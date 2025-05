Roadmap toekomstige Google Pixel-smartphones tot 2025 mogelijk uitgelekt

De roadmap van toekomstige Google Pixel-telefoons is mogelijk uitgelekt. Een onbekende bron stelt onder meer dat de Pixel 8a een kleiner scherm krijgt dan zijn voorganger en dat er meerdere foldables op de planning staan, waaronder een uitklapbaar model.

Een 'anonieme, maar betrouwbare' bron meldt aan Android Authority dat er in april of mei 2023 twee Pixel-toestellen verschijnen, met codenamen 'Lynx' en 'Felix'. Het gaat respectievelijk om de Pixel 7a en Pixel Fold. Naar verluidt blijft de prijs van de Pixel 7a gelijk aan die van de Pixel 6a, namelijk 449 dollar. In de Benelux kost het toestel 459 euro. De foldable krijgt volgens de bron een adviesprijs van 1799 dollar.

Pixel 8 en Pixel 8 Pro

Later in 2023 volgen naar verluidt de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. De bron stelt dat er - op het display na - weinig verandert ten opzichte van de Pixel 7-serie. Het beeldscherm van de Pixel 8, met codenaam 'Shiba', is mogelijk kleiner dan zijn voorganger. Hoeveel kleiner, is niet duidelijk. De Pixel 8 Pro, oftewel 'Husky', houdt dezelfde schermafmetingen als de Pixel 7 Pro. De silicon voor de Pixel 8-serie heeft de codenaam 'Zuma'. Het gaat mogelijk om de Tensor G3-soc.

Pixel 8a en Pixel 9-serie

In 2024 worden volgens Android Authority de Pixel 8a, de Pixel 9-serie en een nieuwe foldable verwacht. De komst van de Pixel 8a, met codenaam 'Akita', hangt mogelijk af van de verkoopcijfers van de Pixel 7a. Volgens de bron overweegt Google een soortgelijk releaseschema zoals Apple hanteert bij de iPhone SE-serie, waarbij er iedere twee jaar een nieuw toestel in de reeks verschijnt. Naar verluidt krijgt de Pixel 8a een prijsverhoging van 449 naar 499 dollar. Het is niet bekend of en hoe dit zich vertaalt in de prijs in euro's.

In de herfst van 2024 brengt Google naar verwachting de Pixel 9-reeks uit. Voor het eerst zou deze uit drie toestellen bestaan, aldus de bron. Het gaat om een vanilla Pixel 9, en twee Pro-modellen. Deze draaien naar het schijnt op de Tensor G4-soc, met codenaam 'Redondo'.

De Pixel 9 krijgt naar verluidt hetzelfde formaat als de Pixel 8. Het toestel is dus wederom kleiner dan de Pixel 7. De ene Pixel 9 Pro draagt de codenaam 'Komodo' en heeft een 6,7"-display. Het tweede Pro-toestel in de serie krijgt een 6,3"-scherm. Verder zijn de specs tussen de twee naar verluidt gelijk, al zijn die vooralsnog niet bekend. Volgens de bron wil Google hiermee de 'succesvolle strategie van Apple op het gebied van toestelformaten nabootsen', aldus Android Authority.

Nog meer foldables?

Naar het schijnt overweegt Google in 2024 ook een opvolger van de Pixel Fold uit te brengen. Er is verder geen informatie over bekend. Volgens Android Authority wacht de techgigant mogelijk eerst de reacties op zijn eerste foldable af.

Het releaseschema in 2025 zou voor Google mogelijk vooral afhangen van de successen en mislukkingen in de voorgaande jaren. Android Authority stelt dat Google speelt met het idee van een foldable in de stijl van de Galaxy Z Flip-toestellen van Samsung. De komst hiervan lijkt afhankelijk te zijn van de verkoopcijfers van de Pixel Fold en de opvolger van de foldable.