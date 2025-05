'Podcasts gebruiken ingamereclame om luistercijfers artificieel te verhogen'

Podcastmakers gebruiken volgens Bloomberg ingamereclame om hun luistercijfers artificieel te verhogen. Het opkrikken van het aantal luisteraars kan ervoor zorgen dat podcasts meer reclame-inkomsten kunnen vragen aan andere adverteerders.

Volgens Bloomberg schakelen podcastmakers advertentiebedrijven in om ingameadvertenties te vertonen met daarin een verwijzing naar hun podcasts. Als een gamer op zo’n reclameboodschap klikt, om in ruil bijvoorbeeld ingamecurrency te ontvangen of om mogelijkheden van het spel te ontgrendelen, wordt op dat moment ook een hele aflevering van die bepaalde podcast gedownload naar het toestel zonder dat een gebruiker daarvan op de hoogte is. Hierdoor krijgen de makers van de podcasts er zogezegd een luisteraar bij, ook al heeft de gamer in kwestie de podcast niet of nauwelijks beluisterd. De hogere luistercijfers die uit deze manier van reclame voortvloeit, biedt podcastmakers volgens het persagentschap meer onderhandelingsruimte tijdens het opmaken van reclame-overeenkomsten met andere adverteerders.

Bloomberg ontdekte dat het mobiele spelletje Subway Surfers enkele van zulke ingame-podcastadvertenties bevat. Het persagentschap kon in dat spelletje podcasts van de Amerikaanse krant New York Post en het Amerikaanse audiostreamingplatorm iHeartMedia onderscheiden die via de advertenties hele podcastafleveringen lieten downloaden op apparaten van gebruikers. Bloomberg deelde geen andere voorbeelden van dergelijke ingameadvertenties. Het is onduidelijk hoe wijdverspreid deze vorm van reclame bij mobiele games is.