Renders tonen drie nieuwe kleuren Samsung Galaxy S23+ en S23 Ultra - update

Samsung brengt de Galaxy S23+ en S23 Ultra naar verluidt in elk geval in vier kleuren uit. Het gaat om grofweg dezelfde kleuren als vorig jaar, al zou de fabrikant wel drie nieuwe tinten van die kleuren hanteren, namelijk Cotton Flower-wit, Botanic Green-groen en Misty Lilac-lila.

Dat meldt het Nederlandse NieuweMobiel naar eigen zeggen op basis van officieel persmateriaal van de aankomende smartphones. De drie nieuwe tinten zijn een variatie op huidige kleuren; de Galaxy S22 Ultra is momenteel onder meer in Phantom White, Green en Burgundy beschikbaar. De Galaxy S22+ kwam in onder andere Phantom White, Green en Pink Gold uit. Er was ook een Violet-variant van de reguliere Galaxy S22 die erg op het aankomende Misty Lilac lijkt.

De laatste kleur is Phantom Black, een kleur die de laatste paar generaties standaard beschikbaar is. Samsung kondigt op 1 februari tijdens zijn Unpacked-evenement nieuwe smartphones in de S-serie aan. Hoewel de S23-reeks niet officieel genoemd is, bleek het betreffende evenement al jaren het moment waarop de nieuwe vlaggenschepen worden aangekondigd.

Eind vorig jaar verschenen al enkele persafbeeldingen van enkele Samsung Galaxy S23-modellen online, waarop de nieuwe tint groen te zien was. Ook was de Galaxy S23+ te zien in wat het nieuwe Misty Lilac lijkt te zijn.

Op basis van eerdere geruchten zou de Galaxy S23 Ultra onder meer een 5000mAh-accu met 45W-laden krijgen en komen er varianten met 256GB, 512GB en 1TB opslagruimte op de markt. Er zou standaard 12GB ram in het toestel aanwezig zijn. Verder werd op basis van keuringsinformatie al gesproken over een Snapdragon 8 Gen 2 en een 6,8"-scherm. Tot slot gaan er geruchten rond over een 200-megapixelhoofdcamera. Daar is daarentegen tot dusver geen concrete aanwijzing voor gevonden.

Afbeeldingen Samsung Galaxy S23 Ultra via NieuweMobiel

Update, 12.00 uur: Een ander artikel van dezelfde bron bevat ook renders van de Samsung Galaxy S23+, naar verluidt op basis van hetzelfde persmateriaal. Het artikel is geüpdatet om ook aan te sluiten op informatie over deze smartphone. Met dank aan AnonymousWP.