Gerucht: Samsung Galaxy S23-modellen zijn 100-150 euro duurder dan voorgangers

De Samsung Galaxy S23-modellen zijn in de Benelux 100 tot 150 euro duurder dan hun voorgangers. Dat blijkt uit prijzen die WinFuture-journalist Roland Quandt heeft gedeeld. Het is onbekend waarom de prijzen hoger liggen.

Quandt noemt de S23-prijzen van een Spaanse retailer en zegt dat hij weet heeft van diverse prijzen van modellen in Duitsland en de Benelux. Die lijken rond 10 euro onder die van de Spaanse retailer te liggen. De goedkoopste Galaxy S23 zou in de Benelux uitkomen op 949 euro, waar de S22 vanaf 849 euro is. De S23 Ultra begint bij 1399 euro, tegenover 1249 euro voor de S22 Ultra bij release.

De S23+ bij de Spaanse retailer begint bij 1209 euro, wat zou wijzen op een prijs van 1199 euro in de Benelux. Dat is 150 euro meer dan de 1049 euro waarvoor de S22+ uitkwam. Quandt heeft een uitstekend trackrecord op het gebied van informatie over onaangekondigde smartphones. Er kwamen eerder al renders en specsheets uit van de S23-telefoons.

Samsung houdt volgende week een Unpacked-evenement, waar het de telefoons vermoedelijk zal presenteren. De Zuid-Koreaanse fabrikant kondigt zijn telefoons doorgaans in deze tijd van het jaar aan.