'Pixel 7a krijgt 90Hz-display, draadloos laden en nieuwe camerasensor'

Leaker Kuba Wojciechowski claimt dat de aankomende Google Pixel 7a een 1080p-display krijgt met een refreshrate van 90Hz. Het toestel zou ook een nieuwe camerasensor meekrijgen en over draadloos laden met een snelheid van 5W beschikken.

Wojciechowski dook naar eigen zeggen in de cameradrivers van Pixel-software en vond daarin een verwijzing naar een Google-apparaat met codenaam 'Lynx'. Bij deze verwijzing stond volgens Wojciechowski ook informatie over de camerasetup van dat toestel: 'Pixel 22 Mid-range'. Dat wijst er volgens de ontwikkelaar op dat het om een toestel uit de middenklasse gaat.

De 'Lynx' zou twee camerasensoren op de achterkant meekrijgen: een IMX787- en IMX712-sensor van Sony. Er zou geen telefotocamera aanwezig zijn. Volgens Wojciechowski is de Sony IMX787 een betere sensor ten opzichte van de IMX363 die Google sinds de Pixel 3 gebruikt. Deze sensor zit ook in Pixel 4-, 5- en 6-toestellen. Volgens de leaker zal het toestel ook over draadloos laden beschikken en dit met een snelheid van 5W. Het toestel zou ook een Google Tensor-chip meekrijgen en uitgerust worden met een chipset van Qualcomm voor wifi en bluetooth.

Wojciechowski had in september al code ontdekt die wees op nieuwe apparaten van Google. De leaker ontdekte toen twee apparaten met codenamen 'Felix' en 'Lynx'. Wojciechowski meende toen dat 'Felix' een foldable is, en dat 'Lynx' een Pixel-telefoon is met betere specificaties dan de Pixel 7 Pro. Een vouwbare Pixel-smartphone zou volgens bronnen aanvankelijk dit jaar verschijnen, maar de release ervan is mogelijk uitgesteld. Wojciechowski claimde in oktober nog dat de aankomende foldable van Google een 7,6"-scherm aan de binnenkant zou hebben.