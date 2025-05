Promobeelden en accugrootte van Samsung Galaxy S23-modellen lekken uit

Er zijn nieuwe promotionele beelden verschenen van de Samsung Galaxy S23. Daar zitten niet het standaardmodel bij, maar wel het Plus- en het Ultra-model tussen. Ook is inmiddels bekend hoe groot de accu's van de toestellen worden en hoe snel die laden.

De beelden zijn uitgelekt via een bron van 91Mobiles, dat vaker kloppende beelden van niet-uitgebrachte telefoons weet te bemachtigen. Het gaat om een aantal foto's van de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra, die naast een Galaxy Watch en Galaxy Buds staan. De promotionele foto's lijken in veel opzichten op eerder uitgelekte renders van de toestellen, waarop al te zien was dat de telefoons geen camera-eiland hebben.

Nieuw op de foto's zijn vooral de kleuren van de toestellen. Die worden roze of groen, maar waarschijnlijk komen er nog meer modellen uit. Op de beelden zijn verder aan een kant geen volume- of een aan-uitknop te zien, maar die zouden allemaal aan dezelfde kant zitten. Eerder gelekte specificaties lieten al zien dat de telefoon een Snapdragon 8 Gen 2-processor krijgt, een scherm van 6,6" en vier camera's waarvan een 108 megapixels telt.

Ondertussen lekte leaker Ice Universe op Weibo de accuspecificaties van de drie toestellen. Daaruit blijkt dat het standaardmodel een 3900mAh-accu krijgt die met 25W kan laden. De S23+ krijgt een accu van 4700mAh en de Ultra 5000mAh. Die beide topmodellen kunnen met 45W laden.