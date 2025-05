Uitgelekte beelden wijzen op komst pc-versie van PS5-exclusive Returnal

Er zijn mogelijke beelden van een pc-versie van Returnal verschenen. Deze huidige PS5-exclusive zou op de pc onder meer ondersteuning krijgen voor raytracing en upscalingtechnieken Nvidia DLSS en AMD FSR. Sony heeft de pc-port van Returnal zelf nog niet aangekondigd.

De vermeende beelden van Returnal tonen de grafische instellingen die aangepast kunnen worden in de pc-port van Returnal. Sony Interactive Entertainment is inmiddels begonnen met het offline halen van de beelden. De oorspronkelijke video stond bijvoorbeeld op YouTube, maar is inmiddels niet meer te bekijken na een auteursrechtclaim van het PlayStation-moederbedrijf.

Uit de beelden blijkt onder meer dat de game ondersteuning krijgt voor raytracing, bijvoorbeeld voor schaduwen. Het spel integreert daarnaast verschillende upscalingtechnieken. Het spel ondersteunt Nvidia DLSS en AMD FSR 1.0, waarmee de game op een lagere resolutie wordt gerenderd en vervolgens wordt opgeschaald naar een hogere resolutie voor betere framerates zonder dat een grote impact op de beeldkwaliteit. Nvidia Image Scaling, een upscalingtechniek van Nvidia waarvoor geen RTX-videokaart nodig is, wordt ook ondersteund.

Er gaan al langer geruchten rond dat Returnal naar de pc komt. Onlangs doken verwijzingen naar het spel al op de in de database van Steam, schrijft ook gamewebsite VGC. Diezelfde website ontving naar eigen zeggen eerder al beelden van een vermeende pc-port van Returnal. Het is niet bekend of en wanneer de pc-port van Returnal daadwerkelijk uitkomt voor pc's.

Returnal is een game van studio Housemarque, die oorspronkelijk in mei 2021 werd uitgebracht. Het spel is een shooter in het zogeheten roguelitegenre, wat inhoudt dat spelers opnieuw moeten beginnen wanneer ze sterven in de game. De ontwikkelaar van de game is sinds juni vorig jaar onderdeel van Sony's PlayStation Studios. Sony is al langer bezig met het uitbrengen van voormalige PlayStation-exclusives voor de pc. Het bedrijf brengt de Uncharted: Legacy of Thieves-collectie binnenkort naar Steam en de Epic Games Store. Sony bracht eerder al titels als Horizon: Zero Dawn, God of War, Spider-Man: Remastered en Days Gone uit voor pc's.