We hebben er even op moeten wachten, maar hij is er: Hogwarts Legacy is sinds afgelopen week te spelen op de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S. De roleplayinggame van Avalanche Software, die uitgegeven wordt onder het Portkey Games-label van Warner Bros., verschijnt later dit jaar ook nog voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Tweakers stortte zich de afgelopen anderhalve week op de pc- en PlayStation 5-versie van de game.

Het is jammer dat ik je niets kan vertellen over de leukste, origineelste missie die ik heb gespeeld in Hogwarts Legacy. Eén missie nam mijn twijfel over de game direct weg en voegde ook de broodnodige originaliteit toe, gecombineerd met een leuke knipoog naar de inhoud van de Harry Potter-boeken. Dit is precies de content die je wilt zien in Hogwarts Legacy, de inlossing van een belofte die vooraf moeilijk in te lossen leek. De boeken en films hebben de jeugd van velen voor een deel gevormd. Om dat zoveel jaar later te emuleren, is enorm lastig. Vraag dat maar aan de makers van de Fantastic Beasts-films: ook leuk, maar die kunnen nauwelijks in de schaduw staan van de impact van Harry Potter. Dat het Hogwarts Legacy lukt de magie (ha-ha) bij vlagen te laten herleven, is eigenlijk alles dat je moet weten over deze nieuwe roleplayinggame in de Wizarding World van J.K. Rowling...

…en daar raak ik meteen een gevoelige snaar, die ik niet uit de weg wil gaan. Je kon er vorige week amper omheen: Hogwarts Legacy is een game in de wereld die de veelbesproken, en steenrijke, Engelse schrijfster heeft bedacht en dus verdient zij daar geld aan. Diezelfde J.K. Rowling staat, door haar uitspraken en tweets, bekend als transfoob. Tweakers is niet het platform dat kan analyseren hoe schadelijk haar uitspraken wel of niet zijn en ook niet het platform om jou te vertellen wat je daarvan moet vinden. Ik heb respect voor een ieder die de game vermijdt uit onvrede over J.K. Rowling als persoon en uit onwil om haar meer rijkdom te bezorgen. Die keuze is aan jou. Tweakers is er om je te vertellen of de game leuk is, hoe het vechtsysteem in elkaar zit en of de raytracingeffecten veel toevoegen, of dat we liever een hogere framerate hebben. Daarover, en over de verdere inhoud van de game, lees je dan ook alles in dit artikel.

Laten we, om deze zijstap af te maken, beginnen bij de stellingname van de makers van de game. Je hoeft niet lang te spelen om te zien dat Avalanche Software zijn best heeft gedaan om duidelijk afstand te nemen elke vorm van homo- of transfobie. Dat begint al met het aanmaken van je personage. Je kiest ervoor om als Wizard of Witch gezien te worden door de rest van de wereld, maar hoe die Wizard of Witch er verder uitziet of hoe die klinkt, mag je zelf weten. Je kunt een mannelijke stem en dito uiterlijk kiezen en toch een heks zijn, of een vrouwelijk lichaam combineren met een mannenstem, of juist andersom: je mag het helemaal zelf weten. Daarnaast is er de transgender kroegbaas in Hogsmeade en kom je ook meerdere personages tegen die ogenschijnlijk een partner van dezelfde sekse hebben. Tegelijkertijd valt dit alles ook weer niet zodanig op. Het zijn subtiele momentjes waarop het team van Avalanche laat zien dat zij niet J.K. Rowling zijn. Het is haar wereld, maar de game is volledig van Avalanche.

Die game vindt dus plaats in een herkenbare wereld, maar met een volledig nieuw verhaal. Dat moet ook wel, want Hogwarts Legacy speelt zich ongeveer honderd jaar voor de gebeurtenissen in de Harry Potter-boeken af. De bekende personages uit die verhalen kom je dus niet tegen, op enkele uitzonderingen na. Het blijkt bijvoorbeeld dat klopgeest Peeves ook honderd jaar eerder al leerlingen tot last was. Ook zul je namen van andere personages herkennen. Het schoolhoofd is bijvoorbeeld een Black en het onderschoolhoofd een Weasley. Dat soort knipogen naar de boeken komen veelvuldig terug in Hogwarts Legacy.