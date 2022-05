Sony stelt PlayStation 5-exclusive scifishooter Returnal uit naar 30 april

Sony en ontwikkelaar Housemarque hebben de scifishooter Returnal uitgesteld naar 30 april. Met de extra tijd wil de ontwikkelaar het spel oppoetsen naar 'een niveau dat van Housemarque kan worden verwacht'. Het spel zou aanvankelijk op 19 maart voor de PS5 verschijnen.

Sony geeft in het Twitter-bericht verder geen details over het uitstel. Returnal werd in juni aangekondigd, in december gaf de ontwikkelaar nog aan het spel op 19 maart te kunnen uitbrengen. Destijds zei de ontwikkelaar wel dat Returnal 'het meest ambitieuze project' van de studio tot nu toe is. De ontwikkelaar heeft in het verleden voornamelijk arcade-achtige spellen gemaakt.

Returnal is een third-person-scifishooter waarin de speler de rol van Selene aanneemt. Selene is een ruimteverkenner en crasht alleen op een planeet vol met vijandige wezens. Het spel is roguelike; wanneer de speler sterft begint het spel opnieuw bij het crashen op de planeet. Bij het respawnen verandert de spelwereld en lijkt de planeet Selene beetje bij beetje over te nemen en bijvoorbeeld herinneringen aan te passen. Doel van het spel is om deze cyclus van sterven en respawnen te doorbreken. Spelers krijgen een wapen met verschillende schietmodi en de Finse ontwikkelaar noemt platformelementen als een groot onderdeel van het spel.