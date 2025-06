Showcase Hogwarts Legacy toont character creator en vechtsysteem

Avalanche Software en Warner Bros. hebben tijdens een showcase nieuwe gameplaybeelden getoond van Hogwarts Legacy. De ontwikkelaars gingen in op onderdelen van het vechtsysteem, de character creator-modus en gaven een indruk van het Zweinstein-kasteel.

Uit de showcase blijkt dat Hogwarts Legacy een uitgebreide character creator-modus bevat. Deze modus bevat tientallen presets van characters die op hun beurt aan te passen zijn. Zo wordt het mogelijk om onder andere de gezichtsvorm, de huidskleur, de haarstijl, het stemgeluid van een personage aan te passen. Spelers kunnen ook sproeten, littekens en een bril aan hun charactermodel toevoegen. Via de character creator-modus kan ook de moeilijkheidsgraad van het spel gekozen gekozen worden. Daarin bestaan zijn vier gradaties: story, eenvoudig, normaal en moeilijk. De story-modus bevat de laagste moeilijkheidsgraad.

De ontwikkelaars gaven ook een indruk van het vechtsysteem. Dat systeem bestaat hoofdzakelijk uit een toverspreuk die als basisaanval dienst doet. De basisaanval kan via een korte druk op rechter trigger geactiveerd worden. Als rechter trigger lang ingedrukt wordt, kan er via de face buttons een andere spreuk aangeduid worden. Er zijn verschillende soorten spreuken en elke spreuk heeft een verschillende kleurcode. De basisaanvallen zijn niet in eindeloos en in sneltempo te gebruiken, want ze moeten volgens de makers na gebruik altijd enkele seconden "afkoelen". Hierdoor hopen de ontwikkelaars dat spelers gaan variëren wat betreft de verschillende soorten basisaanvallen.

Character creator-modus in Hogwarts Legacy

Doorheen de showcase geeft de ontwikkelaar een indruk van het Zweinstein-kasteel en zijn omgeving. Zo wordt bijvoorbeeld leerlingenkamer van de Hufflepuff-afdeling getoond, alsook de grote trappenhuizen en de verschillende binnenpleinen in het kasteel. In dat kasteel lopen verschillende medestudenten rond die in sommige gevallen een side-quest kunnen aanbieden. Volgens de ontwikkelaar zullen ook de landschappen rondom het kasteel toegankelijk zijn.

Hogwarts Legacy is in september 2020 aangekondigd. Avalanche Software, dat in de afgelopen jaren vooral Disney-games maakte, is de ontwikkelaar van het spel. Ook Wizarding World en Portkey Games zijn bij de ontwikkeling betrokken. De game is deze zomer voor een tweede keer uitgesteld. Aanvankelijk moest het spel in 2021 uitkomen. De definitieve release van de rpg moet nu op 10 februari 2023 plaatsvinden voor de 'PlayStation, Xbox en pc'. De systeemeisen voor de pc-versie zijn afgelopen zomer bekendgemaakt. Later wordt de releasedatum voor de Nintendo Switch-versie aangekondigd.

Hogwarts Legacy is een openwereld-rpg die zich afspeelt in het Harry Potter-universum van de jaren 1800. Gamers nemen de rol aan van een student die gaandeweg meer omgevingen, toverdrankjes en spreuken leert. De speler heeft volgens de website van het spel de sleutel tot een eeuwenoud geheim die het potentieel heeft om de tovenaarswereld te verscheuren. De student kan overweg met Ancient Magic, een ongebruikelijk talent in de tovenaarswereld. In het spel kunnen spelers kiezen of ze dit omarmen of het juist geheim houden.