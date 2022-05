Uitgever stelt Harry Potter-rpg Hogwarts Legacy uit naar 2022

Portkey Games heeft Hogwarts Legacy uitgesteld naar 2022. Deze rpg die zich afspeelt in het Harry Potter-universum zou eigenlijk ergens dit jaar verschijnen. Waarom het spel wordt uitgesteld, is niet geheel duidelijk.

In een op Twitter gedeelde verklaring geeft Portkey Games aan dat het bedrijf Hogwarts Legacy 'de tijd wil geven die het nodig heeft'. Een verdere uitleg geeft het bedrijf niet, ook niet wanneer in 2022 het spel moet verschijnen. Portkey Games is een label van uitgever Warner Bros Interactive Entertainment. Dit label is verantwoordelijk voor de Harry Potter-spellen. Avalanche Software is de ontwikkelaar van het spel en maakte de afgelopen jaren voornamelijk Disney-spellen.

Hogwarts Legacy werd in september aangekondigd en is een openwereld-rpg die zich afspeelt in het Harry Potter-universum van de jaren 1800. Gamers nemen de rol aan van een student die gaandeweg meer omgevingen, toverdrankjes en spreuken leert. De speler heeft volgens de website van het spel de sleutel tot een eeuwenoud geheim die het potentieel heeft om de tovenaarswereld te verscheuren. De student kan overweg met Ancient Magic, een ongebruikelijk talent in de tovenaarswereld. In het spel kunnen spelers kiezen of ze dit omarmen of het juist geheim houden.

Het spel speelt zich voor een groot deel af in de Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, al kunnen spelers volgens de onderstaande trailer in ieder geval ook de directe omgeving verkennen. Bij de aankondiging zei Portkey Games dat het spel beschikbaar komt voor de Xbox One, de Series-consoles, de PlayStation 4, de PlayStation 5 en voor pc.