% "verlies" (omzetting in spaanders), dus effectief 0,00032 m³ nodig per kast. De kostprijs van het hout komt dan op €0,51 voor eiken en €1,15 voor noten. Exclusief BTW, dat wel :z

Fractal ondervangt met die latjes ook problemen met het werken van het hout: het kan vrij krimpen en uitzetten. Dat kon bij het ontwerp van InWin niet. Doordat de latjes zo dun en smal zijn gaat kromtrekken niet met het blote oog zichtbaar zijn. Het enige probleem dat dan in theorie nog mogelijk is, is dat het gaat torderen. Er komt dan een lichte draaiing in. Dat gebeurt zelden met hout dat netjes gedroogd en geschaafd is.

Ik als meubelmaker zou dit ontwerp zo wel durven verkopen, en ik verwacht dat de kostprijs hooguit een tientje omhoog gaat door het houten frontje. Intussen steel je wel de show en kan je zo 30-50 euro bovenop je consumentenprijs gooien.
bzuidgeest @mwolthers7 december 2022 23:11
Niettemin verwacht ik dat plastic met een hout print nog even vele malen goedkoper is en er zijn meer fabrieken voor.
Een tientje erbij klinkt weinig, maar in een moordende concurrentie is elke verhoging er 1. Zeker in een tijd waar rgb lampjes belangrijker lijken te zijn dan functionaliteit.
Echt niet. @bzuidgeest8 december 2022 11:03
Je spreekt met hout natuurlijk een heel ander publiek aan dan met rgb. Een publiek dat gok ik, gemiddeld genomen een hoger budget heeft.
bzuidgeest @Echt niet.8 december 2022 11:30
Het zou zomaar kunnen. Maar al met al verwacht ik niet veel houten kasten. De oorspronkelijke comment waar ik reageerde vroeg waarom hout niet vaker word gebruikt. Ik denk dat ik die vraag redelijk beantwoord heb.
Cergorach @mwolthers7 december 2022 22:25
Dus jij als meubelmaker zou ons maar €1,51 rekenen voor het hout en een tientje werk? ;-)

Wat denk je dat de kostprijs is van een plastic of aluminium frontje? Goedkoper? Duurder?

Daarnaast moet je in je workflow opeens hout gaan opnemen als materiaal, als pc kast maker...

Eigenlijk zat ik meer te denken aan een hele kast gemaakt van hout. Zou je een volledig houten kast van dit formaat kunnen maken van kwalitatief goede kwaliteit voor een consumenten prijs van €130? Of ga je dan veel dieper in de buidel tasten?
mwolthers @Cergorach7 december 2022 22:39
Dan ga je veel dieper in de buidel tasten. En nee, ik als meubelmaker zou dat niet doen voor een tientje. Een industriële producent wel, schat ik zo in. Kwestie van schaal.
robenroute @mwolthers8 december 2022 10:28
Ik heb de foto bekeken en moet zeggen: chapeau! Ziet er mooi en strak uit. Voor een (bijna) 122-jarige meubelmaker is dat een knap staaltje werk… ;)
Puffino @bzuidgeest7 december 2022 19:57
Is dit hout? Of alleen maar houtlook? Ze zeggen "real walnut" of "real oak". Maar dat vind ik raar gegeven eerder genoemde gevoeligheden.

Er bestaan zoveel plastics die niet met het oog van hout te onderscheiden zijn.

Ik snap niet waarom dit per se echt hout zou moeten zijn.

[Reactie gewijzigd door Puffino op 22 juli 2024 13:52]

mwolthers @Puffino7 december 2022 21:25
Plastics die op het oog niet van hout te onderscheiden zijn bestaan niet. Behalve als er een laag verf overheen zit natuurlijk, maar dan maakt het materiaal voor het uiterlijk ook weinig meer uit. De uitstraling van blank geolied of gelakt hout is zelfs niet eens te benaderen met kunststoffen, de vele pogingen daartoe ten spijt. Je ziet gewoon altijd dat het nep is, als je het aanraakt voelt het ook compleet anders en laten we het over de geur maar niet hebben.

Toegegeven, ik ben als meubelmaker bevooroordeeld, maar hé, een opmerking als "er zijn plastics die niet van hout te onderscheiden zijn" kan ik natuurlijk niet over mijn kant laten gaan :)
Angelevo @mwolthers13 december 2022 16:07
Ik ben het als simpele leek volledig met je eens hoor, we kunnen zo zulk mooie en nuttige plastics maken. Hout, dat doet de natuur het beste, en hóe. Het echt allerbeste hout dat je kunt vinden dat groeit niet in een jaartje of twee drie, daar moet de natuur er honderden over doen en moeten wij met z'n alleen heel zuinig mee zijn.
stin00 @Mathijs227 december 2022 17:03
InWin heeft ooit wat modellen getoond, maar er relatief weinig uitgebracht geloof ik:
Hier met houten bovenkant, hier eentje met volledig hout eromheen.

Ik vind deze Fractal North ook erg tof :) Jammer dat de zwarte versie alleen met walnoot hout komt, eiken is alleen bij wit. Zou een zwarte met eikenhout serieus overwegen voor in de woonkamer.

[Reactie gewijzigd door stin00 op 22 juli 2024 13:52]

Schaapje_BlaaT @stin007 december 2022 17:24
Je hebt alleen iemand nodig die de witte wil met walnoot hout dan kan je ruilen, zo te zien kan die voorkant er af
ruftman @Schaapje_BlaaT7 december 2022 18:12
Of zelf twee kasten kopen en de panelen omwisselen en de andere dan weer verkopen.
Orky Rulez @ruftman7 december 2022 22:43
Of in de haard
ruftman @Orky Rulez8 december 2022 00:46
Duur brandhout.
l3p @stin007 december 2022 17:19
InWin is daar niet echt mee verder gegaan ivm problemen van de verschillende klimaten waar de behuizingen naar toe gingen.
kodak @stin007 december 2022 17:30
Het voordeel van hout is dat je het ook zelf kan (laten) maken in een andere houtsoort. Of nog beter, je eigen ontwerp.
MMaI @stin007 december 2022 19:11
Bij fractal kun je meestal losse delen kopen, dus hopelijk is het dan mogelijk de eiken panelen los bij te kopen.
bwerg @stin007 december 2022 22:56
Fractal zelf heeft met de Era ITX ook al een kast met hout uitgebracht. Zag er m.i. erg strak uit. Jammer dat de koelprestaties dramatisch waren, dan heb je d'r niks aan.
tw_gotcha @Mathijs227 december 2022 18:30
hout isoleert goed en houdt de warmte in de kast, dus het is makkelijk te berwerken maar je moet wel oppassen met temperaturen. Ik heb wel een paar mod cases van hout gemaakt maar was uiteindelijk toch niet zo goed wat warmte betreft: https://tweakers.net/foto...1yqCVf0CsK1GaEqHOjsas.jpg
dit was mijn inspiratie
https://tweakers.net/foto...t1bFegruJByX1fxZnNSMx.jpg

art deco achtig, fantastische tijd voor design. De radios uit de states van de jaren 30 en 40 zijn zo mooi!

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 22 juli 2024 13:52]

Benjamin1987 @tw_gotcha7 december 2022 19:03
Heel vet gemaakt zeg! In welke mate worden de temperaturen beïnvloedt door de extra isolatie? Met een iets energie zuinige build is het vast wel te doen toch?
tw_gotcha @Benjamin19877 december 2022 19:15
Ik had toen een 1070ti en ik weet niet meer wat voor cpu. Ik had uiteindelijk een 15cm waterkoeling (1 fan) voor de cpu en de grafische kaart was aan de open zijkant. Maar temperaturen vaak boven de 70 graden en je kon dat bijna niet beinvloeden. Dus het ging wel maar ik had de kast net iets te klein gemaakt voor latere kaarten (2070ti). Ik had dat niet bedacht van te voren, weel te veel lol met het maken ervan. Uiteindelijk overgegaan op een andere kleine itx kast met veel mogelijkheden en groetere waterkoeling. Hij staat nu te pronken in een kast ;-).
Benjamin1987 @tw_gotcha7 december 2022 19:18
Ah oke, klinkt als een mooie ervaring! Thnx voor de info!
Raan7 @tw_gotcha7 december 2022 19:34
Zeer vette kast! Hulde! Compleet bioshock!
bwerg @tw_gotcha7 december 2022 23:00
Als je gewoon goede intake en outtake fans hebt valt dat best mee. Ik heb een houten kast en de temperaturen blijven zelfs met enkel twee intake fans en een CPU-fan op minimumtoerental erg laag. Oké, ik heb dan wel gekozen voor wat zuinigere hardware, maar als ik zie dat de boel onder de 50 graden in load blijft zou ik een 200W-CPU ook wel aandurven.
Alxndr @Mathijs227 december 2022 20:16
Dat vraag ik me bij zoveel metalen en plastic spullen af, maar het is een lastiger/duurder productieproces denk ik.

Mijn eigen houten custom kast bouwen staat straks na m'n verhuizing eindelijk bovenaan m'n to-do lijstje. Ik ga denk ik voor een retro 'desktop' ontwerp. (voor mensen jonger dan zeg een jaar of 35), maar aan de andere kant wil ik kijken of ik het touchscreen van m'n oude Acer Z3-710 niet in kan bouwen.
-Moondust- @Alxndr7 december 2022 21:36
Interessant, ik ben op zoek naar een mooie ruime desktop case noor een nieuwe htpc/mediacenter. Hard to find!
Alxndr @-Moondust-7 december 2022 22:21
Hoe handig ben je? Deze van DIY Perks is lekker ruim :P
-Moondust- @Alxndr7 december 2022 23:37
Hahaha, inventief maar zou ik het geduld niet voor hebben en ook beetje groot. ;) Ik moet een mooie ruime desktop case zien te vinden bij een aanbieder.
haarbal @Mathijs227 december 2022 19:47
Ik heb ook een houten kast, maar voor massaproductie lijkt het me onhandig, omdat het niet echt consistent is, en misschien kromtrekt in vochtige klimaten.

Ook slechter voor emf en brandveiligheid.
dl658 @haarbal7 december 2022 20:29
Goh het branden geen idee, die paar strookjes zullen echt niet een heel huis in brand kunnen zetten en plastic is veel lichter ontvlambaar ..
haarbal @dl6587 december 2022 21:30
plastic is veel lichter ontvlambaar ..
Denk het niet hoor, maar in vrijwel alle kasten is het binnenwerk vooral staal, wat sowieso geen vlam gaat vatten als er op het moederbord iets gaat smeulen.
DoomSayerSantos 7 december 2022 16:49
Ziet er very seventies uit.
MrMonkE @DoomSayerSantos7 december 2022 17:21
Mijn eerste Atari 2600 console had dat ook :)
xoniq @MrMonkE7 december 2022 17:48
Wou dat net aanhalen inderdaad, Atari met hout verwerkt in de voorkant.
bzzzt @MrMonkE7 december 2022 20:36
Dat was gewoon een geplastificeerde hout print hoor. (heb er hier nog een liggen die alles behalve chic oogt na 40 jaar ;) )
GameNympho @MrMonkE7 december 2022 21:41
The new Atari VCS https://www.digitaltrends...se-date-games-price-news/ en weer met hout.
The Realone @DoomSayerSantos7 december 2022 16:54
Eerder mid-century modern. Mooie stijl is dat, ik zou em zo kopen!
ToolBee @The Realone7 december 2022 17:26
Juist weer helemaal modern!
Past perfect bij al die akoestische paneelmuren tegenwoordig.
BaasG @DoomSayerSantos7 december 2022 18:35
Zweeds, zoals een bepaalde geel blauwe winkel ;)
Cergorach @DoomSayerSantos7 december 2022 17:19
Mijn eerste reactie was ook "Back to the seventies! Ugh!"...
HaterFrame 7 december 2022 18:29
Ik vraag mij af of dat hout niet gaat "werken" door de temperatuurverschillen die je krijgt.
Palindrome @HaterFrame7 december 2022 18:36
Er wordt stabiel hout gebruikt en ook al zou het werken dan maakt het weinig uit omdat het geen houten verbindingen zijn.
HaterFrame @Palindrome7 december 2022 18:36
Dus het zou niet krom trekken?
Ik heb er geen verstand van dus vandaar dat ik t vraag :)
Palindrome @HaterFrame7 december 2022 18:46
Hout gaat werken door het opnemen van vocht, bij hardhout gebeurt dit minder dan zacht hout. Krom trekken gebeurt door een oneven verdeling van vocht in hout.

Het hout voor deze case is goed gedroogd en daarna gesealed in 4 lagen polyurethaan lak. Dut weinig werking en hoef je niet bang te zijn voor krom trekken.

[Reactie gewijzigd door Palindrome op 22 juli 2024 13:52]

mwolthers @Palindrome7 december 2022 21:56
Het ligt iets genuanceerder: hout dichter bij de kern werkt minder dan hout verder van de kern van het hout. Dat is de reden dat hout krom trekt (los van onevenredige vochtverdeling, wat ook zeker waar is maar alleen voorkomt bij slechte ontwerpen). Bij zulke dunne latjes als in dit ontwerp is gaat dat gelukkig in de praktijk echt geen enkel probleem opleveren.
HaterFrame @Palindrome7 december 2022 18:55
Helder verhaal! Thnx _/-\o_
NewGuest @HaterFrame7 december 2022 18:46
Ik denk dat vocht een grotere boosdoener is dan enkel de temperatuur.
mwolthers @HaterFrame7 december 2022 21:48
Het zijn latjes van ik schat zo'n 5x8 mm. Als dat gaat werken (en dat gaat het) is dat vrijwel onzichtbaar. En het hout kan vrij krimpen en uitzetten, dus daar is ook geen probleem.
SkyStreaker 7 december 2022 16:59
Past mooi bij de huidige akoestische wandpanelen die op dit moment helemaal "hot" zijn.
poing @SkyStreaker7 december 2022 17:11
Je brengt me op het idee om heel de bak achter zo'n wandpaneel te steken :)
mwolthers @poing7 december 2022 21:29
Dan wordt je bak ook flink "hot" vermoed ik...
Ome Ernst @SkyStreaker7 december 2022 18:54
Of bij Beolab 18 / 28 :P
Catwoman 7 december 2022 17:00
Dat hout ziet er leuk uit.Dit zou een kandidaat zijn voor mij als nieuwe behuizing. Zijn enkele reviews al uit, dus ga die ff doornemen.

Er ging wel een vraagteken af bij de hoogte van de CPU koeler hoogte, maar volgens de Fractal website gaat het om: ''145 mm with Fan Bracket (Mesh version only)/ 170 mm w.o''. De TG versie is ook max 170mm CPU koeler hoogte, dus dat zit prima.
kami124 @Catwoman7 december 2022 17:17
Ik had hetzelfde en dit zou Tweakers best wel even duidelijker mogen vermelden want door deze hoogte viel deze kast bijna af voor mij.
skapiche @Catwoman8 december 2022 13:55
"Shortcircuit' op Youtube had er gisteren een video over. Geen in-depth over de thermals, meer over bouwkwaliteit en features.
NLxDoDge 7 december 2022 17:08
Wel jammer dat ze niet zo'n strake case in mini-ITX formaat hebben :|
TheGiantPotato @NLxDoDge7 december 2022 18:12
Ze hebben wel de Era ITX, de grijze en zilveren varianten hebben een houten bovenpaneel inbegrepen, er zitten nog wel wat hoeken in de zijkant maar ik vind hem persoonlijk ook al wel vrij clean.
bwerg @TheGiantPotato7 december 2022 23:03
Kijk wel naar de reviews voordat je die koopt. Die heeft een erg slechte airflow, tenzij je gaat case modden.
TheGiantPotato @bwerg8 december 2022 02:57
Ik heb er zelf niet een heel erg intens systeem in zitten, maar kwa airflow valt het volgens mij wel mee.
Er passen twee fans in het bovenpaneel, een fan in het achterpaneel, en als je een (best wel) dunne grafische kaart hebt ook nog twee in her onderpaneel.
Bij al deze fans is er redelijk wat ruimte om lucht binnen te zuigen of weg te blazen.
Daarnaast zitten er gaatjes (met een stoffilter) in beide zijpanelen dus daar kan ook lucht door.
Veel meer kan je denk ik niet echt doen in zo'n kleine form factor zonder dat het er echt anders uit gaat zien.

En uiteindelijk, of het nou beter of slechter is dan andere mITX kasten dat weet ik niet zeker, ik ervaar het in ieder geval niet slecht.
Ik heb het in gebruik als een servertje wat bij mij op een plank kan staan zonder storend te zijn door de grootte, en ik hoor de CPU koeler (overgebleven Wraith Spire op een R5 3600) nooit boven de casefans.
Ik ben er wel blij mee.
bwerg @TheGiantPotato8 december 2022 09:16
Bij al deze fans is er redelijk wat ruimte om lucht binnen te zuigen of weg te blazen.
Daar zit 'm het probleem een beetje, de intake fans zuigen lucht door niet al te grote gaatjes die niet direct onder de fans zitten maar aan de zijkant. Dus die fans moeten de lucht puur op statische druk door die gaatjes trekken. Idem voor de outtake-fans in het bovenpaneel, die blazen tegen een dichte plank aan, en de lucht moet op statische druk door de kiertjes geperst worden. Dat is erg ineffectief. Zeker als je de kieren terug de kast in niet afdicht, dan duwt die statische druk de lucht gewoon gewoon terug de kast in.

Sommigen hebben daardoor wel problemen met temperatuur, en dat verdwijnt al snel als je het plankje aan de bovenkant verwijdert en als je de kast aan de onderkant perforeert en op kleine pootjes zet. Dat laatste had Fractal beter zelf al kunnen doen want je ziet er niet veel van. Dat eerste is gewoon zonde want dat plankje geeft de Era nou net zo'n mooie uitstraling.

Alles hangt natuurlijk af van je hardware. Er is een verschil tussen temperatuurproblemen omdat de lucht gewoon niet goed langs een koelblok geblazen wordt en temperatuurproblemen omdat je gewoon te weinig lucht per tijdseenheid wegblaast om de warmte af te voeren. Bij de Era zal dat eerste geen probleem zijn, het laatste mogelijk wel. En dat hangt af van hoeveel warmte je hardware produceert. Ik kan me voorstellen dat dat eerder gebeurt als je een AMD X-CPU of Intel K-CPU hebt, en een dikke videokaart. Die produceren relatief veel warmte voor hun prestaties.
MeltedForest @NLxDoDge7 december 2022 17:22
+1! De wereld heeft meer ITX kastjes nodig. Al ben ik prima tevreden met de FD Node 304...
bones @NLxDoDge7 december 2022 17:48
Als je van minimalistisch houd, kan ik de thorzone mjiolnir (of hoe je dat ook schrijft) aanbevelen. Heb die zelf en is erg strak.
NLxDoDge @bones9 december 2022 12:55
Deze case heb ik ook overwogen, maar dan moet ik wachten voordat ik hem kan kopen en de case zal vast niet de goedkoopste zijn.

Uiteindelijk heb ik een NR200P gekocht van Coolermaster. Alleen wil ik wel iets anders.
Jeroenneman @NLxDoDge7 december 2022 18:18
Ik zou door deze case weer bijna van het voornemen afstappen om iets leuks in de A4 H20 te maken.
Lyrics 7 december 2022 17:02
Oké, die mag op 't verlanglijstje! M'n setup staat midden in de woonkamer, en kan wel zo'n elementje gebruiken! Toch iets anders dan een zwarte kast (Define R5).

Beetje jammer dat 't alleen met glas is. Hopen dat m'n Noctua-fans niet enorm vloeken met dat design.
poing @Lyrics7 december 2022 17:07
of mesh zijkant, maar dat ziet er ook doorzichtig uit ... Beter een dichte plaat (of hout?)
Lyrics @poing7 december 2022 17:08
Toch eens wachten op de video reviews. Misschien dat de mesh 'dicht' genoeg is dat je niet heel veel ziet. Van de RGB ben ik sowieso niet :9
Klaus F. @Lyrics7 december 2022 19:44
FYI - TTL heeft er net een geplaatst (OC3D)
SuperDre 7 december 2022 17:02
Vind de zwarte variant erg mooi. Maar glas hoef ik dan niet, en bij de mesh versie maak ik me zorgen dat het dan mogelijk wel een hoop stof naar binnen zuigt. had ook wel een optie willen hebben van een zwart glanzend zijpaneel (maar dan dus wel dicht).
LurkZ @SuperDre7 december 2022 18:19
Voordeel van mesh is een vrijere luchtstroom. Dus minder geluid wat altijd een bonus is (voor mij).
SunsetSundae @LurkZ7 december 2022 20:57
Huh? Nooit een kast met meshpanelen gehad, maar is zoiets niet juist luider omdat het poreus is? Dan hoor je de interne onderdelen veel beter, zou je zeggen.

[Reactie gewijzigd door SunsetSundae op 22 juli 2024 13:52]

[rogi] 7 december 2022 22:02
Waarom ALWEER een open sidepanel. Wordt er dood moe van. Ik zou deze kast zo willen kopen als met een gesloten sidepanel.

[Reactie gewijzigd door [rogi] op 22 juli 2024 13:52]

VN1X @[rogi]7 december 2022 23:55
Die is er gelukkig ook:
https://www.inet.se/produkt/6905532/fractal-design-north-vit
[rogi] @VN1X8 december 2022 00:53
Dit is een mesh. Ik bedoelde compleet gesloten, net zoals de andere kant. Sorry misschien was ik niet duidelijk.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.