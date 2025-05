Gerucht: Samsung komt toch met een Galaxy S22 Fan Edition

Samsung komt mogelijk toch nog met een Galaxy S22 FE op de markt. De Fan Edition van de S22 moet ergens in 2023 verschijnen en zou iets minder kosten dan de standaard S22 volgens de berichten.

Volgens een Twitteraar die vaker met geruchten over Samsung komt, zou het bedrijf toch een release van een Galaxy S22 FE-smartphone aan het voorbereiden zijn. Op het Samsung-forum is een vergelijkbaar bericht verschenen over de Fan Edition.

De Galaxy S22 FE krijgt een 4nm Exynos 2300-chipset en een camera met 108megapixels. Verder zijn er nog weinig details bekend over de telefoon. Volgens het gerucht moet de telefoon de A74 gaan vervangen. De telefoon moet ook goedkoper worden dan de Galaxy S22 en lijkt daarmee opnieuw een lite-versie te worden van het flagshipmodel.

Samsung brengt al een aantal jaar een lite-versie van zijn flagshiptelefoon uit. Normaal gesproken had de Galaxy S22 FE al moeten verschijnen en daarom dachten veel mensen dat Samsung geen FE-editie meer op de markt ging brengen. De laatste Fan Edition was die de Galaxy S21 FE.