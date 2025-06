Wissel nooit een winnend paard, moet Samsung gedacht hebben toen zij aan de slag gingen met de Galaxy S23 Ultra. Toen de geruchtenmolen op gang kwam en de eerste afbeeldingen van het toestel uitlekten, leek het eerder op een S22 Ultra met een andere wallpaper. Nu we het toestel binnen hebben, zien we dat er toch wat verschillen zijn, al zijn die klein. Ze zijn zelfs zo klein dat ze waarschijnlijk niet opvallen als je beide smartphones niet in je handen hebt of naast elkaar hebt liggen op tafel.

De Samsung Galaxy S23 Ultra mag op veel vlakken dan wel lijken of zijn voorganger, toch zijn de onderdelen die wel zijn vernieuwd op papier een grote verbetering ten opzichte van de vorige generatie Galaxy S-smartphones. Samsung heeft de toestellen deze keer niet voorzien van zijn Exynos-soc, maar van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. De Qualcomm-chips zijn altijd krachtiger geweest dan de Exynos-tegenhangers van Samsung. Aan de andere kant van de oceaan werden oudere modellen al wel uitgerust met de chip van Qualcomm. Het is mooi om te zien dat Samsung dat nu heeft rechtgetrokken.

Een andere verandering is de prijs: de S23 Ultra is 100 euro duurder geworden dan de S22 Ultra bij introductie kostte. Je moet nu 1399 euro neertellen voor dit vlaggenschip. Voor dat geld krijg je dit keer een smartphone met een 6,8"-scherm, 8GB ram, 256GB opslagruimte en de welbekende geïntegreerde stylus.

Een ander groot verschil met de S22 Ultra is de hoofdcamera. De S23 Ultra is voorzien van een 200-megapixelexemplaar en kan filmen in 8k met 30fps, het hoogste aantal dat je in het hedendaagse smartphonelandschap tegenkomt. De andere camera’s zijn hetzelfde gebleven, maar de foto’s die je met deze smartphone maakt, zouden in de praktijk toch beter moeten zijn dan die van vorig jaar, omdat de Snapdragon 8 Gen 2 de beeldverwerking voor zijn rekening neemt.

Weet de S23 Ultra ondanks de kleine verschillen toch een grote impact te hebben en dankzij de 200-megapixelcamera en de krachtige Snapdragon de lat weer wat hoger te leggen? Je leest het in deze review.