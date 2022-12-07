Fractal Design onthult North-behuizing met houten voorkant

Fractal Design kondigt een behuizing met een nieuw ontwerp aan onder de noemer North. De pc-kast heeft een open voorkant met houten versieringen en een mesh-zijpaneel. Er is ook een uitvoering met een glazen zijpaneel. Het toppaneel is altijd van een metalen meshgaas gemaakt.

De Fractal Design North is 447 x 215 x 469 mm groot en biedt ruimte voor een gpu van maximaal 355 mm lang en een cpu-koeler van maximaal 145 mm hoog. Er is plek voor twee 2,5"-ssd's achter het moederbord en nog eens drie 3,5"- of 2,5"-schijven onderin de behuizing. De North is compatibel met moederborden in alle gangbare formaten, ofwel ATX, mATX en mini-ITX.

Zoals bij veel vergelijkbare behuizingen is er in totaal ruimte voor acht 120mm-fans of zes 140mm-fans; aan de voorkant passen drie fans van 120mm of twee fans van 140mm. Achter is er plek voor één 120mm-fan. Aan de bovenkant passen twee fans in een van de twee vermelde formaten.

De North is volgens Fractal Design ontworpen als 'stijlvolle en harmonieuze toevoeging aan de ruimte'; de meeste behuizingen zijn juist gemaakt om aandacht te trekken. De betreffende behuizing is beschikbaar in de kleuren wit en zwart met respectievelijk een eiken- en walnoothouten voorkant. Beide kleuren hebben een configuratie met een mesh zijpaneel of een zijpaneel van glas. Het bedrijf heeft nog geen releasedatum of prijs bekendgemaakt. Bij een Nederlandse webwinkel is overigens wel al een pre-order te plaatsen voor net geen 165 euro. Het is niet bekend of dit de uiteindelijke prijs van de North wordt.