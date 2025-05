Specsheet toont details Samsung Galaxy S23 en S23+

Er is een specsheet verschenen met details over de Samsung Galaxy S23 en S23+. De Duitse site WinFuture, die veel vaker informatie over onaangekondigde smartphones publiceert, zette de details op zijn site.

De S23 komt in een 128GB-versie, terwijl de S23+ begint bij een 256GB-variant, blijkt uit de post van WinFuture. De S23 en S23+ hebben verder een frontcamera die een iets hogere resolutie heeft, namelijk 12 megapixel tegenover 10 megapixel van de voorganger. Ook ondersteunen de telefoons Bluetooth 5.3 en Wi-Fi 6e.

De accu van de S23 heeft een capaciteit van 3900mAh en kan laden met 25W, terwijl de S23+ een 4700mAh-accu heeft en kan laden met 45W. Die accucapaciteiten zijn iets hoger dan die van de S22 en S22+. Wel is de snelheid voor draadloos laden iets lager, namelijk 10W tegenover 15W van de voorgangers.

Vorige week kwamen al renders naar buiten van de telefoons en werd duidelijk dat Samsung de telefoons samen met een Ultra-versie zal aankondigen tijdens een Unpacked-evenement over twee weken. De Zuid-Koreaanse fabrikant kondigt zijn telefoons doorgaans in deze tijd van het jaar aan.