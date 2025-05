Fractal bevestigt stabiliteitsproblemen met PCIe 4.0-riser in Ridge-behuizing

De Fractal Design Ridge-behuizing heeft stabiliteitsproblemen met bepaalde PCIe 4.0-gpu's. Dat bevestigt de fabrikant in een statement. Fractal komt op termijn met een vervangende riser en raadt gebruikers in de tussentijd aan om over te schakelen naar PCIe 3.0.

Fractal Design bevestigt het probleem op zijn website. Het probleem zit in de PCIe-riser die wordt meegeleverd met de mini-ITX-behuizing. Bepaalde gebruikers melden stabiliteitsproblemen wanneer die riser wordt gebruikt in combinatie met PCIe 4.0-videokaarten. De riser in de Ridge-behuizing bestaat uit twee afzonderlijke pcb's, in plaats van een traditionelere riser op basis van kabels.

De fabrikant zegt dat het na een test heeft vastgesteld dat 'de meeste systemen' zonder problemen PCIe 4.0 kunnen gebruiken met de riser in de Ridge-behuizing. Sommige gebruikers, die problemen met de stabiliteit ondervinden, moeten het systeem echter 'voorlopig in PCIe 3.0-modus draaien', schrijft Fractal Design.

Het bedrijf werkt momenteel aan een oplossing om volledige PCIe 4.0-compatibiliteit mogelijk te maken, maar past zijn productpagina's voorlopig aan om aan te geven dat alleen PCIe 3.0-ondersteuning gegarandeerd kan worden. Fractal Design raadt getroffen Ridge-gebruikers aan om contact op te nemen met ridge.support@fractal-design.com . Het bedrijf voorziet gebruikers via dat mailadres van updates over vervangende risers, die op termijn verzonden worden. Het is nog niet bekend wanneer dat precies gebeurt.

In de tussentijd kunnen gebruikers bij de klantenservice van Fractal hulp krijgen om het PCIe-slot van hun moederbord over te schakelen naar de PCIe 3.0-modus. Dat levert geen grote nadelen op: Tweakers noteerde in zijn GeForce RTX 3080-review slechts een minimaal prestatieverschil tussen PCIe 3.0 en 4.0. TechPowerUp claimt hetzelfde in een test met een RTX 4090.